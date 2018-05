Das Wichtigste im Kurz-Überblick:

Vier Menschen bei Schießerei in Lüttich getötet (11.59 Uhr)

Zwei Polizisten in Lüttich erschossen (11.29 Uhr)

Schlagerstar Jürgen Marcus stirbt mit 69 Jahren (9.15 Uhr)

G20-Razzien in vier europäischen Ländern (7.39 Uhr)

Militante Palästinenser schießen Raketen auf Israel (6.33 Uhr)

Gericht will tödliche Hunde-Attacke klären (4.07 Uhr)

Trum, Abe fordern vollständige Abrüstung Nordkoreas (0.41 Uhr)

Die News des Tages:

+++ 12.41 Uhr: Belgischer Regierungschef: Umstände der Geiselnahme in Lüttich unklar +++

Nach den tödlichen Schüssen auf belgische Polizisten in Lüttich (Liège) sind die Umstände nach Angaben von Ministerpräsident Charles Michel vorerst unklar. Es handele sich um einen ernsten Zwischenfall, sagte der Regierungschef dem Sender RTL Info. Er beobachte gemeinsam mit dem Innenminister die Lage. Bei einer Geiselnahme in Lüttich waren am Vormittag vier Menschen getötet worden, darunter zwei Polizisten.

+++ 12.38 Uhr: Scheuer mahnt Autohersteller: Software-Updates bis Jahresende +++

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mahnt die Autoindustrie zur Einhaltung von Zusagen bei der Nachrüstung von Dieselfahrzeugen für bessere Luft in Städten. "Bis Ende 2018 müssen die Updates für die 5,3 Millionen Diesel-Fahrzeuge in Deutschland abgeschlossen sein", sagte Scheuer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Es bleibt dabei: Das Wort der Hersteller gilt. Nur so bekommen wir die Diskussion um den Diesel beendet. Das sollte jedem in dieser Diskussion klar sein. Es geht um die Wiederherstellung von Vertrauen in Wort und Tat."

Scheuer sagte, das Ministerium habe den Automobilherstellern schon vor einigen Wochen eine Abfrage zugestellt, wie ihr konkreter Zeitplan für die Software-Updates aussieht. "Ich verlange von den Herstellern klipp und klar: Sie müssen bis 1. September die Software-Entwicklung für die Updates abgeschlossen haben, damit daraufhin das Kraftfahrtbundesamt alle Updates prüfen und freigeben kann, denn nur so können wir das Ziel bis Ende des Jahres erreichen. Dafür sind die Hersteller verantwortlich."

+++ 12.33 Uhr: Zehn Verletzte durch schlechten Scherz mit Bombendrohung +++

Wegen eines schlechten Scherzes sind in einer indonesischen Passagiermaschine mindestens zehn Menschen verletzt worden. Die Leute versuchten nach Polizeiangaben auf dem Flughafen der Stadt Pontianak, schnellstmöglich aus dem Flugzeug zu kommen, nachdem ein anderer Passagier behauptet hatte, im Gepäck eine Bombe versteckt zu haben. Mehrere von ihnen fielen dabei aus der Maschine und verletzten sich schwer. Bei einer Kontrolle wurde kein Sprengsatz entdeckt. Dem Mann, einem Studenten, droht nun bis zu einem Jahr Haft.

+++ 12.08 Uhr: Israelische Angriffe auf Ziele im Gazastreifen +++

Die israelische Armee hat am Dienstag nach eigenen Angaben Ziele im Gazastreifen angegriffen. Mindestens drei Stellungen der im Gazastreifen regierenden radikalislamischen Hamas und dem verbündeten Islamischen Dschihad seien getroffen worden, berichteten Augenzeugen. Vom Gazastreifen aus waren zuvor nach Angaben der israelischen Armee Dutzende Mörsergranaten auf den Süden Israels abgefeuert worden.

+++ 11.59 Uhr: Vier Menschen bei Schießerei in Lüttich getötet +++

Bei einer Geiselnahme im belgischen Lüttich sind vier Menschen getötet worden. Unter ihnen seien zwei Polizisten und ein Beifahrer eines Autos, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die lokale Polizei. Eine Spezialeinheit erschoss den mutmaßlichen Täter laut belgischem Fernsehsender RTBF. Zu seinem Motiv wurde zunächst nichts bekannt.

