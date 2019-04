Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Dschihadisten mit Doppelpass wird deutsche Staatsbürgerschachaft entzogen (10.47 Uhr)

Zahl der Grundsicherungsempfänger steigt (08.46 Uhr)

Lori Lightfoot regiert als erste schwarze Frau Chicago (04.38 Uhr)

Venezuelas Oppositionsführer Guadió verliert Immunität (02.37 Uhr)

Trudeau wirft zwei Ex-Ministerinnen aus der Partei (02.20 Uhr)

A380 der Lufthansa muss wegen Hydraulikproblems umkehren (01.31 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.49 Uhr: Lebenslange Haft für Rache-Mord an jungem Albaner in Deutschland +++

Rund zwei Jahre nach dem Mord an einem jungen Albaner hat das Landgericht Ulm einen mutmaßlichen Täter zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht folgte damit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Das Motiv sei Rache für den Tod eines in Albanien im Jahr 2000 erschossenen Mannes gewesen, erklärte der Richter. Das gleiche gelte für einen weiteren, bislang flüchtigen Tatverdächtigen aus Albanien. Der getötete 19-Jährige sei der Neffe des Mannes gewesen, der den Mann in Albanien vor 19 Jahren erschossen habe. Die Tat habe eine ganze Reihe von "Blutrache"-Morden ausgelöst. Das 19-jährige Opfer war im April 2017 an einen See in der Nähe von Ulm (Baden-Württemberg) gelockt und dort mit mindestens acht Hammerschlägen auf den Hinterkopf getötet worden. Die Verteidigung hatte argumentiert, der 47-Jährige habe lediglich "Handlangerdienste" für den eigentlichen Mörder geleistet. Wer die tödlichen Hammerschläge ausgeführt habe sei unerheblich, sagte der Richter. Beide hätten in klarer Mordabsicht gehandelt.

+++ 11.33 Uhr: 500 Jahre altes Schiffswrack in den Niederlanden entdeckt +++

Niederländische Bergungsexperten haben auf dem Grund der Nordsee das Wrack eines rund 500 Jahre alten Handelsschiffs gefunden. Es sei das älteste Wrack, das jemals in niederländischen Gewässern entdeckt worden sei, teilte das Kulturministerium in Den Haag mit. Das Schiff war vermutlich um die 30 Meter lang, wurde circa 1540 gebaut und transportierte Kupfer der deutschen Kaufleute Fugger. Darauf weisen geborgene Kupferplatten mit dem Markenzeichen der damals mächtigen und reichen deutschen Handelsfamilie hin, die im 16. Jahrhundert ein Kupfer-Monopol hatte. Die Bergungsexperten hatten das Wrack zufällig entdeckt. Sie waren auf der Suche nach den mehr als 340 Containern, die Anfang Januar vom Frachtschiff MSC Zoe über Bord geschlagen waren.

+++ 10.47 Uhr: Dschihadisten mit Doppelpass soll deutsche Staatsbürgerschachaft entzogen werden +++

Volljährigen Dschihadisten mit doppelter Staatsangehörigkeit soll künftig der deutsche Pass entzogen werden können. Ein entsprechendes Gesetz billigte das Bundeskabinett. Durch ihre Teilnahme an Kampfhandlungen für eine Dschihadistenmiliz im Ausland brächten die Betroffenen zum Ausdruck, dass sie sich von Deutschland und seiner grundlegenden Werteordnung abgewandt hätten, heißt es zur Begründung. Voraussetzung für den Passentzug ist aber, dass der Betroffene noch mindestens eine weitere Staatsbürgerschaft besitzt. Denn Deutschland entlässt niemanden in die Staatenlosigkeit. Auf die Neuregelung hatten sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Justizministerin Katarina Barley (SPD) geeinigt. Sie soll aber nur für die künftige Beteiligung an Kampfhandlungen gelten, weil sie andernfalls gegen das Rückwirkungsverbot verstoßen würde. Deswegen war Kritik an dem Gesetz laut geworden. Es komme zu spät, hieß es. Das Innenministerium hofft dennoch, dass von der Neureglung ein Signal ausgeht und es eine "präventive Wirkung" entfalten wird.

+++ 10.30 Uhr: Kabinett verlängert Mandate für drei Bundeswehreinsätze in Afrika +++

Das Bundeskabinett hat der Verlängerung von drei Bundeswehreinsätzen in Afrika um ein Jahr zugestimmt. Die Beteiligung an der EU-Ausbildungsmission für Sicherheitskräfte in Mali (EUTM) und an der UN-Mission Minusma zur Unterstützung des Friedensabkommens in dem westafrikanischen Land sollen nach dem Willen von Kanzlerin und Ministerrunde mit gleichbleibenden Obergrenzen für die Zahl der eingesetzten Soldaten fortgesetzt werden. Dagegen soll die mögliche Zahl deutscher Soldaten in der Anti-Piraterie-Mission Atalanta nach dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Mandatstext von 600 auf 400 Soldaten reduziert werden. Die Kabinettsbeschlüsse bedürfen noch der Zustimmung des Bundestags, mit den Stimmen der großen Koalition gilt diese aber als sicher.

