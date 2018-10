Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

+++ 9.13 Uhr: Rohrbomben: US-Polizei durchsucht Postzentrum in Florida +++

Nach dem Versand von Rohrbomben an bekannte Demokraten und Kritiker von US-Präsident Donald Trump haben Ermittler ein Postverteilzentrum im US-Staat Florida durchsucht. Ein Bombenentschärfungskommando und eine Hundestaffel seien in der Einrichtung in Opa-Locka im Einsatz, berichtete die örtliche Polizei am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter. Mindestens eins der verdächtigen Pakete habe das Postverteilzentrum passiert, berichtete der "Miami Herald" später unter Berufung auf Ermittler. Bei der Durchsuchung seien aber keine Bomben gefunden worden.

Unbekannte haben bisher mindestens zehn Pakete an acht verschiedene Trump-Gegner versandt. Unter den Adressaten befanden sich der frühere Präsident Barack Obama, Ex-Außenministerin Hillary Clinton, Ex-Vizepräsident Joe Biden und Schauspieler Robert De Niro.

+++ 9.03 Uhr: Schulz: Merkel muss für Atomwaffen-Abzug aus Deutschland sorgen +++

Der frühere SPD-Chef Martin Schulz hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu aufgefordert, angesichts eines drohenden neuen Wettrüstens für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland zu sorgen. Er habe das im vergangenen Bundestagswahlkampf als Kanzlerkandidat permanent thematisiert, dass es dringend einen Abzug der Atomwaffen aus dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel brauche, sagte Schulz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Frau Merkel hat darauf nicht reagiert in ihrer berühmten Strategie, alles zu ignorieren, womit man sich eine unangenehme Diskussion ins Haus holt." Mit Blick auf die Aufkündigung des wichtigen amerikanisch-russischen INF-Abrüstungsvertrag durch US-Präsident Donald Trump forderte Schulz eine Positionierung Merkels zu den US-Atomwaffen - auch um Deutschland bei einer Eskalation vor einem Nuklearschlag zu schützen.

+++ 8.54 Uhr: Bouffier hofft nach Hessen-Wahl auf Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition +++

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hofft nach der Landtagswahl am Sonntag auf eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition. "Wir haben eine sehr erfolgreiche Arbeit abgeliefert", sagte Bouffier im ZDF-"Morgenmagazin". Die Koalition habe inhaltlich gut, "ohne ständigen Krawall, ohne ständigen Krach, ohne ständige Krisensitzung" gearbeitet. "Wir stehen sehr gut da, wir könnten dem noch eine ganze Menge hinzufügen", sagte der CDU-Politiker.

Auf die Frage nach möglichen Konsequenzen für die große Koalition im Bund und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem schlechten Abschneiden der CDU bei der Hessen-Wahl ging Bouffier nicht konkret ein. Die CDU wolle bei der Landtagswahl erfolgreich sein, "dann ist das auch ein Beitrag zur Stabilisierung der großen Koalition" in Berlin.

+++ 8.30 Uhr: Caitlyn Jenner bereut ihre Unterstützung für Trump +++

Die Transgender-Aktivistin Caitlyn Jenner bereut ihre Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Trump sei der erste republikanische Präsidentschaftskandidat gewesen, der sich für die "wertvolle und verletzliche Community" von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender einsetzen wollte, schrieb Jenner am Donnerstag in einem Beitrag für die "Washington Post". Sie sei "angespornt" gewesen durch den Applaus, den er dafür beim Nominierungsparteitag im Juli 2016 erhalten habe. "Traurigerweise lag ich falsch."

Seit seiner Wahl habe Trump versagt, zu seinen Worten zu stehen. "In der Realität wird die Transgender-Community von diesem Präsidenten schonungslos attackiert", schrieb Jenner, die den Republikanern angehört. Trump behaupte, seine Anti-Transgender-Politik, solle das Land schützen. Dabei wolle der Präsident den äußersten rechten Rand seiner Partei für sich gewinnen.

