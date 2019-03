Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Mindestens 30 Tote bei Verkehrsunfall in Guatemala (6.33 Uhr)

Italien und Malta: Migranten "kapern" Handelsschiff (5.06 Uhr)

Todesfahrt in Melbourne: Lebenslange Haft für IS-Sympathisanten (4.31 Uhr)

USA weisen Kritik an Golanhöhen-Beschluss im UN-Sicherheitsrat zurück (3.01 Uhr)

Monsanto muss in Glyphosat-Prozess mehr als 70 Millionen Euro zahlen (2.47 Uhr)

+++ 6.33 Uhr: Mindestens 30 Tote bei Verkehrsunfall in Guatemala +++

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Guatemala sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Die Menschen hätten sich am am Ort eines vorherigen Unfalls versammelt, bei dem ein Mensch aus ihrer Nachbarschaft getötet worden sei, teilte die Feuerwehr in der Ortschaft Nahualá im Westen des Landes mit. Dann sei ein Laster in die Unglücksstelle gerast und habe mindestens 30 Menschen getötet. Beim ersten Unfall hatte der Fahrer Fahrerflucht begangen. In dem zentralamerikanischen Staat, in dem rund 16,5 Millionen Menschen leben, ereignen sich häufig Verkehrsunfälle.

+++ 5.55 Uhr: Massenschlägerei zwischen rund 90 Fußballfans in Mannheim +++

Rund 90 Fußballfans haben sich in Mannheim vor einem Spiel im Badischen Pokal geprügelt und damit einen Großeinsatz der Polizei mit mehreren Hundert Beamten ausgelöst. Zahlreiche Anhänger des Karlsruher SC und des nicht am Spiel beteiligten SV Waldhof Mannheim seien in der Innenstadt aufeinander losgegangen, teilte die Polizei mit. Sie hätten aufeinander eingeschlagen und sich mit Absperrmaterial einer Baustelle beworfen. Die Polizei nahm 49 Personen vorläufig fest. Zwei Männer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Anlass für die Auseinandersetzung war das im Rhein-Neckar-Stadion ausgetragene Pokal-Halbfinale des Verbandsligisten VfB 1950 Gartenstadt gegen den Karlsruher SC. Die Abendpartie endete mit einem 4:0-Sieg für den Drittligisten aus Karlsruhe.

+++ 5.06 Uhr: Migranten "kapern" Handelsschiff - Militär greift ein+++

Gerettete Migranten haben nach italienischen und maltesischen Angaben vor Libyen ein Handelsschiff unter ihre Kontrolle gebracht. "Es sind keine Schiffbrüchigen, es sind Piraten", sagte Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega-Partei. Italienischen und maltesischen Medien zufolge sind 108 Migranten an Bord des Schiffes, das unter der Flagge des Inselstaates Palau fahre. An Bord sollen auch Frauen und Kinder sein. Sowohl Italien als auch Malta wollen Bootsflüchtlinge nicht aufnehmen, solange es keinen EU-weiten Verteilmechanismus gibt.

Inzwischen hat die maltesische Marine hat im Mittelmeer die Kontrolle über das Tankschiff übernommen. "Der Tanker, seine Besatzung und alle Migranten werden gerade von der Marine eskortiert", teilte die Marine mit.

+++ 4.31 Uhr: Todesfahrt in Melbourne: Lebenslange Haft für IS-Sympathisanten +++

Wegen einer tödlichen Autofahrt in eine Menschenmenge in der Innenstadt von Melbourne Ende 2017 ist ein IS-Sympathisant in Australien zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Tat hatte sich 2017 kurz vor den Weihnachtsfeiertagen im abendlichen Berufsverkehr der Millionenmetropole ereignet. Damals steuerte der gebürtige Afghane den Wagen seiner Mutter plötzlich in einer belebten Einkaufsstraße in die Passanten. Er verletzte etwa 20 Menschen. Ein 83-jähriger Mann starb eine Woche später im Krankenhaus.

Der Täter war als Flüchtling nach Australien gekommen. Er sagte nach seiner Festnahme aus, er habe sich auch wegen der schlechten Behandlung von Muslimen zu der Tat entschlossen. Der Mann hatte nach früheren Angaben der Polizei und seines Anwalts psychische Probleme und war drogenabhängig. Auf seinem Computer fanden die Ermittler Videos über die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) und Aufnahmen von Terroranschlägen in verschiedenen Ländern.

