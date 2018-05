Die Meldungen im Kurzüberblick:

Drogenrazzia in Bonn und Region - mehr als 300 Polizisten im Einsatz (8.30 Uhr)

Trump verkündet Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran (7.25 Uhr)

New Yorks Generalstaatsanwalt tritt wegen Gewaltvorwürfen zurück (4.45 Uhr)

Erste Schlichtungsrunde im Tarifkonflikt im Bauhauptgewerbe ergebnislos vertagt (3.15 Uhr)

Verkehrsminister Scheuer und Ehefrau trennen sich (0.20 Uhr)

+++ 10.16 Uhr: Informationen über Abtreibungen sollen weiter zugänglich sein ++



Im Streit zwischen Union und SPD über die Reform des Werbeverbots für Abtreibungen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn klargestellt, dass sachliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche wie bisher erlaubt bleiben sollen. Die Details dazu würden in den Verhandlungen der Koalitionsparteien und der Ministerien noch geklärt, sagte der CDU-Politiker am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk. Frauen sollten erfahren können, wo Abtreibungen möglich sind, doch solle es keine Werbung dafür geben. Ein Szenario sei, dass nicht der einzelne Arzt seine Informationen dazu selbst veröffentlicht, sondern dass dies andernorts "gebündelt" geschehe. Eine "reine Auflistung" sei kein Problem, sagte er.





+++ 10.07 Uhr: Mehrere Verletzte bei Stadtbahn-Kollision in Hannover +++

Bei einem Zusammenstoß zweier Stadtbahnen in Hannover sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen nahe der Station Wallensteinstraße im Stadtteil Ricklingen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Wie der "NDR" berichtet sind insgesamt elf Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Zur Unfallursache sei zunächst nichts bekannt.



Die #Wallensteinstraße ist in Höhe des Unfalls derzeit voll gesperrt. https://t.co/MuQy5w68DU — Polizei Hannover (@Polizei_H) May 8, 2018





+++ 9.45 Uhr: Kauder stellt weitergehende Senkung der Sozialbeiträge in Aussicht +++

Angesichts der erwarteten Steuermehreinnahmen hat Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) eine weitergehende Entlastung der Bürger in Aussicht gestellt. "Beispielsweise bei den Sozialversicherungsbeiträgen könnten wir uns auch ein bisschen mehr vorstellen als wir vereinbart haben", sagte Kauder im ZDF-"Morgenmagazin". Details dazu nannte er nicht. Eventuelle neue finanzielle Spielräume sollten zudem für die Bundeswehr und die Entwicklungshilfe genutzt werden. Im Augenblick gebe es aber "gar nicht mehr zu verteilen", sagte Kauder. Er verwies auf die im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben, die nun vorrangig angegangen würden. Am Mittwoch gibt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die Frühjahrsprognose des Arbeitskreises Steuerschätzung bekannt. Nach "Handelsblatt"-Informationen kann der deutsche Staat auch in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen planen. Demnach heben die Steuerschätzer ihre Prognose für die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden gegenüber der November-Schätzung um insgesamt rund 60 Milliarden Euro an.

+++ 8.30 Uhr: Drogenrazzia in Bonn und Region - mehr als 300 Polizisten im Einsatz +++

Mehr als 300 Einsatzkräfte der Polizei sind am frühen Dienstagmorgen zu einer Drogenrazzia in Bonn und Umgebung ausgerückt. Die Ermittler durchsuchten etwa 30 Wohnungen in Bonn, Köln, Alfter, Bornheim und Niederkassel, wie ein Sprecher sagte. Der Schwerpunkt der Razzia liege im Bonner Stadtteil Tannenbusch, der als Drogenumschlagplatz für die Region genutzt werde. Elf Haftbefehle wurden demnach am Morgen vollstreckt. Die Polizei habe weitere Verdächtige festgenommen, zudem liefen Fahndungen, erklärte der Sprecher. Die Einsatzkräfte rückten demnach gegen 6.00 Uhr aus. Über Tannenbusch kreiste ein Hubschrauber, etwa um flüchtende Verdächtige ausfindig zu machen. Rauschgifthunde sollten Drogen in den durchsuchten Objekten sowie in Autos und Garagen aufspüren. Laut Polizei geht es bei der Razzia neben Marihuana auch um harte Drogen wie Kokain. Bei dem Einsatz handele es sich um eine groß angelegte Aktion gegen eine mutmaßliche Bande, die bereits "seit Monaten geplant" gewesen sei, sagte der Sprecher. "Wir gehen davon aus, dass es bandenmäßige Strukturen und ein Netzwerk gibt." Demnach wollte die Polizei bei der Razzia auch zwei Hauptverdächtige als mögliche Drahtzieher schnappen.

