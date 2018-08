Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Audi-Chef Stadler bleibt in U-Haft (10.33 Uhr)

CSU in Bayern bei 37 Prozent (9.15 Uhr)

Neue US-Strafzölle auf türkischen Stahl in Kraft (6.06 Uhr)

Nur rund 20 Teilnehmer bei Neonazi-Demo in Washington (2.55 Uhr)

Offenbar Einreisesperre gegen Sami A. verhängt (1.19 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 14.37 Uhr: Merkel erteilt Zusammenarbeit mit der Linken eine Absage +++

Die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel hat Bündnissen mit der Linkspartei eine Absage erteilt. "Ich befürworte keine Zusammenarbeit mit der Linken-Partei, und das schon seit vielen Jahren", sagte sie in Berlin. Die Union werde alles dafür tun, dass bei den bevorstehenden Wahlen Regierungen ohne die Linke und ohne die AfD gebildet werden könnten.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Wochenende eine Debatte über eine Zusammenarbeit von CDU und Linken in Ostdeutschland ausgelöst. Er wies auf die schwierige Regierungsbildung in den östlichen Bundesländern hin und erklärte: "Wenn Wahlergebnisse es nicht hergeben sollten, dass gegen die Linke eine Koalition gebildet wird, muss trotzdem eine handlungsfähige Regierung gebildet werden. Da muss die CDU pragmatisch sein."

Die nächsten Landtagswahlen in Ostdeutschland finden im nächsten Jahr in Brandenburg, Thüringen und Sachsen statt.

+++ 13.35 Uhr: Kabul meldet 100 Tote bei Gefechten mit Taliban +++

Bei den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Taliban-Kämpfern in der ostafghanischen Stadt Ghasni sind mindestens hundert Sicherheitskräfte getötet worden. Das gab der afghanische Verteidigungsminister Tariq Shah Bahrami am Montag in Kabul bekannt. Die radikalislamischen Taliban hatten am Donnerstagabend einen großangelegten Angriff auf die Stadt Ghasni in der gleichnamigen Provinz im Südosten des Landes gestartet, die Kämpfe dauerten am Montag an.

+++ 13.35 Uhr: 69 Menschen sterben bei Explosion in syrischen Waffenlager +++

Nach der Explosion in einem Waffenlager in Syrien hat sich die Zahl der Toten auf 69 nahezu verdoppelt. Unter den Toten seien mehr als 50 Zivilisten, darunter auch 17 Kinder, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mitteilte. Zunächst war von 39 Toten die Rede gewesen. Die Explosion ereignete sich demnach in einem Wohngebiet in Sarmada im Norden der nordwestlichen Provinz Idlib.

Die Ursache der Detonation am Sonntag war den Angaben zufolge zunächst unklar. Das Waffenlager war nach Angaben der Beobachtungsstelle in einem Wohnhaus untergebracht. Auch zwei angrenzende Häuser stürzten bei der Explosion ein.

+++ 13.26 Uhr: Beifahrer stirbt bei Autofahrt mutmaßlich an Schussverletzung +++

Ein Mann ist in Bayern während einer Autofahrt mutmaßlich von einem Projektil getroffen und tödlich verletzt worden. Der 47-Jährige sackte in Nittenau nördlich von Regensburg auf dem Beifahrersitz eines Autos zusammen, wie die Polizei mitteilte. Unmittelbar vor dem Vorfall am Sonntag war die Fensterscheibe an der Beifahrertür zerborsten. Der 61 Jahre alte Fahrer des Wagens stoppte sein Fahrzeug, alarmierte den Rettungsdienst und versuchte, seinem Begleiter zu helfen. Der starb jedoch noch im Auto.

Die Polizei geht davon aus, dass das Opfer von einem Projektil getroffen wurde. Eine Obduktion der Leiche soll bei der Klärung helfen. Die Kripo ermittelt - unter anderem überprüfte sie Jäger, die am Sonntagvormittag in der Gegend auf der Jagd waren.

+++ 13.17 Uhr: Merkel trifft Putin am Samstag zu Gesprächen +++

Wladimir Putin kommt nach Deutschland: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird den russischen Präsidenten am Samstag im brandenburgischen Schloss Meseberg empfangen. Im Mittelpunkt des abendlichen Gesprächs stünden "aktuelle außenpolitische Fragen", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. So soll es unter anderem um den Syrien-Konflikt, die Lage in der Ost-Ukraine und um Energiefragen gehen.

