Die Nachrichten des Tages:

+++ 8.12 Uhr: FBI-Mann tanzt in bar und schießt versehentlich auf Gast +++



Ein FBI-Agent hat nach einer Tanzeinlage in einer Bar in Denver versehentlich einen Schuss aus seiner Pistole abgefeuert und einen Gast getroffen. Nach einer Art Shuffle-Dance mit Flic Flac fiel dem Beamten der US-Bundespolizei auf der Tanzfläche seine Waffe aus der Hose. Als er diese aufhob, löste sich ein Schuss, wie Medien berichteten. Videoaufnahmen machten im Internet schnell die Runde. Ein Mann wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, wie ein zu ABC gehörender Fernsehsender berichtete. Er schwebte nicht in Lebensgefahr. Der Agent wurde ins Polizeipräsidium gebracht und muss sich intern beim FBI verantworten.



+++ 8.08 Uhr: Dom-Randalierer weiterhin im Krankenhaus +++

Der im Berliner Dom von der Polizei angeschossene Österreicher wurde am Montag weiter in einem Krankenhaus behandelt. Das teilte die Polizei mit. Ein bei dem Zwischenfall ebenfalls verletzter Polizist hatte das Krankenhaus nach einer stationären Behandlung schon am Sonntag wieder verlassen können. Der 53-jährige Österreicher hatte am Vortag mit einem Messer bewaffnet im Dom randaliert. Da er sich nicht beruhigen ließ, schoss schließlich ein Polizist auf ihn und traf dabei auch einen Kollegen. Die näheren Umstände und das Motiv des Österreichers seien immer noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungsarbeit. Einen terroristischen Hintergrund gebe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

+++ 8.05 Uhr: Philippinischer Präsident Duterte erzwingt Kuss +++

Mit einem erzwungenen Kuss auf offener Bühne hat sich der philippinische Präsident Rodrigo Duterte viel Kritik eingehandelt. Der 73-Jährige holte bei einem Auftritt am Rande eines Staatsbesuchs in Südkorea zwei Frauen auf die Bühne, um ihnen ein Buch zu überreichen - zur Bedingung dafür machte er einen Kuss. "Der Preis ist ein Kuss. Bist Du zu einem Kuss bereit?" Eine der beiden Frauen gab ihm einen Wangenkuss. Die andere küsste den Präsidenten - nach einigem Zögern - kurz auf den Mund. Auf einem Mitschnitt der Szene von Sonntag ist zu hören, wie Duterte eine der Frauen vor dem Kuss fragt: "Bist Du Single? Du bist nicht getrennt? Aber kannst Du ihm sagen, dass dies nur ein Witz ist?"

+++ 7.05 Uhr: Laschet gegen Abbau der Russland-Sanktionen +++



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht derzeit keinen Anlass für einen Abbau der westlichen Sanktionen gegen Russland. "Die Sanktionen sind eindeutig richtig", sagte Laschet, der auch CDU-Bundesvize ist, im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn es im Minsker Prozess konstruktiv vorangeht, kann man darüber diskutieren. Das ist heute nicht der Fall." Die harte Sanktionspolitik der Europäischen Union gegenüber Russland wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und des Krieges in der Ostukraine hat besonders in der SPD, aber auch in der CDU zu Diskussionen geführt.

+++ 6.50 Uhr: Melania Trump reist weder zum G7-Gipfel noch nach Singapur +++



First-Lady Melania Trump wird den US-Präsidenten Donald Trump weder zum G7-Gipfel in Kanada noch zu dem geplanten Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur begleiten. "Sie wird nicht am G7 teilnehmen, und es gibt zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Pläne, dass sie nach Singapur reist", sagte ihre Sprecherin Stephanie Grisham. Zuletzt hatte es Spekulationen über den Gesundheitszustand der Ehefrau von Trump gegeben. Sie war zuletzt am 10. Mai öffentlich aufgetreten. Am 14. Mai wurde die gebürtige Slowenin wegen einer "gutartigen" Erkrankung an der Niere operiert, anschließend verbrachte sie noch einige Tage im Krankenhaus.





+++ 6.04 Uhr: Fußball und Wetter sorgen für Rekordumsätze beim Bier im Mai +++

Der Fußball und das gute Wetter sorgen bei deutschen Bierbrauern derzeit für Jubelstimmung. "Wir hatten im Mai den besten Monat in der Geschichte unserer Brauerei", sagte Krombacher-Sprecher Franz-Josef Weihrauch der Deutschen Presse-Agentur. 650.000 Hektoliter habe das größte deutsche Brauunternehmen im Mai abgesetzt - so viel wie in keinem anderen Monat.



