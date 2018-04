Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Lufthansa streicht wegen Streiks mehr als 800 Flüge (13.46 Uhr)

Ruder-Olympiasiegerin Brigitte Ahrenholz ist tot (10.56 Uhr)

Russland und Syrien machen Israel für Angriff auf Flugfeld verantwortlich (9.33 Uhr)

Orban feiert nach Parlamentswahl in Ungarn "historischen Sieg" (6.38 Uhr)





+++ 13.46 Uhr: Lufthansa streicht wegen Streiks am Dienstag 800 Flüge +++

Wegen des Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an vier deutschen Flughäfen streicht die Lufthansa am Dienstag mehr als 800 Flüge. Davon sind rund 90.000 Fluggäste betroffen, wie die Fluggesellschaft in Frankfurt am Main mitteilte. Am Dienstag soll es Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen geben.



+++ 12.25 Uhr: Dortmund: Mutter steht wegen toter Babys vor Gericht +++

Wegen des Todes ihrer beiden Säuglinge muss sich eine Mutter vor dem Dortmunder Schwurgericht verantworten. Als die Leichen im September 2012 nach einem Wohnungsbrand von der Feuerwehr gefunden wurden, waren die beiden Mädchen bereits mehrere Monate tot. Die Staatsanwaltschaft wirft der 35-Jährigen Aussetzung und Verletzung der Fürsorgepflicht vor.



Die Frau soll regelmäßig arbeiten gegangen sein und die Kinder in dieser Zeit nicht mit Nahrung versorgt haben. "Ich kam von der Arbeit, da war die Kleine tot", zitierte ein Polizeibeamter die Frau aus einer Vernehmung zum Tod eines der beiden Mädchen. "Ich konnte sie nicht begraben, deshalb habe ich sie einfach liegen lassen." Das Schwurgericht geht schon jetzt davon aus, dass auch eine Verurteilung wegen Totschlags durch Unterlassen möglich ist. Die Angeklagte sagte bislang nicht aus.

+++ 11.29 Uhr: Hagen: Autofahrer nach 20 Jahren ohne Führerschein erwischt +++

Mehr als 20 Jahre ist ein Mann unerkannt ohne Führerschein Auto gefahren - nun wurde ihm eine Trunkenheitsfahrt zum Verhängnis. Wie die Polizei im nordrhein-westfälischen Hagen am Montag mitteilte, rollte der 55-Jährige am Sonntag beim Ausparken einem anderen Mann über den Fuß. Der Verkehrssünder habe das 50 Jahre alte Unfallopfer zwar noch gebeten, nicht die Polizei zu rufen. Dieses sei dem Wunsch aber nicht nachgekommen.

Mit den Worten "Butter bei die Fische, ich habe seit 1997 keinen Führerschein mehr", machte der Fahrer dem Polizeibericht zufolge gegenüber der Streife reinen Tisch. Bei einer Blutprobe sei zudem ein Alkoholgehalt von knapp 0,7 Promille festgestellt worden. Dem Verkehrssünder sei noch vor Ort der Autoschlüssel abgenommen worden. Außerdem erwarte ihn eine Anzeige.

+++ 11.22 Uhr: Berlin: Puigdemont muss sich wöchentlich bei der Polizei melden +++

Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat erreicht, dass die Auflagen für seine Haftverschonung in seinem Sinn geändert werden. Sein Antrag, sich statt bei der Polizei in Neumünster jetzt einmal wöchentlich in Berlin melden zu dürfen, wurde vom Oberlandesgericht Schleswig-Holstein genehmigt, wie eine Gerichtssprecherin in Schleswig der Deutschen Presse-Agentur sagte. Puigdemont hatte am Samstag angekündigt, bis zum Ende des juristischen Verfahrens in Berlin wohnen zu wollen.

