Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Auf dem Weg nach São Paulo: Lufthansa-Maschine kehrt um (6.04 Uhr)

Fahrradklima-Test: Sicherheitsgefühl von Radfahrern schlechter (5.34 Uhr)

Werteunion fordert Rückzug von Merkel nach Europawahl (4.04 Uhr)

Ministerium: AfD-Mitgliedschaft führt nicht automatisch zu Konsequenzen für Beamte (0.24 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 6.00 Uhr: Auf dem Weg nach São Paulo: Lufthansa-Maschine kehrt um +++

Technische Probleme haben eine Lufthansa-Maschine auf dem Weg von Frankfurt in die brasilianische Millionenmetropole São Paulo zur Umkehr gezwungen. Die Crew von Flug LH506 habe sich aufgrund von technischen Unregelmäßigkeiten zur Rückkehr entschieden und vorsorglich eine sogenannte Luftnotlage erklärt, sagte eine Lufthansa-Sprecherin der Nachrichtenagentur DPA. Die Maschine sei am Morgen um 0.15 Uhr wieder in Frankfurt gelandet.

Sie werde nun technisch untersucht. Die 284 Passagiere sollten in Hotels untergebracht werden. Den Angaben auf der Internetseite der Lufthansa zufolge handelt es sich bei dem Flieger um eine Boeing 747-8i. Weitere Details zum Grund der Rückkehr lagen zunächst nicht vor. Wenn eine "Luftnotlage" erklärt wird, dürfen Flugzeuge bevorzugt landen.

+++ 5.34 Uhr: Fahrradklima-Test: Sicherheitsgefühl von Radfahrern schlechter +++

Radfahrer in Deutschland fühlen sich im Straßenverkehr immer unsicherer. Das ist ein Ergebnis der großen Umfrage für den Fahrradklima-Test, den der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) am Mittag in Berlin vorstellen will. Im Ergebnis bewerteten Radfahrer ihr Sicherheitsgefühl nur noch mit der Schulnote 4,2. Bei der vergangenen Befragung im Jahr 2016 lag dieser Wert noch bei 3,9. Vor allem in großen Städten haben Eltern Sorge, ihre Kinder allein auf dem Rad fahren zu lassen.

Der ADFC wertet dieses Umfrageergebnis als besorgniserregend. Viele Radfahrer fühlten sich als Verkehrsteilnehmer nicht ernst genommen, von Falschparkern auf Radwegen behindert und durch schlechte Rad-Infrastruktur ausgebremst. Das sei der Hauptgrund dafür, dass der Anteil von Rädern im Straßenverkehr nicht weiter wachse. Aktuell liege er bei elf Prozent. Sinnvoll wären nach Ansicht des ADFC 30 Prozent wie in den Niederlanden.

Für den Test beantworteten rund 170 000 Radfahrer aus deutschen Städten und Gemeinden jeweils rund 30 Fragen rund ums Radfahren. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, gilt aber als Stimmungsbarometer.

+++ 5.05 Uhr: Bericht: Nach Verhaftung neue rechtsextremistische Drohmail +++

Nach der Verhaftung eines Verdächtigen im Fall der bundesweit verschickten Mails mit rechtsextremistischem Inhalt soll eine weitere Drohmail aufgetaucht sein. Sie sei gegen die Berliner Generalstaatsanwältin Margarete Koppers gerichtet, berichtet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Der Berliner Staatsanwaltschaft ist laut Nachrichtenagentur DPA von so einer Mail nichts bekannt. Der RBB zitiert aus der Mail: "Sie möchten sicher nicht, dass eines Tages Frau Generalstaatsanwältin Margarete Koppers etwas zustößt, oder?". Die Gruppe "Staatsstreichorchester" fordere 100 Millionen Euro. Anderenfalls werde eine neue Terrorgruppe entstehen.

+++ 4.08 Uhr: Französische Nationalversammlung stimmt für Digitalsteuer +++

Die französische Nationalversammlung hat in erster Lesung für die geplante Digitalsteuer für Internetkonzerne gestimmt. Die Abgeordneten votierten in Paris für das Vorhaben, das von der US-Regierung scharf kritisiert wird. Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire zeigte sich zuversichtlich, dass "viele Länder" dem Beispiel Frankreichs folgen würden. Die Steuer zielt auf international tätige Internetriesen ab, die in Europa häufig nur sehr geringe Steuern zahlen. Die sogenannte Gafa-Steuer (das Akronym steht für Google, Amazon, Facebook und Apple) soll rückwirkend zum 1. Januar greifen. Die in Frankreich erzielten Umsätze großer Internetkonzerne sollen mit drei Prozent besteuert werden.