Gegen 10.30 Uhr seien in der Innenstadt von Lüttich Schüsse gefallen, berichtete Belga. Der Schütze sei anschließend geflohen und habe in einer Schule eine Putzfrau als Geisel genommen. Eine Spezialeinheit habe den Mann nach kurzer Zeit niedergeschossen. Die Schüler des Lütticher Gymnasiums seien in Sicherheit, sagte der Bürgermeister von Lüttich, Willy Demeyer, laut Belga. Zwei weitere Polizisten seien verletzt worden, berichtete Belga. Der belgische Innenminister Jan Jambon schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, das nationale Krisenzentrum prüfe die Situation.

Ein Video, offenbar von einem Anwohner angenommen, zeigt die Evakuierung des Gebiets.

Coups de feu à Liège, évacuation du boulevard d’Avroy. Beaucoup de voitures de police sur place + secours #Avroy #Liege #gunshot pic.twitter.com/CLXo16nST3 — Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29. Mai 2018

+++ 11.44 Uhr: US-Firma stellt Suche nach Air-Malaysia-Flug MH370 ein +++

Vier Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden des Flugs MH370 von Kuala Lumpur nach Peking soll in den kommenden Tagen eine private Suche nach dem verschollenen Flugzeug eingestellt werden. Die "laufende Suche nach dem Wrack" werde "bald" beendet, erklärte die US-Firma Ocean Infinity am Dienstag in einer Mitteilung. Ein genaues Datum wurde nicht genannt.

Die Boeing 777 der Fluggesellschaft Malaysia Airlines war am 8. März 2014 mit 239 Menschen an Bord plötzlich von den Radarschirmen verschwunden. Experten vermuten, dass die Maschine vom Kurs abwich und nach stundenlangem Flug mit leerem Tank in den südlichen Indischen Ozean stürzte. Bei einer Unterwassersuche in einem 120.000 Quadratkilometer großen Gebiet wurde keine Spur des Wracks gefunden.

+++11.29 Uhr: Zwei Polizisten im belgischen Lüttich erschossen +++

Ein bewaffneter Mann hat am Dienstag im belgischen Lüttich zwei Polizisten erschossen. Das gab die belgische Staatsanwaltschaft bekannt. Nach ihren Angaben wurde der Angreifer bei dem Schusswechsel "neutralisiert", er soll getötet worden sein. Laut belgischen Medien soll der Mann auch eine Frau als Geisel genommen haben.

Zwei weitere Polizisten seien verletzt worden, meldete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Gegen 10.30 Uhr seien in der Innenstadt von Lüttich Schüsse gefallen. Anschließend sei der Mann geflohen und habe in einer Schule eine Putzfrau als Geisel genommen. Kurz darauf beendete die Polizei die Geiselnahme. Zum Motiv des Täters wurde zunächst nichts bekannt.

+++ 11.18 Uhr: Tesla-Chef: Model 3 kommt im ersten Halbjahr 2019 nach Europa +++

Teslas Elektroauto Model 3 soll nach Angaben von Firmenchef Elon Musk im ersten Halbjahr 2019 auch in Europa ausgeliefert werden. Auch Fahrer in Asien sollen dann das Model 3 bekommen, schrieb Musk in einer Antwort auf eine Frage bei Twitter. Eine Version mit Rechtslenker etwa für Großbritannien oder Japan solle zur Jahresmitte 2019 fertig sein. Tesla kündigte den Beginn der Auslieferungen in Europa bisher nur allgemein für 2019 an.

Model 3 was designed for min engineering & tooling change for RHD. Note left/right symmetry. LHD for Europe & Asia first half of next year. RHD probably middle of next year. — Elon Musk (@elonmusk) 25. Mai 2018





+++ 11.17 Uhr: EuGH: Auflagen für rituelles Schlachten sind zulässig +++

Auflagen für das rituelle Schlachten ohne Betäubung sind aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs kein Verstoß gegen die Religionsfreiheit. Der EuGH bestätigte am Dienstag eine Vorschrift in Belgien, wonach Tiere auch während des islamischen Opferfests und nach den Riten der Religion nur in zugelassenen Schlachthöfen getötet werden dürfen. (Rechtssache C-426/16).

Rituelles Schlachten ohne Betäubung wird nach Religionsvorschriften sowohl im Islam als auch im Judentum praktiziert. Tierschützer kritisieren dies. Juden und Muslime sehen es indes als wichtigen Teil ihrer Religion.

