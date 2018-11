Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Maaßen will CDU-Mitglied bleiben (12.57 Uhr)

Flugpassagiere meutern gegen übelriechende Fracht (12.35 Uhr)

Offenbar Bombendrohung in Krankenhaus in Dünkirchen (12.20 Uhr)

Kramp-Karrenbauer: Mache keinen Wahlkampf gegen andere (11.24 Uhr)

Seehofer erscheint nicht vor Innenausschuss (10.38 Uhr)

Stand der US-Wahl: Republikaner und Demokraten teilen sich den Sieg (5.15 Uhr)

+++ 13.08 Uhr: Renten steigen um mehr als 3 Prozent +++

Die gesetzlichen Renten in Deutschland steigen im Juli 2019 voraussichtlich um mehr als 3 Prozent. Die Vorstandsvorsitzende der Rentenversicherung, Annelie Buntenbach, bestätigte in Würzburg entsprechende Informationen vom Beginn der Woche. Demnach steigen die Beiträge in Westdeutschland voraussichtlich um 3,18 Prozent. In Ostdeutschland sollen sie um 3,91 Prozent in die Höhe gehen. Die für die Erhöhung auch maßgelbliche Lohnentwicklung diesen Jahres steht aber noch nicht fest. Deshalb gab Buntenbach zugleich einen Korridor an: Demnach stiegen die Beiträge im Westen um 3 bis 3,5 Prozent. Im Osten steigen sie laut Buntenbach um 0,7 Prozentpunkte mehr, da nach gültigem Recht die Ostrenten schrittweise an die Westrenten angeglichen werden.

+++ 12.57 Uhr: Maaßen will CDU-Mitglied bleiben +++

Der bisherige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hat Spekulationen über einen möglichen Wechsel zur AfD zurückgewiesen. "Ich bin seit 30 Jahren CDU-Mitglied. Ich bleibe das", sagte Maaßen der Wochenzeitung "Die Zeit". Wegen umstrittener Äußerungen zuletzt in einer Rede hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Maaßen am Montag nach langem Zögern in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hatte Maaßen daraufhin gelobt und ihn eingeladen, der AfD beizutreten. Ein solcher Wechsel wäre brisant, da derzeit eine mögliche Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz erwogen wird und Maaßen zu der Angelegenheit über erhebliches Insiderwissen verfügen dürfte.

+++ 12.52 Uhr: Granatenförmige Gürtelschnalle löst Alarm bei spanischer Bahn aus +++

Eine Gürtelschnalle in Form einer Handgranate hat Großalarm und Zugverspätungen bei der spanischen Bahn ausgelöst. Am Bahnhof von Barcelona wurden zwei Hochgeschwindigkeitszüge evakuiert, nachdem Sicherheitsleute beim Durchleuchten von Gepäck laut Polizei ein Objekt entdeckt hatten, "bei dem es sich um einen explosiven Gegenstand handeln könnte".

Nachdem die geräumten Züge ergebnislos durchsucht wurden, wurde die Polizei in Madrid gewarnt, weil sich der verdächtige Koffer samt seinem Besitzer offenbar an Bord eines Zuges in Richtung der spanischen Hauptstadt befand, wie ein Sprecher berichtete. In Madrid richtete die Polizei ein Sperrgebiet rund um einen Bahnsteig des Bahnhofs Atocha ein. Bei Eintreffen des Zuges wurde das gesamte Gepäck an Bord durchsucht und schließlich die granatenförmige Gürtelschnalle gefunden.

+++ 12.40 Uhr: Strauchelnder Mann wird am Bahnsteig in Bayern von Zug überfahren und getötet +++

In Pfronten im Allgäu hat ein einfahrender Zug einen am Bahnsteig ins Straucheln geratenen Mann erfasst und tödliche Verletzungen zugefügt. Der Mann sei beim Einfahren des Zugs von einer Bank aufgestanden und in Richtung des Triebwagens gelaufen, teilte die Polizei in Kempten mit. Dabei sei er an die rechte Seite des abbremsenden Zugs geraten und habe sich die tödlichen Verletzungen zugezogen. Die Polizei will nun prüfen, ob der Getötete womöglich unter Alkoholeinfluss stand. Der Zugführer erlitt einen Schock und musste behandelt werden.

