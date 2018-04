Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Todkrankes britisches Kleinkind Alfie Evans gestorben (8.49 Uhr)

Antisemitismusbeauftragter: AfD hat Erinnerungskonsens aufgekündigt (5.20 Uhr)

Zahl der Todesopfer nach Messerangriff auf Schüler in China steigt auf neun (2.18 Uhr)

Bill Cosby bekommt Hausarrest und elektronische Fußfessel (0.28 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 10.43 Uhr: Merkel: Bis 2025 wollen wir Vollbeschäftigung erreichen +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Ziel bekräftigt, bis zum Jahr 2025 Vollbeschäftigung zu erreichen. "Im Augenblick haben wir die beste Arbeitsmarktsituation seit der deutschen Einheit", sagte Merkel in ihrem neuen Podcast. Auch wenn es in Deutschland inzwischen weniger als 2,5 Millionen Arbeitslose gebe, dürfe sich keiner auf dieser Situation ausruhen.



Vollbeschäftigung bedeute nichts anderes, als dass alle, die arbeiten möchten, auch eine Möglichkeit dazu bekommen, sagte Merkel. Dies wolle die Bundesregierung mit einer Weiterbildungsstrategie und der Förderung des sozialen Arbeitsmarkts erreichen. Die Weiterbildungsstrategie solle sowohl für Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung gelten als auch für jene, die sich beruflich verändern wollten. Merkel kündigte an, dazu auch mit den Arbeitgebern, den Kommunen und den Ländern zu sprechen



+++ 10.23 Uhr: Spahn strebt mehr als 8000 zusätzliche Altenpfleger an +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt für die Altenpflege mehr als die im Koalitionsvertrag vereinbarten 8000 zusätzlichen Stellen an. "Mein Ziel ist, dass in jeder der 13 000 stationären Altenpflegeeinrichtungen in Deutschland zusätzliches Personal ankommt", sagte er dem "Spiegel". Das sei im vereinbarten Pflege-Sofortprogramm zu regeln. "Dazu will ich im Mai einen Entwurf vorlegen, den das Kabinett noch vor der Sommerpause beschließen könnte."

Im vergangenen Jahr fehlten nach früheren Angaben der Bundesregierung in der Altenpflege 14.785 Fachkräfte und 8443 Helfer. In der Krankenpflege fehlten 10.814 Fach- und 1413 Hilfskräfte.

+++ 10.05 Uhr: Französische Eisenbahner setzen Streik fort +++

Eisenbahner haben wieder weite Teile des Zugverkehrs in Frankreich lahmgelegt. Laut einer Mitteilung des staatlichen Bahnbetreibers SNCF dürfte allein die Hälfte der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge ausfallen. Betroffen sind auch direkte Verbindungen nach Deutschland, die meisten Züge ins Nachbarland verkehren aber.

Es ist bereits der elfte Streiktag bei der Bahngesellschaft. Die Regierung will den hoch verschuldeten Betreiber umbauen und den Bahnverkehr - wie auf EU-Ebene beschlossen - für Wettbewerber öffnen. Neu eingestellte SNCF-Mitarbeiter sollen künftig nicht mehr den beamtenähnlichen Eisenbahner-Status bekommen.

+++ 9.11 Uhr: Medien: Dutzende Rebellen bei Luftangriff im Jemen getötet +++

Bei einem Luftangriff des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa sind Medienberichten zufolge dutzende Rebellen getötet worden. Der Fernsehsender Al-Arabija berichtete, bei dem Angriff auf ein Gebäude des von Huthi-Rebellen kontrollierten Innenministeriums seien am Freitagabend 38 Rebellen getötet worden. Unter den Toten sollen sich nach Angaben des saudiarabischen Staatssenders Al-Echbarija mindestens zwei Anführer der Rebellen befinden.

+++ 8.49 Uhr: Todkrankes britisches Kleinkind Alfie Evans gestorben +++

Das sterbenskranke britische Kleinkind Alfie Evans, dessen Schicksal international Mitgefühl geweckt hatte, ist tot. Der 23 Monate alte Junge sei gestorben, teilten seine Eltern mit. Das Beatmungsgerät des Jungen war am Montag abgeschaltet worden. Die Eltern hatten in einem monatelangen Rechtsstreit vergeblich eine Weiterbehandlung von Alfie gefordert.