Der EuGH stellt dazu klar, dass zwar grundsätzlich nach EU-Recht Tiere vor dem Schlachten betäubt werden müssen. Im Sinne der Religionsfreiheit sind jedoch Ausnahmen zulässig. Voraussetzung sei, dass die nationalen Behörden Schlachthöfen eine Zulassung erteile. Dafür müssten technische Anforderungen der Behörden erfüllt werden.

+++ 11.11 Uhr: Mindestens 46 Tote nach Unwettern in Indien +++

Bei Unwettern in Indien sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche weitere verletzt worden. Die meisten der Todesopfer waren von Blitzschlägen getroffen oder unter den Trümmern einstürzender Gebäude begraben worden, wie der Katastrophenschutz des Bundesstaates Bihar sowie örtliche Medien berichteten. Demnach starben 19 Menschen allein in Bihar, 12 im Nachbarstaat Jharkhand, und im nördlichen Uttar Pradesh wurden 15 Menschen Opfer der heftigen Stürme und Gewitter.

+++ 11.11 Uhr: Asche aus Grab von Mutter gestohlen - Sohn fassungslos +++

Nach einem schauderhaften Diebstahl auf einem Aachener Friedhof ermittelt die Polizei. Unbekannte haben aus einem Grab die Urne samt Asche einer vor Jahren gestorbenen Frau gestohlen. Nach Polizeiangaben entdeckte deren Sohn bei einem Besuch, dass mit dem Urnengrab etwas nicht stimmte. Die Schrauben an der Grabkammer waren gelöst, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Mann ging zur Friedhofsverwaltung. Zusammen öffneten sie die Grabkammer: Sie war leer. Die Urne mit der Asche der Mutter war gestohlen.

+++ 10.36 Uhr: Razzien nach G20-Krawallen: Festnahme in der Schweiz +++

Knapp elf Monate nach den G20-Krawallen in Hamburg ist in der Schweiz ein 27 Jahre alter Mann festgenommen worden. Die Festnahme sei auf Anfrage der Hamburger Sonderkommission "Schwarzer Block" erfolgt, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau. Die Wohnung des Mannes in Bremgarten - rund 25 Kilometer westlich von Zürich - sei durchsucht worden, ebenso ein alternatives Kulturzentrum. Ob dabei belastendes Material sichergestellt wurde, konnte der Sprecher nicht sagen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Schweizer.

+++ 10.31 Uhr: Rocket Internet startet mit schwarzen Zahlen in das neue Jahr +++

Die Start-up-Schmiede Rocket Internet ist mit schwarzen Zahlen in das neue Jahr gestartet. Die Beteiligungsgesellschaft der Brüder Samwer konnte im ersten Quartal einen Konzerngewinn von 75 Millionen Euro einstreichen, wie das Unternehmen in Berlin bekanntgab. 2017 war dagegen ein verlustreiches Jahr für das Unternehmen gewesen, das seit März im MDax notiert ist. Im ersten Quartal des Vorjahres hatte Rocket Internet noch einen Fehlbetrag in Höhe von 86 Millionen Euro hinnehmen müssen. Der Umsatz kletterte nun im Jahresvergleich von 9 auf 10 Millionen Euro. Auch die Beteiligungen HelloFresh, Global Fashion Group, Jumia, Westwing und Home24 erzielten weiteres Umsatzwachstum - die Mehrzahl der Unternehmen arbeitet aber noch nicht profitabel. Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer zeigte sich jedoch zufrieden: "Unsere ausgewählten Unternehmen haben im ersten Quartal 2018 weitere Fortschritte in Richtung Profitabilität gemacht und sind nachhaltig gewachsen", sagte er laut der Mitteilung.

+++ 9.56 Uhr: Zwei Männer in Berlin antisemitisch beschimpft und bedroht +++

Ein Unbekannter hat in Berlin-Neukölln zwei Männer antisemitisch und rassistisch beleidigt. Er bedrohte sie am Montagabend zudem mit einem spitzen Gegenstand, wie die Polizei mitteilte. Die Männer im Alter von 31 und 33 Jahren saßen nach eigenen Angaben vor einem Haus, als der Unbekannte zu ihnen kam und sie beschimpfte. Die Männer forderten ihn auf, die Beleidigungen zu unterlassen. Daraufhin habe der Unbekannte sein T-Shirt hochgezogen und einen messerähnlichen Gegenstand hervorgeholt. Als weitere Beschimpfungen folgten, entfernten sich die Männer. Der Unbekannte ging ihnen noch kurz hinterher, bevor er verschwand. Der Staatsschutz ermittelt.