+++ 12.35 Uhr: Flugpassagiere meutern gegen übelriechende Fracht +++

Stinkende Fracht hat in Indonesien zu einer Meuterei von Flugzeugpassagieren geführt. Eine Maschine der Gesellschaft Sriwijaya Air konnte erst mit einstündiger Verspätung vom Flughafen Bengkulu auf Sumatra nach Jakarta abheben, weil die Passagiere sich weigerten, in dem müffelnden Flugzeug zu fliegen. Schuld war eine Ladung von mehr als zwei Tonnen der auch als Stinkefrucht bekannten exotischen Durian-Frucht an Bord.

Durian ist bei südostasiatischen Feinschmeckern äußert beliebt und gilt dort wegen ihres cremigen Fruchtfleisches und ihres an Blauschimmelkäse erinnernden Geschmacks als "Königin der Früchte". Ihre Gegner vergleichen ihren penetranten Geruch dagegen mit den Ausdünstungen von Kanalisation, Erbrochenem oder ungewaschenen Socken. In mehreren asiatischen Ländern ist der Verzehr von Durian in der Öffentlichkeit wegen der Geruchsbelästigung verboten.

"Durian gilt nicht als Gefahrengut an Bord von Flugzeugen", rechtfertigte sich Sriwijaya-Air-Sprecher Abdul Rahim am Dienstagabend im Fernsehsender Kompas TV. Die Fracht habe in diesem speziellen Fall besonders stark gestunken, weil es außergewöhnlich heiß gewesen sei. Die Besatzung habe versucht, den Geruch durch das Verstreuen von Kaffeepulver auf der Ladung in Grenzen zu halten. Angesichts des Widerstandes der Passagiere mussten die Früchte schließlich wieder entladen werden, das Flugzeug hob mit einer Stunde Verspätung ab.

+++ 12.20 Uhr: Berichte: Bombendrohung in Krankenhaus im französischen Dünkirchen +++

Wegen einer Bombendrohung in der französischen Hafenstadt Dünkirchen ist laut Medienberichten ein Krankenhaus abgesperrt worden. Eine Frau drohte dort, eine Bombe zu zünden, wie die Zeitung "La Voix du Nord" schreibt. Der gesamte Krankenhauskomplex sei nicht mehr zugänglich.

Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter Feuerwehr, Polizei und Militär, waren vor Ort. Die Situation ist nach Angaben der Zeitung "France bleu" aber unter Kontrolle. Eine Bestätigung der Polizei für den Einsatz gab es zunächst nicht.

+++ 11.58 Uhr: Sicherheitsberater: Terroranschläge auf WM in Russland verhindert +++

Auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im Sommer sind nach Darstellung russischer Sicherheitsbehörden Terroranschläge geplant gewesen. Sie hätten aber dank der Zusammenarbeit mit ausländischen Kollegen verhindert werden können, sagte Russlands Sicherheitsberater Nikolai Patruschew am Dienstag nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti. Er bezeichnete die WM in seinem Land als "ein bemerkenswertes Beispiel für eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich".

Der Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, sagte, Terroristen hätten geplant, ausländische Fans mit Drohnen anzugreifen. Sieben Gruppen mit entsprechenden Absichten seien ermittelt worden. Solche Versuche habe es aber nicht nur während der WM gegeben, sondern auch bei anderen Großveranstaltungen in Russland.

+++ 11.24 Uhr: Kramp-Karrenbauer: Mache keinen Wahlkampf gegen andere +++

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will keinen Wahlkampf um den Parteivorsitz gegen andere Bewerber führen. Vielmehr wolle sie ein Angebot unter mehreren Möglichkeiten machen, wie die Zukunft der Partei nach der Ära von Angela Merkel weiter gehen solle, sagte Kramp-Karrenbauer in Berlin.

