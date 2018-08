Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Kleinflugzeug in Rheinland-Pfalz abgestürzt (13.11 Uhr)

Mann ersticht Arzt und verletzt Helferin in Offenburg (11.19 Uhr)

Kroos zu Özil-Rücktritt: Art und Weise nicht in Ordnung (8.48 Uhr)

Gladbeck-Geisel erhebt Vorwürfe gegen Polizei und Medien (8.39 Uhr)

Rettungskräfte in Genua suchen zweite Nacht in Folge nach Verschütteten (5.43 Uhr)

Gladbecker Geiseldrama: Landeschefs wollen Silke Bischoffs Grab besuchen (5.05 Uhr)

Mehr als 22.000 Terminanfragen für Familiennachzug an Botschaft in Beirut (4.16 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 13.33 Uhr: Michael Schumachers Sprecherin stellt klar: Kein Umzug nach Mallorca +++

Das Management von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat Berichten widersprochen, die Familie des Sportlers ziehe aus der Schweiz nach Mallorca um. "Die Familie Schumacher plant nicht nach Mallorca umzuziehen. Das Haus dort bleibt wie bisher ein Ferienhaus", teilte am Donnerstag Schumachers Managerin Sabine Kehm mit.

Die Schweizer Illustrierte "'L'Illustré" hatte zuvor berichtet, der vor fast fünf Jahren beim Skifahren verunglückte Michael Schumacher werde demnächst aus seinem Haus in Gland am Genfersee nach Mallorca verlegt. Sie berief sich auf die Bürgermeisterin des Ortes Andratx auf Mallorca, in dem Familie Schumacher ein Haus hat.

Schumacher war am 29. Dezember 2013 in den französischen Alpen verunglückt. Im September 2014 kehrte der heute 49-Jährige in sein Haus in Gland zurück. Er wird vor der Öffentlichkeit abgeschirmt.

+++ 13.11 Uhr: Kleinflugzeug in Rheinland-Pfalz abgestürzt +++

In Rheinland-Pfalz ist ein 74-Jähriger beim Absturz eines Kleinflugzeugs ums Leben gekommen. Das Ultraleichtflugzeug verunglückte am Donnerstag bei Nannhausen im Rhein-Hunsrück-Kreis, wie die Polizei Koblenz mitteilte. Es zerschellte etwa 200 Meter vom Flugplatz entfernt auf einer Wiese. Für den 74-jährigen Piloten, der allein in dem Flieger saß, kam jede Hilfe zu spät.

+++ 12.51 Uhr: Chef des Verfassungsschutzes traf sich auch mit AfD-Mann Brandner +++

Der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, hat sich offenbar mit mehr AfD-Politikern zu persönlichen Gesprächen getroffen als bislang bekannt. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner empfing Maaßen nach eigenen Angaben Mitte Juni in seinem Büro im Bundestag. Brandner ist Vorsitzender des Rechtsausschussses, in dieser Funktion habe Maaßen ihn angefragt, sagte der AfD-Politiker der "Taz".

Das Treffen dauerte Brandner zufolge etwa eine Stunde. Es sei um die Arbeit des Rechtsausschusses und den aktuellen Verfassungsschutzbericht gegangen.

+++ 12.34 Uhr: Staatsanwaltschaft befürchtet "noch zehn bis 20" Vermisste in Genua +++

Die Staatsanwaltschaft in Genua befürchtet, dass sich noch zahlreiche Vermisste unter den Trümmern der am Dienstag eingestürzten Autobahnbrücke befinden. "Es könnte noch zehn bis 20 vermisste Personen geben", sagte der leitende Staatsanwalt Francesco Cozzi laut Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag in der italienischen Hafenstadt. Cozzi hatte am Mittwoch die Zahl der Todesopfer auf 42 beziffert, während die Präfektur 39 bestätigte.

+++ 12.13 Uhr: Drei Äffchen türmen aus Zoo in Münster +++

Drei aus einem Zoo entlaufene kleine Affen haben am Donnerstag in Münster für Aufregung gesorgt. Die Tiere brachen nach Angaben der Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt aus und hielten sich in Grüngürteln in Nähe des Zoos auf. Mitarbeitern gelang es demnach, die Affen nach relativ kurzer Zeit wieder einzufangen.

Unter den ausgebrochenen Tieren befanden sich demnach eine Mutter und ihr Jungtier. Die Beamten veröffentlichten Fotos im Nachrichtendienst Twitter, auf denen die zierlichen Affen in einem Gebüsch sowie auf einen Weg zu sehen waren.

+++ 12.03 Uhr: Hundert Festnahmen nach Studentenprotesten in Bangladesch +++

Bei den Massenprotesten in Bangladesch für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sind nach Angaben der Polizei fast hundert Menschen festgenommen worden. 97 Verdächtige seien wegen "Gewalt und Hetze in den sozialen Medien" während der Demonstrationen ab Ende Juli festgenommen worden, teilte die Polizei in der Hauptstadt Dhaka mit. Zehntausende Schüler und Studenten hatten in Dhaka und anderen Städten tagelang gegen die vielen Verkehrstoten in dem südasiatischen Land demonstriert.