+++ 7.05 Uhr: Zahl der Milliardäre weltweit gestiegen - Vermögen auf Rekordniveau +++

Der Club der Superreichen wächst - ebenso wie das Vermögen der Dollar-Milliardäre. Unter anderem dank boomender Aktienmärkte und steigender Immobilienpreise erhöhte sich das Vermögen der reichsten Menschen der Welt 2017 zum Vorjahr um 19 Prozent auf die Rekordsumme von 8,9 Billionen Dollar. Das haben die Schweizer Großbank UBS und die Beratungsgesellschaft PwC errechnet. Den Zahlen zufolge verteilt sich dieses Vermögen auf 2158 Männer und Frauen. Ein Jahr zuvor gab es - auf inzwischen erweiterter Datenbasis - 1979 Milliardäre. Berücksichtigt werden sämtliche Vermögenswerte wie Unternehmen, Firmenbeteiligungen, private Immobilien, aber auch Kunstsammlungen.

+++ 6.55 Uhr: Flugausfälle wegen Streiks am Brüsseler Flughafen +++

Der spontane Streik von Gepäckarbeitern des Flughafens Brüssel führt zu zahlreichen Flugausfällen am wichtigsten Drehkreuz des Landes. Insgesamt 13 Verbindungen wurden gestrichen, wie eine Flughafensprecherin der belgischen Nachrichtenagentur Belga sagte. Auf der Twitter-Seite des Flughafens wurde Reisenden dazu geraten, sich rechtzeitig mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen und möglichst nur mit Handgepäck zu fliegen. Betroffen sind nur Flüge, die von Arbeitern des Dienstleisters Aviapartner abgefertigt werden - darunter vor allem Maschinen von Ryanair und TUI fly.

Der Streik hatte am Donnerstag begonnen und führte zu Beeinträchtigungen bei Dutzenden Flügen. Manche Passagiere mussten gar ihre Koffer am Boden zurücklassen. Nach Angaben von Gewerkschaftern richtet sich der Streik unter anderem gegen Druck am Arbeitsplatz. Für Freitagvormittag ist demnach ein Gespräch mit der Flughafendirektion angesetzt.

+++ 6.39 Uhr: Messerattacke vor Kindergarten in China: 14 Kinder verletzt +++

Vor einem Kindergarten in der südwestchinesischen Millionenstadt Chongqing ist eine Frau wahllos mit einem Hackmesser auf Kinder losgegangen und hat 14 von ihnen verletzt. Wie die Polizei berichtete, wurde die Angreiferin festgenommen. Ihr Motiv wurde zunächst nicht bekannt. Unklar war auch die Schwere der Verletzungen und ob einzelne Kinder in Lebensgefahr schwebten.

Die 39-jährige Frau habe die Kinder vormittags am Eingang der Tagesstätte im Stadtbezirk Banan plötzlich mit dem Messer attackiert. Sicherheitsleute und Mitarbeiter hätten sie überwältigt. Die verletzten Kinder seien ins Krankenhaus gebracht worden.

In China kommt es immer wieder zu solchen Angriffen auf Kinder aus Grund- oder Mittelschulen oder Kindertagesstätten. Als Reaktion sind die Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verschärft worden. Fremde und selbst Eltern dürfen meist nicht auf das Schulgelände. Ohnehin werden jüngere Kinder von Erwachsenen, meist Eltern oder Großeltern, zur Schule gebracht und wieder abgeholt.

+++ 6.04 Uhr: Elektro-Tretroller bald auf deutschen Straßen erlaubt +++

Tretroller mit Elektromotor sollen in Kürze auf Deutschlands Radwegen und Straßen erlaubt sein. Eine entsprechende Verordnung zu "Elektrokleinstfahrzeugen" komme "Ende 2018 oder spätestens Anfang 2019", wie eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums ankündigte. Die Elektro-Roller oder E-Scooter dürfen künftig mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde auf Fahrradwegen fahren. Gibt es keinen Radweg, müssen sie auf die Straße ausweichen. Gehwege sind tabu. Sie müssen ausgestattet sein unter anderem mit einer Lenkstange und zwei Bremsen.