Die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau sind unter anderem wegen des Konflikts um die Ost-Ukraine, aber auch wegen Vorwürfen russischer Hackerangriffe und Wahlkampfeinmischungen angespannt. Der Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien, für den der Westen Moskau verantwortlich macht, sorgte zusätzlich für Streit.

+++ 13.06 Uhr: EU hält an Zulassung für Glyphosat fest +++

Trotz des millionenschweren Schadenersatz-Urteils in den USA wegen möglicher Krebsrisiken von Glyphosat bleibt es bei der Zulassung des Unkrautvernichters in Europa. Die EU-Kommission verwies am Montag in Brüssel auf die Entscheidung vom Dezember, das Mittel grundsätzlich weitere fünf Jahre auf dem Markt zu lassen. Es liege aber in der Hand der Mitgliedsstaaten, Lizenzen für die Nutzung zu erteilen.

Ende vergangener Woche hatte ein Gericht in den USA den frisch von Bayer übernommenen US-Saatgutkonzern Monsanto wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken des Glyphosat-Unkrautvernichters Roundup verurteilt. Monsanto soll einem Krebspatienten Schadenersatz in Höhe von 289 Millionen US-Dollar (254 Mio Euro) zahlen. Monsanto wird dagegen in Berufung gehen.

+++ 12.47 Uhr: Jugendliche treten Wachmann zusammen +++

Auf einem Dortmunder Schulhof haben drei Jugendliche einen Wachmann verprügelt, nachdem dieser sich bei dem lärmenden Trio beschwert hatte. Nach Polizeiangaben hatte der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den jungen Männern im Alter zwischen 16 und 18 Jahren am Sonntagabend zunächst erlaubt, sich auf dem Gelände aufzuhalten.

Als die Gruppe größer und lauter wurde, forderte der 28 Jahre alte Wachmann sie zu mehr Ruhe auf. "Ein 18-Jähriger reagierte sofort - allerdings völlig anders als gedacht", teilte die Polizei am Montag mit. Er habe den Mann zu Boden getreten, dort liegend wurde er von jungen Leuten aus der Gruppe weiter geschlagen und getreten. Zwei der jungen Männer konnten später ermittelt werden, der mutmaßliche Treter wurde festgenommen. Alle drei Dortmunder seien polizeibekannt.

+++ 12.37 Uhr: Bund macht Nothilfen für Bauern von Erntebilanz abhängig +++

Das Bundesagrarministerium beharrt auch nach ersten Länder-Schätzungen zu Dürreschäden auf der amtlichen Erntebilanz, bevor über mögliche Nothilfen für Bauern entschieden werden soll. "Wir brauchen repräsentative Zahlen", sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin. Bei einem Treffen von Ministeriumsexperten aus Bund und Ländern sollten zunächst weitere Daten begutachtet und ausgewertet werden. Um Gesamtschäden einschätzen zu können, gehe es nicht nur um die Zahl betroffener Länder, sondern auch um das Ausmaß der Ausfälle. Der Erntebericht des Ministeriums ist für Ende August vorgesehen.

+++ 12.22 Uhr: Nahles will Daten-Monopol der großen Digitalkonzerne beschneiden +++

SPD-Chefin Andrea Nahles hat sich für ein "Daten-für-Alle"-Gesetz ausgesprochen, um die Macht großer Digitalkonzerne einzuschränken. "Wenn wir künftig verhindern wollen, dass Google und Co. ihre Monopolstellung zulasten von Unternehmen und Verbrauchern ausnutzen, brauchen wir dafür innovative Instrumente", schrieb sie am Montag in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt".

Bei dem von Nahles geforderten Gesetz wäre ein Unternehmen verpflichtet - sobald es einen festgelegten Marktanteil für eine bestimmte Zeit überschreitet - einen anonymisierten und repräsentativen Teil seines Datenschatzes öffentlich zu teilen. Mit diesen Daten könnten andere Unternehmen und Start-ups eigene Ideen entwickeln und als Produkt auf den Markt bringen. "Die Daten gehörendann nicht mehr exklusiv Google, sondern allen", erklärte Nahles.