+++ 12 Uhr: Rote Flut lässt unzählige Meerestiere an Floridas Küste verenden +++

Ausnahmezustand an der Golfküste Floridas: seit Wochen sterben dort massenhaft Delfine, Meeresschildkröten, Fische und andere Meereslebewesen wegen der sogenannten roten Flut. Mehr als hundert Tonnen toter Meeresbewohner wurden allein in diesem Monat an den Stränden der Südwestküste des US-Bundesstaates eingesammelt. Schuld sind vermutlich von Einzellern freigesetzte giftige Gase.

+++ 11.27 Uhr: Bahn lässt Fahrgäste noch häufiger warten +++

Mehr als jeder vierte Fernzug der Deutschen Bahn ist im Juli zu spät gekommen. Die Quote pünktlicher ICE und Intercity sackte auf 72,1 Prozent ab, den niedrigsten Monatswert in diesem Jahr. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, führten die extremen Temperaturen zu mehr Störungen an Fahrzeugen und Infrastruktur.

+++ 11.22 Uhr: NRW-Regierungschef Laschet bittet für Fehler bei Gladbeck-Drama um "Vergebung" +++

30 Jahre nach dem Geiseldrama von Gladbeck will Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Mutter der damals getöteten jungen Geisel Silke Bischoff für Fehler der Behörden "um Vergebung bitten". Dies habe Nordrhein-Westfalen anders als das ebenfalls betroffene Bremen lange versäumt, sagte er am Donnerstag dem Deutschlandfunk. Er wolle das nun "korrigieren".

+++ 11.19 Uhr: Mann ersticht Arzt und verletzt Helferin in Offenburg +++

Ein Mann hat in einer Offenburger Arztpraxis einen Mediziner erstochen und eine Helferin schwer verletzt. Die Tat ereignete sich am Donnerstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Der Arzt starb an seinen Verletzungen, seine Helferin kam in ein Krankenhaus. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. An der Fahndung waren mehr als 20 Polizeistreifen sowie Hubschrauber und eine Hundestaffel beteiligt. Weitere Einzelheiten zu der Tat in der baden-württembergischen Stadt waren zunächst nicht bekannt.

+++ 10.51 Uhr: In Schulbus vergessene Dreijährige erstickt in Thailand +++

Ein in einem Schulbus vergessenes dreijähriges Mädchen ist in Thailand ums Leben gekommen. Die Kleine habe acht Stunden in dem Fahrzeug zugebracht und sei nach Angaben der Ärzte an Sauerstoffmangel und Überhitzung gestorben, erklärte ein Polizeisprecher im Bezirk Sai Buri am Donnerstag.

Laut Polizei wurde der Busfahrer festgenommen und gestand, dass er sich nicht vergewissert hatte, dass alle Kinder den Bus verlassen hatten. Zwischen 2012 und 2016 wurden in Thailand 13 Kinder in Fahrzeugen zurückgelassen, sechs von ihnen starben.

+++ 8.48 Uhr: Kroos zu Özil-Rücktritt: Art und Weise nicht in Ordnung +++

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat sich kritisch über den Rücktritt von Mesut Özil geäußert. Die umstrittenen Fotos von Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sieht er aber nicht als Grund für das erstmalige Vorrunden-Aus bei einer WM. In einem der Interview der "Bild" erklärte der Mittelfeldspieler von Real Madrid: "Aus meiner Sicht wäre es peinlich, sich als Mannschaft hinter dieser - hauptsächlich öffentlich ausgetragenen - Debatte zu verstecken und dies mit als Grund für das Abschneiden zu nennen."

+++ 8.39 Uhr: Gladbeck-Geisel erhebt schwere Vorwürfe gegen Polizei und Medien +++

Zum 30. Jahrestag des Geiseldramas von Gladbeck hat die damalige Geisel Ines Voitle schwere Vorwürfe gegen Polizei, Sicherheitsbehörden und Medien erhoben. "Keine Zugriffe beim Einkaufen, beim Essengehen. Dann immer wieder die Frage, welche Polizei jetzt zuständig ist - das Nicht-miteinander-Kooperieren", sagte Ines Voitle, deren Freundin Silke Bischoff bei dem Geiseldrama ums Leben kam, in einem Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Mehr als 19 Stunden befand sich Voitle in der Gewalt der Geiselgangster Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski. Am 18. August 1988 überlebte sie, getroffen von einer Polizeikugel, leicht verletzt die Befreiungsaktion eines Sondereinsatzkommandos auf der Autobahn 3 zwischen Köln und Frankfurt. Bei dem Zugriff starb ihre Freundin.

