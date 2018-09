Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Altersheimbrand: Mann nach fünf Tagen gerettet (7.07 Uhr)

Rockefeller-Sammlung wird versteigert (5.07 Uhr)

EU will Iran-Sanktionen umgehen (4.02 Uhr)

Hacker legen RWE-Website lahm (2 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.13 Uhr: Frau nach Brand schwer verletzt - Lebensgefährte festgenommen +++

Eine 50-Jährige ist bei einem Wohnwagenbrand in Königswinter lebensgefährlich verletzt worden. Der 49 Jahre alte Lebensgefährte der Frau sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei Bonn mit. Eine Mordkommission ermittelt. Der Brand war in den frühen Morgenstunden an dem Wohnwagen auf einem Campingplatz im Ortsteil Pleiserhohn ausgebrochen. Zeugen alarmierten die Feuerwehr. Rettungskräften entdeckten die Schwerverletzte und brachten sie nach der Erstversorgung in eine Spezialklinik.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass bei dem Feuer möglicherweise Brandbeschleuniger genutzt wurde. Außerdem gaben Zeugen an, einen Streit zwischen der Verletzten und ihrem Lebensgefährten kurz vor dem Ausbruch der Flammen gehört zu haben.

+++ 8.09 Uhr: Elchbulle auf Usedom unterwegs - Kreissprecher mahnt zu Ruhe +++

In Vorpommern ist erneut ein Elch unterwegs. Der junge Bulle wurde in den letzten Tagen mehrfach im Süden der deutsch-polnischen Insel Usedom gesichtet, wie der Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald, Achim Froitzheim, sagte. "Solange kein Gefährdungspotential besteht, greifen wir auch nicht ein." Anwohner hatten das Tier in Ückeritz, Bansin und Ahlbeck gesehen und abgelichtet. Froitzheim sagte, in der Brunftzeit seien immer wieder junge Elchbullen - meist aus Polen - auf der Suche nach neuen Revieren Richtung Westen unterwegs. Fänden sie keine paarungsbereiten Weibchen, kehrten sie meist wieder um.

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns kommt es inzwischen mehrfach jährlich zu solchen Elchbeobachtungen. 2017 zog ein Elch vom Süden in den Norden Usedoms und dann wieder zurück. Die Tiere kommen meist aus Populationen in Polen und dem Baltikum. Zuletzt war ein Elch 2017 weiter südlich von Jägern auf Anordnung des Kreises sicherheitshalber betäubt und in einen Wildpark gebracht worden. Urlauber hatten ihn bereits gefüttert und waren ihm zu nahe gekommen, so dass Gefahr bestand, erklärte der Kreissprecher.

+++ 7.07 Uhr: Mann nach fünf Tagen aus ausgebranntem Altersheim gerettet +++

Fünf Tage nach dem Brand in einem Washingtoner Seniorenheim ist überraschend ein Überlebender gefunden worden. Bauexperten, die der Betreiber mit einer Bestandsaufnahme des Schadens beauftragt hatte, hätten den 74-Jährigen entdeckt, erklärte die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt, Muriel Bowser. Der Mann habe in seinem Zimmer gesessen, wo er nach dem Brand vergangene Woche offenbar versehentlich zurückgelassen worden sei. Er habe sich durch Rufe bemerkbar gemacht, als das Team durch das Haus lief.

Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sein Leben sei nicht in Gefahr, sagte die Bürgermeisterin weiter. Sie habe eine Untersuchung angeordnet. Washingtons Feuerwehrchef Gregory Dean erklärte, die Bergungkräfte hätten im Chaos des Brandeinsatzes vergangene Woche möglicherweise das Zimmer des Mannes einfach übersehen. Das Seniorenheim solle nun noch einmal gründlich untersucht werden.

