Das Wichtigste im Kurz-Überblick:

Rajoy gesteht Niederlage kurz vor Misstrauensvotum ein (10.37 Uhr)

Bundesamt für Naturschutz erwartet die Rückkehr von Bären nach Deutschland (6.50 Uhr)

Deutschland wird Standort für neues Nato-Kommando (5.29 Uhr)

Heftige Unwetter: Überflutungen in Rheinland-Pfalz und an der Saar (5.20 Uhr)

Innenminister: Keine Rückkehr mehr für abgeschobene Schwerverbrecher (5.07 Uhr)

Kreuz-Erlass in Bayern tritt in Kraft (4.39 Uhr)

Kim bekräftigt Willen zur nuklearen Abrüstung (0.06 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 10.37 Uhr: Rajoy gesteht Niederlage kurz vor Misstrauensvotum ein +++

Kurz vor dem Misstrauensvotum im spanischen Parlament hat Ministerpräsident Mariano Rajoy seine Niederlage eingestanden. "Das Misstrauensvotum wird wahrscheinlich angenommen, was bedeutet, dass Pedro Sánchez neuer Ministerpräsident werden wird", sagte Rajoy am Freitag vor den Abgeordneten in Madrid. Sánchez, Chef der oppositionellen Sozialdemokraten (PSOE), hatte das Misstrauensvotum angestrengt und am Donnerstag dem Vernehmen nach die nötige Mehrheit für eine Absetzung des Konservativen Rajoy zusammenbekommen.

+++ 6.50 Uhr: Bundesamt für Naturschutz: Nach Wolf kehrt auch Bär nach Deutschland zurück +++

Nach dem Wolf wird dem Bundesamt für Naturschutz zufolge auch der Bär nach Deutschland zurückkehren. "Angesichts der Bärenpopulationen zum Beispiel in Norditalien oder in Slowenien ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass irgendwann auch Braunbären wieder in Deutschland sesshaft werden", sagte die Präsidentin der Behörde, Beate Jessel, der Tageszeitung "taz". Der Bär sei zu Recht nach der Europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie eine streng geschützte Art. "Es gibt immer ein Restrisiko bei wilden Tieren", sagte Jessel. Aber die Wahrscheinlichkeit einer unangenehmen Begegnung mit einem Bären oder einem Wolf sei "ausgesprochen gering". Wichtig sei es, in Gebieten, wo diese Tiere zuwanderten, die Bevölkerung aufzuklären.

+++ 6.09 Uhr: US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium sind in Kraft +++

Die von den USA auf Einfuhren von Stahl und Aluminium aus der EU verhängten Strafzölle sind in Kraft getreten. Auf die Importe werden nun Zölle in Höhe von 25 Prozent bei Stahl und zehn Prozent bei Aluminium fällig. Gleiches gilt für Einfuhren aus Mexiko und Kanada - dem größten Stahllieferanten der USA. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag eine entsprechende Proklamation vorgelegt. Die Zölle werden in Europa sowie in Kanada und Mexiko als ungerechtfertigt angesehen. Die Bundesregierung hält sie nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert gar für rechtswidrig. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kündigte eine entschlossene Reaktion der EU an. Die USA würden bald merken, dass die Strafzölle ihrer Wirtschaft mehr schadeten als der europäischen.

Sehen Sie im Video, wie Kanadas Premierminister Justin Trudeau ankündigt, auch US-Produkte mit Zöllen zu belegen.





+++ 6.05 Uhr: Brand in Seniorenheim bei Karlsruhe - Zwei Frauen schwer verletzt +++

Zwei Seniorinnen sind beim Brand in einem Altenheim bei Karlsruhe lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brachten die Einsatzkräfte insgesamt 63 Menschen aus dem Gebäude in Oberdingen. Eine 82-jährige und eine 97-jährige Bewohnerin erlitten durch Rauch und Feuer lebensgefährliche Verletzungen. Eine weitere Person bekam bei der Rettung einen Kreislaufzusammenbruch. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Die Ursache für das Feuer war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt.

+++ 5.29 Uhr: Deutschland wird Standort für neues Nato-Kommando +++

Deutschland wird Standort eines neuen Nato-Kommandos. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben sich die Bündnisstaaten abschließend darauf verständigt, das im Zuge der Aufrüstung gegen Russland geplante Hauptquartier für schnelle Truppen- und Materialtransporte in der baden-württembergischen Stadt Ulm anzusiedeln. Die dortige Wilhelmsburg-Kaserne ist bereits heute Standort eines multinationalen Kommandos zur Führung von weltweiten Kriseneinsätzen. Offiziell soll die Entscheidung für Ulm Ende kommender Woche bei einem Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel bekannt gegeben werden.

+++ 5.28 Uhr: Vulkan Merapi auf Java ausgebrochen +++

Auf der indonesischen Insel Java ist der Vulkan Merapi ausgebrochen und hat eine mehr als sechs Kilometer hohe Aschewolke in den Himmel gespuckt. Nach der Eruption des etwa 2900 Meter hohen Vulkans, der als einer der gefährlichsten der Welt gilt, verhängte die nationale Katastrophenschutzbehörde für den Flugverkehr Alarmstufe Rot. Dies bedeutet, dass möglicherweise bald Flüge gestrichen werden müssen, weil Aschepartikel in der Luft die Sicherheit gefährden. Zunächst lief der Betrieb aber noch normal. Im Jahr 2010 waren bei einem Ausbruch des Gunung Merapi (zu Deutsch: "Berg des Feuers") mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen.