+++ 12.15 Uhr: Mutter stürzt mit ihren Kindern im Auto in Hafenbecken +++

Im schleswig-holsteinischen Maasholm ist ein Auto mit einer Mutter und ihren beiden Kindern in ein Hafenbecken gestürzt. Wie die Polizei in Flensburg am Montag mitteilte, setzte sich der Wagen der Seglerfamilie beim Beladen aus ungeklärter Ursache in Bewegung und fiel "kopfüber" über die Molenkante rund zwei Meter tief ins Wasser der Ostsee. Die Insassen konnten sich aus eigener Kraft retten.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hätten sich die Frau und die beiden Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren über die offene Heckklappe bereits befreit, berichteten die Beamten. Sie blieben unverletzt. Der Unfall ereignete sich demnach am Sonntag nach der Rückkehr von einem Segeltörn. Die Familie hatte ihr Auto im Hafen nahe am Boot geparkt. Der Vater befand sich gerade auf dem Schiff.

+++ 12.05 Uhr: Türkei zu Gesprächen mit den USA bereit +++

Nach weiteren starken Verlusten der Lira und verschlechterten Beziehungen zwischen den USA und der Türkei hat sich Außenminister Mevlüt Cavusoglu offen für Gespräche gezeigt. Die Türkei sei an einem Konsens interessiert und offen gegenüberdiplomatischen Initiativen, sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Aufzwingen lasse sie sich aber nichts. "Wir erwarten, dass die USA unserer traditionellen Freundschaft und unserer Nato-Allianz treu bleibt", meinte Cavusoglu.

Vor dem Wochenende war der Streit zwischen den USA und der Türkei über einen amerikanischen Pastor eskaliert, der in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehalten wird.

+++ 11.29 Uhr: Massenkarambolage auf Autobahn 5 wegen stehengelassenen Wagens +++

Zu einer Massenkarambolage mit mehreren Verletzten ist es auf der Autobahn 5 in Baden-Württemberg gekommen, weil auf der linken Fahrspur ein unbeleuchtetes Auto stand. Bei dem Unfall am späten Sonntagabend nahe Offenburg wurden drei Menschen schwer und vier weitere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ermittler suchten nach dem Fahrer des stehengelassenen Wagens.

In den Unfall zwischen Achern und Appenweier waren insgesamt fünf Autos verwickelt. Wegen der auf der gesamten Fahrbahn verteilten Trümmer musste die Autobahn zeitweilig komplett gesperrt werden

+++ 10.48 Uhr: Ikea will gebrauchte Möbel zurückkaufen +++

Der Möbelriese Ikea will künftig gebrauchte Möbel zurückkaufen. In zunächst fünf Pilothäusern können Kunden vom 1. September an ihre nicht mehr benötigten Ikea-Möbel anbieten, wie das Unternehmen in Hofheim bei Frankfurt mitteilte. Bezahlt werde per Warengutschein, zuvor könne per Internet ein unverbindlicher Angebotspreis ermittelt werden.

Der Möbelhändler preist die "Zweite Chance" als Beitrag zum nachhaltigen Konsum. Auch andere Handelsunternehmen insbesondere aus dem Textilbereich bieten ähnliche Aktionen an. Ikea will nur Waren im "einwandfreien bis guten Zustand" annehmen. Die Produkte sollen dann in der Fundgrube der Märkte ohne Preisaufschlag, aber mit zusätzlicher Mehrwertsteuer angeboten werden.

+++ 10.35 Uhr: 16 Vermisste nach Hubschrauberunglück in Tadschikistan +++

In Tadschikistan ist ein Hubschrauber mit 16 Menschen an Bord offenbar abgestürzt. Das Unglück ereignete sich bereits am Sonntag, wie die Katastrophenschutzbehörde des zentralasiatischen Landes bekannt gab. Es war von einer "harten Landung" die Rede. 13 Kletterer und drei Besatzungsmitglieder an Bord würden vermisst. Zwei Rettungshubschrauber seien zur Unfallstelle geschickt worden.

