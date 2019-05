Die Meldungen des Tages im Kurz-Überblick:

Stier tötet 19-Jährigen in Spanien (7.22 Uhr)

Gentest für mexikanische Migranten (5.28 Uhr)

Merkel besucht Bundeswehrsoldaten in Mali (4.49 Uhr)

Lehrer in Florida dürfen Waffen tragen (3:02 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.52 Uhr: Söder fordert von Scholz Signal gegen Sozialismus +++

CSU-Chef Markus Söder hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, den Sozialismus-Thesen von Juso-Chef Kevin Kühnert entgegenzutreten. Bei der Erarbeitung der Reform der Grundsteuer könne Scholz ein klares Signal gegen Sozialismus setzen, sagte Söder am Rande einer Osteuropa-Reise in Sofia. "Um zu beweisen, dass die SPD nicht sozialistisch denkt, braucht es endlich einen vernünftigen Vorschlag von Scholz. Jetzt steht die SPD noch mehr unter Beobachtung."

+++ 8.39 Uhr Pärchen will in US-Gefängnis einbrechen - und sitzt jetzt selbst hinter Gittern +++

Weil sie einen Komplizen aus dem Gefängnis befreien wollten, sitzt ein Pärchen im US-Bundesstaat Florida nun selbst in Haft. Der Mann und die Frau wurden nach Angaben des Sheriffbüros im Landkreis DeSoto am Montagabend wegen "Amtsanmaßung" festgenommen, weil sie sich am Eingang der Haftanstalt als "neue Kriminalbeamte" ausgegeben hatten. So wollten sie in das Gebäude gelangen und sich Zugang zu Justizfahrzeugen verschaffen, wie der Sheriff weiter mitteilte. Ihr Ziel war demnach, ihren "Partner" aus dem Gefängnis zu befreien, der seit Ende April dort einsaß. Nur sind sie nach Polizeiangaben in der Haftanstalt wieder mit ihrem Partner "vereinigt".

+++ 8.37 Uhr: Offenbar zwei Tote bei Protesten in Venezuela +++

Bei den jüngsten Protesten gegen die venezolanische Regierung von Präsident Nicolás Maduro hat es nach Angaben des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó zwei Tote gegeben. Guaidó bezog sich auf Angaben der Beobachtungsstelle für soziale Konflikte (OVCS). Denen zufolge sei am Dienstag ein 24-Jähriger im Bundesstaat Aragua getötet worden, zudem sei eine 27-Jährige in der Hauptstadt Caracas am Mittwoch ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Laut OVCS wurde sie bei einer Demonstration am 1. Mai von Kugeln im Kopf getroffen. Guaidó machte jeweils regierungstreue Kräfte für deren Tod verantwortlich. Trotz einiger Überläufer stehen die Streitkräfte des Landes nach wie vor offiziell hinter der sozialistischen Regierung Maduros.

+++ 7.32 Uhr: Niger kritisiert vor Merkel-Besuch Bundesregierung und EU +++

Unmittelbar vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Niger hat die Regierung des westafrikanischen Landes Kritik an Berlin und Brüssel geäußert. "Wenn man bedenkt, welche Rolle wir bei der Reduzierung der Flüchtlingsströme gespielt haben, haben wir nicht substanziell von Investitionen profitiert", sagte der nigrische Innenminister Mohamed Bazoum der Zeitung "Die Welt". Sein Land erlebe "diesbezüglich eine kleine Enttäuschung".

+++ 7.22 Uhr: Bulle tötet 19-Jährigen bei spanischem Stiertreiben +++

Bei einem spanischen Stierfestival hat ein Bulle einen jungen Mann getötet. Der 19-Jährige sei am Dienstagabend bei einem Stiertreiben in Chilches nahe Valencia von einem Horn des Tieres an der Leiste getroffen worden, berichteten spanische Medien am Mittwoch unter Berufung auf Behörden. Der Mann habe viel Blut verloren. Der Verletzte war sofort ins Krankenhaus gebracht worden, starb dort aber kurz darauf, wie die Zeitung "La Vanguardia" Polizeiquellen zitierte.