+++ 5.20 Uhr: Heftige Unwetter im Süden - Autobahnen zeitweise gesperrt +++

Fullscreen

Ein heftiges Unwetter hat in der Nacht im Saarland und Rheinland-Pfalz gewütet und Straßen sowie Keller unter Wasser gesetzt. "Die Lage ist dramatisch", sagte eine Polizeisprecherin in Saarbrücken am Morgen. Vor allem die Ortschaften St. Ingbert, Kleinblittersdorf, Blieskastel sowie ein Ortsteil von Saarbrücken seien überflutet. "Wir haben wegschwimmende Autos und unterspülte Straßen." In Kleinblittersdorf stürzte demnach eine Brücke ein. Die Autobahn 1 wurde auf der Höhe Riegelsberg gesperrt, die Autobahn 620 auf der Höhe Saarbrücken. Die meisten Straßen in den betroffenen Gemeinden waren ebenso nicht befahrbar. Auch in Rheinland-Pfalz wurden einige Regionen überschwemmt. In Morbach schlug ein Blitz in eine Kapelle ein. Die Turmspitze hatte Feuer gefangen. Das Gebäude selbst brannte laut Polizei aber nicht ab. In Oberfranken in Bayern lösten sich nach heftigen Regenfällen Schlammlawinen und rutschten auf Straßen.

+++ 5.07 Uhr: Innenminister wollen Rückkehr abgeschobener Schwerverbrecher Riegel vorschieben +++

Die Bundesländer wollen einem Medienbericht zufolge erreichen, dass abgeschobenen Schwerverbrechern eine Wiedereinreise nach Deutschland für immer untersagt werden kann. Dazu werde das Bundesinnenministerium gebeten, das Aufenthaltsgesetz zu ändern, "um die Möglichkeit der Anordnung eines unbefristeten Einreise- und Aufenthaltsverbots aufgrund schwerster Straftaten zu schaffen", heißt es laut Redaktionsnetzwerk Deutschland in der Beschlussvorlage für die nächste Innenministerkonferenz. Dies solle insbesondere bei Tötungsdelikten oder bei Gefahr für die Innere Sicherheit gelten.

+++ 4.39 Uhr: Umstrittene Kreuz-Pflicht in bayerischen Behörden tritt in Kraft +++

In Bayern gilt von diesem Freitag an die umstrittene Kreuzpflicht für Landesbehörden. Auf Anordnung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll in allen Dienstgebäuden des Freistaates ein Kreuz im Eingangsbereich hängen. Damit soll nach Darstellung der Staatsregierung die christlich-abendländische Tradition Bayerns deutlich gemacht werden. Einzig Hochschulen, Theater und Museen sind von der Verpflichtung ausgenommen.





+++ 1.04 Uhr: Gedenkstätte für Stasi-Opfer trennt sich von AfD-nahem Mitarbeiter +++

Die Stasiopfer-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen trennt sich von einem AfD-nahen Mitarbeiter. Direktor Hubertus Knabe will den ehemaligen politischen Gefangenen Siegmar Faust vorläufig nicht mehr mit Führungen in der Gedenkstätte betrauen. AfD-nahe und den Holocaust relativierende Äußerungen Fausts entsprächen in keiner Weise der Meinung der Stiftung, sagte Knabe der "Berliner Zeitung". "Auch von der Mehrheit der ehemaligen politischen Gefangenen in der DDR werden sie nicht geteilt." Der 73-jährige Faust hatte zu DDR-Zeiten mehrmals wegen seines Kampfes um Meinungsfreiheit im Gefängnis gesessen. Die Bundesrepublik kaufte ihn 1976 frei. In der Gedenkstätte Hohenschönhausen war Faust bisher als Zeitzeuge und Gedenkstättenführer tätig.

+++ 0.10 Uhr: Saarland unterstützt Ankerzentren +++

Wie Bayern und Sachsen unterstützt auch das Saarland die geplanten Asyl- und Abschiebezentren. "Wir haben im Saarland ja bereits die zentrale Landesaufnahmestelle Lebach, die wie ein Ankerzentrum funktioniert", sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans dem Nachrichtenmagazin "Focus". Dort gelte bereits das Sachleistungsprinzip. Es gebe kurze Verfahrensdauern, weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vor Ort vertreten sei. Für Flüchtlinge mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus gelte eine Wohnsitzauflage. "Wir können mit diesem erfolgreichen Konzept Blaupause für den Bund sein. Wir erfüllen wichtige Kriterien, um Ankerzentrum zu sein", sagte der CDU-Politiker.

+++ 0.06 Uhr: Kim bleibt Denukliarisierung der koreanischen Halbinsel verpflichtet +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA der nuklearen Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel verpflichtet. Kim habe den "unveränderten, beständigen und festen Willen" seines Landes "zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" bekräftigt, berichtete KCNA. Kim äußerte sich demnach bei seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Pjöngjang am Donnerstag. Bei dem geplanten historischen Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump am 12. Juni in Singapur soll es um den Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms gehen. Die USA fordern die vollständige und überprüfbare Denuklearisierung Nordkoreas im Gegenzug für wirtschaftliche Erleichterungen. Unklar ist, ob beide Seiten unter vollständiger Denuklearisierung dasselbe verstehen.