Sie grenzte sich von Merkel ab, indem sie sagte, man könne eine Ära nicht beliebig fortsetzen, man könne sie aber auch nicht rückgängig machen. "Jede Zeit hat ihre Herausforderungen." Der Nachfolger stehe aber immer auf den Schultern der Vorgänger. Entscheidend sei, was man Neues und Besseres mache.

Außerdem will sie die Partei im Kräfteverhältnis zur Regierung deutlich aufwerten. In den vergangenen Jahren sei es zu oft so gewesen, dass die Regierung entschieden und die CDU das im Nachhinein mit oder ohne Widerstand akzeptiert habe, sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung ihrer Kandidatur. "Wir müssen die Prozesse umkehren." Die Positionsbestimmung müsse zuerst in der Partei stattfinden. Dann erst könne die Fraktion diese Position in das Regierungshandeln einbringen.

Kramp-Karrenbauer wurde inzwischen von ihrem saarländischen Landesverband als Kandidatin für den CDU-Vorsitz nominiert.

+++ 10.38 Uhr: Seehofer erscheint nicht vor Innenausschuss +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist ungeachtet entsprechender Forderungen vor allem der Opposition nicht vor dem Innenausschuss des Bundestags erschienen. Ein Auftritt sei auch später nicht geplant, hieß es aus dem Gremium kurz nach Beginn der Sitzung. Ein Antrag, Seehofer förmlich vor den Ausschuss zu zitieren, fand keine Mehrheit. Grüne, Linke und FDP hatten Aufklärung über die Umstände der Abberufung von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen verlangt. Seehofer hatte Maaßen am Montag in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Hintergrund war eine Rede Maaßens vor internationalen Geheimdienst-Mitarbeitern, in der er Teilen der SPD linksradikale Tendenzen vorgeworfen und sich selbst als Kritiker einer "naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik" bezeichnet hatte.

+++ 10.29 Uhr: Nato zieht nach Großmanöver in Norwegen positives Fazit +++

Das größte Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges war nach Einschätzung der militärischen Führung des Bündnisses ein voller Erfolg. "Wir haben hier eine Menge gelernt", sagte der zuständige US-Admiral James G. Foggo zum Ende der Übung in Norwegen. Glücklicherweise habe es auch keine Unfälle gegeben, bei denen Soldaten schwer verletzt worden seien. Der norwegische Generalstabchef Haakon Bruun-Hanssen lobte, die Truppen seien mit Begeisterung bei der Sache gewesen. Dies und die harte Arbeit hätten zum Erfolg des Manövers beigetragen.

An der Feldphase der Nato-Übung "Trident Juncture" haben in den vergangenen zwei Wochen rund 50.000 Soldaten aus den 29 Nato-Staaten sowie den Partnerländern Finnland und Schweden teilgenommen. Die Bundeswehr war mit mehr als 8000 Soldaten in Norwegen und damit zweitgrößter Truppensteller nach den USA. Inklusive Unterstützungstruppen außerhalb Norwegens waren sogar rund 10.000 deutsche Soldaten beteiligt.

+++ 9.47 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach fordert kostenfreies Schulessen +++

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich dafür ausgesprochen, Schulessen kostenfrei anzubieten. "Wir brauchen kostenfreies Schulessen für alle Kinder, damit auch alle Kinder davon profitieren können", sagte Lauterbach der "Bild"-Zeitung. Dies gelte besonders für Kinder aus leistungsschwachen Familien. Die Politik von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) in diesem Bereich nannte er eine "Show".

Die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) müssten zudem für alle Schulen verpflichtend sein, forderte Lauterbach. Es reiche nicht, "wenn die Ministerin nur eine Empfehlung ausspricht".

Eine am Dienstag vorgestellte DGE-Studie war zu dem Ergebnis gekommen, dass gesünderes Schulessen häufig bereits für vier Cent zusätzlich zubereitet werden könnte. Die deutschen Kommunen bezuschussen die Ausgabe von Schulverpflegung demnach mit bis zu 1,2 Milliarden Euro pro Jahr. Klöckner kündigte an, ihr Ministerium werde die Kommunen künftig noch mehr dabei unterstützen, Schulverpflegung in gesunder Qualität anzubieten.