+++ 6.47 Uhr: Sieben Prozent der Schulangfänger ohne ausreichenden Schutz gegen Masern

In Deutschland haben sieben Prozent der Schulanfänger keinen ausreichenden Masernschutz. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf die neue Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu Impfquoten. Demnach haben im Jahr 2017 zwar insgesamt 97,1 Prozent der Schulanfänger die erste Impfung bekommen. Bei der entscheidenden zweiten Masernimpfung dagegen gibt es große regionale Unterschiede. Deswegen wird auf Bundesebene die gewünschte Impfquote von 95 Prozent noch immer nicht erreicht. Bei Kindern sind nach den neuen Daten des RKI nur gut 93 Prozent zweimal gegen Masern geimpft.

+++ 6.25 Uhr: Google ermöglicht automatisches Löschen von Web- und Ortsdaten +++

Google gibt seinen Nutzern die Möglichkeit, bei dem Internet-Konzern gespeicherte Daten zu besuchten Websites und Orten in regelmäßigen Abständen automatisch löschen zu lassen. Der Zeitraum kann auf 3 oder 18 Monate eingestellt werden, wie Google in einem Blogeintrag am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Alternativ können Nutzer die Informationen auch wie bisher unbefristet in ihrem Profil lassen und manuell löschen - oder der Datensammlung ganz widersprechen. Google betont allerdings, dass die Auswertung dieser Daten Dienste des Konzerns wie die Websuche durch Personalisierung nützlicher mache. Facebook hatte bereits vor einem Jahr ein Software-Werkzeug zur Löschung gespeicherter Nutzer-Informationen angekündigt. Es ist immer noch in Entwicklung.

+++ 5.28 Uhr: US-Grenzschutz will mit DNA-Tests Verwandtschaftsbeziehung von Migranten prüfen +++

Der US-Grenzschutz will mit DNA-Tests prüfen, ob erwachsene Migranten und Kinder miteinander verwandt sind. Ein DNA-Schnelltest-Programm werde derzeit an verschiedenen Orten entlang der Grenze zu Mexiko gestartet, sagten Vertreter des US-Heimatschutzministeriums am Mittwoch. Damit solle verhindert werden, dass aufgegriffene Migranten sich fälschlicherweise als Eltern eines mitreisenden Kindes ausgeben.

+++ 5.06 Uhr: Melania Trump nimmt renovierte Bowlingbahn im Weißen Haus in Betrieb +++

Die Bowlingbahn des Weißen Hauses hat unter Melania Trump eine Generalsanierung erfahren. Die First Lady nahm in dieser Woche die hauseigene Freizeiteinrichtung für US-Präsidenten und deren Familien in Betrieb. Als erste durften am Dienstag (Ortszeit) Kinder der Sicherheitsleute der Präsidentenfamilie das gute Stück ausprobieren, wie das Büro der First Lady mitteilte. Auf Fotos ist Melania Trump zu sehen, wie sie in weißer Bluse und dunkler Hose auf die Bahn schaut, über der in großen Lettern das Motto ihrer Jugendhilfekampagne - "Be best" ("Sei der Beste") - steht.

+++ 5.05 Uhr: Liste der beliebtesten Babynamen 2018 wird veröffentlicht +++

Auf der Liste der beliebtesten Babynamen, die die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) jedes Jahr veröffentlicht, wurden Daten von über 700 Standesämtern mit insgesamt mehr als einer Million Erst- und Zweitnamen ausgewertet. 2017 hatten Eltern ihre Kinder am häufigsten Marie und Maximilian genannt. Auf den weiteren Plätzen der Liste aller Erst- und Zweitnamen folgten Sophie/Sofie und Maria sowie Alexander und Paul.

