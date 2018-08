Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

20.45 Uhr: Massenschießerei in Florida – mindestens vier Tote

15.45 Uhr: Polizist bei Autokontrolle in Belgien getötet

11.54 Uhr: Spätsommer fährt Achterbahn - erster Schnee gefallen

8.22 Uhr: Mindestens 16 Tote bei Busunglück in Bulgarien

5.21 Uhr: Tropensturm "Lane" sorgt auf Hawaii weiter für starken Regen

2.35 Uhr: US-Senator McCain gestorben

+++ 20.45 Uhr: Massenschießerei in Florida – mehrere Tote +++

Im US-Bundesstaat Florida sind bei einer Massenschießerei in einem Einkaufsmarkt in Jacksonville mehrere Menschen gestorben. US-Medien berichten von mindestens vier Toten.

Das teilte die Polizei der Großstadt im Nordosten des Bundesstaates mit.

Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, dem Tatort fernzubleiben. Ein Verdächtiger sei dort tot aufgefunden worden. Ob es einen zweiten Täter gibt, ist der Polizei zurzeit nicht bekannt. Sie ist mit SWAT-Spezialteams vor Ort.

Ein Organisator eines Videospiel-Wettbewerbs in der

Stadt schrieb auf Twitter, es sehe so aus, als seien bei dem Event Schüsse gefallen. In einem Video, dass von dem Turnier stammen soll, hört man Schüsse und Schreie.

+++ 17.07 Uhr: Taschenuhr von Titanic-Opfer in USA versteigert +++

Die Taschenuhr eines Mannes, der beim Untergang der "Titanic" 1912 ums Leben kam, ist in den USA versteigert worden. Das Stück sei für 57.500 Dollar (rund 49.000 Euro) von dem Sammler John Miottel gekauft worden, der schon mehrere Uhren von Schiffspassagieren der "Titanic" besitze, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas mit.

Die Taschenuhr gehörte Sinai Kantor, einem russischen Einwanderer, der gemeinsam mit seiner Frau Miriam in der zweiten Klasse auf dem Schiff fuhr. Nachdem die "Titanic" am 15. April 1912 gegen einen Eisberg stieß und sank, schaffte es Miriam Kantor noch auf ein Rettungsboot, Sinai ertrank. Nachfahren von Miriam Kantor gaben die Uhr, die gemeinsam mit anderen Habseligkeiten der Kantors aus dem Wrack geborgen wurde, nun zur Auktion frei.

+++ 30 Vermisste nach Schiffsunglück vor Australien +++

Die australischen Grenzschutzbehörden suchen in krokodilverseuchten Mangrovenwäldern nach etwa 30 Schiffbrüchigen. Medienberichten zufolge fanden Fischer ein verlassenes Fischerboot an der Mündung des Daintree-Flusses im nördlichen Queensland.

Um wen es sich bei den Vermissten handelt, war noch unklar. Es könnte sich um die Besatzung eines illegalen Fischerboots oder um Migranten handeln, hieß es in örtlichen Medien. 11 Menschen seien in Gewahrsam, nach etwa 30 werde noch gesucht, teilte die Grenzpolizei ABF mit, ohne weitere Details zu nennen. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Douglas, Julia Leu, warnte im Lokalfernsehen vor den Gefahren durch die Krokodile. "Vor allem, wenn man die Gegend nicht kennt."

+++ 15.45 Uhr: Polizist in Belgien bei Autokontrolle getötet +++

Bei einer Schießerei in der Stadt Spa im Osten Belgiens ist ein Polizist getötet worden. Der Beamte wurde in der Nacht bei der Kontrolle eines Autos erschossen, wie die Staatsanwaltschaft Lüttich mitteilte. Ein Niederländer wurde am Morgen danach festgenommen, die Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten an.

Aus Ermittlerkreisen hieß es, der Polizist habe das Auto nach einer Auseinandersetzung angehalten. Die Nachrichtenagentur Belga berichtete, eine Gruppe von Niederländern sei am Betreten einer Bar gehindert worden, woraufhin es zu einem Streit gekommen sei. Die Polizei wurde demnach gerufen und kontrollierte das Auto der Niederländer. Einer der Insassen habe daraufhin den Beamten erschossen.

+++ 14:43 Uhr: Mesale Tolu ist nach Haft in der Türkei wieder in Deutschland +++

Nach der Aufhebung ihrer Ausreisesperre in der Türkei ist die Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu in Deutschland eingetroffen. Sie sei am Sonntag auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet, teilte eine Mitarbeiterin des Flughafens der Deutschen Presse-Agentur mit. Unmittelbar nach ihrer Ankunft wollte Tolu eine Stellungnahme vor der Presse abgeben.