+++ 7.25 Uhr: Trump verkündet Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran +++

Es ist eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen: US-Präsident Donald Trump will am Dienstag seinen Entschluss zum Atomabkommen mit dem Iran verkünden. Das teilte er im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Entscheidung soll demnach um 20 Uhr MESZ getroffen werden. Hinweise darauf, wie er sich entscheiden wird, gab Trump zwar nicht, Beamte und Diplomaten rechnen jedoch damit, dass sich die USA aus dem Abkommen zurückziehen werden. Trump hätte noch bis kommenden Samstag Zeit für seinen Beschluss gehabt. Bis dahin läuft eine von einem US-Gesetz vorgegebene Frist, innerhalb welcher Trump entscheiden muss, ob er auf Basis des Atomabkommens ausgesetzte Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft setzt oder nicht. Denkbar ist, dass Trump die betreffenden Strafmaßnahmen neu verhängt, ohne formell den Ausstieg aus dem Abkommen von 2015 zu verkünden. De facto würde aber die Wiederinkraftsetzung der Sanktionen dem mühsam ausgehandelten Abkommen einen schweren Schlag versetzen und potenziell dessen Ende bedeuten.

Beamte und Diplomaten rechnen damit, dass Trump letzte Versuche der Europäer ignorieren wird und sich die USA aus dem Abkommen zurückziehen werden. In den ausländischen Botschaften sei diese Meinung vorherrschend, sagte ein europäischer Diplomat. Möglicherweise bestehe noch eine Chance, dass das Abkommen in Kraft bleibe, diese sei aber "sehr gering", sagte der europäische Beamte.

+++ 6.15 Uhr: Ex-Militärberater Oliver North wird Präsident von US-Waffenlobby +++



Der für seine Rolle in der Iran-Contra-Affäre bekannte ehemalige Militärberater Oliver North wird neuer Präsident der mächtigen Waffenlobby NRA. Der 74-jährige Kommentator beim konservativen US-Sender Fox News werde sein Amt so bald wie möglich übernehmen, teilte die NRA am Montag (Ortszeit) mit. Seine Funktion bei Fox News werde er niederlegen. North war in den 80er Jahren einer der Drahtzieher in der Iran-Contra-Affäre, als unter dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan Geld geheimer Waffenverkäufe an den Iran an Guerillas in Nicaragua weitergeleitet wurden. Eine Verurteilung wurde später wieder aufgehoben.

+++ 5.10 Uhr: Hochrangiger Politiker in China zu lebenslanger Haft verurteilt +++

Der frühere chinesische Spitzenpolitiker Sun Zhengcai ist wegen des Vorwurfs der Korruption zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er wurde schuldig befunden, Bestechungsgelder im Umfang von 170 Millionen Yuan (22,2 Millionen Euro) angenommen zu haben, wie das Erste Mittlere Volksgericht der nordchinesischen Hafenstadt Tianjin am Dienstag berichtete. Auch werden ihm laut Urteil "sämtliche politischen Rechte" auf Lebenszeit entzogen. Sein gesamtes persönliches Eigentum wurde beschlagnahmt. Der 54-Jährige, der früher sogar als möglicher Nachfolger von Präsident Xi Jinping gehandelt worden war, war im vergangenen Juli überraschend seines Amtes enthoben und zwei Monate später wegen der Korruptionsvorwürfe auch aus der Kommunistischen Parteiausgeschlossen worden.

+++ 4.45 Uhr: New Yorks Generalstaatsanwalt tritt wegen Gewaltvorwürfen zurück +++

Nach Missbrauchsvorwürfen von vier Frauen räumt New Yorks Staatsanwalt Eric Schneiderman seinen Posten. Schneiderman kündigte als Reaktion auf einen Bericht des Magazins "New Yorker" an, sein Amt bis Dienstagabend niederzulegen. In dem Bericht werfen ihm die Frauen vor, sie geschlagen, gewürgt und bedroht zu haben. Schneiderman pflegte zu den vier Frauen den Angaben zufolge intime Beziehungen.