Auch bei Veltins hat das Wetter die Absatzzahlen im Mai auf Rekordhöhe getrieben. 315.000 Hektoliter verkaufte Veltins nach Angaben des Sprechers Ulrich Biene - zehn Prozent mehr als im Vorjahresmonat. "Nur im Mai 2012, kurz vor der Fußball-Europameisterschaft hatten wir einen ähnlich hohen Wert", sagte Biene.

+++ 5.52 Uhr: Zahl der Toten steigt nach Vulkanausbruch in Guatemala steigt auf 25 +++

Die Zahl der Todesopfer ist nach einem Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala auf 25 gestiegen. Das teilte der Sprecher des Katastrophenschutzes des lateinamerikanischen Landes, David de León, am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit. Dabei handele es sich um vorläufige Angaben, so De León in einer Mitteilung. Conred-Leiter Sergio García Cabañas befürchtete, dass die Opferzahl noch weiter steigen könne.





+++ 5.28 Uhr: Mehrere Länder wollen Gesichts-Verhüllungsverbot im Gericht +++

Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) unterstützt eine Initiative mehrerer Bundesländer zu einem Verbot der Gesichtsverhüllung bei Gerichtsverhandlungen. Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen schlagen vor, dass sich die Justizminister bei ihrer Konferenz von diesem Mittwoch an im thüringischen Eisenach für eine gesetzliche Regelung aussprechen.

+++ 5.06 Uhr: Laut Umfrage schreckt eine Finanzkrise mehr als Einbrecher +++



Eine Mehrheit der Deutschen sieht in einer möglichen neuen Finanzkrise die größte Bedrohung für ihren Wohlstand. Das glauben nach einer Umfrage des Allensbach-Instituts 61 Prozent der Bevölkerung. Damit rangiert die Furcht vor einer neuen Krise sogar noch vor den traditionellen Angstthemen Inflation (57 Prozent) und Einbrecher (55 Prozent). Die Meinungsforscher befragten für ihre repräsentative Umfrage im April 1407 Bürger über 16 Jahre. Besonders akut sind die Ängste jedoch offensichtlich nicht: Weniger als ein Drittel - 28 Prozent - sieht Vermögen derzeit potenziell bedroht. Auftraggeber war die Stiftung Familienunternehmen.

+++ 4.14 Uhr: Spirituosen im Wert von über einer halben Million Euro gestohlen +++

Unbekannte haben bei Rostock vom Gelände einer Spedition einen Lastwagen mit Spirituosen im Wert von über einer halben Million Euro geklaut. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war das Fahrzeug mit Wodka, Whiskey, Sekt und verschiedenen Weinsorten beladen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag. "Wir tappen im Dunkeln", sagte der Sprecher.

+++ 0.48 Uhr: Alternative Mitte verlangt Entschuldigung von Gauland +++

Nach der "Vogelschiss"-Äußerung von AfD-Chef Alexander Gauland fordert die Alternative Mitte eine öffentliche Entschuldigung von ihrem Parteivorsitzenden. "Einem Politiker, der über ein Mindestmaß an Fingerspitzengefühl und Verantwortungsbewusstsein für unsere Geschichte verfügt, darf das nicht passieren", erklärte die Gruppierung, die sich als Strömung der Gemäßigten in der AfD versteht, am späten Sonntagabend in Berlin.



Gauland hatte am Samstag beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach gesagt: "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte." Der Satz fiel nach einem Bekenntnis zur Verantwortung der Deutschen für den Nationalsozialismus mit Millionen ermordeten Juden und Millionen Kriegstoten.

+++ 0.01 Uhr: Mann fährt Radfahrer um und schießt auf Zeugen +++

Nach einem Streit mit einem Fahrradfahrer in der Schweiz hat ein 52 Jahre alter Deutscher um sich geschossen. Die beiden Männer seien sich in Rheinau im Kanton Zürich zunächst wegen der gegenseitigen Fahrweise in die Haare gekommen, berichtete die Polizei am Sonntag. Als sich die Lage etwas beruhigt hatte und sich der 32 Jahre alte Radfahrer vor dem Wagen des Deutschen befand, sei das Auto plötzlich beschleunigt worden. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert und erlitt dabei leichte Verletzungen.



Anschließend fuhr der 52-Jährige davon. Ein ebenfalls aus Deutschland stammendes Paar, das den Vorfall beobachtet hatte, fuhr dem rabiaten Autofahrer mit dem eigenen Wagen hinterher und versuchte, ihn zum Anhalten zu bringen. Wenig später stoppten beide Fahrzeuge. Der 52-Jährige habe danach aus einer Pistole einen Schuss in Richtung des Paares abgegeben. Grenzwächter nahmen den Mann schließlich an der schweizerisch-deutschen Grenze in Neuhausen fest. Um was für eine Art Waffe es sich handelte, war zunächst unklar.