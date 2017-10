Mehrheit der Deutschen schaut zufrieden aufs Bankkonto

Die News des Tages im stern-Ticker.

+++ 12.51 Uhr: "Jamaika" hat schon gemeinsam abgestimmt +++

Noch gibt es die Jamaika-Koalition nicht, doch im Bundestag hat sie schon gemeinsam abgestimmt: Mit den Stimmen von Union, FDP und Grünen wurde in der konstituierenden Sitzung des Parlaments ein SPD-Vorstoß abgelehnt, wonach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich künftig mindestens vier Mal im Jahr einer Regierungsbefragung stellen müsse. Die Angelegenheit wurde zur Beratung in den Ältestenrat verwiesen. Bisher wurden die Chancen für eine schwarz-gelb-grüne Regierungskoalition erst grundsätzlich ausgelotet, eine Regierungsbildung ist noch nicht in Sicht. Die bisherige Bundesregierung bleibt zunächst geschäftsführend im Amt.





+++ 12.29 Uhr: In Krokodilfalle geklettert: Australier zu "Idioten des Jahres" gekürt +++

Wegen ihres Schwimmausflugs in eine im Wasser treibende Krokodilfalle sind in Australien vier Männer als "Idioten des Jahres" geschmäht worden. Fotos im Online-Netzwerk Facebook zeigten, wie die Männer in die Krokodilfalle in einer Bucht in der Nähe der nordaustralischen Stadt Port Douglas kletterten. In der Nähe war vor knapp zwei Wochen eine Frau von einem Krokodil gefressen worden. Der Umweltminister des nordaustralischen Bundesstaats Queensland, Steven Miles, bezeichnete das Verhalten der vier Männer auf Twitter als "dumm und illegal".

+++ 12.24 Uhr: Mehrheit der Deutschen zufrieden mit ihrem Kontostand +++

Die Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage zufrieden mit dem Blick aufs eigene Bankkonto. 59 Prozent bewerteten ihre finanzielle Situation mit gut oder sehr gut, teilte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband in Berlin mit. Das sei der höchste Wert seit zehn Jahren, sagte Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon eine Woche vor dem Weltspartag am 31. Oktober. Die Meinung zu bestimmten Geldanlagen habe sich aber geändert. Rund die Hälfte gab an, die selbstgenutzte Immobilie eigne sich mit am besten, um Vermögen aufzubauen. Vor zehn Jahren hatte das nur gut jeder Vierte gesagt. Dagegen würden Lebensversicherungen nicht mehr als so gute Anlage betrachtet: Die Zustimmung ging von 66 Prozent vor zehn Jahren auf nun 24 Prozent zurück. Möglicher Grund: Lebensversicherer leiden unter der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), für die Kunden sind die Verzinsungen der Policen gesunken.

+++ 12.14 Uhr: Tod durch Kreissäge - es bleibt beim Totschlag +++

Die Staatsanwaltschaft München I hat die Revision im Fall eines mit einer Kreissäge getöteten Studenten zurückgenommen. Damit ist das Urteil gegen die Ex-Freundin des Getöteten nun rechtskräftig. Das Landgericht München hatte sie im Mai wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von zwölfeinhalb Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Die ehemalige Pädagogik-Studentin hatte zugegeben, ihren gefesselten Freund im Dezember 2008 beim Sex-Spiel mit einer Kreissäge getötet zu haben. Seine Leiche deponierte sie auf dem Dachboden des heruntergekommenen Einfamilienhauses, in dem sie mit ihren Mitbewohnern lebte. Monate später fand der neue Lebensgefährte der Frau den Körper seines Vorgängers und half ihr mit einem Bekannten dabei, ihn im Garten zu verscharren. Anfang 2016 hatte schließlich ein Hinweis Ermittler zu der Leiche geführt. Das Gericht konnte im Frühjahr Mordmerkmale wie Heimtücke oder niedrige Beweggründe nicht erkennen; das Motiv für die Tat blieb trotz eines Geständnisses der Frau unklar blieb.





+++ 12.04 Uhr: Sprinkleranlage getestet - Millionenschaden in Staatsoperette Dresden +++

Ein durch einen Test der Sprinkleranlage verursachter Wasserschaden in der Staatsoperette Dresden beträgt nach Schätzungen mindestens fünf Millionen Euro. Das teilte die Stadt mit. Noch sei die Schadensaufnahme im Gange. Erste Gutachten sollen Ende der Woche vorliegen. Am vergangenen Mittwoch hatten sich 16.000 Liter Wasser über den Bühnenbereich ergossen und Scheinwerfer, Audio- und Videoanlage, Bühnenboden, Instrumente und Unterbühnenmaschinerie beschädigt. Das Haus muss auf eine andere, noch nicht ausgewählte Spielstätte ausweichen.