+++ 4.02 Uhr: Blogger in Ägypten festgenommen +++

In Ägypten ist der für satirische Videos bekannte Blogger Schadi Abuseid nach Angaben seiner Familie und seiner Anwältin festgenommen worden. Abuseid sei am Sonntag in seiner Wohnung festgesetzt worden, sagte seine Schwester Rula am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben von Anwälten werde er "von der ägyptischen Staatssicherheit in Kairo festgehalten". Abuseids Anwältin bestätigte, dass er zu einer Befragung mitgenommen worden sei. Abuseid hatte auf Internetportalen wie YouTube und Facebook satirische Videos gepostet, die von zehntausenden Menschen angeklickt wurden. Der Blogger war auch Teil der Satireshow "Abla Fahita", die von den ägyptischen Behörden zuletzt eingestellt worden war. Erst in der vergangenen Woche war der Blogger Scherif Gaber festgenommen worden. Er war bereits vor einigen Jahren inhaftiert worden; ihm wurde vorgeworfen, den Atheismus zu fördern.

+++ 3.45 Uhr: Mehr als hundert Migranten harren knapp zwei Tage auf dem Mittelmeer aus +++

Wegen bürokratischer Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Behörden in Italien und Großbritannien haben mehr als hundert Flüchtlinge knapp zwei Tage auf dem Mittelmeer ausharren müssen. Rom gab schließlich am Montagabend grünes Licht für den Transfer der Flüchtlinge auf ein größeres Schiff und damit nach Italien, wie die Küstenwache des Landes mitteilte. Die italienische Küstenwache hatte ein von der Nichtregierungsorganisation Proactiva Open Arms gechartertes Schiff am frühen Sonntagmorgen zunächst über ein vor der libyschen Küste in Seenot geratenes Boot mit 105 Migranten an Bord informiert, aber auch erklärt, dass die libysche Küstenwache den Einsatz übernehme. Einem italienischen Abgeordneten an Bord des Proactiva-Schiffes "Astral" zufolge erschien die libysche Küstenwache aber nicht zu dem Einsatz, weshalb die "Astral" die Menschen aufgenommen habe.

+++ 3.15 Uhr: Erste Schlichtungsrunde im Tarifkonflikt im Bauhauptgewerbe ergebnislos vertagt +++

Die erste Schlichtungsrunde im Tarifkonflikt im Bauhauptgewerbe ist in der Nacht zum Dienstag ergebnislos vertagt worden. "Die Verhandlungen treten auf der Stelle", teilte die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit. Es sei nicht zu erkennen gewesen, "dass die Arbeitgeber ernsthaft einen Abschluss wollen", erklärte der IG-BAU-Vorsitzende und Schlichtungsführer Robert Feiger. Trotz 13 Stunden intensiver Diskussion habe es kaum Fortschritte gegeben. Gewerkschaftsvize Dietmar Schäfers bezeichnete die Schlichtung als "letzte Chance, noch in Verhandlungen ein Ergebnis zu erzielen". Angesichts des aktuellen Baubooms seien "die Erwartungen der Beschäftigten zu Recht hoch", erklärte er. Die IG BAU hatte in den gescheiterten Tarifverhandlungen für die rund 800.000 Beschäftigten am Bau sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und einen Angleichungsschritt der Ost- an die Westlöhne gefordert. Zudem sollen nach dem Willen der Gewerkschaft die Ausbildungskosten übernommen und bundesweit ein volles 13. Monatseinkommen gezahlt werden. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Tarifrunde zwar sechs Prozent geboten - allerdings gestreckt über zwei Jahre. Auf einen Kompromiss konnten sich die Streitparteien nicht einigen, weshalb am Montag die Schlichtung unter der Leitung des früheren Bundesministers Wolfgang Clement begonnen hatte. In Berlin demonstrierten am Montag rund 1500 Bau-Beschäftigte für höhere Löhne. Die Schlichtung wird nach Gewerkschaftsangaben am Freitag in Berlin fortgesetzt.