+++ 11.15 Uhr: Berlin: Mutmaßliche Islamisten kommen wohl nicht in U-Haft +++

Die während des Berliner Halbmarathons festgenommenen mutmaßlichen Islamisten kommen wahrscheinlich nicht in Untersuchungshaft. Es werde wohl kein Haftantrag gestellt, sagte ein Polizeisprecher. Bei den Durchsuchungen sei nichts Verdächtiges gefunden worden, weder Waffen noch Sprengstoff. Es habe einen Anfangsverdacht wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gegeben. Ein "Gefährdungsmoment" habe man nicht ausschließen können. "Wir sind wachsam und wenn es einen Anfangsverdacht gibt, werden wir tätig."

Ein Terroranschlag auf den Halbmarathon war nach Erkenntnissen der Polizei aber nicht geplant. Ob die Hinweise, die zu dem Verdacht führten, aus dem Umfeld der mutmaßlichen Islamisten kamen, aus der Staatsschutzabteilung der Polizei, von Geheimdiensten und abgehörten Telefongesprächen oder Chats, war auch zu Wochenbeginn noch nicht klar.

+++ 11.06 Uhr: Bayern: Polizei blitzt Motorradfahrer mit 221 km/h +++

Mit Tempo 221 ist ein Motorradfahrer auf einer Bundesstraße im bayerischen Schwaben geblitzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Motorradfahrer am Samstag auf der B16 bei Asbach-Bäumenheim unterwegs - erlaubt waren wie üblich 100 Kilometer pro Stunde. Der Mann sei drei Stunden zuvor an der gleichen Messstelle bereits mit 159 Stundenkilometern erwischt worden. Ihm werde deswegen vorsätzliches Handeln unterstellt, sagte ein Polizeisprecher.



Die Identität des Mannes muss noch ermittelt werden. Bekannt seien bislang nur die Halterdaten der Sportmaschine, sagte der Sprecher. Der Raser sei auf den Aufnahmen gut zu erkennen. Den Mann erwarte ein Bußgeld von weit mehr als 1000 Euro sowie ein Fahrverbot von mindestens drei Monaten.

+++ 10.56 Uhr: Ruder-Olympiasiegerin Brigitte Ahrenholz ist tot +++

Die ehemalige Ruder-Olympiasiegerin Brigitte Ahrenholz ist tot aufgefunden worden. Die Leiche der 65-Jährigen wurde am Samstag im Zernsee nahe des brandenburgischen Werder entdeckt, wie der Sprecher der Polizeidirektion West, Jens Kneip, sagte. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet.

Ein Spaziergänger habe die tote Frau am Samstag im Schilfgürtel entdeckt, sagte Kneip. Die Todesursache sei noch ungeklärt, es gebe jedoch keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die 65-Jährige war Anfang März als vermisst gemeldet worden. Ahrenholz hatte 1976 mit ihrem Team für die DDR bei den Olympischen Spielen in Montreal im Ruder-Achter Gold gewonnen.

+++ 10.47 Uhr: 20 Jahre nach Mord an Johanna: Prozess beginnt bald +++

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der kleinen Johanna wird am 20. April beginnen. Das teilte das Landgericht Gießen mit. Bislang hat die Schwurgerichtskammer 13 Verhandlungstage vorgesehen. Läuft alles wie geplant, könnte im August das Urteil gesprochen werden. Der Angeklagte aus Friedrichsdorf soll im Jahr 1999 die damals acht Jahre alte Johanna aus Ranstadt in der Wetterau in sein Auto gezerrt, missbraucht und getötet haben. Die Polizei war ihm im vergangen Jahr auf die Spur genommen. Der Mann sitzt seit Oktober in Untersuchungshaft.

+++ 10.19 Uhr: Münster: Noch zwei Verletzte in Lebensgefahr +++

Nach der Amokfahrt mit insgesamt drei Toten in Münster schweben laut Polizei noch zwei der Verletzten in Lebensgefahr. Insgesamt waren bei der blutigen Tat am Samstagnachmittag etwa 20 Menschen verletzt worden. Eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann wurden getötet.