+++ 7.24 Uhr: Thailand will keinen Elektroschrott mehr ins Land lassen +++

Thailand will künftig keinen Plastik- und Elektroschrott aus anderen Ländern mehr aufnehmen. Die Militärregierung in Bangkok kündigte am Donnerstag ein neues Gesetz an, das den Import von solchem Abfall strikt verbietet. Umweltminister Surasak Kanchanarat sagte der Tageszeitung "The Nation": "Wir müssen eine gute Umwelt und die Gesundheit unserer Bürger vor die industrielle Entwicklung stellen." Die Neuregelung soll innerhalb der nächsten beiden Jahre in Kraft treten.

+++ 7.07 Uhr: Hun Sen erklärt sich zum Wahlsieger in Kambodscha +++

In Kambodscha hat sich Dauer-Ministerpräsident Hun Sen am Donnerstag zum Sieger der umstrittenen Parlamentswahl von Ende Juli erklärt. Nach dem offiziellen Endergebnis gewann die Kambodschanische Volkspartei (CPP) alle 125 Sitze in der Nationalversammlung. Damit bestätigten sich die vorläufigen Berechnungen. Das südostasiatische Land ist nach Einschätzung von Experten zurück auf dem Weg zum Ein-Parteien-Staat.

+++ 5.43 Uhr: Rettungskräfte in Genua suchen zweite Nacht in Folge nach Verschütteten +++

Im norditalienischen Genua haben Rettungskräfte die zweite Nacht in Folge nach Überlebenden des katastrophalen Brückeneinsturzes gesucht. Im Flutlicht aus riesigen Projektoren und mit Hilfe von Spürhunden suchten die Rettungsmannschaften in der Nacht zum Donnerstag ohne Unterlass unter den schweren Betonblöcken und Stahlteilen der eingestürzten Autobahnbrücke nach Verschütteten. "Die Helfer haben natürlich noch die Hoffnung, einige Überlebende zu finden, aber je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger ist das", sagte der örtliche Polizeikommandeur Riccardo Sciuto der Nachrichtenagentur AFP. Bis Mittwochabend wurde die Zahl der Toten mit 39 angegeben.

+++ 5.05 Uhr: Gladbecker Geiseldrama: Landeschefs besuchen Silke Bischoffs Grab +++

Mit Kranzniederlegungen gedenken Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) am Donnerstag der Opfer des Gladbecker Geiseldramas, bei dem vor 30 Jahren drei Menschen ums Leben kamen. Gemeinsam mit einer Ministerin der niedersächsischen Landesregierung besuchen sie das Grab von Silke Bischoff auf dem Friedhof Heiligenrode in Stuhr bei Bremen. Die 18-Jährige war von einem der Geiselnehmer erschossen worden.

Fullscreen

+++ 4.44 Uhr: China schickt Vize-Handelsminister zu neuen Gesprächen in die USA+++

Im Handelsstreit zwischen den USA und China sollen die Gespräche nach Angaben aus Peking noch in diesem Monat wieder aufgenommen werden. China werde Ende August Vize-Handelsminister Wang Shouwen für neue Gespräche in die USA entsenden, teilte das Handelsministerium in Peking am Donnerstag mit. Der Besuch erfolge auf Einladung der USA. Geplant ist demnach ein Treffen Shouwens mit dem ranghohen Vertreter des US-Finanzministeriums, David Malpass.

+++ 4.16 Uhr: Über 22.000 Terminanfragen für Familiennachzug an Botschaft in Beirut +++

Die weitaus meisten Terminanfragen für den Familiennachzug zu in Deutschland lebenden Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus liegen an der Botschaft in Beirut vor. Insgesamt 22.116 Angehörige haben an der deutschen Vertretung in der libanesischen Hauptstadt bis zum 20. Juli einen Termin zur Erteilung eines Visums beantragt. Das geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Luise Amtsberg hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

+++ 0.03 Uhr: Merkel für engere Zusammenarbeit mit Niger im Kampf gegen illegale Migration +++

Deutschland will mit dem Niger bei den Themen Sicherheit und Zuwanderung stärker kooperieren. Der westafrikanische Staat arbeite beim Kampf gegen die illegale Migration bereits heute "sehr erfolgreich" mit Berlin zusammen und leiste dabei "herausragende Arbeit", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend vor Gesprächen mit Nigers Präsidenten Mahamadou Issoufou im brandenburgischen Schloss Meseberg.

Um illegale Zuwanderung nach Europa zu verhindern, müssten "Entwicklungschancen für die Menschen in den betroffenen Regionen" geschaffen werden, sagte Merkel. Der Niger sei dabei vor allen Dingen als Transitland betroffen. Sie verwies darauf, dass die finanziellen Hilfen bei der Entwicklungszusammenarbeit bereits verdoppelt worden seien. Auch im Kampf gegen den "Terrorismus" sicherte Merkel dem Land Unterstützung zu.