+++ 3.35 Uhr: Melania Trump stellt Kampagne zum Umgang von Kindern mit sozialen Medien vor +++

US-First Lady Melania Trump hat eine Kampagne zum Umgang von Kindern mit sozialen Medien vorgestellt. "Es liegt in unserer Verantwortung als Erwachsene, den Kindern beizubringen, dass wenn sie sich äußern - ob verbal oder online - sie ihre Worte überlegt wählen und mit Respekt und Mitgefühl sprechen müssen", sagte Melania Trump bei der Vorstellung der Kampagne mit dem Slogan "Be Best" im Rosengarten des Weißen Hauses. "Wenn Kinder schon früh ein positives Online-Verhalten lernen, können soziale Medien in produktiver Weise genutzt werden und positiven Wandel erzeugen", sagte die 48-Jährige weiter. "Als Mutter und First Lady" beschäftige es sie, dass Kinder "in der heutigen schnelllebigen und immer stärker verbundenen Welt" oft "destruktives und abhängiges Verhalten" zeigten. US-Präsident Donald Trump, der für Beschimpfungen politischer Gegner über den Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt ist, saß bei der Präsentation seiner Frau in der ersten Reihe. Hinter ihm saßen dutzende Kinder, die zu der Vorstellung der Kampagne eingeladen worden waren. Donald Trump lobte anschließend die "wahrhaftig schöne und von Herzen kommende Rede" seiner Frau.

+++ 3.02 Uhr: Nach Schuldspruch: Bill Cosby werden Ehrungen aberkannt +++

Knapp zwei Wochen nach dem Schuldspruch gegen Bill Cosby wegen sexueller Übergriffe hat das renommierte Kennedy Center zwei an den Entertainer verliehene Ehrungen widerrufen. Cosbys Taten überschatten die kulturellen Leistungen, für die er ursprünglich ausgezeichnet worden war, wie das Washingtoner Kulturzentrum am Montag (Ortszeit) erklärte. Cosby war für sein Lebenswerk 1998 mit den Kennedy Center Honors und 2009 mit dem Mark Twain-Preis für amerikanischen Humor ausgezeichnet worden. In Folge des Urteils gegen Cosby (80) hatte die Oscar-Akademie den Entertainer bereits vergangene Woche ausgeschlossen. Der mit der "Bill Cosby Show" berühmt gewordene Cosby war in einem Strafprozess Ende April wegen sexueller Nötigung in drei Fällen schuldig gesprochen worden. Die Jury sah es als erwiesen an, dass er 2004 eine damalige Universitätsangestellte gegen ihren Willen mit Tabletten handlungsunfähig gemacht und dann begrapscht hatte.

Fullscreen





+++ 2.05 Uhr: USA fordern Absage der Präsidentschaftswahl in Venezuela +++

Die USA haben Venezuela zur Absage der bevorstehenden Präsidentschaftswahl aufgerufen. US-Vizepräsident Mike Pence forderte den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro bei einer Versammlung der Organisation Amerikanischer Staaten in Washington auf, die für den 20. Mai geplante "Scheinwahl" zu stoppen und "echte Wahlen anzusetzen". Zugleich verkündete die US-Regierung neue Sanktionen, die sich gegen 16 Firmen in Venezuela und vier weitere Unternehmen in Panama sowie drei Einzelpersonen richten.

Die Opposition in Venezuela ruft zum Boykott der Präsidentschaftswahl auf. Die Regierungsgegner kritisieren seit Jahren Repressalien und Betrug bei Abstimmungen. Die Entscheidung, die Wahl vom Dezember auf den Mai vorzuverlegen, hatte auch international für Kritik gesorgt. Die USA und 16 lateinamerikanische Länder drohten damit, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen. In Venezuela herrscht eine schwere Wirtschaftskrise, außerdem tobt ein Machtkampf zwischen Maduros linksnationalistischer Regierung und der Mitte-rechts-Opposition.

+++ 1.15 Uhr: Heil kündigt Abteilung zur Erforschung digitaler Zukunft an +++

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will sein Ressort stärker auf die Folgen der Digitalisierung fokussieren. Deshalb richte er eine neuartige "Denkfabrik für die digitale Arbeitsgesellschaft" ein, die in Zusammenarbeit mit internationalen Wissenschaftlern künftig den Wandel der Arbeitswelt systematisch begleiten werde, kündigte er in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" an. "Im Idealfall wird das ein Kompetenzzentrum für die ganze Bundesregierung sein", sagte er. "Ich wünsche mir für die Regierung eine insgesamt noch ehrgeizigere Digitalstrategie."

+++ 0.20 Uhr: Verkehrsminister Scheuer und seine Frau haben sich getrennt +++

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und seine Ehefrau Sabine haben sich getrennt. Das berichtet die "Bild". Der gemeinsame Rechtsanwalt habe der Zeitung die Trennung bestätigt und erklärt: "Wir bitten, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen." Der CSU-Politiker und die Journalistin hatten demnach vor fünf Jahren geheiratet und haben eine vierjährige gemeinsame Tochter. Andreas Scheuer hat im März das Amt des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur angetreten.