+++ 5.07 Uhr: Sammlung von früherem US-Vizepräsidenten Rockefeller wird versteigert +++

Die Kunstsammlung des früheren US-Vizepräsidenten Nelson Rockefeller (1908-1979) wird in New York versteigert. Unter anderem stehen Gemälde, Schmuck, Porzellan und Möbel von Rockefeller und seiner Frau Happy (1926-2015) ab November bei mehreren Versteigerungen zum Verkauf, wie das Auktionshaus Sotheby's in New York mitteilte. Der Republikaner Rockefeller war von 1974 bis 1977 Vizepräsident unter US-Präsident Gerald Ford.

Im Mai hat die Kunstsammlung von Nelson Rockefellers Bruder, David Rockefeller (1915-2017), und dessen Frau Peggy 833 Millionen Dollar (etwa 697 Millionen Euro) eingebracht. Sie wurde damit zur bislang teuersten versteigerten Privatkollektion. Nelson und David Rockefeller waren beide Enkel des legendären Ölmagnaten John D. Rockefeller (1839-1937). Ihr Vater war dessen einziger Sohn und Mutter Abby eine Kunstmäzenin, die das Museum of Modern Art in New York mitgründete.

+++ 4.52 Uhr: Altkanzler Schröder will Kirchenfenster stiften - doch es gibt Hürden +++

Es soll ein besonderes Geschenk eines prominenten Stifters sein: Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) will der Marktkirche in seiner Heimatstadt Hannover ein 13 Meter hohes Glasfenster schenken. Der Entwurf stammt von Malerstar Markus Lüpertz und setzt sich mit dem Reformator Martin Luther auseinander. Zu sehen sind unter anderem eine weiße Gestalt und fünf schwarze Fliegen. Die Kosten werden auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die evangelische Kirche wollte das Fenster ursprünglich zu diesem Reformationstag am 31. Oktober einbauen, jedoch verzögert sich das Projekt.

Anfang Oktober werde es ein Gespräch mit dem Erben von Dieter Oesterlen geben, der den Wiederaufbau der Marktkirche nach dem Zweiten Weltkrieg als Architekt geprägt habe, sagte Landessuperintendentin Petra Bahr. Erst danach könne die zeitliche Planung fortgeführt werden. "Das Reformationsfenster von Lüpertz ist eine einmalige Gelegenheit für die Marktkirche und für Hannover insgesamt", betonte die Regionalbischöfin.

+++ 4.02 Uhr: EU will Institution zur Umgehung von US-Sanktionen gegen Iran schaffen +++

Die EU will eine Finanzinstitution gründen, um die US-Sanktionen gegen den Iran zu umgehen. Das kündigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini in New York nach einem Treffen von Unterzeichnern des Atomabkommens mit dem Iran an. US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen einseitig aufgekündigt und droht Unternehmen aus Drittstaaten, die weiter mit dem Iran Geschäfte machen, mit Sanktionen.

+++ 2.33 Uhr: US-Polizistin nach Schüssen auf vermeintlichen Eindringling gefeuert +++

Eine weiße Polizistin, die einen unbewaffneten schwarzen Mann in dessen Wohnung erschossen hat, ist gefeuert worden. Eine interne Untersuchung habe ergeben, dass Amber G. sich bei ihrer Festnahme wegen Totschlags ungebührlich Verhalten habe, erklärte die Polizei in Dallas. Der 30-Jährigen wurde wegen ihrer Taten gekündigt, hieß es.

Der Vorfall ereignete sich Anfang September nach Dienstende der Polizistin. Noch in Uniform, ging sie nach Polizeiangaben aus Versehen in das Apartment von Botham Shem Jean in einer gehobenen Wohnanlage nahe Dallas' Zentrum. Nachdem die Polizistin den 26-Jährigen erschossen hatte, rief sie den Rettungsdienst und erzählte den Helfern, sie habe gedacht, es habe sich um ihre eigene Wohnung gehandelt. Laut der Zeitung "Dallas Morning News" irrte G. sich in der Etage und steuerte die Wohnung direkt über ihrer eigenen an. Die Tür sei unverschlossen gewesen und die Lichter aus. Als G. einen Menschen in der Dunkelheit gesehen habe, habe sie ihre Waffe gezogen und das Feuer eröffnet, weil sie von einem Einbrecher ausgegangen sei, berichtete die Zeitung.

