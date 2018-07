Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Die Nachrichten des Tages:

+++ 9.13 Uhr: Rätsel von Flug MH370 laut Abschlussbericht weiter ungeklärt +++

Mehr als vier Jahre nach dem Verschwinden von Flug MH370 der Fluggesellschaft Malaysia Airlines bleibt das Rätsel weiter ungeklärt. Im offiziellen Abschlussbericht, den Malaysias Regierung heute in Kuala Lumpur veröffentlichte, heißt es: "Das Team ist nicht in der Lage, den Grund für das Verschwinden von MH370 zu bestimmen." Angehörige von Passagieren und Crew äußerten sich enttäuscht.

Die Boeing 777 war im März 2014 mit 239 Menschen an Bord aus ungeklärten Gründen von den Radarschirmen verschwunden, als sie auf dem Weg aus Kuala Lumpur nach Peking war. Das Wrack wird irgendwo auf dem Boden des südlichen Indischen Ozeans vermutet. Die Suche blieb bislang ohne Erfolg, auch wenn an verschiedenen Küsten einzelne Teile angeschwemmt wurden. Von den Insassen fehlt jede Spur.

+++ 9.07 Uhr: Klopfgeräusche aus Grab gehört - Krankenwagen rückt an +++

Angebliche Klopfgeräusche auf einem Friedhof im Saarland haben Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein 56-Jähriger will im Ort Losheim gestern ein Klopfen aus einem der Gräber gehört haben, wie die Beamten heute mitteilten. Der Mann habe aus Sorge, dass jemand lebendig begraben sei, den Notruf gewählt. Darauf rückten die Einsatzkräfte mit einem Krankenwagen an und untersuchten den Friedhof. Das Klopfen stellte sich aber als Fehlalarm heraus. Die Frau im Grab ist bereits seit Längerem tot.

+++ 8.38 Uhr: Neil Diamond überrascht Feuerwehrleute mit Ständchen +++

US-Sänger Neil Diamond hat Feuerwehrleute mit einem spontanen Ständchen überrascht. Zusammen mit seiner Frau Katie McNeil besuchte der 77-Jährige am Wochenende in Basalt im US-Bundesstaat Colorado die Kommandozentrale der Einsatzkräfte, die einen Busch- und Waldbrand bekämpfen. Auf Videos lokaler Fernsehsender ist zu sehen, wie Diamond zur Gitarre greift und den Song "Sweet Caroline" anstimmt. Er wolle sich im Namen aller Bewohner der Gegend bedanken. Mehr als 400 Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer, das offenbar von einem jungen Pärchen ausgelöst wurde, das trotz Verbots auf einer Schießanlage mehrere Gewehrsalven abgefeuert hatte.

Diamond hatte im Januar eine Tournee abgebrochen, nachdem bei ihm Parkinson diagnostiziert worden war. "Mit großem Widerwillen und Enttäuschung kündige ich an, dass ich keine Konzerte mehr geben werde. Es war mir eine große Ehre, meine Shows in den letzten 50 Jahren der Öffentlichkeit zugänglich zu machen", erklärte Diamond auf seiner Internetseite.

+++ 8.30 Uhr: Amokfahrt von Münster fordert weiteres Todesopfer +++

Fast vier Monate nach der Amokfahrt von Münster ist ein weiteres Opfer gestorben. Der 56-jährige Niederländer sei gestern in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei heute auf Anfrage mitteilte. Damit ist die Zahl der Toten auf insgesamt fünf Menschen gestiegen, den Täter eingerechnet.

Der Niederländer hatte im künstlichen Koma gelegen, nachdem ein Mann im April in der Altstadt von Münster in eine Menschenmenge gefahren war. Der 48-jährige Amokfahrer erschoss sich nach der Todesfahrt in dem Fahrzeug. Sein Motiv lag nach Erkenntnissen der Ermittler offenbar in psychischen Problemen begründet.

+++ 8 Uhr: 13 Tote bei Busunglück von Hochzeitsgesellschaft in Vietnam +++

Bei einem Busunglück in Vietnam sind mindestens 13 Angehörige einer Hochzeitsgesellschaft ums Leben gekommen. Der Bus stieß gegen 2 Uhr morgens in der Nähe des Urlauberortes Hoi An frontal mit einem Lastwagen zusammen, wie ein Behördensprecher mitteilte. Unter den Toten ist auch der Bräutigam. Vier Menschen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Berichten sind unter den Opfern keine Ausländer. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, um den genauen Hergang zu klären.

