Die wichtigsten Meldungen des Tages:

Zahlreiche Festnahmen im Hambacher Forst (7.25 Uhr)

Londons Bürgermeister fordert vehement zweites Brexit-Referendum (3.11 Uhr)

Erkranktes Pussy-Riot-Mitglied zur Behandlung in Berlin (1.55 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 07.25 Uhr: Mehrere Verletzte und zahlreiche Festnahmen im Hambacher Forst +++

Bei der Räumungsaktion im Hambacher Forst hat die Polizei 34 Braunkohlegegner festgenommen. Dabei seien neun von ihnen leicht verletzt worden, teilte die Polizei Aachen in der Nacht zum Sonntag mit. Darüber hinaus seien 62 Platzverweise erteilt worden. Einsatzkräfte der Grubenwehr konnten am frühen Sonntagmorgen zu zwei in unterirdischen Gängen verschanzten Aktivisten vordringen. Diese seien überzeugt worden, freiwillig die sehr gefährlichen Gänge zu verlassen, teilte die Feuerwehr Kerpen am Sonntagmorgen mit. Beide Aktivisten seien gesund.

Zuvor mussten die Retter die Gänge wegen Einsturzgefahr sichern. Außerdem blockierten noch einige von den Aktivisten angelegte Sperren den Weg. In den frühen Morgenstunden hatten die Einsatzkräfte dann Sichtkontakt mit den Braunkohlegegnern.

Seit Beginn der Räumung am Donnerstag wurden bis Samstagnachmittag nach Angaben der Polizei 13 von rund 50 Baumhäusern geräumt und beseitigt, in denen sich die Aktivisten verschanzen. Während der Nacht war die Polizei nur mit wenigen Beamten vor Ort. Zu einer Mahnwache an der Zufahrtsstraße L257 kamen zwischenzeitlich 300 Braunkohlegegner, in den frühen Morgenstunden waren es noch etwa 15.

+++ 05.29 Uhr: Polizeigewerkschaften fordern bundesweite Intensivtäter-Datei +++

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) fordern die Einrichtung einer bundesweiten Intensivtäter-Datei. "Wir brauchen eine länderübergreifende Datei für Intensivtäter, auf die alle Ermittler Zugriff haben sollten", sagte GdP-Chef Oliver Malchow der "Welt am Sonntag". Die Polizei eines Bundeslandes könne dann auf einen Blick sehen, "in wie vielen anderen Ländern noch Verfahren gegen dieselbe Person laufen". Der Begriff "Intensivtäter" müsse allerdings erst bundesweit einheitlich definiert werden.

Eine bundesweite Intensivtäter-Datei sollte nach Auffassung des kommissarischen BDK-Vorsitzenden Sebastian Fiedler analog zu der bereits vorhandenen Datei "Gewalttäter Sport" eingerichtet werden. "Konsequenterweise muss das Prinzip 'ein Staatsanwalt und eine Dienststelle der Kripo bearbeitet alle Delikte eines Intensivtäters' nicht nur für Gewalttäter aus dem Umfeld von Sportveranstaltungen angewendet werden. Vielmehr sollte es Blaupause auch für andere bundesweit aktive Intensivtäter sein", sagte Fiedler.

+++ 04.59 Uhr: Mindestens 25 Tote durch Supertaifun "Mangkhut" auf den Philippinen +++

Die Zahl der Todesopfer durch den Supertaifun "Mangkhut" auf den Philippinen hat sich deutlich erhöht. Mindestens 25 Menschen seien gestorben, sagte ein Regierungsvertreter. Bislang waren die philippinischen Behörden von acht Toten ausgegangen.

Der Taifun war am Samstag mit Böen von bis zu 255 Stundenkilometern auf der nördlichen Hauptinsel der Philippinen, Luzon, auf Land getroffen. "Mangkhut" verursachte zahlreiche Erdrutsche und Überschwemmungen. Vielerorts standen Straßen standen unter Wasser, Häuser stürzten ein und Stromleitungen wurden beschädigt. Inzwischen nahm der Taifun Kurs auf Hongkong und die dicht besiedelte Südküste Chinas.