+++ 8.04 Uhr: Fünf Tote bei Selbstmordanschlag in Südafghanistan +++

Bei einem Selbstmordanschlag in der südafghanischen Provinz Helmand sind fünf Menschen getötet und zehn verletzt worden. Die Autobombe explodierte nahe einem Stützpunkt der afghanischen Armee im Distrikt Nad Ali, wie die Provinzregierung mitteilte. Die Opfer waren überwiegend zivile Passanten. Unter den Toten war auch ein afghanischer Soldat, zu den Verletzten zählten drei Sicherheitsleute. Erkenntnisse über den Urheber der Tat lagen zunächst nicht vor.

+++ 7.24 Uhr: Jodelnder 11-Jähriger bekommt Plattenvertrag in den USA +++

Ein durch ein Internet-Video zum Star gewordener jodelnder 11-Jähriger hat jetzt seinen ersten US-Plattenvertrag. Mason Ramsey unterzeichnete mit den Musiklabels Atlantic Records und Big Loud einen Vertrag und brachte am Freitag seine erste Country-Single "Famous" (Berühmt) auf den Markt. Jetzt arbeitet der Blondschopf an einem Musikvideo für die Single.



Ramsey war Ende März schlagartig berühmt geworden: Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigte den Jungen, wie er in Harrisburg im US-Bundesstaat Illinois in einem Walmart sang und jodelte. Das Video wurde zum Hit und millionenfach angeklickt.

+++ 6.41 Uhr: Mutmaßlicher "Golden State Killer" zunächst wegen zwei Morden beschuldigt +++

Der mutmaßliche US-Serienmörder Joseph James DeAngelo ist formell in zwei Fällen des Mordes beschuldigt worden. Der 72-jährige mutmaßliche "Golden State Killer" erschien am Freitag erstmals zu einer kurzen Verlesung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe vor einem Gericht in Sacramento, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien.





Bei dem Gerichtstermin wurde er formell beschuldigt, im Februar 1978 das frisch verheiratete Ehepaar Brian und Katie Maggiore getötet zu haben. Die beiden waren erschossen worden, als sie mit ihrem Hund in einem Vorort von Sacramento spazieren gingen. Neben dem Fall Maggiore wird DeAngelo verdächtigt, zwischen 1976 und 1986 zehn weitere Morde verübt und mehr als 50 Frauen vergewaltigt zu haben. Zudem soll er rund 150 Einbrüche verübt haben.

+++ 5.24 Uhr: Nach tödlichem Notfall: Passagier reicht Klage gegen US-Fluglinie ein +++

Eine gute Woche nach einem tödlichen Zwischenfall an Bord eines Flugzeugs von Southwest Airlines hat ein Passagier die US-Fluglinie verklagt. Örtliche Medien berichteten am Freitag, dass sich die Klage von Lilia Chavez auch gegen den Motorenhersteller CFM International richte. Beiden Unternehmen wirft sie Fahrlässigkeit vor, wie die Zeitung "Dalling Morning News" schrieb.



Am 17. April wurde in 10.000 Meter Höhe das Triebwerk des Flugzeugs beschädigt, seine Splitter schossen durch ein Fenster, eine Frau wurde fast herausgerissen und starb. Sieben weitere von insgesamt 144 Menschen an Bord wurden verletzt. Chavez erlitt unter anderem eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Maschine war auf dem Weg von New York nach Dallas.

+++ 5.20 Uhr: Antisemitismusbeauftragter: AfD hat Erinnerungskonsens aufgekündigt +++

Die AfD hat aus Sicht des designierten Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, dazu beigetragen, dass Antisemitismus in Deutschland heute deutlicher zu spüren ist. Klein sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Der Antisemitismus ist schon unverhohlener geworden." Dies habe wohl auch damit zu tun, dass das politische Klima insgesamt roher geworden sei.



