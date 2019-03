Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Präsident steckt stundenlang in Pendlerzug fest (6.52 Uhr)

Nowitzki überholt NBA-Legende Wilt Chamberlain (5 Uhr)

Ardern will nie Namen von Attentäter aussprechen (4.49 Uhr)

Zwei Milliarden Menschen ohne sauberes Wasser (4.14 Uhr)

Großbrand in Chemiewerk in Texas (2.24 Uhr)

Mittlerer Westen kämpft gegen historische Fluten (1.38 Uhr)

Koalition plant offenbar Online-Rentencheck (0.40 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 7.41 Uhr: Fraport hebt nach Gewinnsprung Dividende kräftig an +++

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat dank guter Geschäfte und der Trennung vom Flughafen Hannover im Jahr 2018 einen kräftigen Gewinnsprung verbucht. Unter dem Strich stand ein Gewinn von rund 474 Millionen Euro und damit fast 44 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das im MDax notierte Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Der operative Gewinn (Ebitda) legte um 12,5 Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro zu. Den Aktionären winkt eine deutlich erhöhte Dividende. Sie soll um ein Drittel auf 2,00 Euro je Aktie steigen.

Für das laufende Jahr nimmt sich Fraport-Chef Stefan Schulte nicht ganz so starke Steigerungen vor. Am Heimatflughafen Frankfurt soll die Zahl der Fluggäste um zwei bis drei Prozent zulegen, nachdem sie im Jahr 2018 um 7,8 Prozent auf 69,5 Millionen gewachsen war. Der operative Gewinn soll auf 1,160 bis 1,195 Milliarden Euro zulegen. Während der operative Gewinn 2018 die Erwartungen von Analysten ziemlich genau traf, hatten sich Experten im Schnitt für 2019 eher etwas mehr ausgerechnet.

+++ 6.52 Uhr: Südafrikas Präsident steckt stundenlang in Pendlerzug fest +++

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat die Nöte von Pendlern in seinem Land am eigenen Leib erleben müssen: Zwei Monate vor der Parlamentswahl wartete der Staatschef in Begleitung eines Pulks von Journalisten zunächst eine Stunde auf einen Zug im Township Mabopane, der ihn nach Pretoria bringen sollte. Anschließend benötigte der Zug knapp drei Stunden für die in der Regel 45-minütige Fahrt. Die Journalisten, die Ramaphosa im Schlepptau hatte, teilten in Online-Netzwerken Bilder eines lächelnden Präsidenten, der sich mit Passagieren unterhielt. Auf Twitter kommentierten Pendler die Odyssee des Staatschefs: "Willkommen in unserer Welt!"

Zugverspätungen sind in Südafrika an der Tagesordnung, auch Entgleisungen sind keine Seltenheit. Ramaphosa kündigte nach seiner persönlichen Zug-Erfahrung ein schnelles Treffen mit Vertretern des Bahnbetreibers Prasa an, um dieses "nationale Problem" zu lösen: "Wir werden mit Prasa reden, um die Dinge in den Griff zu bekommen, andernfalls werden Köpfe rollen."

+++ 6.32 Uhr: R'n'B-Sänger Andre Williams ist tot +++

Der US-Sänger, Produzent und Songschreiber Andre Williams ist im Alter von 82 Jahren in Chicago gestorben, wie seine Plattenfirma Pravda Records mitteilte. "Er hat unser Leben berührt und das zahlloser anderer. Wir lieben Dich, Dre." Sein Manager Kenn Goodman sagte dem Musikportal "Billboard.com", der R'n'B-Sänger sei am Sonntagnachmittag im Kreise seiner Familie in einem Hospiz gestorben. Zwei Wochen zuvor sei bei ihm Darmkrebs festgestellt worden, der in Lunge und Gehirn gestreut habe.