+++ 4.19 Uhr: Streifenwagen kollidiert mit Auto - Fünf Verletzte +++

Beim Zusammenstoß eines Streifenwagens mit einem Auto sind in Wuppertal fünf Menschen verletzt worden. Der Streifenwagen sei mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, als er auf einer Kreuzung mit dem Auto kollidierte, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer des Wagens, seine Beifahrerin sowie ihr Kind wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden beteiligten Polizeibeamten wurden leicht verletzt. Nähere Details zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

+++ 3.01 Uhr: USA weisen Kritik an Golanhöhen-Beschluss im UN-Sicherheitsrat zurück +++

Die USA haben im UN-Sicherheitsrat ihre umstrittene Entscheidung verteidigt, die von Israel annektierten Golanhöhen formell als israelisches Staatsgebiet anzuerkennen. Der Beschluss sei richtig gewesen, weil die Menschen in dem Gebiet schon seit Jahrzehnten nach israelischem Recht lebten und die Golanhöhen nicht unter die Herrschaft Syriens und des Irans fallen dürften, sagte der amerikanische Vize-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Rodney Hunter.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag die von Israel annektierten Golanhöhen formell als Staatsgebiet Israels anerkannt und damit eine Kehrtwende in der US-Außenpolitik vollzogen. Die EU erkennt die Golanhöhen dagegen weiterhin nicht als Staatsgebiet Israels an. Auch die Vereinten Nationen stellten klar, es bleibe bei ihrer bisherigen Position in der Frage. Israel hatte das strategisch wichtige Felsplateau 1967 erobert und 1981 annektiert. Nach internationalem Recht gelten die Golanhöhen als von Israel besetztes Territorium Syriens.

+++ 2.47 Uhr: Monsanto muss in Glyphosat-Prozess mehr als 70 Millionen Euro zahlen +++

Das zum deutschen Bayer-Konzern gehörende US-Unternehmen Monsanto muss mehr als 70 Millionen Euro an den an Krebs erkrankten US-Bürger Edwin Hardeman zahlen. Monsanto habe nicht genügend vor den Risiken des Einsatzes des glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels Roundup gewarnt, befand eine Jury im US-Bundesstaat Kalifornien. Der 70-jährige Rentner hatte das Herbizid über viele Jahre hinweg eingesetzt. Bereits im August hatte eine Jury in San Francisco das Unternehmen zur Zahlung von Schadenersatz in Millionenhöhe an den ebenfalls an Krebs erkrankten früheren Schulhausmeister Dewayne Johnson verurteilt. Bayer kündigte an, Rechtsmittel einzulegen. Das Unternehmen bekräftigte seine Ansicht, wonach das Herbizid nicht krebserregend ist.

+++ 0.48 Uhr: Syrische Staatsmedien: Israelische Luftangriffe nahe Aleppo +++

Israel hat nach Angaben syrischer Staatsmedien Ziele nahe Aleppo angegriffen. Die syrische Luftabwehr habe den israelischen Angriff abgewehrt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Sana. Ziel sei ein Industriekomplex nordöstlich von Aleppo gewesen. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte galt das israelische Bombardement Munitionslagern der "iranischen Truppen und ihrer Verbündeten". Israel hat in der Vergangenheit immer wieder Luftangriffe in Syrien ausgeführt. Die israelische Armee bombardierte Einrichtungen syrischer Regierungstruppen und deren Verbündeter wie die Hisbollah und iranische Einheiten.

+++ 0.23 Uhr: Drei Kabinettsmitglieder ziehen sich aus Frankreichs Regierung zurück +++

Frankreichs Europaministerin Nathalie Loiseau und zwei weitere Kabinettsmitlieder haben ihren Rücktritt verkündet. Neben Loiseau, die für das EU-Parlament kandidiert, gaben auch Staatssekretär und Regierungssprecher Benjamin Griveaux und Digital-Staatssekretär Mounir Mahjoubi ihre Posten auf, wie das Büro von Präsident Emmanuel Macron mitteilte. Loiseau war am Dienstag von der Präsidentenpartei La République en Marche (LREM) offiziell zur Spitzenkandidatin für die Europawahl Ende Mai ernannt worden. Griveaux und Mahjoubi wollen bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr in Paris antreten. Beide bewerben sich um die Spitzenkandidatur ihrer Partei LREM. Wer den drei Ministern nachfolgt, steht noch nicht fest.