"Die AfD hat dazu beigetragen", führte Klein aus. Ein Beispiel dafür sei die Erinnerungspolitik. "Wenn Björn Höcke von der AfD eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert, dann kündigt diese Partei den breiten Konsens auf, den es bisher über die Parteigrenzen hinweg in dieser Frage gab", fügte er hinzu.

+++ 5.04 Uhr: Giffey will Gesetz für bessere Kitas nächste Woche auf Weg bringen +++

Als erstes großes Projekt will Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) in der kommenden Woche ein Gesetz zur Verbesserung der Qualität von Kitas in die Ressortabstimmung geben. Das kündigte Giffey im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe an. Das "Gute-Kita-Gesetz" sei ihr erstes großes Gesetzesvorhaben. "Das Gesetz enthält neun verschiedene Instrumente, um die Länder bei der Verbesserung der Kita-Qualität zu unterstützen - von der Gebührenbefreiung über den Betreuungsschlüssel bis zur Sprachförderung", sagte sie. Der Bund wolle den Ländern dafür in dieser Wahlperiode zusätzlich 3,5 Milliarden Euro bereitstellen.

+++ 2.18 Uhr: Zahl der Todesopfer nach Messerangriff auf Schüler in China steigt auf neun +++

Nach einem Messerangriff auf Schulkinder in Nordchina ist die Zahl der Todesopfer auf neun gestiegen. Bei dem Angriff in der Stadt Mizhi am Freitag seien sieben Mädchen und zwei Jungen ums Leben gekommen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Ein 28-jähriger Verdächtige wurde demnach festgenommen.



Der Mann hatte die Schüler einer Mittelschule nach Behördenangaben angegriffen, als sie auf dem Heimweg waren. Iin einem ersten Verhör gab er demnach an, er habe als Kind selbst die betroffene Schule besucht und sei dort von seinen Mitschülern gemobbt worden.

+++ 0.28 Uhr: Bill Cosby bekommt Hausarrest und elektronische Fußfessel +++

Der wegen schwerer sexueller Nötigung schuldig gesprochene US-Entertainer Bill Cosby darf bis zur Verkündung seines Strafmaßes sein Haus nicht mehr verlassen. Zudem müsse der 80-Jährige eine elektronische Fußfessel tragen, ordnete Richter Steven O'Neill an. Lediglich für Arzt- oder Anwaltsbesuche darf er das Haus nach schriftlicher Genehmigung vom Bewährungshelfer verlassen und sich dann im Heimatbezirk Montgomery County oder einem der vier umliegenden Bezirke bewegen. Cosbys Haus liegt in einem Vorort von Philadelphia im Staat Pennsylvania. Cosbys Strafmaß soll bis Anfang Juli verkündet werden, ein Termin dafür steht noch nicht fest. Der einst sehr beliebte Entertainer könnte den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen.

+++ 0.27 Uhr: Israelische Armee beschießt Hafen von Gaza +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den wichtigsten Hafen des Gazastreifens beschossen. Der Angriff am Freitagabend habe sich gegen sechs "militärische Ziele" der radikalislamischen Hamas-Organisation gerichtet, erklärte die Armee. Nach palästinensischen Angaben wurde niemand verletzt, zwei Schiffe im Hafen von Gaza seien beschädigt worden.



Zuvor waren am Freitag bei neuerlichen Protesten an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel drei Palästinenser erschossen worden. Im Gazastreifen versammeln sich seit dem 30. März jeden Freitag tausende Demonstranten zu Protesten an der Grenze zu Israel.

+++ 0.09 Uhr: Polizei prüft mögliches Terrormotiv nach Vorfall vor Moschee in Birmingham +++

Nach einem Vorfall vor einer Moschee im englischen Birminigham prüft die Polizei einen möglichen terroristischen Hintergrund. Nach Polizeiangaben hatte ein Auto am frühen Freitagnachmittag vor dem muslimischen Gotteshaus zwei junge Männer angefahren und verletzt. Die Ermittlungen befänden sich noch in einem frühen Stadium, sagte ein Polizeisprecher. Ein terroristischer Hintergrund könne zunächst weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Fahrer ein. Sollte jemand über Aufnahmen von Überwachungskameras verfügen, die den Vorfall zeigen, solle er sich melden.