Der 48 Jahre alte Täter hatte sich nach der Amokfahrt mit einem Campingbus in der Münsteraner Innenstadt in seinem Fahrzeug erschossen. Woher er die Waffe hatte, war zunächst unklar. "Er hatte keinen Waffenschein. Es war keine ordnungsgemäß erworbene Waffe", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montagmorgen dem Sender WDR 5. Die Polizei untersuchte am Montag weiter die Hintergründe und das Motiv.

+++ 10.14 Uhr: Verdi kündigt Streiks an vier deutschen Flughäfen an +++

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Dienstag Warnstreiks an vier Flughäfen in Deutschland angekündigt. Zu Arbeitsniederlegungen soll es in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen kommen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Verdi will damit vor der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst Druck machen.

+++ 9.48 Uhr: Sinsheim: Paar wegen Sex in Schwimmbad-Umkleide vor Gericht +++

Ein Paar, das Sex in der Umkleidekabine eines Schwimmbads gehabt haben soll, steht in Sinsheim vor Gericht. Wie ein Sprecher des Amtsgerichts sagte, ist es einer von mehreren Fällen in der "Badewelt" in Sinsheim - einer Anlage mit Schwimmbecken und Saunen. Die "Badewelt" wirft mehreren Paaren vor, Sex in einer Umkleidekabine gehabt zu haben. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Dem Gerichtssprecher zufolge sind es bisher etwa zehn verschiedene Verfahren. Der Fall aus dem Dezember 2017 ist der erste, der am Amtsgericht verhandelt wird. Das Landgericht Heidelberg hatte die Fälle wegen geringen Streitwerts dorthin verwiesen. Es geht etwa um die Forderung nach Unterlassung und vorgerichtliche Anwaltskosten, die die "Badewelt" zurückhaben will, die zuvor ein Hausverbot ausgesprochen hatte. Wann eine Entscheidung verkündet wird, war zunächst offen.

+++ 9.33 Uhr: Russland und Syrien machen Israel für Luftangriff verantwortlich +++

Russland und Syrien machen das israelische Militär für den Luftangriff auf die syrische Militärbasis in Homs verantwortlich.

Zwei israelische Kampfjets vom Typ F-15 hätten in der Nacht zum Montag aus dem libanesischen Luftraum heraus acht Raketen auf den Flugplatz T4 abgefeuert, teilte das Verteidigungsministerium den Agenturen Tass und Interfax zufolge in Moskau mit. Die syrische Luftabwehr habe fünf der Raketen abgefangen. Die drei anderen hätten den westlichen Teil des Geländes getroffen, hieß es. Auch die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete, israelische Jets hätten mehrere Raketen auf Syrien abgeschossen.

+++ 9.17 Uhr: Fünf Verletzte bei Erdbeben in Japan +++

Bei einem Erdbeben in Japan sind fünf Menschen leicht verletzt worden. An Gebäuden und Straßen seien Schäden entstanden Schäden, berichteten Medien. Die japanische Wetterbehörde gab die Stärke des Bebens mit 6,1 an. Der US-Erdbebenwarte zufolge hatte der Erdstoß eine Stärke von 5,6.

+++ 8.51 Uhr: Nach Bootstour vermisster 31-Jähriger in Mecklenburg-Vorpommern tot geborgen +++

Ein nach einer Bootstour in Mecklenburg-Vorpommern vermisster 31-Jähriger ist nach fast zwei Tagen tot aus dem Wasser geborgen worden. Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte, wurde der Mann am Sonntagnachmittag gefunden. Er war seit Freitagabend vermisst worden. Nach Polizeiangaben hatte sich eine vierköpfige Gruppe mit einem Boot auf den Kastorfer See begeben. Die Beteiligten waren alkoholisiert, ihr Boot kenterte. Drei Mitfahrer im Alter von 28, 30 und 53 Jahren konnten sich ans Ufer retten. Nach dem 31-Jährigen wurde unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht.



+++ 7.39 Uhr: 14 Tote bei Angriff auf syrischen Militärflughafen +++

Bei dem Angriff auf einen syrischen Militärflughafen sind nach Angaben von Aktivisten 14 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch iranische Kämpfer, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Zuvor hatten syrische Staatsmedien berichtet, mehrere Geschosse hätten in der Nacht den Flughafen Taifur im Zentrum des Landes getroffen.