Williams hatte unter anderem für die legendäre Plattenfirma Motown Records gearbeitet. Sein erster großer Hit war 1956 der Song "Bacon Fat", der ihm wegen des Sprechgesangs den Spitznamen "Pate des Rap" einbrachte. Weitere Hits aus dieser Zeit sind "Jail Bait" und "Shake A Tail Feather". Später arbeitete er mit Bands wie The Temptations, aber auch Solokünstlern wie Stevie Wonder. Weggefährten würdigten seine enorme musikalische Bandbreite.

+++ 6.28 Uhr: Thai-Millionär wegen Wilderei zu 16 Monaten Haft verurteilt +++

Wegen Wilderei in einem streng geschützten Nationalpark ist einer der reichsten Männer Thailands zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Bauunternehmer Premchai Karnasuta wurde von einem Gericht in der Stadt Kanchanaburi für schuldig befunden, im Februar 2018 unter anderem einen schwarzen Leoparden getötet zu haben. Der 64-Jährige ist bislang gegen Kaution auf freiem Fuß.

Der Nationalpark Thungyai Naresuan an der Grenze zum Nachbarland Myanmar gehört wegen seiner Vielfalt an Tieren und Pflanzen seit mehr als einem Vierteljahrhundert zum Weltnaturerbe der Vereinten Nationen. Premchai, Chef des Baukonzerns Ital-Thai, war vergangenes Jahr von Parkwächtern zusammen mit anderen Wilderern auf frischer Tat ertappt worden. Dabei wurden zahlreiche Schusswaffen sichergestellt. Die Wilderer versuchten auch, die Ranger zu bestechen. Der Fall hatte in Thailand großes Aufsehen erregt. Wann der zigfache Millionär seine Haftstrafe antreten muss, steht noch nicht fest. In dem südostasiatische Königreich gab es schon zahlreiche Fälle, in denen reiche Leute der Justiz entgingen. Nach Schätzungen hat die Familie des Bauunternehmers ein Vermögen von umgerechnet mehr als einer halben Milliarde Euro.

+++ 5 Uhr: Nowitzki überholt NBA-Legende Wilt Chamberlain +++

Basketball-Routinier Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks einen weiteren Karriere-Meilenstein in der NBA gefeiert. Zwar mussten sich die Texaner den New Orleans Pelicans mit 125:129 (49:39, 110:110) nach Verlängerung geschlagen geben, doch der 40 Jahre alte Würzburger konnte in der ewigen Punkte-Bestenliste der nordamerikanischen Basketballliga den sechsten Platz übernehmen.

Acht Punkte reichten dem 14-fachen Allstar Nowitzki (31.424 Punkte), um an NBA-Legende Wilt Chamberlain (31.419 Punkte) vorbeizuziehen. Landsmann Maxi Kleber kam auf neun Zähler und holte sechs Rebounds. Nachwuchstalent Luka Doncic (29 Punkte/13 Rebounds/10 Assists) überzeugte mit seinem fünften Triple-Double der Saison. Für Dallas bedeutete die Niederlage zugleich das Aus im Kampf um die Playoff-Plätze in der Western Conference.

+++ 4.49 Uhr: Neuseelands Premier Ardern will niemals Namen von Attentäter aussprechen +++

Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern will nach eigenen Angaben niemals den Namen des Attentäters von Christchurch aussprechen. "Mit seinem Terrorakt wollte er viele Dinge erreichen, eines davon war der Bekanntheitsgrad", sagte Ardern bei einer Parlamentssitzung, die sie mit der Friedensbotschaft an Muslime "As Salaam Alaikum" eröffnete. "Deshalb werden Sie niemals hören, dass ich seinen Namen nenne." Der 28-jährige Australier, dem vorgeworfen wird, am Freitag in zwei Moscheen in Christchurch auf Gläubige geschossen und 50 Menschen getötet zu haben, sei ein Terrorist, ein Krimineller, ein Extremist, erklärte Ardern. "Aber er wird, wenn ich spreche, namenlos sein." Zugleich erklärte sie, der Attentäter habe mit "der ganzen Härte des Gesetzes" zu rechnen.