+++ 7.55 Uhr: Mann stirbt nach Sprung von Brücke +++

Beim Sprung von einer Brücke in den Dortmund-Ems-Kanal hat ein Mann tödliche Verletzungen erlitten. Der 25-Jährige sei am Wochenende in der Uni-Klinik Münster verstorben, teilte die Polizei am Montag mit. Am Freitagabend war der Mann ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei vermutete, dass sich der 25-Jährige abkühlen wollte.

Zeugen hatten den Notruf gewählt und den Rettungstauchern die Stelle gezeigt, wo der Mann unterging. Die Retter fanden ihn kurze Zeit später auf dem Boden des Kanals und holten ihn an Land. Zwei Notärzte reanimierten den Mann und brachten ihn in die Klinik. Fast 50 Retter waren im Einsatz.

+++ 6.14 Uhr: Nach Erdbeben: Mehr als 500 Wanderer sitzen auf Vulkan fest +++

Nach dem Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok sitzen mehr als 500 Wanderer auf einem aktiven Vulkan fest. Betroffen seien 560 Touristen und Bergführer, teilte der Chef des Rinjani-Nationalparks mit. "560 Menschen sitzen noch immer fest. 500 befinden sich im Gebiet Segara Anakan und 60 in Batu Ceper." Ihnen wurde demnach durch Erdrutsche der Weg abgeschnitten. Durch das Beben war tonnenweise Geröll und Schlamm an dem Berg niedergegangen, die Wanderwege wurden nach dem Erdbeben gesperrt.

Hubschrauber und Rettungsteams zu Fuß wurden entsandt, um die Hänge des Bergs Rinjani abzusuchen. An dem Berg befinden sich zahlreiche Wanderwege, die bei Touristen beliebt sind.

+++ 5.57 Uhr: Als erstes Bundesland: Berlin schafft Kita-Gebühren komplett ab +++

Sozialpolitischer Meilenstein in Berlin: Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas oder bei Tagesmüttern künftig generell keine Beiträge mehr zahlen. Ab 1. August kostet die Kinderbetreuung auch für Kinder unter einem Jahr nichts mehr; die anderen fünf Jahre vor Schulbeginn waren schon seit 2007 schrittweise beitragsfrei gestellt worden. In allen Altersklassen müssen Eltern allerdings auch in Zukunft das Essen in den Kitas finanzieren.

Berlin ist damit das erste Bundesland, das die Kita-Gebühren komplett abschafft. In Rheinland-Pfalz gibt es die Beitragsfreiheit für Kinder ab zwei Jahren bereits seit 2010. In Niedersachsen und Hessen ist die Kinderbetreuung ab 1. August für Kinder ab drei Jahren beitragsfrei. Brandenburg steigt ebenfalls ein: Ab 1. August müssen Eltern zunächst für das letzte Kita-Jahr kein Geld mehr zahlen.

+++ 5.37 Uhr: Malaysia will Abschlussbericht zu Flug MH370 veröffentlichen +++

Mehr als vier Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden von Flug MH370 will Malaysia heute einen offiziellen Abschlussbericht veröffentlichen. Die Regierung in Kuala Lumpur kündigte an, zunächst die Hinterbliebenen zu informieren. Dann soll der Bericht allgemein zugänglich gemacht werden.

Die Boeing 777 der Fluglinie Malaysia Airlines war im März 2014 mit 239 Menschen an Bord aus ungeklärten Gründen von den Radarschirmen verschwunden. Sie war damals auf dem Weg von Malaysia nach China. Das Wrack wird irgendwo auf dem Boden des Indischen Ozeans vermutet. Die Suche blieb bislang aber ohne Erfolg, auch wenn an verschiedenen Küsten immer wieder einzelne Wrackteile angeschwemmt wurden. Der Fall gehört zu den größten Rätseln der Luftfahrtgeschichte.

+++ 5.15 Uhr: Experten bemängeln neue Regeln zum Familiennachzug +++

Die neuen Regeln zum Familiennachzug weisen aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht im Deutschen Anwaltverein schwere Mängel auf. "Das ist im Ergebnis ein völlig justizfreier Raum", sagte deren Chef Thomas Oberhäuser der Deutschen Presse-Agentur. "Wer dieses Gesetz erarbeitet hat, der wusste ganz genau, wie man die Rechte von Betroffenen klein hält."