+++ 11:54 Uhr: Erster Schnee auf der Zugspitze +++

Auf der Zugspitze meldete sich am Sonntagmorgen der Winter. Deutschlands höchster Berg (2962 Meter) verzeichnete knapp zehn Zentimeter Neuschnee, dabei war es mit minus sieben Grad frostig kalt. In der Nacht war die Schneefallgrenze bis auf 1700 Meter gesunken, ab einer Höhe von 2000 Metern hatte sich eine geschlossene Schneedecke gebildet. In vielen Teilen Bayerns hatte sich der Kaltlufteinbruch zum Wochenende bemerkbar gemacht. Doch der Sommer gibt sich noch nicht geschlagen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Meteorologen rechnen schon für Montag mit wieder höheren Temperaturen.

+++ 11.18 Uhr: Innenministerium erwartet "Entspannung" beim Waldbrand vor Berlin +++

Beim riesigen Waldbrand südlich von Berlin scheint sich die Lage zunehmend zu entschärfen. "Es zeichnet sich eine deutliche Entspannung ab", sagte der Sprecher des Brandenburgischen Innenministeriums, Lothar Wiegand, am Sonntag. "Wir sind aber noch nicht durch", meinte Wiegand weiter.

Derzeit seien noch rund 400 Einsatzkräfte dabei, Glutnester, die immer wieder aufloderten, zu löschen. "Es dampft noch überall", sagte ein Sprecher der Einsatzleitung am Sonntagmorgen in der betroffenen Region in Treuenbrietzen. Ein Panzer der Bundeswehr fahre Schneisen in den Wald, damit die Feuerwehrleute besser an die Glutherde herankommen. Man hoffe, in ein bis zwei Tagen den Einsatz abzuschließen, sagte Wiegand.

+++ 8.22 Uhr: Mindestens 16 Tote bei Busunglück in Bulgarien +++

Bei einem schweren Busunglück in Bulgarien sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 26 Menschen wurden nach Angaben von Innenminister Valentin Radew am Samstag bei dem Unfall nahe der Stadt Swoge im Nordwesten des Landes verletzt. Der mit bulgarischen Touristen besetzte Bus kam bei heftigem Regen auf einer kurvenreichen Straße vom Weg ab und stürzte in ein Flussbett. Vier weitere Autos wurden laut Polizei beschädigt.

+++ 8.17 Uhr: Fahrer ignoriert Baustellenabsperrung und schrottet Transporter +++

Warnschilder konnten ihn nicht stoppen: Ein junger Autofahrer ist auf einer Staatsstraße in Bayern absichtlich in eine abgesperrte Baustelle gefahren - und hat seinen Wagen völlig zerstört. Nach Polizeiangaben vom Sonntag umkurvte der Mann mit hohem Tempo die Absperrung und übersah dann einen Teerhaufen von einem halben Meter Höhe. "Der Teerhaufen wurde zur Sprungschanze", teilten die Beamten mit. Nach einem Flug von 20 Metern krachte der Transporter mehrfach in die Leitplanken. Der 24-Jährige überstand den Crash am Samstagmorgen mit leichten Verletzungen. Am Auto des Mannes entstand Totalschaden - beide Achsen wurden herausgerissen.

+++ 5.21 Uhr: Tropensturm "Lane" sorgt auf Hawaii weiter für starken Regen +++

Der Wirbelsturm "Lane" sorgt auf Hawaii weiter für starken Regen und Überschwemmungen. In einigen Gebieten des US-Bundesstaates sei am Samstag weiter mit bis zu 30 Zentimetern Niederschlag zu rechnen, warnten die Behörden. Der Sturm war am Freitag zwar vom einem Hurrikan zum Tropensturm heruntergestuft worden, er bewegte sich aber nur langsam über die pazifische Inselkette hinweg. Am Samstag meldete die US-Wetterbehörde weiter Windstärken von mehr als hundert Kilometern pro Stunde. Der Sturm befand sich demnach 210 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Honolulu.

+++ 2.35 Uhr: US-Senator John McCain gestorben +++

Der US-Senator John McCain ist tot. Der Vietnamkriegs-Veteran, der einer der profiliertesten Kritiker von US-Präsident Donald Trump innerhalb der republikanischen Partei gewesen war, starb am Samstag im Alter von 81 Jahren, wie sein Büro mitteilte. McCains Familie hatte erst am Freitag mitgeteilt, dass der schwer krebskranke Senator seine Behandlung eingestellt hat.