+++ 4.14 Uhr: Mehr als zwei Milliarden Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser +++

Mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser. Besonders betroffen sind dabei ohnehin schon diskriminierte Gruppen, wie aus dem in Genf veröffentlichtem UN-Weltwasserbericht hervorgeht. Dem Bericht zufolge kann mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung keine sicheren Sanitäranlagen nutzen. Auch für Geflüchtete ist die Situation demnach besonders düster: In Flüchtlingslagern sei die Wasserversorgung oftmals besorgniserregend. Stadtbewohner seien generell bessergestellt als Bewohner ländlicher Regionen.

+++ 4.09 Uhr: Grünen-Experte warnt vor Cyber-Angriffen auf Europawahl +++

Der Digitalexperte der Grünen, Dieter Janecek, hat vor ausländischen Internetattacken gewarnt, um die Europawahl zu manipulieren. "Im Moment müssen wir leider fest davon ausgehen, dass es zu massiven Aktionen im Netz kommt, die das Ziel haben, die Europawahl zu beeinflussen", sagte der Bundestagsabgeordnete der "Augsburger Allgemeinen". Erste Cyber-Angriffe auf europafreundliche Organisationen hätten bereits stattgefunden.

"In den Wochen unmittelbar vor der Europawahl könnte es richtig schlimm werden", sagte Janecek. Beispielsweise habe der langjährige Trump-Vertraute Steve Bannon offen angekündigt, die EU zerstören zu wollen. "Es herrscht ohnehin längst eine Art Cyberkrieg", sagte er. Bereits bei den bayerischen Landtagswahlen habe es koordinierte Attacken gegen die Grünen gegeben.

+++ 4.05 Uhr: Forscher entdecken Korallenriff vor Italien +++

Wissenschaftler haben im Mittelmeer vor der Küste Italiens erstmals eine spezielle Art eines Korallenriffs ausgemacht. Es liegt in der Adria vor der Stadt Monopoli in Apulien in 30 bis 55 Metern Tiefe und ist 2,5 Kilometer lang, wie die Forscher um Giuseppe Corriero von der Universität Bari Aldo Moro im Fachmagazin "Scientific Reports" schreiben.

"Korallen sind im Mittelmeer weit verbreitet, es gibt aber unter den 33 dort beheimateten Steinkorallenarten nur wenige riffbildende Arten", erklärte Claudio Richter, Meeresbiologe am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut der Deutschen Presse-Agentur. Er war an der Studie nicht beteiligt. Von der weiten Verbreitung der in der Studie vorgestellten Korallenarten habe man zwar gewusst, "nicht aber, dass sie dreidimensionale Riffstrukturen ausbilden können". Insofern sei die Entdeckung wissenschaftlich neu.

+++ 3.54 Uhr: Winzer haben nach guter Ernte nicht genug Glasflaschen +++

Nach der reichen Ernte im vergangenen Herbst ist es bei der Belieferung von Winzern mit Glasflaschen zu Engpässen gekommen. Allenthalben höre man diese Klagen, sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut in Bodenheim bei Mainz. Es sei allerdings nicht die Erntemenge allein, die zu dieser Situation geführt habe, heißt es beim Flaschen-Großhändler Wittmer GmbH im rheinland-pfälzischen Kirrweiler. "Die Nachfrage nach Glas wird allgemein größer, viele Getränkekonzerne gehen vom PET-Kunststoff zurück auf Glas", sagte Wittmer-Geschäftsführer Sascha Wlodarczyk.

Der zusätzliche Bedarf am Markt könne mit den vorhandenen Kapazitäten nicht abgedeckt werden. Ähnlich wird die Situation beim Kellereiartikel-Händler Klein im fränkischen Kitzingen eingeschätzt: "Die Glashütten sind einfach leer."

+++ 3.50 Uhr: Elf Jahre Haft für Australier nach tödlichem Streit um Zimmer +++

Wegen eines tödlichen Streits um die Bezahlung eines Airbnb-Zimmers in Australien ist der Vermieter zu elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 42-jährige Australier hatten den Gast zusammen mit zwei Komplizen in Melbourne zu Tode geprügelt. In dem Streit ging es um 210 australische Dollar (etwa 130 Euro), die das 36 Jahre alte Opfer nicht bezahlt hatte. Die Online-Übernachtungsplattform Airbnb wird in Australien viel genutzt.