+++ 9.09 Uhr: Kreise: Merz will Generalsekretär erst nach Wahlerfolg vorschlagen +++

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will nicht mit einem Personalvorschlag für einen Generalsekretär in die Wahl zur Nachfolge von CDU-Chefin Angela Merkel ziehen. Auf eine entsprechende Frage habe Merz am Dienstagabend in einer Sitzung seines nordrhein-westfälischen CDU-Heimatverbandes erklärt, er werde erst einen solchen Vorschlag unterbreiten, wenn er auf dem Parteitag Anfang Dezember in Hamburg gewählt worden sei. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen.

Gesundheitsminister Jens Spahn, der ebenfalls aus NRW stammt, äußerte sich in der Sitzung demnach zurückhaltend zur Generalsekretärsfrage. Er habe seine Überlegungen in diesem Punkt noch nicht abgeschlossen. Merkel habe ja erst vor kurzem ihren Rückzug angekündigt.

Aus Teilnehmerkreisen hieß es weiter, es sei bei der Sitzung keine Präferenz für einen der beiden anwesenden Kandidaten deutlich geworden. Ministerpräsident und CDU-Landeschef Armin Laschet habe Applaus erhalten, als er gesagt habe, die NRW-CDU werde sich in der Kandidatenfrage nicht festlegen.

+++ 8.50 Uhr: Hermann will nicht Seehofer als Innenminister nachfolgen +++

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will nicht Nachfolger von Bundesinnenminister Horst Seehofer (beide CSU) werden, falls dieser sein Amt aufgibt. "Ich habe mich erneut um ein Landtagsmandat beworben, und die Wählerinnen und Wähler in meinem Stimmkreis Erlangen haben mir dieses Mandat wieder gegeben", sagte Herrmann den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). "Dem fühle ich mich verpflichtet."

Herrmann war 2017 Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl gewesen. Seehofer steht wegen seines langen Festhaltens an dem inzwischen geschassten Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen sowie wegen des Vorwurfs wiederholter Querschüsse in der großen Koalition in der Kritik. Herrmann wird immer wieder als möglicher Nachfolger genannt. Bislang hat Seehofer allerdings keine Bereitschaft erkennen lassen, sein Regierungsamt aufzugeben.

+++ 8.34 Uhr: Klingbeil will Beschäftigten Auszeit durch "Grundeinkommensjahr" ermöglichen +++

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat vorgeschlagen, Beschäftigten eine Auszeit durch ein "Grundeinkommensjahr" zu ermöglichen. Dies würde Arbeitnehmern "Zeit zurückgeben für Dinge, die sie neben der Arbeit nicht schaffen", sagte Klingbeil "Zeit online". Er plädierte für ein Modell, bei dem jeder Angestellte mit jedem Arbeitsjahr Anspruch auf eine bezahlte Auszeit von einem Monat erwerben würde.

"Nach sechs Jahren könnte man ein halbes Jahr und nach zwölf Jahren ein ganzes Jahr aussetzen", sagte Klingbeil. "Die Beschäftigten würden in dieser Zeit jeden Monat tausend Euro netto bekommen. Die Krankenversicherung solle der Staat übernehmen, Steuern fielen keine an.

Ein generelles Grundeinkommen lehnte Klingbeil dagegen ab. "Ich bin davon überzeugt, dass Arbeit einen ganz zentralen Wert hat", zeigte sich der SPD-Generalsekretär überzeugt. Arbeit stifte Identität, Selbstwertgefühl und halte die Gesellschaft zusammen. Deshalb sei ein Grundeinkommensjahr daran gekoppelt, dass jemand arbeite.

+++ 8.21 Uhr: Minister: 79 entführte Schüler im Nordwesten Kameruns befreit +++

Die 79 im Nordwesten Kameruns entführten Schüler sind wieder frei. "Alle 79 Schüler sind befreit", sagte Kommunikationsminister Issa Bakary Tchiroma der Nachrichtenagentur AFP, ohne zunächst Angaben zu den genauen Umständen der Befreiung zu machen. Die Schüler waren am Montag im englischsprachigen Teil des afrikanischen Landes entführt worden.