+++ 5.02 Uhr: Channing Tatum verliert gegen Jessie J bei Jenga - Nacktfoto als Strafe +++

Channing Tatum (39, "The Hateful Eight", "Logan Lucky") zeigt sich auf Instagram nackt unter der Dusche, allerdings nicht ganz freiwillig. Der Schauspieler postete das freizügige Foto am Mittwoch auf seinem Account, mit dem Hinweis, dass Jessica Cornish (Popmusikerin Jessie J) das Bild ausgesucht habe. Er habe ein Jenga-Spiel gegen Cornish verloren und als Verlierer musste er ein Foto ihrer Wahl auf Instagram posten, erklärte Tatum. Jenga ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem ein Turm aus Holzklötzen umgebaut werden muss. Er würde niemals wieder Jenga mit ihr spielen, witzelte der Schauspieler.

+++ 4.49 Uhr: Merkel besucht Bundeswehrsoldaten in Mali +++

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will am zweiten Tag ihres Westafrika-Besuches die in der UN-Stabilisierungs-Mission Minusma eingesetzten Bundeswehrsoldaten im Norden Malis besuchen. Zum Abschluss ihres Aufenthalts in der Hauptstadt von Burkina Faso, Ouagadougou, will die Kanzlerin zuvor noch mit Studenten diskutieren und Vertreter der Zivilgesellschaft treffen. Am späten Mittwochabend hatten Merkel und die Staatspräsidenten der fünf Länder der Regionalorganisation G5-Sahel nach einem Treffen die Bedeutung einer Lösung der Libyen-Krise für die Sicherheit der ganzen Region betont.

+++ 3.45 Uhr: Guaido will Druck auf Maduro mit Generalstreik erhöhen +++

Mit einem Generalstreik will Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaidó den Druck auf Staatschef Nicolás Maduro erhöhen. Der Oppositionsführer kündigte am Mittwoch bei Protesten in der Hauptstadt Caracas an, ab Donnerstag solle mit abgestuften Arbeitsniederlegungen begonnen werden. Dies solle zu einem Generalstreik ausgeweitet werden. Bei erneuten Protesten in Caracas wurde derweil nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation eine Frau erschossen. Guaidó hatte am Dienstag die "Operation Freiheit" zur Beendigung der Regierung Maduros ausgerufen. Zwar gingen zahlreiche seiner Anhänger auf die Straße. Eine Rebellion einiger Soldaten zur Unterstützung des Oppositionsführers scheiterte aber. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften wurden Dutzende Menschen verletzt.

+++ 3.43 Uhr: Frau bei Protesten in Caracas offenbar erschossen +++

Bei den Protesten gegen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro ist nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation eine Frau erschossen worden. Die 27-Jährige sei in der Hauptstadt Caracas von einer Kugel am Kopf getroffen worden, erklärte die Menschenrechtsorganisation Venezolanische Beobachtungsstelle für soziale Konflikte am Mittwoch. Die Organisation verurteilte den "Mord" an der jungen Frau.

+++ 3.02 Uhr: Lehrer sollen in Florida künftig Waffen im Unterricht tragen dürfen +++

Im US-Bundesstaat Florida werden Lehrer im Klassenzimmer künftig Schusswaffen bei sich tragen dürfen. Der umstrittene Gesetzestext passierte am Mittwoch das Repräsentantenhaus des Südstaates. Er muss nun noch vom republikanischen Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnet werden, was als Formalie gilt. Lehrer müssen insgesamt 144 Stunden Training absolvieren, wenn sie in der Schule eine Waffe mit sich führen wollen.

+++ 1.37 Uhr: Britisches Parlament erklärt Klima-Notstand +++

Das britische Parlament hat einen Umwelt- und Klima-Notstand erklärt - nach Angaben der oppositionellen Labour-Partei als erstes Parlament weltweit. Labour schrieb am Mittwochabend auf Twitter, nun müssten "echte Taten" im Kampf gegen den Klimawandel folgen. Parteichef Jeremy Corbyn erklärte, er hoffe nun auf eine "Welle von Aktionen von Parlamenten und Regierungen in aller Welt". Der Parlamentsbeschluss ist allerdings für die Regierung nicht bindend.