+++ 10.16 Uhr: Ermittlungen wegen Mordversuchs nach Explosion in Schweden +++

Nach einer Explosion in der Nähe einer Villa im schwedischen Strängnäs sind mehrere Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Es werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte die Polizei mit. Dass es sich um einen Unfall gehandelt habe, schlossen die Beamten bereits aus. Schwerere Verletzungen habe sich bei der nächtlichen Detonation niemand zugezogen. An den Fenstern des Gebäudes seien Schäden entstanden. Bombenexperten untersuchten den Tatort. Strängnäs liegt knapp 80 Kilometer westlich von Stockholm.

+++ 10.11 Uhr: Zwei Tote Schüler nach Messerangriff in chinesischer Schule +++

Bei einem Messerangriff in einer Schule im Süden Chinas sind zwei Kinder getötet worden. Zwei weitere Schüler wurden bei dem Angriff verletzt, wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete. Demnach wurde ein 31 Jahre alter Mann festgenommen. Die Tat ereignete sich in einer Grundschule in der Stadt Baijiaping (Provinz Hunan), wie CCTV berichtete. Weitere Details wurden nicht genannt. In China kommt es immer wieder zu blutigen Angriffen auf Kinder aus Grund- oder Mittelschulen oder Kindertagesstätten. Oft haben die Täter psychische Probleme oder gaben an, sich an der Gesellschaft rächen zu wollen.

+++ 09.28 Uhr: Bekennerschreiben nach Bombendrohung in Neumünster +++

Nach der Bombendrohung in einem Regionalexpress in Schleswig-Holstein liegt der Bundespolizei ein Bekennerschreiben einer "Nationalsozialistische Offensive" vor. Das Schreiben zu dem Vorfall am Bahnhof Neumünster sei als Mail beim "Hamburger Abendblatt" eingegangen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Zeitung habe es an die Ermittler weitergeleitet. Es sei im Tenor so wie Schreiben nach einigen anderen Bombendrohungen gegen Rathäuser oder Gerichte im Norden in den vergangenen Wochen. Seit Monaten gibt es eine deutschlandweite Serie von Drohschreiben mutmaßlicher Rechtsextremisten an Politiker, Behörden oder Gerichte. Die Berliner Staatsanwaltschaft, die federführend ermittelt, spricht inzwischen von bundesweit mehr als 100 Fällen.

+++ 08.46 Uhr: Zahl der Grundsicherungsempfänger steigt +++

Die Zahl der Empfänger von Grundsicherung ist erneut gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, bekamen im Dezember 2018 knapp 1,08 Millionen Menschen Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung. Das waren 1,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gut die Hälfte davon erhalten die Sozialleistung, weil sie das Rentenalter erreicht haben. Die andere Hälfte bekam sie wegen Krankheit oder Behinderung. Im Mai will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) seinen Gesetzentwurf für eine Grundrente präsentieren.

+++ 08.31 Uhr: Malaysias Ex-Premier Najib wegen Korruption vor Gericht +++

Wegen Korruption und Veruntreuung mehrerer Hundert Millionen Euro aus der Staatskasse muss sich Malaysias langjähriger Ministerpräsident Najib Razak vor Gericht verantworten. In der Hauptstadt Kuala Lumpur begann ein erster Prozess gegen den 65-Jährigen. Weitere Verfahren sollen folgen. Najib droht lebenslange Haft. Hintergrund ist die Affäre um einen Staatsfonds namens 1MDB, den er selbst gegründet hatte. Daraus soll er mehr als 600 Millionen Euro auf private Konten abgezweigt haben. Der Ex-Premier weist alle Vorwürfe zurück. Bereits während seiner Amtszeit gab es immer wieder Vorwürfe gegen ihn und auch gegen seine Frau. Wegen des Falls wird inzwischen in verschiedenen Ländern ermittelt, auch in der Schweiz und den USA. Trotz der schweren Vorwürfe sind Najib und seine Frau gegen Kaution auf freiem Fuß.