+++ 7.37 Uhr: Fünftes Todesopfer nach Einsturz mehrer Häuser in Marseille geborgen +++

In Marseille ist die Zahl der Toten nach dem Einsturz mehrerer Häuser auf fünf gestiegen. Die Rettungskräfte bargen eine weitere Leiche aus den Trümmern, wie Staatsanwalt Xavier Tarabeux der Nachrichtenagentur AFP sagte. Am Dienstag waren bereits die Leichen von zwei Männern und zwei Frauen gefunden worden.

Die Häuser in der Nähe des Alten Hafens von Marseille waren am Montag nacheinander eingestürzt. Die Behörden gingen davon aus, dass fünf bis acht Menschen unter den Trümmern verschüttet wurden. Es gab kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden.

Wegen des schlechten Zustands vieler Gebäude im südfranzösischen Marseille wurde Empörung über die Behörden laut. Anwohner berichteten von massiven Problemen mit der Bausubstanz. Die Stadtverwaltung sah das Unglück dagegen in einem möglichen Zusammenhang mit heftigem Regen der vergangenen Tage.

+++ 6.47 Uhr: Treffen von Pompeo und Nordkoreas Unterhändler in New York verschoben +++

Ein geplantes Treffen von US-Außenminister Mike Pompeo mit Nordkoreas Chefunterhändler Kim Yong Chol in New York ist vorerst verschoben. Das US-Außenministerium teilte in der Nacht in Washington mit, das Treffen, das ursprünglich für diese Woche geplant gewesen sei, werde später nachgeholt, wenn die Terminpläne beider Seiten dies zuließen. Nähere Gründe für die Absage nannte die Sprecherin des Ministeriums nicht. Die Gespräche gingen weiter, betonte sie.

Pompeo hatte sich ursprünglich an diesem Donnerstag in New York mit Kim Yong Chol treffen wollen, um einen weiteren Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vorzubereiten. Beim ersten und bislang einzigen Treffen zwischen Trump und Kim im Juni in Singapur hatte der nordkoreanische Machthaber seinen Willen zur atomaren Abrüstung bekräftigt. Er hat bisher aber keine konkreten Zusagen gemacht, wann und wie sein bestehendes Atomwaffen- und Raketenarsenal abgebaut werden soll. Auch ist noch unklar, wie die Gegenleistungen der USA aussehen. Trump hatte vage Sicherheiten in Aussicht gestellt.

+++ 6.35 Uhr: Suche nach Opfern von Hauseinsturz in Marseille fortgesetzt +++

Rettungsmannschaften haben in der Nacht in Marseille in den Ruinen von zwei eingestürzten Häusern die Suche nach weiteren Opfern fortgesetzt. In diesem "Rennen gegen die Zeit" seien keine der Vermissten entdeckt worden, berichteten französische Medien am Mittwochmorgen. Bis Dienstagabend wurden vier Tote aus den Trümmern geborgen - zwei Männer und zwei Frauen. Eine nicht bekannte Zahl von Menschen wird noch vermisst.

Zwei Häuser waren am Montagmorgen im Zentrum in einer engen Straße der Hafenstadt eingestürzt. Eines davon stand leer, weil es baufällig war. Das andere Gebäude, das erst im Oktober inspiziert wurde, war bewohnt, aber ebenfalls marode. Insgesamt wurden zwischen fünf und acht Menschen in den Häusern vermutet.

+++ 6.06 Uhr: Nächstes Ziel New York: Flixbus macht Tempo bei US-Expansion +++

Das Münchner Start-up Flixbus treibt seine Expansion auf dem US-Fernbusmarkt rasch voran und will sich nun auch an der Ostküste ausbreiten. Es sei bereits eine Niederlassung in New York City eröffnet worden, um die Millionen-Metropole als künftiges Drehkreuz für Busverbindungen im Osten der USA aufzubauen, teilte das Münchner Start-up mit. Flixbus hatte vor knapp einem halben Jahr von Kalifornien aus den Startschuss für den Angriff auf den vom Branchen-Urgestein Greyhound dominierten US-Markt gegeben und sich zunächst weitgehend auf die Westküste des Landes beschränkt.