+++ 03.32 Uhr: Überschwemmungen und Tote an US-Südostküste durch Sturm "Florence"

Die Südostküste der USA hat durch den Wirbelsturm "Florence" mit heftigen Regenfällen und Überschwemmungen zu kämpfen. Der Sturm trug am Wochenende große Wassermassen in die Bundesstaaten North Carolina und South Carolina. Flüsse traten über die Ufer, Straßen wurden überspült, Stromleitungen beschädigt. Nach Angaben von US-Medien waren fast eine Million Menschen in den beiden Staaten ohne Strom. Mehrere Menschen kamen durch den Sturm ums Leben. Der starke Regen kann nach Angaben von Meteorologen noch Tage andauern.

+++ 03.11 Uhr: Londons Bürgermeister fordert vehement weiteres Brexit-Referendum +++

Mit großer Vehemenz hat der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ein weiteres Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gefordert. In einem Gastbeitrag für die Zeitung "The Observer" schrieb Khan, den Menschen müsse die Chance gegeben werden, einen Brexit-Deal abzulehnen, der für Wirtschaft, Jobs und das staatliche Gesundheitssystem schlecht sein werde. Bei so wenig verbleibender Verhandlungszeit gebe es lediglich noch zwei mögliche Ergebnisse: ein schlechtes Abkommen für Großbritannien oder gar kein Abkommen, was noch schlimmer wäre. "Beides ist unbeschreiblich risikoreich und ich glaube nicht, dass (Premierministerin) Theresa May das Mandat hat, so schamlos mit der britischen Wirtschaft und den Lebensgrundlagen der Menschen zu zocken", schrieb er.

Großbritannien wird die Europäische Union am 29. März 2019 verlassen. Erst vor zwei Wochen hatte Premierministerin May den immer lauter werdenden Forderungen nach einem zweiten landesweiten Brexit-Referendum eine klare Absage erteilt. Zuletzt hatten sich selbst Abgeordnete aus Mays Konservativer Partei für ein erneutes Referendum ausgesprochen, sollte das britische Parlament das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit Brüssel ablehnen.

+++ 01.55 Uhr: Erkranktes Pussy-Riot-Mitglied zur Behandlung in Berlin angekommen +++

Ein möglicherweise vergiftetes Mitglied der russischen Polit-Punk-Band Pussy Riot ist zur Behandlung nach Berlin geflogen worden. Die "Bild"-Zeitung berichtete, Piotr Wersilow sei am späten Samstagabend mit einem Ambulanz-Flieger in Berlin-Schönefeld gelandet und solle nun von Spezialisten behandelt werden. Wersilows Partnerin, Nadeschda Tolokonnikowa, veröffentlichte Tweets, auf denen offenbar die Ankunft in Berlin zu sehen ist.

Wersilow war beim Finalspiel der Fußball-WM Mitte Juli mit drei anderen Mitgliedern in Uniformen auf das Feld gerannt, um unter anderem gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Die "Flitzer" wurden daraufhin zu Arreststrafen verurteilt.

Am Donnerstag war Wersilow in ein Moskauer Krankenhaus gebracht worden. Pussy Riot-Mitglieder hatten gemutmaßt, er sei vergiftet worden und schwebe in Lebensgefahr

+++ 01.47 Uhr: Mann stirbt nach Hai-Angriff an US-Ostküste +++

An der US-Ostküste ist ein Mann bei einer mutmaßlichen Hai-Attacke ums Leben gekommen. Der Schwimmer sei an einem Strand der Halbinsel Cape Cod im Bundesstaat Massachusetts offenbar von einem Hai gebissen worden, teilte die Polizei mit.

Der Mittzwanziger sei aus dem Wasser gezogen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er dann aber seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei in Wellfleet erklärte, die Strände der Stadt seien für 24 Stunden für Schwimmer gesperrt worden.

+++ 00.13 Uhr: Französischer Zoll stellt mehr als 750 Kilogramm Kokain sicher +++

Der französische Zoll hat im Hafen von Havre 752 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Die Beamten entdeckten das Rauschgift in einem Container aus Südamerika, wie das Haushaltsministerium mitteilte. Der Wert der illegalen Ladung auf dem Schwarzmarkt beläuft sich demnach auf mehr als 30 Millionen Euro.

Haushaltsminister Gérald Darmanin zeigte sich erfreut über den "außergewöhnlichen" Ermittlungserfolg in der nordfranzösischen Hafenstadt und lobte die Arbeit der Zollbeamten. Die Ermittlungen in dem Fall stünden noch am Anfang, verlautete aus Polizeikreisen. Es gebe noch keine Festnahmen.