Die Roller brauchen außerdem eine Versicherungsplakette. Der Fahrer muss mindestens 15 Jahre alt sein und einen Mofa-Führerschein oder eine andere Fahrerlaubnis besitzen. Helme sind nicht vorgeschrieben. Skateboards mit Elektromotor und querstehende Gefährte, Hoverboards genannt, mit zwei seitlichen Rädern, sind weiterhin auf Straßen und Wegen verboten. In amerikanischen Städten, aber auch in Moskau, Paris und Wien verbreiteten sich zuletzt Elektro-Tretroller zum Ausleihen. Für Berlin sind ähnliche Pläne angekündigt.

+++ 5.06 Uhr: Oktober außergewöhnlich sonnig und trocken +++

Im Oktober war es bisher außergewöhnlich sonnig und sehr trocken. Laut einer Vorab-Bilanz des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach hat es deutschlandweit ein Drittel mehr Sonnenscheinstunden gegeben als im vieljährigen Mittel. Rekordwerte seien aber nicht zu erwarten, höchstens lokal, sagte DWD-Sprecher Gerhard Lux auf Anfrage. Zu den bundesweit sonnigsten Orten hätten Mannheim (Baden-Württemberg), Darmstadt (Hessen) und Worms (Rheinland-Pfalz) gehört. Bis etwa 23./24. Oktober sei es mit einer Durchschnittstemperatur von 11,8 Grad auch deutlich zu warm gewesen.

Die Werte hätten bis dahin um 2,5 Prozent über dem Oktober-Soll gelegen. Doch nun werde es kühler, so dass auch bei den Temperaturen kein Monatsrekord zu erwarten sei. Auch in Sachen Trockenheit habe der Oktober vor allem in den ersten zwei Dritteln nahtlos an die Dürremonate unmittelbar davor angeschlossen.

+++ 5.06 Uhr: Nahles mahnt die SPD vor der Hessen-Wahl zur Besonnenheit +++

SPD-Chefin Andrea Nahles hat ihre Partei mit Blick auf die Landtagswahl in Hessen zur Besonnenheit aufgerufen. "Es ist für die SPD nicht ratsam, übereilt oder gar kopflos zu reagieren", sagte Nahles den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. In der SPD gibt es eine Diskussion über einen Ausstieg aus der großen Koalition in Berlin nach der Landtagswahl am Sonntag in Hessen. "In den kommenden Wochen nach der hessischen Landtagswahl müssen wir herausfinden, ob CDU und CSU in der Lage sind, zu einer verlässlichen Sacharbeit in der Koalition zu finden", sagte Nahles. "Das Unheil in der Koalition kam und kommt nicht aus der SPD."

Umfragen zufolge muss die SPD bei der Landtagswahl in Hessen mit deutlichen Verlusten rechnen.

+++ 4.46 Uhr: SS-Symbole auf Kleidung: Fußballfans in Frankfurt festgenommen +++

Drei Anhänger des Fußballvereins Apollon Limassol aus Zypern sind in Frankfurt festgenommen worden, weil sie Klamotten mit SS-Totenkopf trugen. Einer der Fans sei noch minderjährig, teilte die Polizei mit. Alle drei wurden während des Europa-League-Spiels zwischen dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Apollon Limassol im Gästeblock der Commerzbank-Arena festgenommen. Die Eintracht setzte sich bei der Partie mit 2:0 durch.

+++ 4.14 Uhr: Grüne wollen Richtungswechsel bei Waffenexporten +++

In der Debatte über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien dringen die Grünen nun auf eine gesetzliche Neuregelung aller Waffenausfuhren. "Es braucht einen Richtungswechsel bei Waffenexporten", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Rüstungsexportkontrollgesetz ist längst überfällig, damit die Menschenrechte nicht weiter unter den Tisch fallen."

Nach einer von den Grünen in Auftrag gegebenen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey plädiert eine große Mehrheit dafür, dass sich die Genehmigung von Rüstungsexporten in erster Linie an der Menschenrechtslage im Empfängerland orientiert. Für nur 15 Prozent sind wirtschaftliche Interessen am wichtigsten. Der Tod des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi hatte eine Debatte über Rüstungsexporte in das autoritär geführte Königreich ausgelöst.