Im Südwesten hat der für seine markanten grünen Busse bekannte Anbieter, der seinen US-Hauptsitz in Los Angeles hat, sein Netz aber bereits kräftig ausgeweitet. Ende Mai war Flixbus mit 27 Reisezielen gestartet - inzwischen wurde das Angebot nach Unternehmensangaben bereits mehr als verdoppelt. Im kommenden Jahr solle von New York aus der Vorstoß an der US-Ostküste beginnen, zudem sollen zusätzliche Ziele in Texas ins Programm genommen werden. "Flixbus hat sich im Westen der USA etabliert und sich für Amerikaner als eine willkommene Reisealternative erwiesen", sagte Firmengründer André Schwämmlein.

+++ 5.56 Uhr: Peruanischer Ex-Polizeichef wegen Kinderhandels festgenommen +++

Die Polizei in Peru hat ihren ehemaligen Chef wegen Verdachts auf Kinderhandel festgenommen. Ex-Polizeichef Raúl Becerra soll die rechte Hand der Bandenchefin - die auch seine Partnerin ist - gewesen sein, berichtete am Dienstag die Zeitung "El Comercio" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in der Andenstadt Arequipa.

Die Gruppe soll dem Bericht zufolge schwangere Frauen festgehalten und zur Aufgabe ihrer Kinder gebracht haben. Die Kinder oder deren Organe seien verkauft worden. Becerra und seiner Partnerin wird unter anderem Menschenhandel zur Last gelegt.

Der heute 61-Jahre alte Becerra war von 2010 bis 2011 Perus oberster Polizist. Schon zuvor war er umstritten: Ihm wurde vorgeworfen, als regionaler Polizeichef eine Todesschwadron gebildet zu haben. Später warf ihm eine Polizistin zudem sexuelle Belästigung vor.

+++ 5.15 Uhr: Stand der US-Wahl: Republikaner und Demokraten teilen sich den Sieg +++

Mehrere US-Medien berichten, dass die US-Kongresswahlen entschieden sind. NBC und Fox News erklärten auf der Grundlage von ersten Ergebnissen und Hochrechnungen die Demokraten zum Sieger im Rennen um das Repräsentantenhaus. Im Senat behalten dagegen die Republikaner laut CNN, ABC und Fox News die Mehrheit.

+++ Verfolgen Sie alle aktuellen Ereignisse zur US-Kongresswahl im stern-Liveticker und lesen Sie hier einen Kommentar zum Wahlausgang. +++

+++ 5.14 Uhr: Grüne wollen Kanzlerin erneut im Bundestag befragen +++

Die Grünen drängen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu, sich erneut im Bundestag den Fragen der Abgeordneten zu stellen. Im Juni hätten die Koalitionsfraktionen angekündigt, die Kanzlerin werde ab sofort dreimal im Jahr im Bundestag Rede und Antwort stehen, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, der Deutschen Presse-Agentur. Bis jetzt sei nicht einmal ein zweiter Termin bekannt. "Ich erwarte, dass sich Frau Merkel noch vor Ende des Jahres erneut den Fragen der Abgeordneten stellt - zu Dieselfahrverboten, dem Steuerskandal Cum-Ex, zum Pflegenotstand und vielen weiteren drängenden Fragen."

Auch die angekündigte Reform der sogenannten Regierungsbefragung, bei der Abgeordnete Minister oder Staatssekretäre zu aktuellen Themen Fragen stellen, sei "im Selbstbeschäftigungs-Chaos der schwarz-roten Koalition erstmal auf der Strecke" geblieben, beklagte Haßelmann.

+++ 4.34 Uhr: Niedrigwasser im Rhein lässt auch Tankstellen leerlaufen +++

Die Fahrt zur Tankstelle wird in diesen Tagen für viele Autofahrer zum Ärgernis - nicht nur wegen der hohen Spritpreise. Denn einzelne Tankstellen mussten den Verkauf von Benzin oder Diesel zeitweise sogar ganz einstellen, weil ihnen der Sprit ausgegangen war, wie Stephan Zieger, Geschäftsführer des Bundesverbands Freier Tankstellen (BFT) in Bonn, sagte. Meist bekomme die Tankstelle aber nach einigen Stunden oder am nächsten Tag Nachschub.