+++ 04.44 Uhr: Christchurch-Attentäter: Behörden prüfen Aufenthalt in Deutschland +++

Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen der Frage nach, ob und zu welchem Zweck der Attentäter von Christchurch Deutschland besucht hat. Auf eine schriftliche Frage des Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz zu den Ermittlungen antwortete die Bundesregierung: "Das Bundesamt für Verfassungsschutz steht nach wie vor in intensivem Kontakt mit seinen ausländischen Partnerdiensten, um sowohl die (möglichen) Verbindungen des Attentäters nach Europa als auch spezifische Deutschlandbezüge aufzuklären."

Der 28-jährige tatverdächtige Australier hatte vor dem Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch eine Spende an die österreichischen "Identitären" überwiesen. "Persönliche Kontakte" zu Extremisten in Österreich soll er jedoch nach Angaben des österreichischen Innenministers Herbert Kickl (FPÖ) nicht gehabt haben. Auch über mögliche Kontakte zu deutschen Rechtsextremisten ist bislang nichts bekannt.

+++ 04.38 Uhr: Lori Lightfoot regiert als erste schwarze Frau Chicago +++

Erstmals in der Geschichte der Stadt Chicago ist mit Lori Lightfoot (56) eine Afro-Amerikanerin zur Bürgermeisterin gewählt worden. Die Juristin setzte sich gegen die 72 Jahre alte Toni Preckwinkle durch, wie die fortschreitende Auszählung der Stimmzettel ergab. Lightfoot folgt damit auf den umstrittenen Rahm Emanuel, der nicht mehr angetreten war. Korruption ist neben den Gewaltexzessen krimineller Banden und ungleicher Lebensumstände für Schwarze und Weiße eines der großen kommunalpolitischen Streitthemen in Chicago. Preckwinkle galt als Vertreterin des Establishments - was ihrem Wahlergebnis möglicherweise schadete. Die neu gewählte Bürgermeisterin Lori Lightfoot wurde offen auch von der "Chicago Tribune" unterstützt.

+++ 04.14 Uhr: So viele Studenten ohne Abitur wie noch nie +++

Die Zahl der Studierenden ohne Abitur hat in Deutschland einen neuen Rekord erreicht. Knapp 60 000 Menschen studierten 2017, ohne vorher die allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife erworben zu haben. Damit hat sich die Zahl in den vergangenen zehn Jahren vervierfacht, wie aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Erhebung des CHE Centrums für Hochschulentwicklung hervorgeht. Wie schon im Jahr zuvor stehen bei den Studierenden ohne Abi vor allem Fächer aus den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hoch im Kurs. Gefragt sind aber auch Ingenieurwissenschaften und Medizin. Die Qualifikation erfolgt bei der Bewerbung in den Fällen über die Berufspraxis. So ersetzt etwa die Note aus der Meister- oder Fachwirtprüfung die Abinote. Eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie ausreichend Berufserfahrung sind aber immer Pflicht.

+++ 03.59 Uhr: Neue Gesetze in Kraft: Schwulen in Brunei droht Todesstrafe +++

Trotz internationaler Kritik sind seit Mittwoch im Sultanat Brunei härtere Strafgesetze in Kraft. Homosexuellen droht in dem südostasiatischen Staat künftig die Todesstrafe. Wer gleichgeschlechtlichen Sex hat, muss damit rechnen, zu Tode gesteinigt zu werden. Verschärft werden auch die Strafen für Diebstahl: Künftig müssen Diebe damit rechnen, dass ihnen Hände und Beine amputiert werden. Grundlage dafür ist die Scharia, die im weiten Sinne die religiösen und rechtlichen Normen im Islam regelt. Der autoritär regierende Sultan Hassanal Bolkiah - mit einem Vermögen von vielen Milliarden Euro einer der reichsten Monarchen der Welt - hatte 2014 damit begonnen, die Scharia einzuführen.

+++ 02:37 Uhr: Venezuelas Oppositionsführer Guaidó verliert parlamentarische Immunität +++

Venezuelas verfassungsgebende Versammlung hat die parlamentarische Immunität von Oppositionsführer Juan Guaidó aufgehoben. Die Versammlung, die fest hinter dem umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro steht, gab einstimmig einem entsprechenden Antrag des Obersten Gerichts statt. Guaidó hatte zuvor gesagt, er befürchte seine Festnahme, sollte er seine parlamentarische Immunität verlieren. Gegen den selbsternannten Übergangspräsidenten laufen Ermittlungen wegen des Vorwurfs, das Amt des Staatschefs widerrechtlich an sich gerissen zu haben. Die Justiz wirft Guaidó zudem vor, im Februar trotz einer Ausreisesperre das Land verlassen und eine Reihe südamerikanischer Länder besucht zu haben. Rund 50 Staaten erkennen den 35-Jährigen Guaidó inzwischen an, darunter Deutschland, die USA und eine Reihe südamerikanischer Länder.

