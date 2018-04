Die Meldungen im Kurz-Überblick:

​Massen-Streiks: Lufthansa streicht landesweit hunderte Flüge (6.56 Uhr)





Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 6.56 Uhr: Warnstreik trifft Flugreisende - Flüge in Tegel gestrichen +++

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat auch den Berliner Flughafen Tegel erreicht. Rund 70 Inlandsflüge fallen hier am Dienstag aus. Betroffen sind Fluggäste der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings, wie die beiden Unternehmen und die Berliner Flughafengesellschaft mitteilten.



+++ 6.47 Uhr: Auch 18 Flüge am Flughafen Leipzig/Halle gestrichen +++

Auch am Flughafen Leipzig/Halle 18 Flüge sind gestrichen worden. Grund dafür waren die Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen, wie die Mitteldeutsche Airport Holding am Dienstagmorgen mitteilte. Betroffen waren die Linien Lufthansa und Eurowings. Reisende, die einen solchen Flug gebucht hatten, sollen sich mit der zuständigen Airline in Verbindung setzen.



+++ 6.43 Uhr: Warnstreik in NRW beginnt mit ersten Ausfällen bei Bahnen und Flügen +++

Mit Ausfällen bei Flügen und Bahnen hat auch in Nordrhein-Westfalen ein massiver Warnstreik im öffentlichen Dienst begonnen. Vorsorglich seien mehr als 70 Flüge gestrichen worden, teilte ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn mit. Über diese Annullierungen hinaus rechnete der Airport mit weiteren Einschränkungen. Köln/Bonn ist einer von vier Flughäfen in Deutschland, die bestreikt werden: Ausstände gab es noch in München, Frankfurt und Bremen.



+++ 6.34 Uhr: Warnstreiks auch am Münchner Flughafen +++

Am Flughafen München hat ein ganztägiger Warnstreik begonnen - mit erheblichen Beeinträchtigungen im Luftverkehr. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi starten voraussichtlich die Hälfte aller Flüge verspätet oder gar nicht. Wie eine Lufthansa-Sprecherin bestätigte, strich das Unternehmen an Deutschlands zweitgrößtem Airport vorab insgesamt 240 Inlands- und Auslandsflüge.

+++ 4.44 Uhr: Xi kündigt neue Schritte zur Öffnung von Chinas Wirtschaft an +++

Inmitten des Handelsstreits mit den USA hat Chinas Präsident Xi Jinping weitere Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes angekündigt. Bei einem Wirtschaftsform auf der südlichen Insel Hainan sprach Xi von einer "neuen Phase der Öffnung". Er versicherte zugleich, Peking strebe keinen Handelsüberschuss an.



+++ 4.24 Uhr: Piraterie wird wieder zum Problem - Schwerpunkt Westafrika +++

Attacken von Piraten auf Handelsschiffe werden wieder zu einem größeren Problem. Nachdem die Piraterie vor Somalia erfolgreich bekämpft werden konnte, verlagert sich das Problem nunmehr an die Westküste Afrikas und die Gewässer vor Nigeria teilte das Schifffahrtsbüro der Internationalen Handelskammer (ICC) mit.

Die Experten zählten in den ersten drei Monaten weltweit 65 Piratenangriffe, das sind ungefähr die Hälfte mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Piraten enterten 39 Schiffe, beschossen 10 und entführten 4 Frachter. In 12 Fällen konnten sie abgewehrt werden.