Ab dem 1. August sollen auch Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus wieder enge Angehörige zu sich nach Deutschland holen dürfen. In diese Kategorie fallen viele Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Allerdings soll davon nur ein Kontingent von bis zu 1000 Menschen pro Monat profitieren. Bei der Auswahl sollen unter anderem die Dauer der Trennung, das Kindeswohl, Gefahr für Leib und Leben und Krankheit berücksichtigt werden. Die Auswahl soll das beim Innenministerium angesiedelte Bundesverwaltungsamt treffen.

"Welches Gewicht die Kriterien haben, die das Bundesverwaltungsamt seiner Entscheidung zugrunde legt, kann im Einzelfall nicht nachvollzogen werden", moniert Oberhäuser. "Selbst wenn sich die genaue Gewichtung der Kriterien im Einzelfall nachvollziehen ließe, müsste man ja genau wissen, wie die Kriterien bei allen anderen Bewerbern auf Familiennachzug gewichtet wurden - was unmöglich ist."

+++ 4.52 Uhr: Stallbrand kostet Dutzende Kühe das Leben +++

Beim Brand eines Stalls im münsterländischen Vreden sind Dutzende Kühe qualvoll verendet. Das gesamte Gebäude habe in der Nacht in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Das Feuer habe auch auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren auch am frühen Morgen noch im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Bereits in der Nacht zuvor hatte in Vreden ein Stall gebrannt. Auch in diesem Fall ist die Ursache unklar. Bei dem Feuer wurden zwei Pferde getötet.

+++ 4.34 Uhr: Neuseelands Premierministerin zeigt Tochter auf Facebook +++

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat sich aus der Babypause zu Wort gemeldet. Fünf Wochen nach Geburt ihrer Tochter Neve stellte sie bei Facebook ein Selfie-Video ins Netz. Darin ist zu sehen, wie sie das Kind in einer Wiege schaukelt. Die 38-Jährige berichtete, dass dies ihre größte sportliche Betätigung der vergangenen Wochen sei. "Uns allen geht es echt gut. Wir haben noch überhaupt keine Routine."

Die Vorsitzende der sozialdemokratischen Labour-Partei kündigte an, in etwa einer Woche zurück ins Büro zu kommen. Dann soll sich vor allem der Vater um die kleine Tochter kümmern, der Radio- und Fernsehmoderator Clarke Gayford (40). Für beide ist es das erste Kind.

+++ 3.12 Uhr: Baerbock fordert einschneidende Maßnahmen gegen den Klimawandel +++

Angesichts der Hitzewelle in Europa hat Grünen-Chefin Annalena Baerbock konkrete Schritte im Kampf gegen den Klimawandel angemahnt. "Die Vorboten der Klimakrise sind angekommen", schrieb Baerbock in einem Gastbeitrag für die Online-Ausgabe des "Kölner Stadt-Anzeigers". Um dieser Krise zu begegnen, sei ein "neuer Klimarealismus" notwendig.

Baerbock forderte "ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz, einen CO2-Preis, den Abschied vom fossilen Verbrennungsmotor und die verordnete Abschaltung von alten Kohleblöcken". Sie sprach sich zudem für einen Klimaanpassungsfonds aus, der eine Entschädigungskomponente für diejenigen enthalte, die von extremen Ereignissen besonders hart betroffen seien. Gespeist werden solle dieser unter anderem "aus einer vernünftigen CO2-Bepreisung im Sinne des Verursacherprinzips".

"Wenn wir jetzt nicht anfangen, massiv CO2 zu reduzieren, und uns zugleich auf die bereits erfolgten Auswirkungen der Erderwärmung einstellen und vorbeugen, dann sind wir in ein paar Jahren gezwungen, disruptive Schritte zu gehen - mit massiven gesamtgesellschaftlichen Kosten", schrieb Baerbock. "Je später wir handeln, desto teurer wird's", schrieb die Grünen-Vorsitzende.

+++ 2.37 Uhr: Trump wirft Sonderermittler Mueller Interessenkonflikte vor +++

US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe angeblicher Interessenkonflikte des Sonderermittlers in der Russland-Affäre, Robert Mueller, bekräftigt. In einer Serie von Twitter-Botschaften, in denen Trump die Glaubwürdigkeit Muellers in Frage stellte, gab der Präsident an, er habe "eine sehr üble und umstrittene Geschäftsbeziehung" mit Mueller gehabt. Trump hatte in der Vergangenheit bereits Andeutungen hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte Muellers gemacht. In seinen Tweets vom Sonntag ging er darauf jedoch erstmals öffentlich im Detail ein.