Das Gericht in Melbourne entschied darüber hinaus, dass der Täter frühestens nach acht Jahren aus der Haft entlassen werden kann, wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtete. Die beiden Komplizen waren bereits vergangenes Jahr zu siebeneinhalb beziehungsweise neun Jahren Gefängnis verurteilt worden.





+++ 3.24 Uhr: "Tropen-Trump" Bolsonaro kommt nach Washington +++

Die USA und Brasilien wollen mit dem Besuch des neuen, rechtskonservativen Staatschefs Jair Bolsonaro bei US-Präsident Donald Trump ihre Beziehungen neu ordnen. Bei den Gesprächen im Weißen Haus soll es um eine Vielzahl von Themen gehen, darunter Energie- und Agrarpolitik, hieß es aus dem Weißen Haus. "Wir haben jetzt in Brasilien eine Regierung, die wir wahrlich als Verbündeten ansehen", sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter in Washington. In den Gesprächen in Washington gehe es auch um außenpolitische Kooperationen, etwa bei den Beziehungen zu Ländern wie Iran, China und Nordkorea. Von den guten Kontakten des brasilianischen Militärs zur Armee Venezuelas erhoffe sich Washington ebenfalls Vorteile.

Bolsonaro war schon zwei Tage vor seinem Treffen mit Trump in den USA eingetroffen. Die neue Regierung in Brasília hatte sich von Anfang an zu einer klar proamerikanischen Linie bekannt. Bolsonaro wird in anderen Ländern hart kritisiert, unter anderem für Äußerungen, mit denen er seine Sympathie für die brasilianische Militärdiktatur kundtat. Er hatte wegen populistischer und konfrontativer Äußerungen in Medien auch den Beinamen "Tropen-Trump" erhalten. In vielen Ländern wird der Schulterschluss der Populisten an der Spitze der beiden größten Volkswirtschaften auf dem amerikanischen Kontinent kritisch gesehen.

+++ 2.42 Uhr: Großbrand in Chemiewerk in Texas +++

Ein Großbrand in einem Chemiewerk in einem Vorort von Houston sorgt für dichte Rauchwolken über der texanischen Großstadt. Nach Medienberichten vom Montagabend (Ortszeit) hatten die Flammen bereits mehrere Großtanks erfasst, in denen verschiedene Chemikalien und Treibstoffe lagerten. Die Feuerwehr bemühte sich, ein Ausweiten der Flammen zu verhindern, und rechnete damit, dass es noch bis Mittwoch dauern könnte, um den Brand vollständig zu löschen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

+++ 2.18 Uhr: Guaidó-Gesandte übernehmen venezolanische Vertretungen in den USA +++

Gesandte des selbsternannten Übergangspräsidenten von Venezuela, Juan Guaidó, haben die Kontrolle über drei diplomatische Vertretungen des Landes in den USA übernommen. Der von Guaidó ernannte Botschafter in den USA, Carlos Vecchio, teilte mit, es handle sich um zwei venezolanische Militärgebäude in Washington sowie das Konsulat in New York. Mit dem Schritt werde "das Eigentum des venezolanischen Volkes vor dem Usurpator-Regime" in Caracas geschützt, sagte Vecchio. Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza, der dem umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro die Treue hält, sprach von einer "erzwungenen und illegalen Besetzung". Die venezolanische Regierung drohte via Twitter mit entsprechenden Gegenmaßnahmen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte, dass die US-Regierung das Vorgehen von Guaidós Gesandten unterstütze: "Dies ist eine begrüßenswerte Entwicklung für unsere bilateralen Beziehungen mit Venezuela".

Guaidó hatte sich im Januar zum Übergangspräsidenten Venezuelas erklärt und den seit 2013 herrschenden Maduro offen herausgefordert. Er wird in seinem Versuch, Maduro zu entmachten, von den USA sowie rund 50 weiteren Staaten weltweit unterstützt.