Die Bergwanderer waren den Angaben zufolge auf dem Rückweg von einer Klettertour am Berg Ismoili Somoni - mit 7495 Metern der höchste Gipfel in der ehemaligen Sowjetrepublik und der vierthöchste Berg des Pamir-Gebirges. Zur Nationalität der Vermissten wurden zunächst keine Angaben gemacht.

+++ 10.33 Uhr: Audi-Chef Stadler bleibt im Gefängnis +++

Audi-Vorstandschef Rupert Stadler bleibt weiter in Untersuchungshaft. Das Landgericht München habe Stadlers Beschwerde gegen den Haftbefehl verworfen und es auch abgelehnt, den Haftbefehl außer Vollzug zu setzen, teilte eine Justizsprecherin mit. Er sei weiterhin dringend verdächtig, den Verkauf von Autos mit manipulierten Dieselmotoren zugelassen zu haben, obwohl er von den Manipulationen gewusst oder bewusst die Augen davor verschlossen habe. Der Haftgrund der Verdunklungsgefahr bestehe fort.

Stadler war vor acht Wochen in Ingolstadt festgenommen worden und sitzt seither in Augsburg in Untersuchungshaft. Die Aufsichtsräte von VW und Audi hatten ihn Mitte Juni von seinen Aufgaben als VW-Vorstand und Audi-Chef entbunden, "bis der Sachverhalt geklärt ist, der zu seiner Verhaftung geführt hat". Seither leitet Audi-Vertriebsvorstand Bram Schot das Unternehmen als kommissarischer Vorstandschef.

+++ 10.10 Uhr: Gleitschirmflieger in Sachsen tödlich verunglückt +++

Ein Gleitschirmflieger ist im Landkreis Meißen in Sachsen tödlich verunglückt. Der 54-Jährige wurde auf dem Flugplatz Großenhain mit seinem Schirm von einer Windböe erfasst und mehrere hundert Meter mitgeschleift, wie die Polizei Dresden mitteilte.

Bei dem Versuch, dem Mann zu helfen, erlitten eine Frau und zwei weitere Männer Schnittwunden und eine Brandverletzung. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls auf.

+++ 10.10 Uhr: Mehr als 250 Verletzte bei Tribüneneinsturz während Musikfestival in Spanien +++

Beim Einsturz einer Zuschauertribüne bei einem Musikfestival in der nordspanischen Stadt Vigo sind mehr als 250 Menschen verletzt worden. Fünf Besucher erlitten bei dem Unglück in der Nacht zum Montag schwere Verletzungen, wie die Behörden mitteilten.

266 Menschen wurden medizinisch behandelt, die große Mehrheit habe leichte Verletzungen wie Schürfwunden erlitten, sagte der Gesundheitsbeauftragte der nordwestspanischen Region Galicien, Jesús Vázquez Almuina, im Rundfunk. Fünf Verletzte seien mit Knochenbrüchen oder Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die 30 Meter lange Holztribüne war an der Küste errichtet und voller Zuschauer, als sie während eines Rap-Konzerts beim Festival O Marisquiño kurz vor Mitternacht plötzlich zusammenbrach, sagte Vigos Bürgermeister Abel Caballero. Die Ursache sei noch unklar.

+++ 10.10 Uhr: Mexiko schlägt Weltrekord der längsten Hot-Dog-Schlange um Längen +++

Historischer Tag in Mexiko: Das Land schlug den Weltrekord der längsten Hot-Dog-Schlange um Längen. Auf einer Strecke von 1417 Metern ordneten die neuen Weltmeister in der Stadt Zapopan im Großraum Guadalajara an der Pazifikküste innerhalb von vier Stunden im Zickzack 10.000 Brötchen an. Diese befüllten sie anschließend mit heißen Würstchen und dem dazu gehörigen Dressing: 100 Kilogramm Tomatensauce, 100 Kilo Majonnaise und 75 Kilo Senf.

Den bisherigen Weltmeister Japan, der es 2016 auf eine Länge von 325,66 Metern Hot Dogs gebracht hatte, ließ Mexiko damit weit hinter sich.

+++ 09.15 Uhr: Umfrage: CSU rutscht in Wählergunst auf 37 Prozent ab +++

Zwei Monate vor der Landtagswahl in Bayern rutscht die CSU laut einer neuen Umfrage in der Wählergunst weiter ab. Die Partei liegt im Trendbarometer der Fernsehsender RTL und NTV nur noch bei 37 Prozent und ist damit weit von der angestrebten absoluten Mehrheit entfernt. Von der Schwäche der CSU profitieren offenbar die Grünen, die in der Umfrage bei 17 Prozent liegen.