+++ 11.44 Uhr: Feuer für Olympische Winterspiele in Südkorea entfacht +++

Das Feuer für die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang brennt. Wegen bedeckten Himmels konnte die erste Fackel nicht wie üblich mit Hilfe eines Hohlspiegels und Sonnenstrahlen entfacht werden. Stattdessen wurde das bereits bei der Generalprobe entzündete Ersatzfeuer genutzt. Dieses war zur Sicherheit in einer Lampe aufbewahrt worden, wie das griechische Staatsfernsehen ERT zeigte. Das Feuer soll am 31. Oktober in Athen von den Griechen an die südkoreanischen Organisatoren offiziell übergeben werden. Die Olympischen Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar 2018 statt.

+++ 11.33 Uhr: 2016 Rekordzerstörungen bei weltweiten Waldflächen +++

Die starke Zunahme von Bränden hat im vergangenen Jahr zu einer Rekordzerstörung von Waldflächen in aller Welt geführt. 2016 seien geschätzt 29,7 Millionen Hektar Wald und damit eine Fläche in der Größe von Neuseeland verloren gegangen, erklärte die Organisation Global Forest Watch in Washington. Dies sei ein Anstieg von 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach Einschätzung der Organisation ist die Zerstörung der weltweiten Wälder zum Teil auf den Klimawandel zurückzuführen.

+++ 10.53 Uhr: Star-Hundeschlittenführer soll seine Tiere gedopt haben +++

Einer der erfolgreichsten Hundeschlittenführer Amerikas soll seine Tiere gedopt haben. Wie das Komitee des Iditarod-Rennens in Alaska mitteilte, handelt es sich um Dallas Seavey (30), den Favoriten des Rennens. "Die schädlichen Spekulationen um die Identität des Hundeschlittenführers haben uns zu der Entscheidung veranlasst, den Beschuldigten beim Namen zu nennen", sagte das ITC. Bei den Hunden soll bereits Anfang des Monats die verbotene Substanz Tramadol nachgewiesen worden sein. In einer Videobotschaft bestritt Seavey die Vorwürfe.

+++ 10.40 Uhr: ÖVP will in Österreich Koalitionsgespräche mit FPÖ starten +++

In Österreich will die konservative ÖVP mit der rechten FPÖ Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Das kündigte ÖVP-Chef Sebastian Kurz in Wien an. Es gebe viele inhaltliche Überschneidungen und vor allem einen gemeinsamen Veränderungswillen, sagte der 31-Jährige. "Österreich hat sich eine rasche und schnelle Regierungsbildung verdient", sagte Kurz.

Gemeinsamkeiten von ÖVP und FPÖ sind unter anderem der Wille, die illegale Migration auf Null zu begrenzen, die Zuwanderung in die Sozialsysteme weniger attraktiv zu machen sowie eine Steuersenkung speziell für untere Einkommen.

+++ 9.32 Uhr: Elternpaar in Vietnam stirbt bei Explosion eines Blindgängers +++

Bei der Explosion eines Blindgängers aus dem Vietnamkrieg (1955-1975) ist im Süden des Landes ein Paar getötet worden. Seine beiden Kinder wurden bei dem Unfall in der Stadt Kon Tum nahe der Grenze zu Laos und Kambodscha verletzt, wie die Gemeindevorsteherin Vo Thi Ly erklärte.

Der 46 Jahre alte Vater habe am Montagmorgen versucht, die US-Granate zu öffnen, als sie plötzlich detonierte. Er wurde sofort getötet. Seine Frau sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Der neunjährige Sohn und die 15 Jahre alte Tochter überlebten. Ein Nachbar der Familie gab an, der Vater habe den Blindgänger auf seinem Grundstück gefunden und ihn zuhause entschärfen wollen.

+++ 9.01 Uhr: Absurde Mutprobe: Männer lassen sich in Krokodilfalle fotografieren +++

Mit einer ziemlich absurden Mutprobe hat eine Gruppe von vier Männern in Australien Hohn und Spott geerntet. Die Truppe schwamm im Hafen der nordostaustralischen Stadt Port Douglas nachts in einen Käfig, der dort als Krokodilfalle aufgestellt war, und ließ sich darin feixend fotografieren. Die Bilder verbreiteten sich schnell im Internet.

Srsly? The meat we put in these traps is bait. For crocodiles. Don’t swim in them! It’s stupid, and illegal. @qldpol @7NewsCairns pic.twitter.com/nQsUZwI3Wc — Steven Miles (@StevenJMiles) 23. Oktober 2017

+++ 8.55 Uhr: So viele Drogen-Tote wie noch nie: Behörde warnt vor Drogen-"Epidemie" in USA +++

Die US-Drogenbehörde DEA hat vor einem gravierenden Anstieg des Drogenkonsums in den Vereinigten Staaten gewarnt. Einem gestern von der DEA veröffentlichten Bericht zufolge gab es von Januar bis August 2017 so viele Drogentote wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen. Zudem gebe es seit 2011 jährlich mehr Drogentote als Tote durch Verkehrsunfälle, Suizide oder Morde.