+++ 4.04 Uhr: Werteunion fordert Rückzug von Merkel nach Europawahl +++

Die konservative Werteunion dringt auf einen Rückzug von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) nach der Europawahl Ende Mai. Der Werteunion-Vorsitzende Mitsch sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (u.a. "Berliner Morgenpost"), die Union liege in Umfragen noch schlechter als "das schon miserable Ergebnis der Bundestagswahl". "Auch deshalb brauchen wir jetzt möglichst bald die Politikwende." Er halte es für das Beste, wenn der "Prozess der Übergabe der Regierungsverantwortung" an die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer und den früheren Unions-Fraktionsvorsitzenden nach der Europawahl "bedacht eingeleitet wird", sagte Mitsch. Erst dann könne die Union wieder Vertrauen bei den Bürgern zurückgewinnen.

+++ 2.46 Uhr: USA drohen Europa in Streit um Airbus-Subventionen Strafzölle an +++

Im Streit über illegale Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus wollen die USA Vergeltungszölle auf diverse Exporte der EU verhängen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer veröffentlichte in Washington eine vorläufige Liste mit Gütern im Wert von rund 11 Milliarden Dollar (9,8 Mrd Euro), auf der sich neben Produkten und Komponenten für die Luftfahrtindustrie auch zahlreiche andere Waren wie etwa etliche Käsesorten, Olivenöl, Orangen oder Meeresfrüchte befinden.

+++ 0.26 Uhr: Parlament sichert sich Kontrolle über Vorschlag für neue Brexit-Frist +++

Das britische Parlament hat sich per Gesetz die Kontrolle über den Antrag Londons auf eine erneute Fristverlängerung für den Brexit gesichert. Das umstrittene Gesetz passierte mit kleinen Änderungen das Oberhaus, das Unterhaus akzeptierte die Änderungen und die Queen stimmte zu. Damit muss die Regierung an diesem Dienstag im Parlament einen Vorschlag präsentieren, bei den anderen 27 EU-Staaten einen Aufschub des EU-Austritts zu beantragen. Die Abgeordneten haben dann die Möglichkeit, das neue Zieldatum für den Brexit zu ändern. Zweck des Gesetzes ist, ein Ausscheiden der Briten aus der EU ohne Brexit-Abkommen an diesem Freitag zu verhindern. Ob das überhaupt etwas ändert, ist unklar – denn Premierministerin Theresa May plant sowieso, beim EU-Sondergipfel an diesem Mittwoch um eine Fristverlängerung bis zum 30. Juni zu bitten.

+++ 0.24 Uhr: Ministerium: AfD-Mitgliedschaft führt nicht automatisch zu Konsequenzen für Beamte +++

Die Mitgliedschaft in einer umstrittenen Partei wie der AfD führt für Beamte laut einer Prüfung des Bundesinnenministeriums nicht automatisch zu Konsequenzen. Ein Ministeriumssprecher sagte der "Welt", eine "vertiefte Prüfung" des Hauses habe die bisherige Einschätzung zu solchen Fällen bestätigt. Nicht die Zugehörigkeit zu einer Partei sei entscheidend, sondern das "konkrete Verhalten" des Beamten. Zu einer Mitgliedschaft müssten Aktivitäten hinzukommen, die den Verdacht rechtfertigten, dass der jeweilige Beamte ein Dienstvergehen begangen habe. Bereits einzelne Verhaltensweisen, die mit der gesetzlichen Treuepflicht unvereinbar seien, könnten dabei disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen.

Laut der Prüfung des Innenministeriums funktionieren bereits die bisherigen "beamten- und disziplinarrechtlichen Vorkehrungen" gegen eine "extremistische Aushöhlung des öffentlichen Dienstes" durch Beamte, die sich nicht verfassungstreu verhielten. In den Beamtengesetzen für Bund, Länder und Kommunen ist ein sogenanntes Mäßigungsgebot für politische Aktivitäten festgeschrieben.

+++ 0.00 Uhr: Madonna tritt bei ESC-Finale in Tel Aviv auf +++

US-Superstar Madonna tritt außer Konkurrenz beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv auf. Die Sängerin werde am 18. Mai zwei Titel darbieten, darunter einen noch unveröffentlichten ihres nächsten Albums, teilte der Produzent Live Nation Israel auf seiner Facebook-Seite mit. Eine Bestätigung der Europäischen Rundfunkunion lag zunächst nicht vor.