Die SPD kommt laut der Forsa-Umfrage auf zwölf Prozent, die AfD auf 13 Prozent. Die Freien Wähler liegen bei acht Prozent. Die FDP muss mit fünf Prozent um den Einzug in den Landtag bangen, die Linkspartei würde mit vier Prozent an der Fünfprozenthürde scheitern.

+++ 09.00 Uhr: Sozialhilfeausgaben 2017 leicht angestiegen +++

Die Ausgaben für die Sozialhilfe in Deutschland sind im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Im Jahr 2017 wurden für Sozialhilfeleistungen 29,7 Milliarden Euro ausgegeben, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das war ein Zuwachs um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Größter Posten war die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit 17,2 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Jahr 2016 bedeutete dies den Statistikern zufolge ein Plus von 4,4 Prozent. Die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhöhten sich um sieben Prozent auf 6,3 Milliarden Euro.

In die Hilfe zur Pflege flossen 3,4 Milliarden Euro - ein Rückgang um knapp elf Prozent. Die Zahlungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt stiegen um 3,8 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Die Nettoausgaben für die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie die Hilfe in anderen Lebenslagen betrugen zusammen 1,3 Milliarden Euro.

+++ 09.00 Uhr: Zwölf Tote bei Busunglück mit Fußballfans in Ecuador +++

Bei einem Busunglück nach einem Fußballspiel im Andenstaat Ecuador sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. 30 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt. Im Bus befanden sich Anhänger des ecuadorianischen Kultvereins Barcelona Sporting Club. Sie waren von der südlichen Andenstadt Cuenca unterwegs zurück in den Küstenort Guayaquil im Südwesten, wo spanische Auswanderer den Klub 1925 gründeten.

Zeugenaussagen zufolge kam das Fahrzeug von der Straße ab, nachdem der Busfahrer ein Überholmanöver versucht habe. Der Vereinspräsident und Gouverneur der Provinz Guayas, José Francisco Cevallos, ein ehemaliger Nationaltorwart und Fußball-WM-Veteran, sagte der Presse, der verstorbenen Fans des Barcelona SC werde im Stadion Estadio Monumental in Guayaquil gedacht. Sie würden dort aufgebahrt.

+++ 08.45 Uhr: 56-jähriger stirbt bei Absturz von Ultraleichtflugzeug +++

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs im nordrhein-westfälischen Kreis Düren ist der 56-jährige Pilot ums Leben gekommen. Sein Flugzeug wurde kurz nach dem Start in Merzenich nach Zeugenaussagen von einer Windböe erfasst, wie die Polizei Düren mitteilte. Dabei sollen sich Teile von dem Flieger gelöst haben, der daraufhin unkontrolliert abstürzte.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 56-Jährigen feststellen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen nahm die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes auf.

+++ 08.14 Uhr: Drittes Gipfeltreffen zwischen Moon und Kim im September in Pjöngjang +++

Das dritte Gipfeltreffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un findet Medienberichten zufolge im September in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang statt. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap zitierte am Montag eine entsprechende gemeinsame Erklärung ranghoher Vertreter Nord- und Südkoreas. Diese trafen sich im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern, um das Gipfeltreffen vorzubereiten. Eine Quelle für ihre Angabe nannte die Nachrichtenagentur nicht.

Sollte Moon nach Pjöngjang reisen, wäre es das erste Mal, dass ein südkoreanischer Staatschef dies seit mehr als einem Jahrzehnt tut. Das Treffen zwischen Kim und Moon im April in Panmunjom hatte auch dem Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump in Singapur im Juni den Weg gebahnt. Im Mai waren Moon und Kim überraschend ein weiteres Mal in Panmunjom zusammengetroffen.