+++ 3.36 Uhr: UN-Vertreterin bezeichnet Khashoggis Tötung als "außergerichtliche Hinrichtung" +++

Eine UN-Vertreterin hat die Tötung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi als "außergerichtliche Hinrichtung" eingestuft. "Selbst Saudi-Arabien hat eingeräumt, dass es bei dem Verbrechen Vorsatz gab und dass staatliche Vertreter beteiligt waren", sagte die UN-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, standrechtliche und willkürliche Hinrichtungen, Agnes Callamard, am Donnerstag in New York.

Ob die Täter "im Namen des Staates" gehandelt hätten oder nicht, müsse zwar noch ermittelt werden, sagte Callamard. Die Stellung der Beteiligten sei aber hoch genug um zu sagen, dass sie den Staat "vertreten". Die Sonderberichterstatterin forderte eine internationale Untersuchung zum Tod des regierungskritischen Journalisten.

+++ 3 Uhr: Russland legt Resolutionsentwurf zu INF-Abrüstungsabkommen vor +++

Russland hat angesichts des angekündigten Ausstiegs der USA aus dem INF-Abrüstungsabkommen einen Resolutionsentwurf bei der UN-Vollversammlung eingereicht. "Die internationale Gemeinschaft hat die Verpflichtung, auf diese Situation mit apokalyptischen Konsequenzen zu reagieren", sagte ein russischer Diplomat am Donnerstag in New York. Der Resolutionsentwurf, der in einem mit Abrüstungsfragen befassten Ausschuss der Vollversammlung debattiert wurde, solle helfen, das Abkommen zu bewahren.

Die USA kritisierten den Resolutionsentwurf. Washington warf Moskau unter anderem vor, den Text zuerst an russische Medien und erst dann an die UN-Mitglieder verteilt zu haben, wie ein UN-Vertreter sagte.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende angekündigt, aus dem INF-Abrüstungsabkommen mit Russland auszusteigen. Das hat international Sorgen vor einer neuen Aufrüstungsspirale geweckt.

+++ 2.14 Uhr: Khashoggis Sohn angeblich in die USA geflogen +++

Der Sohn des getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat das Königreich angeblich verlassen und soll in die USA eingereist sein. Der Sender CNN berichtete am Donnerstagabend (Ortszeit), dass er nach Aufhebung seiner Ausreisesperre in den Vereinigten Staaten angekommen sei und berief sich dabei auf eine Quelle aus dem Umfeld der Familie. Demnach hat Salah bin Jamal Khashoggi sowohl die saudische Staatsbürgerschaft als auch die der USA.Einige Stunden zuvor hatte die Leiterin der Nahost- und Afrika-Abteilung von Human Rights Watch, Sarah Leah Whitson, auf Twitter geschrieben, Khashoggis Sohn habe Saudi-Arabien nach Aufhebung der Ausreisesperre samt Familie in Richtung USA verlassen.

Der saudische Regierungskritiker Jamal Khashoggi war Anfang Oktober in das Konsulat des Königreichs in der türkischen Metropole Istanbul gegangen, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Danach verschwand er. Saudi-Arabien behauptete zunächst, nichts über Khashoggis Verbleib zu wissen. Nach massivem internationalen Druck erklärte Riad dann zunächst, er sei im Konsulat versehentlich bei einer Schlägerei getötet worden. Am Donnerstag folgte erneut eine Kehrtwende: Die Verdächtigen in dem Fall hätten mit Vorsatz gehandelt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Königreichs mit.

+++ 1.35 Uhr: 48 Google-Angestellte wegen Belästigungsvorwürfen entlassen +++

Der Internetriese Google hat nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter wegen Anschuldigungen sexueller Belästigungen entlassen. Davon seien 13 Führungskräfte gewesen, und alle seien ohne Abfindung gefeuert worden, erklärte Vorstandschef Sundar Pichai in einem internen Rundschreiben an alle Angestellten. Mit der E-Mail, die von verschiedenen US-Medien im Internet veröffentlicht wurde, reagierte der Google-Manager auf einen brisanten Bericht der "New York Times".