+++ 02.20 Uhr: Trudeau wirft zwei Ex-Ministerinnen aus der Partei +++

Kanadas Regierungschef Justin Trudeau inmitten eines Bestechungsskandals zwei ehemalige Ministerinnen aus der Liberalen Partei ausgeschlossen. Sowohl Ex-Justizministerin Jody Wilson-Raybould als auch die frühere Präsidentin des Schatzamtausschusses, Jane Philpott, die in der Korruptionsaffäre ihren Rücktritt wegen angeblichen Vertrauensverlusts in die Aufklärung der Falls begründet hatten, hätten sich zuletzt von der Partei abgewendet und direkte Gespräche - auch mit ihm - verweigert, sagte Trudeau bei einem Parteitag in Ottawa. Alles Vertrauen zu den Beiden sei verschwunden. Unter diesen Umständen "können sie auch nicht mehr Teil des Teams sein", begründete Trudeau ihren Ausschluss.

Hintergrund sind Vorwürfe, dass Ermittlungen der Ex-Justizministerin Wilson-Raybould gegen die Firma SNC-Lavalin wegen Korruption und Schmiergeldzahlungen unterdrückt worden sein sollen. Der Fall hat zum Rücktritt von Wilson-Raybould, Philpott sowie von Trudeaus Freund, Chefsekretär und Berater Gerald Butts, geführt.

+++ 01.34 Uhr: US-Landwirtschaftsministerium stoppt Tierversuche mit Katzen +++

Das US-Landwirtschaftsministerium hat eigenen Angaben zufolge Experimente an Katzen gestoppt. Die Praxis sei endgültig beendet worden, teilte das Ministerium in Washington mit. Die Tiere waren Teil der Forschung an Toxoplasmose, einer Infektionskrankheit, die meistens Katzen befällt. Die Organisation White Coat Waste Project, die sich gegen Tierversuche engagiert, hatte die Forschung in einem im vergangenen Monat veröffentlichten Bericht scharf kritisiert. In dem Bericht hieß es, für das Forschungsprojekt würden bis zu 100 Katzen jährlich gezüchtet. Im Alter von acht Wochen würden Kätzchen mit rohem Fleisch mit Toxoplasmose-Erregern gefüttert. Die Tiere würden dann nach einigen Wochen immun, woraufhin sie getötet und verbrannt würden. Diese Praxis sei "unnötig und nicht zu rechtfertigen", kritisierten die Tierschützer. Dem Bericht zufolge ließ das Ministerium zudem Tiere aus Asien kaufen und töten, um deren Überreste an Laborkatzen zu verfüttern.

+++ 01.31 Uhr: A380 der Lufthansa muss wegen Hydraulikproblems umkehren +++

Wegen eines Hydraulikproblems hat ein Lufthansa-Airbus A380 auf dem Weg von Frankfurt nach Neu-Delhi umkehren müssen. Während des Flugs sei ein "technischer Defekt am Hydrauliksystem" festgestellt worden, teilte die Lufthansa mit. Lufthansa-Flug LH760, der zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Stunden in der Luft war und sich über dem Iran befand, sei deswegen nach Frankfurt zurückgekehrt. Dort landete die Maschine mit 246 Passagieren. Wie in solchen Fällen üblich, rückte die Flughafenfeuerwehr aus. Die Lufthansa betonte, die Flugfähigkeit und die Sicherheit an Bord der Maschine seien "zu keiner Zeit beeinträchtigt" gewesen. "Es wurde keine Luftnotlage erklärt." Die Passagiere sollten auf andere Flüge umgebucht und gegebenenfalls in Hotels untergebracht werden.

+++ 00.21 Uhr: Festnahme nach Mord an US-Rapper Nipsey Hussle +++

Nach dem Mord an dem US-Rapper Nipsey Hussle hat die Polizei in Los Angeles einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 29 Jahre alter Mann befinde sich in Polizeigewahrsam, teilten die Behörden mit. Hussle war am Sonntag auf einem Parkplatz in Los Angeles erschossen worden. Die Schüsse fielen vor einem Bekleidungsladen, dessen Mitbesitzer Hussle war. Der mutmaßliche Täter sei mit dem Rapper in Streit geraten, teilte Polizeichef Michel Moore nach Angaben der "Los Angeles Times" mit. Er habe dann eine Waffe geholt und geschossen. Dabei seien auch zwei Männer verletzt worden. Weitere Angaben zu der möglichen Streitursache machte Moore nicht. Nach Informationen der "Los Angeles Times" kam der mutmaßliche Täter aus dem Umfeld des 33 Jahre alten Rappers und soll Verbindungen in die Gang-Szene haben.