Grund für die Lieferengpässe sei vor allem der niedrige Rheinpegel, sagte ein Sprecher des Tankstellen-Branchenführers Aral in Bochum. "In den Tanklagern entlang des Rheins kommt nicht genug Treibstoff an, weil die Tankschiffe nur noch halb so viel oder noch weniger Benzin und Diesel transportieren können." Die Transportkapazität der Schiffe sei nur zu einem Teil durch Lastwagen zu ersetzen.

+++ 4.28 Uhr: Surfer in Australien wehrt Hai mit Surfbrett ab +++

Mit seinem Surfbrett hat ein Mann in Australien nach einer Haiattacke das Tier in die Flucht geschlagen. Der 43-Jährige surfte am Strand Shelly Beach in Ballina an der australischen Ostküste, als ein Hai ihm in die linke Wade biss. Der Surfer sei vom Hai ins Wasser gezogen worden, sagte Ballinas Bürgermeister David Wright dem Radiosender 2GB. "Er hat sein Brett benutzt, um den Hai wegzuschlagen." Der Mann, der demnach bei dem Haiangriff eine 20 Zentimeter lange Wunde erlitt, konnte sich ans Ufer retten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Strände der Gegend wurden für 24 Stunden gesperrt.

+++ 4.04 Uhr: Neue Zahlen zum Insektensterben: Schulze will andere Agrarpolitik +++

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat zum Schutz von Insekten einen Wandel in der Landwirtschaft und beim Umgang mit Pestiziden angemahnt. Vor der Präsentation neuer Forschungsergebnisse des Bundesamts für Naturschutz zum Bestand einzelner Artengruppen sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur: "Die intensive Landwirtschaft ist hauptverantwortlich für den dramatischen Rückgang im Bestand von Bienen, Fliegen, Käfern, Schmetterlingen." Der natürliche Lebensraum der Insekten schwinde "beängstigend schnell", was sich nicht nur auf dem Feld, sondern selbst in Naturschutzgebieten zeige.

Das Bundesamt für Naturschutz und der Entomologische Verein Krefeld wollten am Mittag (13.00 Uhr) in Bonn erstmals artenspezifische Auswertungen der Daten vorstellen, die der Verein in den vergangenen Jahrzehnten gesammelt hat. Beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und Dünger in der Landwirtschaft kommen sich Umwelt- und Agrarminister immer wieder ins Gehege.

+++ 2.51 Uhr: Sechs Tote bei Wohnhausbrand in Russland +++

Sechs Menschen sind bei einem Wohnhausbrand in Sosnowka in der russischen Region Tambow ums Leben gekommen. Das Gebäude sei vollständig ausgebrannt, berichtete die Agentur Tass weiter. Nähere Angaben zu dem Unglück wurden nicht gemacht. Tambow liegt ungefähr auf halbem Weg zwischen Moskau und Wolgograd.

+++ 2.06 Uhr: Altmaier lehnt grundlegenden Kurswechsel der CDU ab +++

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich gegen einen politischen Kurswechsel seiner Partei ausgesprochen. "Wer den Kurs der Union einseitig verschieben oder auf ein einziges Thema reduzieren will, wird es schwer haben", sagte Altmaier der "Bild"-Zeitung. "Die große Mehrheit der Deutschen möchte keinen grundlegenden Kurswechsel." Er habe die wichtigsten Kandidaten für die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der CDU-Spitze - Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn - "so verstanden, dass sie das ebenfalls nicht wollen".

+++ 1.34 Uhr: Maas rechnet nicht mit Kurswechsel Trumps nach Kongresswahl +++

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) rechnet unabhängig vom Ausgang der US-Kongresswahlen nicht mit Kursänderungen von Präsident Donald Trump. "Es wäre ein Irrglaube, auf Kurskorrekturen von Donald Trump zu setzen", sagte Maas der "Passauer Neuen Presse". "Die USA bleiben unser wichtigster Partner außerhalb Europas. Aber: Wir müssen unser Verhältnis mit den Vereinigten Staaten neu vermessen und ausrichten."

