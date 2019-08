Die Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 8.23 Uhr: Jüdischer Mann in Berlin attackiert - Staatsschutz ermittelt +++

Ein jüdischer Mann soll in Berlin-Charlottenburg von zwei Unbekannten attackiert worden sein. Die Polizei geht von einem antisemitischen Hintergrund aus, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur DPA sagte. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittele wegen Hasskriminalität. Der 55-Jährige sagte aus, er sei wegen seiner Kleidung als Jude erkennbar gewesen und von hinten zu Boden gestoßen worden. Anschließend seien die Angreifer geflüchtet. Wegen Schmerzen am Kopf und in den Beinen alarmierte der 55-Jährige schließlich von zu Hause aus den Rettungsdienst. Ende Juli war in Berlin der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde, Yehuda Teichtal, Opfer einer antisemitischen Attacke geworden.

+++ 8.12 Uhr: Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 0,1 Prozent gesunken +++

Die deutsche Wirtschaftsleistung hat sich im zweiten Quartal etwas abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging zwischen April und Juni um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im ersten Quartal war die deutsche Wirtschaft noch um 0,4 Prozent gewachsen.

+++ 8.08 Uhr: Polizei beschlagnahmt in Australien und Neuseeland 750 Kilo Drogen +++

Bei einer gemeinsamen Razzia von australischer und neuseeländischer Polizei sind mehr als 750 Kilogramm der Partydroge MDMA sichergestellt worden. Die Ermittler nahmen insgesamt sechs mutmaßliche Rauschgifthändler fest. Den Wert der Drogen bezifferten die Behörden mit etwa 90 Millionen Australien-Dollar, umgerechnet etwa 62 Millionen Euro. Das Pulver hätte nach Angaben der Polizei gereicht, um daraus bis zu zwölf Millionen Pillen Ecstasy zu machen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier Briten im Alter zwischen 40 und 60 Jahren sowie eine Australierin, 51 und einen Australier, 26. Bei der Frau wurde zudem Bargeld im Wert von umgerechnet etwa 75.000 Euro sichergestellt.

+++ 7.59 Uhr: Samen statt Shampoo: Haft für australische Schweinezüchter +++

Mit ungewöhnlichem Schmuggelgut sind zwei Schweinezüchter in Australien vom Zoll erwischt worden: Die beiden Männer hatten Samen von dänischen Wildschweinen - in Shampooflaschen abgefüllt - im Gepäck. Wegen Verstoßes gegen die strengen australischen Einfuhrbestimmungen zur Abwehr von Seuchen und Krankheiten wurden sie nun in der westaustralischen Großstadt Perth zu zwei und drei Jahren Gefängnis verurteilt, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Ihr Unternehmen wurde mit einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 350.000 Euro belegt. Es ist bereits insolvent. Australiens Einfuhrbestimmungen sind so streng, weil verhindern werden soll, dass Krankheiten auf den Kontinent eingeschleppt worden.

+++ 6.39 Uhr. Zwölfjähriger nach Sturz durch Schuldach lebensgefährlich verletzt +++

Ein Zwölfjähriger ist durch ein Dachfenster in einer hessischen Schule vier Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund sei der Junge auf das Schuldach in Hilders geklettert, sagte ein Sprecher der Polizei. Anschließend

habe er sich auf ein gewölbtes Dachfenster gesetzt. "Vermutlich war der Kunststoff spröde", sagte der Polizeisprecher. Der Junge brach durch das Fenster und fiel in die Tiefe. Schwer verletzt kam er mit einem Hubschrauber nach Fulda in ein Krankenhaus. Laut Polizeisprecher bestand am Morgen noch akute Lebensgefahr:

+++ 5.38 Uhr: Mindestens vier Tote bei Erdrutsch in chilenischer Hafenstadt Valparaíso +++

Bei einem Erdrutsch in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und zwei Kinder verletzt worden. Die Kinder seien zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden und schwebten nicht in Lebensgefahr, erklärte der Bürgermeister von Valparaíso, Jorge Scharp. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten in den Trümmern mit Spürhunden nach möglichen weiteren Verschütteten. Der Erdrutsch hatte sich auf dem Hügel Bellavista ereignet, der wegen seiner malerischen bunten Häuser bei Touristen besonders beliebt ist. Ein Haus stürzte den Hügel hinab. Das Unglück kam für die Anwohner völlig unerwartet; dem Erdrutsch waren kein starker Regen und kein Erdbeben vorangegangen. Auf im Internet verbreiteten Bildern war zu sehen, dass durch den Erdrutsch eine riesige Staubwolke aufgewirbelt wurde.