+++ 6.38 Uhr: Orban feiert nach Parlamentswahl in Ungarn "historischen Sieg" +++

Nach der Parlamentswahl in Ungarn hat der rechtsnationale Regierungschef Viktor Orban von einem "historischen Sieg" seiner Fidesz-Partei gesprochen. Das Wahlergebnis gebe den Ungarn "die Möglichkeit, sich zu verteidigen und Ungarn zu verteidigen", sagte Orban vor fahnenschwenkenden Anhängern. Orbans Fidesz-Partei gewann die Wahl klar: Nach Auszählung von 93,3 Prozent der Stimmen kam die Regierungspartei auf rund 49 Prozent. Damit kann Orban eine dritte Amtszeit in Folge regieren. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission bei 68,8 Prozent.



Orban regiert seit 2010 in Ungarn; er fährt einen nationalistischen und einwanderungsfeindlichen Kurs. Kritiker werfen ihm zudem vor, rechtsstaatliche Grundsätze auszuhebeln.

+++ 6.23 Uhr: Seehofer plant Pass-Entzug für Dschihadisten +++

Das Bundesinnenministerium will Dschihadisten mit einem Doppelpass die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen. Das sei "ein vordringliches Ziel", er rechne mit einem Gesetzentwurf "auf jeden Fall im ersten Jahr der Regierung", sagte der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Stephan Mayer (CSU), den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Aufgrund der hohen Zugänge plane Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) überdies, neben Marokko, Tunesien und Algerien auch Armenien, insbesondere aber Georgien zum "sicheren Herkunftsstaat" zu deklarieren, um Asylanträge schneller bearbeiten zu können.

+++ 6.09 Uhr: Israels Luftwaffe greift Hamas-Ziel im Gazastreifen an +++

Israelische Kampfjets haben in der Nacht erneut im Gazastreifen angegriffen. Die Armee teilte mit, es sei eine militärische Einrichtung der in dem Palästinensergebiet herrschenden Hamas bombardiert worden. Damit habe die Luftwaffe auf ein Vordringen militanter Palästinenser auf israelisches Gebiet am Sonntag reagiert. Sie hätten dort Sprengsätze gelegt.

Seit Karfreitag sind bei dem schlimmsten Gewaltausbruch seit dem Gaza-Krieg 2014 mehr als 30 Palästinenser getötet und rund 2800 verletzt worden, die meisten davon durch Tränengas. Am Freitag wurde bei Massenprotesten an Israels Grenze zum Gazastreifen auch ein 30-jähriger palästinensischer Fotojournalist getötet. Presseverbände fordern eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls. Die israelische Armee teilte mit, man prüfe die Umstände seines Todes.



+++ 5.57 Uhr: Mammut-Baustelle im Rheinland gestartet - bundesweite Auswirkungen +++

Auf der bundesweit wichtigen Bahn-Strecke zwischen Köln und Düsseldorf ist seit dem frühen Montagmorgen eine Mammut-Baustelle in Betrieb. Die Fernbahngleise zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf-Benrath sind für sechs Wochen komplett gesperrt.

Lediglich die S-Bahngleise für den regionalen Verkehr stehen noch zur Verfügung. Auf den Fernverkehr hat die Sperrung große Auswirkungen: So fährt die Hälfte der täglich 160 Fernzüge den Düsseldorfer Hauptbahnhof in dieser Zeit nicht mehr an.

Der Grund für die Sperrung auf dem Fernbahngleis sind umfangreiche Sanierungsarbeiten, die bis zum 19. Mai andauern sollen. In dieser Zeit werden rund 43 Kilometer Schienen und 22 Kilometer Kabel ausgetauscht, 36.000 Schwellen und 26 000 Tonnen Schotter ersetzt. Insgesamt investiert die Bahn nach eigenen Angaben 11,5 Millionen Euro.