+++ 2.09 Uhr: Trumps Richterkandidat wehrt sich gegen Missbrauchsvorwürfe +++

Der wegen Missbrauchsvorwürfen unter Druck stehende Kandidat von US-Präsident Donald Trump für den Obersten US-Gerichtshof, Brett Kavanaugh, hat sich entschieden gegen die Anschuldigungen gewehrt. "Ich habe niemals jemanden sexuell belästigt", sagte Kavanaugh im Sender Fox News. Er habe Frauen immer mit Würde und Respekt behandelt.

Trump hatte Kavanaugh als Richter für den Supreme Court vorgeschlagen. Kurz vor der geplanten Abstimmung des US-Senats über die Personalie kamen aber heftige Vorwürfe gegen den 53-Jährigen an die Öffentlichkeit: Die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford beschuldigt ihn, 1982 am Rande einer Schülerparty versucht zu haben, sie zu vergewaltigen. Inzwischen wirft ihm eine zweite Frau vor, sie in den 80er-Jahren sexuell belästigt zu haben.

+++ 2 Uhr: Attacke legt Internetseite des Energiekonzerns RWE lahm +++

Unbekannte haben die Internetseite des Energiekonzerns RWE lahmgelegt. Die Website war gestern zeitweise gar nicht oder nur schwer zu erreichen. RWE habe Strafanzeige gegen unbekannt gestellt, bestätigte eine Sprecherin. Demnach handelte es sich bei der Attacke um einen sogenannten Denial-of-Service-Angriff, bei dem massenhaft Anfragen an Internet-Server geschickt werden, um diese zum Zusammenbruch zu bringen. Die Attacke habe lediglich der Internetseite gegolten, sagte die Sprecherin. Andere Systeme seien nicht betroffen gewesen.

Die "Bild"-Zeitung verwies auf ein vor einigen Tagen veröffentlichtes YouTube-Video, in dem gedroht wird, die Server des Energiekonzerns anzugreifen, sollte RWE nicht die Rodung des Hambacher Forstes einstellen. Das Video ist in der Ästhetik der Hackergruppe Anonymous gehalten und wurde im YouTube-Kanal Anonymous Deutsch veröffentlicht.

+++ 0.37 Uhr: Weight Watchers heißt nur noch WW +++

Die bislang vor allem für ihre Diätprogramme bekannte Firma Weight Watchers International will mit einem neuen Namen ihren Wandel zum breiter aufgestellten "Wellness"-Anbieter unterstreichen. Ab sofort nenne man sich nur noch WW, teilte das US-Unternehmen mit. "Wir haben uns immer dazu verpflichtet gefühlt, das beste Programm zum Gewichtsmanagement anzubieten, jetzt nutzen wir unsere jahrzehntelange Erfahrung und unsere Expertise in der Verhaltensforschung für eine noch größere Aufgabe", erklärte Vorstandschefin Mindy Grossman.

WW wolle, so Grossman weiter, mit einem breiteren Angebot zum weltweiten Partner für "Wellness" werden - ob Gewichtsreduzierung, gesunder Ernährung, mehr Bewegung, einer positiven Einstellung oder allem zusammen. "Die Rolle, die WW im Leben von Menschen spielen kann, geht über eine Anzeige auf einer Waage hinaus", ergänzte die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey, die seit 2015 Großaktionärin und Verwaltungsrätin der Firma ist. Weight Watchers wurde 1963 in New York gegründet und zählt schon lange zu den weltweit bekanntesten Anbietern von Abnehm-Programmen.