+++ 5.19 Uhr: Erneut 42.000 Sozialwohnungen weniger in Deutschland +++

Der Bestand an Sozialwohnungen in Deutschland schrumpft weiter. Auch im vergangenen Jahr sind deutlich mehr Wohnungen für Bedürftige weggefallen als neu gebaut wurden. So gab es zum Jahresende 2018 fast 42.500 Sozialwohnungen weniger als noch ein Jahr zuvor. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage aus der Linksfraktion hervor, die der Nachrichtenagentur DPA vorliegt. Insgesamt gab es zum Jahreswechsel fast 1,18 Millionen Sozialmietwohnungen in Deutschland. Bei diesen Wohnungen sind die Mieten staatlich reguliert. Nur Menschen, bei denen die Behörden einen besonderen Bedarf sehen, dürfen dort wohnen.

+++ 4.58 Uhr: Gericht gibt Urteil im Fall Asap Rocky bekannt +++

Anderthalb Monate nach einem gewalttätigen Vorfall in Stockholm fällt in Schweden das Urteil im Gerichtsverfahren gegen den amerikanischen Musiker Asap Rocky. Das Bezirksgericht Stockholm gibt seinen Entschluss bekannt. Der Rapper ("Praise the Lord") und zwei seiner Begleiter müssen sich wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten, weil sie Ende Juni einen jungen Mann in Stockholm zusammengeschlagen haben. US-Präsident Donald Trump und diverse Prominente hatten sich in den Fall eingeschaltet.

+++ 4.07 Uhr: Ausbau der Stromnetze kommt nur langsam voran +++

Der Ausbau der Stromnetze im Zuge der Energiewende kommt voran - aber nur langsam. Von erforderlichen 7700 Kilometern im deutschen Übertragungsnetz sind aktuell 1100 Kilometer gebaut - vor einem Jahr waren es 950. Das teilte die Bundesnetzagentur auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA mit. Auch die vier Übertragungsnetzbetreiber sehen Fortschritte, mahnen aber schnellere Genehmigungsverfahren an. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind derzeit 1300 neue Stromleitungskilometer noch nicht im Genehmigungsverfahren. 4600 Kilometer sind in Genehmigungsverfahren. 700 Kilometer sind bereits genehmigt, aber noch nicht im Bau. Bei der Energiewende sollen Energiequellen wie Kohle, Gas und Atomkraft von umweltfreundlicheren Energieträgern aus Sonne und Wind ersetzt werden.

+++ 4.05 Uhr: Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Plácido Domingo +++

Die Oper in Los Angeles hat eine Untersuchung der Belästigungsvorwürfe gegen Opernstar Plácido Domingo veranlasst. Die "beunruhigenden" Anschuldigungen würden mit Hilfe externer Berater geprüft, hieß es in einer Erklärung der Oper. Domingo selbst beteuerte seine Unschuld: "Die Vorwürfe von diesen ungenannten Individuen, die 30 Jahre zurückliegen, sind zutiefst verstörend, und so wie sie dargelegt wurden, falsch", ließ der Sänger mitteilen. Seit 2003 ist er Generaldirektor der Los Angeles Opera. Mehrere Frauen, acht Sängerinnen und eine Tänzerin, werfen Domingo vor, seine Position als einer der meistgefeierten Opernsänger ausgenutzt zu haben, um sie zu sexuellen Handlungen zu nötigen. Die mutmaßlichen Vorfälle reichen zurück bis in die 80er Jahre.

+++ 3.03 Uhr: China untersagt zwei US-Marineschiffen geplante Einfahrt in Hongkongs Hafen +++

China hat nach Angaben aus Washington zwei US-Marineschiffen die Einfahrt in den Hafen von Hongkong untersagt. Wie der Vize-Sprecher der US-Pazifikflotte, Nate Christensen, mitteilte, sollte das Docklandungsschiff "USS Green Bay" eigentlich kommenden Samstag einen Zwischenstopp in der chinesischen Sonderverwaltungszone einlegen, der Kreuzer "USS Lake Erie" sollte kommenden Monat in Hongkong einlaufen. Die chinesische Regierung habe die Einfahrt der beiden Schiffe aber untersagt.

+++ 2.04 Uhr: Trump: China bringt Truppen an der Grenze zu Hongkong in Stellung +++

Angesichts der anhaltenden regierungskritischen Proteste in Hongkong hat US-Präsident Donald Trump darauf hingewiesen, dass China aktuell Truppen an der Grenze zu der Metropole in Stellung bringt. Darüber sei er von den US-Geheimdiensten informiert worden, schrieb Trump auf Twitter. Alle Parteien sollten in dieser Lage Ruhe bewahren und für Sicherheit sorgen, schrieb Trump weiter. Verschiedene Medien hatten zuletzt über eine zunehmende Präsenz chinesischen Militärs an der Grenze zu Hongkong berichtet. Zu Beginn der Woche verbreiteten auch Staatsmedien Videos von gepanzerten Fahrzeugen der paramilitärischen Polizei, die in Shenzhen an der Grenze zusammengezogen wurden. Es habe sich um eine Übung gehandelt, hieß es dazu.