+++ 9.15 Uhr: Schlagerstar Jürgen Marcus ist tot +++

Schlagersänger Jürgen Marcus ("Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben") ist tot. Er starb Mitte Mai im Alter von 69 Jahren in München, wie sein Manager und Lebensgefährte Nikolaus Fischer erst jetzt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. "Schweren Herzens gebe ich bekannt, dass Jürgen Marcus den Kampf gegen die chronische Lungenkrankheit COPD verloren hat". Er sei in der gemeinsamen Wohnung gestorben. Marcus litt seit 2002 an der Krankheit. Deshalb beendete er auch seine Karriere. Er wäre am 6. Juni 70 Jahre alt geworden. Der Durchbruch gelang Marcus 1972 mit "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben". 1976 ging er beim Eurovision Song Contest für Luxemburg an den Start. Mit dem französischen Song "Chansons pour ceux qui s'aiment" holte er Rang 14. Weitere bekannte Hits sind "Ein Festival der Liebe", "Auf dem Bahnhof der vielen Geleise" und "Ein Lied zieht hinaus in die Welt".





+++ 8.14 Uhr: Ausgebüxtes Känguru wieder zurückgekehrt +++

Ein in Magdeburg ausgebüxtes Känguru ist wieder zurückgekehrt. Das Tier namens Jimmy war in der Nacht zu Sonntag vom Gelände eines Reiterhofs abgehauen. Es sollte mit Hilfe der Tierrettung eingefangen werden, war aber schneller und entkam über ein Feld. Dort hatte sich seine Spur verloren. Ein Zeuge habe nun das Känguru zurückhüpfen sehen, teilte die Polizei in Magdeburg mit. Der Halter wurde geweckt und konnte Jimmy wieder in seinem Käfig einsperren.

++++ 8.04 Uhr: Schockbilder schrecken laut Studie junge Nichtraucher ab +++

Schockbilder auf Zigarettenschachteln verstärken bei jungen Nichtrauchern negative Haltungen zum Rauchen. Auf rauchende Schüler wirken sie deutlich weniger emotional. Dies ergab eine Studie des Kieler Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung für die Krankenkasse DAK. Befragt wurden gut 6900 Schüler aus 408 fünften bis zehnten Klassen an 44 Schulen in sechs Ländern. 80 Prozent sagten, sie hätten noch nie geraucht.

+++ 7.39 Uhr: G20-Randale: Razzien in vier europäischen Ländern laufen seit dem Morgen +++

Bei ihrer Suche nach Verdächtigen im Zusammenhang mit den schweren G20-Ausschreitungen in Hamburg hat die Polizei in vier europäischen Ländern Wohnungen und linke Szenetreffs durchsucht. Mit der Maßnahme erhofft sich die Polizei vor allem neue Erkenntnisse zu den Krawallen an der Elbchaussee. Dort hatte am frühen Morgen des 7. Juli 2017 eine Gruppe von ca. 220 vermummten Personen schwere Zerstörungen angerichtet. Grundlage für die Durchsuchungen sind laut Soko-Leiter Jan Hieber die Auswertung von Videomaterial, dass die mehrere Verdächtigen mit den Ausschreitungen der Elbchaussee in Verbindung bringt. Zudem ist es den Ermittlern nach eigener Aussage gelungen, durch Auswertung von DNA-Spuren Tatverdächtigen ihre Beteiligung an den Krawallen nachzuweisen.





+++ 6.51 Uhr: Nordkorea schickt laut Bericht Ex-Geheimdienstchef in die USA +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un schickt Medienberichten zufolge den früheren Geheimdienstchef Kim Yong Chol in die USA, um einen Gipfel beider Länder vorzubereiten. Der hohe Parteifunktionär Kim Yong Chol sei in Peking eingetroffen, wo er einen Flug nach New York gebucht habe, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Informanten. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt die Vorbereitungen zu einem Gipfel mit Kim Jong Un nach seiner abrupten Absage am Donnerstag wieder auf den Weg gebracht. Bei dem Gipfel soll es um eine Lösung des Konflikts um das Atomprogramm Nordkoreas gehen.