Maas warnte nach dem mit Härte geführten Kongresswahlkampf in den USA vor ähnlichen Verhältnissen in Europa. "Wir erleben in den USA eine immer heftigere Polarisierung. Das gilt leider für viele andere westliche Demokratien auch", sagte der SPD-Politiker. "Ich befürchte, auch bei uns sind Falschnachrichten und Diffamierungen längst angekommen." Es sei "bodenlos, was für ein kompletter Unsinn da manchmal verbreitet wird", sagte Maas. "Das ist Gift für unsere demokratische Debattenkultur."

+++ 1.29 Uhr: Mann bricht in Alligatoren-Farm ein und badet mit Krokodilen +++

Ein Mann ist in Florida in eine Alligatoren-Farm eingebrochen und bei einem nächtlichen Bad in einem der Teiche von Krokodilen angegriffen und verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zum Dienstag in St. Augustine über mehrere Sicherheitszäune geklettert, berichteten die örtlichen Medien. In der Farm habe er sich dann bis auf die Unterwäsche entkleidet und sei in eines der Becken gesprungen. Dies sei durch dramatische Video-Aufnahmen belegt, die auch den Angriff der Echsen zeigen.

Die Angestellten der Farm entdeckten am Morgen neben dem Becken der Nil-Krokodile die Kleidung des Mannes und Blutspuren. Als die Polizei informiert wurde, hatte diese den nächtlichen Besucher bereits in Verwahrung, nachdem Beamte den blutverschmierten Verletzten in Unterhose festgenommen hatten. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, die Krokodile waren nach Angaben der Farm-Verwaltung wohlauf. Was den Mann zu seinem nächtlichen Bad im Krokodil-Becken veranlasst hatte, konnte vorerst nicht geklärt werden

+++ 1.25 Uhr: Michael Douglas mit Stern auf Hollywood Walk of Fame geehrt +++

Filmstar Michael Douglas ("Wall Street", "Basic Instinct", "Traffic") ist mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Bei der Zeremonie in Los Angeles zeigte sich der Oscarpreisträger am Dienstag tief gerührt: "Das ist eine große Ehre und ich werde nicht jünger, ich will das mit meiner Familie genießen", sagte der 74-jährige Schauspieler.

Begleitet wurde Douglas unter anderem von seiner Frau Catherine Zeta-Jones, von seinem 101 Jahre alten Vater Kirk Douglas und von der Schauspielerin Jane Fonda, die mit ihm in dem Akw-Katastrophenfilm "Das China-Syndrom" gespielt hatte. Mit Tränen in den Augen wandte sich Douglas bei der Zeremonie an seinen Vater, eine lebende Hollywood-Legende: "Ich sage es ganz einfach und von ganzem Herzen: Ich bin so stolz, dein Sohn zu sein."

+++ 1.25 Uhr: USA drohen Russland mit neuen Sanktionen +++

Die USA erwägen wegen des Giftanschlags auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal die Verhängung weiterer Sanktionen gegen Russland. Das US-Außenministerium erklärte in Washington, Moskau habe die Bedingungen der USA nicht erfüllt und müsse nun mit neuen Strafmaßnahmen rechnen. Das Außenministerium habe den Kongress darüber informiert, erklärte Sprecherin Heather Nauert.

Das US-Außenministerium hatte am 6. August festgestellt, dass Russland wegen des Giftanschlags auf Skripal und dessen Tochter Julia im englischen Salisbury gegen das US-Gesetz über chemische und biologische Waffen aus dem Jahr 1991 verstoßen habe. Die US-Regierung verhängte daher eine Reihe von Sanktionen, die eher symbolischer Natur waren.

Zugleich forderte Washington Moskau auf, binnen 90 Tagen den Verzicht auf die Nutzung chemischer und biologischer Kampfstoffe zu erklären. Die Frist lief am Dienstag ab. Als Konsequenz müssten nun laut den gesetzlichen Bestimmungen weitere Sanktionen verhängt werden.