+++ 8.52 Uhr: USA und Syrien tragen als nunmehr einzige Länder Klimaschutzabkommen nicht mit +++

Mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens durch Nicaragua sind die USA und Syrien nunmehr die einzigen Länder, welche die Vereinbarung nicht mittragen. Die Regierung von Nicaraguas Präsident Daniel Ortega unterzeichnete das Dokument gestern. Das Abkommen sei "das einzige internationale Instrument, welches die Konditionen biete, der Erderwärmung und ihren Auswirkungen zu begegnen", hieß es in einer Erklärung.

Nicaragua hatte sich zunächst geweigert, das Abkommen aus dem Jahr 2015 zu unterzeichnen. Die Vereinbarung ging dem mittelamerikanischen Land im Kampf gegen die Erderwärmung nicht weit genug.

+++ 8.39 Uhr: 238 Städte bewerben sich als Standort für zweiten Amazon-Hauptsitz +++

238 Städte in Nordamerika bewerben sich darum, Standort des zweiten Hauptsitzes des Online-Händlers Amazon zu werden. Unter den Kandidaten sind US-Großstädte wie Chicago, New York oder Los Angeles, aber auch mittelgroße Städte wie Newark in der Nähe von New York oder die Universitätsstadt Austin in Texas. Auch aus Kanada und Mexiko trafen Bewerbungen ein.

Amazon will im sogenannten "HQ2" (Headquarter 2) rund 50.000 Menschen beschäftigen und selbst fünf Milliarden Dollar (4,25 Milliarden Euro) investieren. Die Städte buhlen um die Gunst von Amazon mit milliardenschweren Steuererleichterungen.

+++ 8.38 Uhr: Polizei-Fehlverhalten beim Umgang mit Migranten in Calais "plausibel" +++

Ein Bericht französischer Aufsichtsbehörden hält Fehlverhalten der Polizei beim Umgang mit Migranten in Calais für wahrscheinlich. Die Häufung an Zeugenberichten lasse es "plausibel" erscheinen, dass gegen die Regeln zur Anwendung von Gewalt verstoßen wurde, heißt es in einer Kurzfassung, die das Innenministerium gestern am späten Abend veröffentlichte. Die Versäumnisse betreffen demnach insbesondere den Gewalteinsatz, eine übermäßige Nutzung von Reizspray und die Zerstörung von Eigentum der Migranten.

Vor einem Jahr hatten die Behörden in Calais ein als "Dschungel" bekanntes Elendslager geräumt, in dem zeitweise Tausende Migranten lebten.

+++ 8.33 Uhr: Olympia-Feuer für Pyeongchang wird entfacht - Wetter macht Sorgen +++

Im griechischen Olympia blicken die Organisatoren momentan mit Bangen zum Himmel. Dort soll heute gegen 11.30 Uhr das Olympische Feuer für die Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang entfacht werden. "Alles ist bereit. Sorgen macht uns lediglich das Wetter. Es ist im Moment bedeckt", sagte ein Sprecher des griechischen Olympischen Komitees der Deutschen Presse-Agentur. Die Flamme soll in einer traditionellen Zeremonie durch einen Parabolspiegel und Sonnenstrahlen entzündet werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Sonne scheint.

+++ 6.29 Uhr: Chinas KP führt Xi Jinping namentlich in Partei-Verfassung auf +++

Chinas Staatschef Xi Jinping wird künftig namentlich in der Verfassung seiner Kommunistischen Partei aufgeführt. Die 2300 Delegierten des KP-Kongresses beschlossen heute einstimmig eine entsprechende Änderung der Partei-Statuten. Sie bestätigten damit Xis Status als mächtigster Politiker des Landes seit Jahrzehnten. Der Staats- und Parteichef saß der Abschlusssitzung des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitags selbst vor.

Bisher sind nur zwei Vorgänger Xis, Mao Zedong und Deng Xiaoping, mit ihren Namen in der Parteiverfassung verewigt. Politische Strategien und Philosophien anderer KP-Führer fanden zwar ebenfalls Eingang, doch ohne die Namen ihrer Urheber.

+++ 5.20 Uhr: USA kündigen Strafmaßnahmen gegen Myanmars Militär wegen Rohingya-Krise an +++

Als Reaktion auf die Rohingya-Flüchtlingskrise in Myanmar haben die USA weitere Strafmaßnahmen für das Militär des Landes angekündigt. Sie beträfen in erster Linie Armee-Einheiten und Offiziere, die an der Gewalt an den Rohingya und anderen Minderheiten beteiligt seien, teilte die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert, gestern in Washington mit. Es sei "dringend erforderlich, dass alle für die Gräuel Verantwortlichen zu Rechenschaft gezogen würden".