+++ 6.37 Uhr: Zwei Tote nach Sturm "Alberto" in den USA +++

Durch den Sturm "Alberto" sind in den USA zwei Journalisten ums Leben gekommen. Ein Moderator und ein Fotograf des lokalen Nachrichtensenders WYFF News 4 seien am Montag in Tryon im Bundesstaat North Carolina von einem auf ihr Auto stürzenden Baum getötet worden - Minuten, nachdem sie den örtlichen Feuerwehrchef interviewt hätten, teilte der Sender mit. Feuerwehrchef Goeffrey Tennant bestätigte die Todesfälle wenig später bei einer Pressekonferenz.

+++ 6.33 Uhr: Militante Palästinenser in Gaza schießen mehrere Raketen auf Israel +++

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Dienstag mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Dies bestätigte ein israelischer Militärsprecher in Tel Aviv. In mehreren Ortschaften an der Grenze zu dem Palästinensergebiet heulten am Morgen Warnsirenen. Es war das erste Mal seit Beginn der Proteste entlang der Gaza-Grenze am 30. März, dass Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Nach palästinensischen Berichten griffen israelische Kampfflugzeuge nach den Raketenangriffen verschiedene Ziele im Gazatreifen an. In dem Palästinensergebiet waren laute Explosionen zu hören. Der Armeesprecher konnte sich dazu zunächst nicht äußern.

+++ 6.04 Uhr: Verbraucher beschweren sich über Probleme mit Kontonummer Iban +++

Bei der Wettbewerbszentrale gehen unvermindert Beschwerden über Probleme mit der internationalen Kontonummer Iban ein. Seit der Einrichtung der Sepa-Beschwerdestelle Ende Mai 2017 beklagten sich Verbraucher inzwischen 280 Mal. Der Grund: Sie konnten eine ausländische Bankverbindung bei bestimmten Unternehmen nicht für Zahlungen in Deutschland nutzen - obwohl dies im Zahlungsverkehrsraum Sepa ("Single Euro Payments Area") ausdrücklich möglich sein soll. "Die Mehrzahl der Unternehmer hat zwar die rechtlichen Vorgaben umgesetzt, es gehen aber immer noch Beschwerden bei uns ein", bilanzierte Rechtsanwalt Peter Breun-Goerke zum Jahrestag.

+++ 5.04 Uhr: Umfrage: Polen und Deutsche kennen sich nur schlecht +++

Polen und Deutsche sind zwar geografisch Nachbarn, kennen sich einer Umfrage zufolge gegenseitig aber nur schlecht. 66 Prozent der Deutschen und 70 Prozent in Polen haben seit 1989 ihr Nachbarland noch nie besucht. Während immerhin 56 Prozent der Polen Sympathie für die Deutschen empfinden, sind es umgekehrt nur 29 Prozent. Das geht aus dem "Deutsch-Polnischen Barometer 2018" hervor, das mehrere Institutionen beider Länder veröffentlichten.

+++ 4.07 Uhr: Gericht will Hintergründe zu tödlicher Hunde-Attacke klären +++

Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Angriff eines Hundes auf eine Frau in Stetten am kalten Markt auf der Schwäbischen Alb stehen die Besitzer des Tieres vor Gericht. Das Amtsgericht Sigmaringen muss ab 9 Uhr klären, ob sich die 44-jährige Frau und ihr 48-jähriger getrennt lebender Ehemann der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht haben. Für den Prozess in Sigmaringen wurden zunächst vier Verhandlungstage bis 10. Juli angesetzt. Eine 72-Jährige wurde am Abend des 30. Mai 2017 unvermittelt auf einem Fußweg von einem Hund der Rasse Kangal angefallen und mehrfach in Kopf und Hals gebissen. Ein Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen. Das Tier wurde von der Polizei erschossen. Der Hund hatte sich losgerissen - die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Halsband zu schwach war und das Grundstück nicht für die Haltung eines Kangal geeignet war.





+++ 0.41 Uhr: Trump und Abe fordern in Telefonat vollständige Abrüstung Nordkoreas +++

US-Präsident Donald Trump und Japans Regierungschef Shinzo Abe haben in einem Telefonat die Notwendigkeit zur vollständigen Abrüstung Nordkoreas betont. "Der Präsident und der Ministerpräsident haben ihre gemeinsame Haltung zu der Notwendigkeit betont, dass die Atom-, Chemie- und biologischen Waffen sowie das Raketenprogramm Nordkoreas vollständig und dauerhaft unbrauchbar gemacht werden müssen", teilte das Weiße Haus nach einem Telefonat Trumps und Abes mit. Beide wollen demnach noch vor dem geplanten Gipfeltreffen Trumps mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un persönlich zusammenkommen.