+++ 1.38 Uhr: Mittlerer Westen der USA kämpft gegen historische Fluten +++

Mehrere Bundesstaaten im Mittleren Westen der USA kämpfen weiter mit schweren Überschwemmungen. Betroffen sind weite Teile Nebraskas sowie Teile der Bundesstaaten Iowa, Wisconsin und South Dakota. Der Nationale Wetterdienst NWS sprach von "historischen" Fluten. Ein Sinken der Pegelstände ist laut Vorhersage vorerst nicht in Sicht, auch weitere Staaten könnten betroffen sein. Wegen der Schneeschmelze waren die Pegelstände ohnehin schon angestiegen, ein schwerer Sturm brachte vergangene Woche zusätzlich Schnee und Regen. Bislang kamen örtlichen Medienberichten zufolge in Nebraska und Iowa drei Menschen ums Leben. Hunderte Häuser und Geschäfte wurden beschädigt. US-Präsident Donald Trump sprach am Montag von "verheerenden" Fluten. Das Weiße Haus stehe in engem Kontakt mit den Behörden vor Ort.

+++ 0.41 Uhr: Nach Utrecht-Bluttat dritter Verdächtiger festgenommen +++

Nach der Schießerei in einer Straßenbahn im niederländischen Utrecht mit drei Todesopfern hat die Polizei gestern Abend einen dritten Verdächtigen festgenommen. Allerdings seien noch keine Details zu seiner möglichen Beteiligung bekannt, berichteten die Medien. Offen war auch, inwieweit ein zweiter Verdächtiger an der Tat beteiligt war. Der Hauptverdächtige war bereits am frühen Abend nach einer mehrstündigen Fahndung festgenommen worden. Über sein Motiv ist bisher nichts bekannt.

Der 37-Jährige soll in der Großstadt südlich von Amsterdam drei Menschen erschossen haben. Fünf weitere Fahrgäste wurden bei dem Angriff am Montag verletzt, drei von ihnen schwer. Die Polizei hält einen Terrorakt, aber auch eine Beziehungstat für möglich.

+++ 0.40 Uhr: Bundesregierung plant offenbar Online-Rentencheck +++

Die Bundesregierung arbeitet einem Zeitungsbericht zufolge an einem Rentencheck im Internet. Mit ein paar Klicks solle jeder in Deutschland zukünftig erfahren können, wie viel Geld er insgesamt im Alter aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge zur Verfügung habe, berichtete die "Bild"-Zeitung. Auf einer Internetseite solle jeder zukünftige Rentner damit einen schnellen Überblick bekommen, wie viel Geld ihm im Alter zusteht und wie groß die eigene Vorsorgelücke noch ist. Arbeits- und Finanzministerium würden derzeit die "konzeptionellen Grundlagen" entwickeln. Ein entsprechendes Forschungsprojekt werde "in Kürze abgeschlossen und veröffentlicht", heißt es laut "Bild". Um alle Daten von Verwaltung und Versicherungen zusammenbringen zu können, müsse aber noch eine "Vielzahl von Fragen geklärt werden", vor allem zum Datenschutz.

+++ 0.32 Uhr: David Beckham muss sich wegen Autofahrt mit Handy am Steuer verantworten +++

Ex-Fußballstar David Beckham hat nach Polizeiangaben zugegeben, mit dem Handy am Ohr Auto gefahren zu sein. Ein schriftliches Schuldeingeständnis sei beim zuständigen Gericht im Londoner Vorort Bromley eingegangen, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte im November gesehen, wie Beckham hinter dem Steuer seines Bentleys in London telefonierte. Daraufhin wurde er offiziell beschuldigt. Telefonieren mit dem Handy am Steuer ist auch in Großbritannien verboten. Mit dem Fall beschäftigt sich heute das Gericht in Bromley - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Beckham wird dort nicht erwartet. Bei dem Termin könnte ein Richter eine Geldstrafe oder Punkte gegen den Ex-Spieler von Manchester United und Real Madrid verhängen.