Neben Sanktionen gegen führende Militärvertreter wie etwa weitere Reisebeschränkungen erwägen die USA demnach auch "gezielte wirtschaftliche Maßnahmen" gegen Einzelpersonen, die mit den "Gräueln" in Verbindung gebracht würden.

+++ 4.24 Uhr: Brasilianische Polizei erschießt versehentlich spanische Touristin +++

In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro hat die Polizei versehentlich eine spanische Touristin erschossen. Die tödlichen Schüsse fielen nach Angaben der Polizei gestern in Rocinha, dem größten Elendsviertel von Rio. Nur eine Stunde zuvor waren in der Favela zwei Polizisten durch bewaffnete Auseinandersetzungen mit Rauschgifthändlern verletzt worden. Die 67-jährige Spanierin sei in einem Touristenjeep unterwegs gewesen, der in Rocinha "eine Straßensperre der Polizei durchbrach". Daraufhin hätten die Einsatzkräfte das Feuer eröffnet; ihnen sei nicht klar gewesen, dass es sich bei den Insassen des Jeeps um Touristen handelte.

+++ 4.14 Uhr: Acht Tote und 32 Verletzte bei Busunglück in Malaysia +++

Bei einem Busunglück in Malaysia sind heute Morgen in Malaysia mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere 32 Menschen wurden verletzt, als im Bundesstaat Penang im Nordwesten des Landes zwei Busse und ein Van zusammenstießen, berichtete die Regionalzeitung "The Star". Die Mehrzahl der Opfer seien Fabrikarbeiter, die auf dem Weg zur Arbeit waren, hieß es.

+++ 3.52 Uhr: Katy Perry feiert überraschend bei Hochzeit in St. Louis mit +++

Popstar Katy Perry hat ein Hochzeitpaar in St. Louis mit einem spontanen Besuch überrascht. Während der Hochzeitsfeier im Hotel "Four Seasons" tauchte die 32-jährige Sängerin am Samstagabend mit ihrem Team plötzlich vor den beiden Brautleuten Hayley Rosenblum und Blonie Dudney auf, wie eine Freundin des Paars, Amy Prada, der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. "Alle waren ganz aufgeregt und freudig überrascht", berichtete Prada. Die Musikerin sei etwa eine Viertelstunde geblieben, habe mit dem Brautpaar getanzt und Selfies mit den Gästen geschossen.

+++ 3.24 Uhr: 54-Jähriger bei Schusswechsel mit der Polizei in Hessen getötet +++

Im hessischen Alsfeld ist ein 54-jähriger Mann bei einem Schusswechsel mit der Polizei tödlich verletzt worden. Nach Schüssen aus einem Wohnhaus hatten Anwohner am Montagabend die Polizei alarmiert. Diese forderte nach eigenen Angaben Spezialkräfte an. Versuche, mit dem 54-jährigen Schützen zu reden, scheiterten. Kurz nach Mitternacht eröffnete der Mann das Feuer auf die Beamten, beim anschließenden Schusswechsel wurde er getötet. Laut Polizei war der Angreifer stark alkoholisiert. Die Staatsanwaltschaft Gießen übernahm die Ermittlungen.

+++ 2.55 Uhr: Zweijähriges Mädchen in Hamburg getötet +++

Ein zweijähriges Mädchen ist am gestern Abend nach Angaben der Polizei unter unbekannten Umständen im Hamburger Ortsteil Neuwiedenthal getötet worden. Rettungskräfte konnten vor Ort laut Feuerwehr nur den Tod des Kindes feststellen. Die Mutter stand unter Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei wollte keine näheren Angaben zu einem möglichen Täter machen und verwies auf die Staatsanwaltschaft. Diese habe inzwischen die Ermittlungen übernommen.

+++ 2.26 Uhr: Piraten entführen vor Nigeria sechs Seeleute von deutschem Containerschiff +++

Piraten haben vor der Küste Nigerias sechs Besatzungsmitglieder eines deutschen Containerschiffs entführt. Das in Liberia registrierte Schiff "Demeter" der Hamburger Reederei Peter Döhle Schiffahrts-KG sei kurz vor dem Hafen von Onne von acht Piraten in einem Schnellboot angegriffen worden, teilte die internationale Agentur Sea Guardian gestern mit. Unter den Entführten war demnach auch der Kapitän.

Welcher Nationalität die verschleppten Seeleute waren, wollte die Reederei aus Sicherheitsgründen demnach nicht mitteilen. Nach Angaben der Rotterdamer Agentur MTI Network sind die verbliebenen zwölf Seeleute wohlauf. Das Schiff sei inzwischen wieder in sicherem Gewässer.