+++ 1.12 Uhr: Nach Epsteins Tod in Haft Gefängnisdirektor versetzt und zwei Wärter suspendiert +++

Nach dem mutmaßlichen Suizid des wegen Sexualverbrechen angeklagten Multimillionärs Jeffrey Epstein hat das US-Justizministerium erste personelle Konsequenzen gezogen: Der Direktor des Metropolitan Correctional Center in New York werde für die Dauer der Ermittlungen zu Epsteins Todesumständen versetzt, teilte Ministeriumssprecherin Kerri Kupec mit. Außerdem habe die Gefängnisleitung zwei Wärter von Epstein für die Dauer der Ermittlungen suspendiert. Epstein war am Samstag tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden worden. Nach Angaben des Justizministeriums beging er Suizid. Der 66-Jährige soll jahrelang junge Mädchen und Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben.

+++ 1.05 Uhr: Verfahren gegen Polizisten nach Verlust von Maschinenpistole +++

Nach dem Verschwinden einer Maschinenpistole aus der Waffenkammer der Polizeiinspektion Celle hat die Polizeidirektion Lüneburg Disziplinarverfahren gegen acht Vollzugsbeamte eingeleitet. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf das Landesinnenministerium in Hannover. Die Polizei hatte am 21. März das Fehlen einer Maschinenpistole in der Waffenkammer der Polizeiinspektion Celle bemerkt. Am vergangenen Donnerstag hatte Innenminister Boris Pistorius (SPD) den Innenausschuss des Landtags über den Vorfall informiert. Demnach ist unklar, wie lange die MP5 der Marke Heckler & Koch samt zwei Magazinen mit Munition bereits verschwunden ist.

+++ 0.36 Uhr: Irische Küstenwache rettet Teenager aus Seenot +++

Die irische Küstenwache hat am Dienstag eine Gruppe von Teenagern und Erwachsenen gerettet, die bei Donegal beim Schwimmen durch starke Strömungen ins offene Meer hinausgetrieben wurden. Augenzeugen hatten die Rettungsdienste benachrichtigt, als sie das Drama auf dem Wasser erkannten, berichtete die "Irish Times". Mit dem Rettungshubschrauber und herbeigerufenen Booten seien insgesamt 15 Menschen gerettet worden, die alle zu einer örtlichen Schule gehörten. Elf von ihnen seien in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht worden, da sie nach dem langen Aufenthalt im Atlantik entweder unterkühlt waren oder einen Schock erlitten hatten.

+++ 0.34 Uhr: Auch Facebook ließ Mitarbeiter Sprachaufnahmen von Nutzern abtippen +++

Facebook hat Mitarbeiter einige Aufnahmen von Nutzern aus seinem Chatdienst Messenger anhören und abtippen lassen. Betroffen gewesen seien Nutzer, die die Transkriptions-Funktion für Sprachunterhaltungen eingeschaltet hätten, erklärte das Online-Netzwerk dem Finanzdienst Bloomberg. Aufgabe der Mitarbeiter sei gewesen, zu prüfen, ob die Software die gesprochenen Sätze korrekt verstanden habe. Die Nachrichten seien anonymisiert worden. Die Praxis sei vor mehr als einer Woche gestoppt worden. Zuletzt waren auch Amazon, Apple und Google in die Kritik geraten, weil sie Mitschnitte von Sprachassistenz-Software von Mitarbeitern auswerten ließen, ohne dass es den Nutzern bewusst war. Für Facebook ist die Situation noch etwas heikler: Seit Jahren geht das Gerücht um, Apps des Online-Netzwerks hörten den Nutzern zu, um die Werbung zu personalisieren.

+++ 0.20 Uhr: Mutmaßlicher Brandstifter auf Gran Canaria in Untersuchungshaft +++

Weil er durch Nachlässigkeit womöglich den großen Waldbrand auf Gran Canaria verursacht hat, ist ein Mann auf der spanischen Urlaubsinsel in Untersuchungshaft genommen worden. Dem Verdächtigen werde ein Vergehen im Zusammenhang mit dem Feuer zur Last gelegt und deswegen habe eine Richterin U-Haft angeordnet, teilte ein Sprecher der kanarischen Justizbehörde mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand komme allerdings lediglich fahrlässiges Verhalten als Brandursache in Betracht. Der Verdächtige war am Samstag festgenommen worden. Nach Angaben der örtlichen Behörden hatte er den Waldbrand in der Gemeinde Artenara im Zentrum der Ferieninsel durch Schweißarbeiten ausgelöst. Durch den Waldbrand wurden seit Samstag 1500 Hektar Land zerstört.

+++ 0.06 Uhr: Chef der Mindestlohnkommission zieht nach fast fünf Jahren positive Bilanz +++

Fast fünf Jahre nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns hat der Chef der Mindestlohnkommission, Jan Zilius, eine erste positive Bilanz gezogen. "Am unteren Rand der Lohnverteilung waren nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns deutliche Lohnsteigerungen zu verzeichnen", sagte er der "Rheinischen Post". Profitiert hätten davon insbesondere Arbeitnehmer in Ostdeutschland, Minijobber, Geringqualifizierte und Frauen. Zugleich habe es keine negativen Beschäftigungseffekte gegeben.