+++ 07.14 Uhr: Drei Tote bei Lkw-Unfall bei Peine - A2 gesperrt +++

Bei schweren Unfällen auf der A2 bei Peine sind nach Polizeiangaben drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Die Autobahn wurde am Mmorgen in Fahrtrichtung Hannover zwischen Watenbüttel und Hämelerwald gesperrt. Am Stauende sei es bereits zu Folgeunfällen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen hatte zuerst ein Lastwagen ein Stauende übersehen, woraufhin ein weiterer Lastwagen und ein Kleintransporter nahezu ungebremst auf ihn aufgefahren waren. In dem Transporter starben beide Insassen. Ein dritter Mensch starb bei einem Folgeunfall am Stauende, in den vier Lastwagen verwickelt waren. Zwei weitere Menschen wurden dabei verletzt. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz dauerte am Morgen an, wie lange die Autobahn gesperrt bleiben sollte, war noch nicht absehbar. Der Verkehr wurde umgeleitet.

+++ 06.26 Uhr: Zahlreiche Tote bei Überschwemmungen in Südindien +++

Bei schweren Überschwemmungen sind im südindischen Bundesstaat Kerala laut Medienberichten mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Sechs Menschen würden noch vermisst, meldete die "Times of India" in ihrer Online-Ausgabe. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen.

Um Dammbrüche zu vermeiden, mussten die Behörden bei zahlreichen Speicherseen Wasser ablassen. Die für die Jahreszeit üblichen Monsunregenfälle seien außerordentlich heftig, sagte Keralas Regierungschef Pinarayi Vijayan dem Sender CNN. "Zum ersten Mal in der Geschichte mussten 27 Dämme im Staat geöffnet werden", fügte er hinzu. An der Malabar-Küste mussten auch 54 Touristen in Sicherheit gebracht werden.

+++ 06.06 Uhr: Neue US-Strafzölle auf türkischen Stahl in Kraft +++

Im Streit zwischen Washington und Ankara sind drastisch erhöhte US-Strafzölle in Kraft getreten. Seit 0.01 Uhr (US-Ostküstenzeit/6.01 MESZ) wird Stahl aus der Türkei mit Abgaben in Höhe von 50 Prozent statt bislang 25 Prozent belegt, wie das Weiße Haus zuvor verkündet hatte. US-Präsident Donald Trump hatte die Verdoppelung am Freitag angeordnet.

Auf Twitter hatte Trump zugleich angekündigt, auch die Strafzölle auf Aluminium aus der Türkei auf 20 Prozent zu verdoppeln. Für die neuen Abgaben auf Aluminium wurde noch kein Datum genannt. Trump hatte in dem Tweet vom Freitag ausdrücklich auf die schlechten Beziehungen zu dem Nato-Partner und auf den Absturz der türkischen Lira verwiesen, den er mit seiner Ankündigung weiter beschleunigte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft den USA vor, einen "Wirtschaftskrieg" gegen sein Land zu führen.

+++ 05.05 Uhr: Tödlicher Unfall auf Autobahn - Einsatzkräfte beschimpft +++

Sie kommen als Retter, werden dann aber behindert und beschimpft: Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A27 bei Bremerhaven ausgerückt, bei dem ein 79-Jähriger Autofahrer getötet und seine 78-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Der Mann war mit seinem Auto auf einen vor ihm fahrenden Pferdeanhänger geprallt. Bei den Rettungsarbeiten seien die Beamten zum Teil gestört und beleidigt worden, hieß es - unter anderem mit Begriffen wie "unfähige Idioten". Die Polizei habe Platzverweise erteilt.

+++ 04.00 Uhr: in Peru stürzt in Schlucht - Mindestens 15 Tote +++

Bei einem Busunglück in Peru sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 25 weitere seien verletzt worden, als der Bus am Sonntag im Norden des Landes in eine Schlucht gestürzt sei, teilte die Polizei mit. Der Bus war demnach auf dem Weg in die Hauptstadt Lima, als er von der Straße abkam und etwa 50 Meter in die Tiefe stürzte. Medienberichten zufolge waren auch drei Kinder unter den Opfern.

+++ 03.54 Uhr: Kubaner beraten über Verfassungsreform +++

Die Kubaner debattieren ab heute in 135.000 Versammlungen und Foren auf der ganzen Insel über eine reformierte Verfassung. Künftig sollen unter anderem das Recht auf Privateigentum sowie die Ehe für alle festgeschrieben sein. Die weitreichende Macht der Kommunistischen Partei Kubas wird jedoch nicht angetastet. Im kommenden Februar sollen die Kubaner in einem Referendum über die Verfassungsreform entscheiden.