+++ 1.27 Uhr: Starkes Seebeben erschüttert Westgriechenland +++

Ein starkes Seebeben hat am frühen Freitagmorgen den Westen Griechenlands erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag nach ersten Informationen verschiedener Erdbebenwarten in der Region um die Insel Zakynthos. Erste Messungen zeigten ein Beben der Stärke 6,6. "Es war ein starkes Beben im Ionischen Meer", sagte ein Seismologe im griechischen Rundfunk. Zu spüren war das Beben im gesamten Land. Viele Menschen wurden aus dem Schlaf gerissen.

Die Region des Ionischen Meeres ist besonders erdbebengefährdet. Dort verläuft ein tiefer Graben, wo die europäische und die afrikanische Kontinentalplatte aufeinandertreffen.

+++ 1.02 Uhr: 3000 Jahre alte Grabstätte in Peru entdeckt +++

Im peruanischen Cusco haben Archäologen zwei 3000 Jahre alte Menschenskelette gefunden. Es handele sich um die Überreste von Jugendlichen der vor den Inkas bestehenden Marcavalle-Kultur, sagte die Archäologin Luz Monrroy am Donnerstag der Nachrichtenagentur Andina. Einer von ihnen war wahrscheinlich zu Lebzeiten eine bedeutende Persönlichkeit, da der Schädel mit einer Plakette aus Gold und Silber geschmückt war. Unmittelbar am Grab wurden auch die Überreste eines kamelartigen Opfertieres gefunden.

In der Umgebung der Skelette wurden auch Spuren einer Steinbauwerkstatt und Keramikstücke gefunden. Auf derselben Ausgrabungsstätte von rund 28.000 Quadratmetern war 2013 schon ein Grab mit Überresten von fünf Menschen entdeckt worden. Die Marcavalle-Kultur bevölkerte das Cusco-Tal rund 1000 Jahre v.Chr. Die Inkas besetzten das Gebiet erst 2000 Jahre später.

+++ 0.33 Uhr: Macron verspricht Nobelpreisträgerin Murad: Nehmen 100 IS-Opfer auf +++

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat die von der Terrormiliz Islamischer Staat misshandelte Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad in Paris empfangen und ihr Hilfe für weitere Opfer des IS zugesagt. Frankreich werde bis Ende nächsten Jahres 100 aus den Fängen der Extremisten befreite Jesidinnen aufnehmen, die zurzeit in Flüchtlingslagern im irakischen Kurdistan festsäßen, teilte der Élysée-Palast am Donnerstag mit.

Murad ist selbst Jesidin, stammt aus dem Irak und wurde in ihrer Heimat wegen ihrer Religion mehrere Monate lang von der Terrormiliz als Sex-Sklavin gehalten, gefoltert und missbraucht. Schließlich gelang ihr die Flucht ins kurdische Grenzgebiet und von dort über ein Aufnahmeprogramm nach Baden-Württemberg, wo sie bis vor kurzem ihren Lebensmittelpunkt hatte. Nun kämpft Murad dafür, dass die Terroristen vor Gericht kommen, und macht als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen auf die Qualen der IS-Opfer aufmerksam. Für ihr Engagement wurde Murad der diesjährige Friedensnobelpreis zuerkannt.

+++ 0.32 Uhr: Mindestens 19 Leichen in Massengrab in Mexiko entdeckt +++

In einem Massengrab in Mexiko sind die Leichen von mindestens 19 Menschen entdeckt worden. Bei den Opfern handle es sich um 16 Männer und drei Frauen, teilten die Behörden im westmexikanischen Bundesstaat Jalisco am Donnerstag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Opfer vor rund vier Monaten ermordet wurden. Gefunden wurden zudem zwei menschliche Schädel.

Das Massengrab befindet sich in der Gegend von Lagos de Moreno an der Grenze zum Bundesstaat Guanajuato. In der Region hat die Gewalt im Zusammenhang mit der Drogenkriminalität stark zugenommen. Erst vergangene Woche wurde in der Nähe von Guadalajara, der Hauptstadt von Jalisco, ein Massengrab mit 16 Toten entdeckt.