"Wird Robert Mueller jemals seine Interessenkonflikte mit Präsident Trump offenlegen, darunter die Tatsache, dass wir eine sehr üble und umstrittene Geschäftsbeziehung hatten und ich ihn als FBI-Chef abgelehnt habe (einen Tag vor seiner Nominierung als Sonderermittler) und Comey ist sein enger Freund", twitterte Trump in dem Kurzbotschaftendienst.

Is Robert Mueller ever going to release his conflicts of interest with respect to President Trump, including the fact that we had a very nasty & contentious business relationship, I turned him down to head the FBI (one day before appointment as S.C.) & Comey is his close friend.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

+++ 1.59 Uhr: Ernteausfall wegen Dürre: Bauernverband fordert eine Milliarde Euro +++

Bauernpräsident Joachim Rukwied fordert angesichts der dürrebedingten Ernteausfälle finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern in Höhe von einer Milliarde Euro. "Eine Milliarde wäre wünschenswert, um die Ausfälle auszugleichen", sagte Rukwied den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In einem ersten Schritt müsse der Notstand erklärt und so die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, forderte Rukwied. In einem zweiten Schritt müssten Bund und Länder ein Budget zur Verfügung stellen.

Geholfen werden soll nach der Vorstellung des Bauernverbands den landwirtschaftlichen Betrieben, deren Ernten mehr als 30 Prozent unter dem Schnitt der letzten Jahre liegen. Zudem fordert der Verbandspräsident eine steuerfreie "Risikoausgleichsrücklage", mit der die Bauern für schwierige Jahre vorsorgen könnten. Es sei "zwingend erforderlich, dass Deutschland stabile ländliche Räume mit stabilen Betrieben" habe, sagte Rukwied. Einbußen von 50 bis 70 Prozent seien für viele Betriebe existenzbedrohend.

+++ 1.32 Uhr: Zahl der Toten bei Waldbränden in Griechenland auf 91 gestiegen +++

Die Zahl der Toten bei den verheerenden Waldbränden in Griechenland hat sich nach offiziellen Angaben auf 91 erhöht. 25 Menschen würden noch vermisst, erklärte Feuerwehrsprecherin Stavroula Maliri am Sonntag und gab damit erstmals eine konkrete Vermisstenzahl an. Zivilschutzsprecher Spyros Georgiou sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei möglich, dass die Vermissten unter 28 noch nicht identifizierten Leichen seien.

Bei der Katastrophe wurden so viele Menschen getötet wie bei keinem anderen Feuer in Europa im 21. Jahrhundert. Unter den bislang identifizierten Toten sind auch mehrere Kinder sowie vier ausländische Touristen.

+++ 0.19 Uhr: Vier Bergsteiger sterben in den französischen Alpen +++

In den französischen Alpen sind bei verschiedenen Unfällen am Sonntag vier Bergsteiger ums Leben gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, stürzte ein 40-jähriger Italiener aus Mailand nach einem Aufstieg auf 3000 Meter Höhe in der Nähe des Mont Pelvoux im Département Hautes-Alpes in die Tiefe. Rettungskräfte versuchten vergeblich, den Mann wiederzubeleben.

In demselben Gebiet starben zudem am Sonntag zwei Französinnen im Alter von 48 und 54 Jahren, als sie mit ihrem 32-jährigen Bergführer unterwegs waren. Der Mann sei mit den beiden Frauen angeseilt gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. "Als er versuchte, sich an einem Felsbrocken zu sichern, brach dieser ab." Der Bergführer selbst überlebte verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem weiteren Unfall am Mont Blanc im Département Haute-Savoie starb ein französischer Bergsteiger. Die Umstände des Unglücks waren zunächst unklar.

+++ 0.05 Uhr: Steuerzahlerbund fordert Entlastung von Rentnern +++

Der Bund der Steuerzahler fordert eine Entlastung für Rentner mit niedrigen Bezügen. "Die steuerlichen Freibeträge für kleine Renten müssen angehoben werden, damit die Renten in Zukunft noch auskömmlich sind", sagte der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, der "Rheinischen Post" (Montag). Schon kleinere und mittlere Renten würden heute stark besteuert. Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission müsse daher auch zur Anhebung der Steuerfreibeträge Vorschläge machen.

Seit der Rentenreform 2005 steigt jedes Jahr der prozentuale Anteil der gesetzlichen Rente, der voll der Einkommensteuer unterliegt. Lag dieser Anteil 2005 noch bei 50 Prozent, beträgt er heute bereits 76 Prozent für alle Neu-Rentner. Im Gegenzug steigen seit 2005 die Beträge für die Altersvorsorge, die Arbeitnehmer von der Einkommensteuer absetzen können.