Die derzeitige Verfassung stammt aus dem Jahr 1972 und wurde bereits 1992 und 2002 reformiert. Die neue Verfassungsreform soll nun "unsere Wirklichkeit und die absehbare Zukunft abbilden", hieß es aus Regierungskreisen.

+++ 02.55 Uhr: Nur rund 20 Teilnehmer bei Kundgebung Rechtsextremer in Washington +++

u einer von Rechtsextremen organisierten Kundgebung in der US-Hauptstadt Washington haben sich lediglich rund 20 Teilnehmer eingefunden. Sie trafen auf massiven Protest von mindestens 300 Gegendemonstranten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um beide Gruppen auseinanderzuhalten.

Anlass für die Kundgebung der Rechtsextremen in der Nähe des Weißen Hauses war der Jahrestag der tödlichen Ausschreitungen bei einem rechtsradikalen Aufmarsch in Charlottesville im Bundesstaat Virginia.

+++01.53 Uhr: Getöteter Obdachloser auf Friedhof in München entdeckt +++

Auf einem Friedhof in München haben Passanten einen getöteten Obdachlosen gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wies das auf dem Friedhof im Stadtteil Maxvorstadt gefundene Opfer massive Kopfverletzungen auf.

Auf dem Friedhof sei ein 36-jähriger Rumäne angetroffen worden, der ebenfalls dem Obdachlosenmilieu zugeordnet werde, hieß es. Da sich ein Tatverdacht gegen den Mann erhärtet habe, sei er vorläufig festgenommen worden. Bei dem 55-jährigen Toten handelt es sich den Angaben zufolge ebenfalls um einen Rumänen.

+++ 01.31 Uhr: Syrische Flüchtlinge in Kroatien von Felsen erschlagen +++

Auf ihrem heimlichen Weg nach Mitteleuropa sind zwei syrische Flüchtlinge an einem Berghang in Kroatien von einem tonnenschweren Felsen erschlagen worden. Eine zwölfköpfige Flüchtlingsgruppe hatte nach Angaben der Zeitung "Jutarnji List" in der Nähe von Tomici in der Gemeinde Ogulin in einem Wäldchen an einem Berghang übernachtet, als sich die Felswand löste und auf die Migranten fiel. Die Überlebenden, einige von ihnen durch Felsbrocken verletzt, mussten erst mehrere Kilometer laufen, ehe sie in einer kleinen Siedlung Hilfe erhielten.

Die Migranten waren offenkundig aus Bosnien-Herzegowina über die grüne Grenze nach Kroatien gekommen und wollten nach Polizeiangaben in die norditalienische Hafenstadt Triest. Nach der Schließung der klassischen Balkanroute über Mazedonien weichen Migranten auf ihrem Weg nach Mitteleuropa zunehmend auf die schwierigere Strecke über Albanien, Südserbien und Bosnien-Herzegowina aus.

+++ 01.19 Uhr: Offenbar Einreisesperre für Sami A. verhängt +++

Der juristische Streit um die Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. nimmt offenbar eine neue Wendung. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise in Nordrhein-Westfalen, dass gegen den Tunesier eine Wiedereinreisesperre verhängt worden sei.

Demnach hat das zuständige Ausländeramt Bochum über das Landeskriminalamt NRW den mutmaßlichen Ex-Leibwächter des langjährigen Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden national wie auch für die europäischen Schengenstaaten zur sogenannten Einreiseverweigerung ausschreiben lassen. Folglich werde der abgeschobene Tunesier im Schengener Informationssystem für die Sicherheitsbehörden (SIS) als unerwünschte Person gelistet.

Der zuletzt in Bochum lebende A. war Mitte Juli nach Tunesien abgeschoben worden. Einen Tag vor der Abschiebung hatte das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen ein Abschiebeverbot verhängt, weil dem von den deutschen Behörden als islamistischer Gefährder eingestuften Tunesier in seiner Heimat Folter drohe. Diese Entscheidung lag den Behörden beim Abflug der Maschine mit A. aber nicht vor. Das Verwaltungsgericht forderte daraufhin, A. nach Deutschland zurückzuholen.