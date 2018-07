Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

"Guter Ort für Familie Schumacher" - Mick gewinnt in Spa (13 Uhr)

Terminal in München wieder frei (11.51 Uhr)

Unkontrollierte Person im Sicherheitsbereich - Flughafen-Terminal in München geräumt (9.10 Uhr)

Nahles warnt SPD vor Grünen-Nachahmung in Flüchtlingsfrage (7 Uhr)

Starkoch Ducasse soll nicht mehr im Eiffelturm kochen (6.25 Uhr)

Die Nachrichten des Wochenendes im stern-Ticker:

+++ 13 Uhr: Mick Schumacher gewinnt Formel-3-Rennen in Spa +++

Mick Schumacher hat es endlich geschafft. Ausgerechnet in Spa-Francorchamps feierte der Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher am Samstag seinen ersten Sieg in der Formel-3-Europameisterschaft. Zwei Tage nach der erstmaligen Fahrt auf die Pole Position stand der 19-Jährige in seinem 45. Formel-3-Rennen erstmals auch auf dem Podest ganz oben. In Belgien hatte sein Vater sein erstes Formel-1-Rennen bestritten und dann auch seinen ersten Grand Prix gewonnen.

"Es ist ein tolles Gefühl, in Spa zu gewinnen, nachdem ich die Pole Position gestern leider nicht in einen Rennerfolg ummünzen konnte", sagte Schumacher am Samstag. Tags zuvor im zweiten von drei Rennen an dem Wochenende in Spa war er wegen eines Reifenschadens an seinem Dallara-Mercedes schon in der ersten Runde ausgeschieden. "Wie es scheint, ist Spa ein guter Ort für die Schumacher-Familie. Als ich heute Vormittag den Regen sah, hatte ich mich schon gefreut: Ich mag Regen und auch abtrocknende Bedingungen sehr", erklärte der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters.

+++ 11.51 Uhr: Terminal am Münchner Flughafen wieder frei +++

Der Sicherheitsbereich von Terminal 2 des Flughafens München ist nach einer Räumung wieder frei. Sicherheitskontrollen von Passagieren werden wieder durchgeführt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag sagte. Das betreffe alle Flüge, die von dem Terminal starten. Die Polizei kontrolliere derzeit noch das sogenannte Satellitenterminal, für das der Zugang nur über Sicherheitskontrollen des Terminal 2 möglich ist. Am Morgen waren die Gebäude komplett geräumt worden, weil eine bislang unbekannte Frau in den Sicherheitsbereich eingedrungen war. Dies führte zu chaotischen Zuständen, weil am Samstag wegen der Schulferien besonders viele Menschen am Flughafen waren.

+++ 11.40 Uhr: 81-Jähriger soll seine 84 Jahre alte Schwester umgebracht haben +++

Ein 81-Jähriger soll am Freitagabend in Düsseldorf seiner 84 Jahre alten Schwester im Streit so schwere Verletzungen zugefügt haben, dass sie in ihrer Wohnung starb. Der tatverdächtige Rentner wurde noch am Abend festgenommen und sollte am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten die Behörden mit. Eine Mordkommission ermittelt die Hintergründe der Tat. Polizeibeamte hatten die Seniorin in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Eller gefunden. Ein Notarzt habe der alten Frau aber nicht mehr helfen können. Sie erlag ihren Verletzungen. Der Bruder sei betrunken gewesen und habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen, hieß es. Der brutalen Tat sei ein Streit vorausgegangen, der dann eskaliert sei.

+++ 11.20 Uhr: Vier Tote bei Flugzeugabsturz in den Alpen +++

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den Schweizer Alpen sind vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei im Kanton Wallis am Samstag mitteilte, war die Maschine am Freitagnachmittag in Sitten zu einem Rundflug gestartet. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Maschine vom Typ Robin in einer Höhe von rund 3300 Metern am Mont-Durand-Gletscher ab. Die alarmierten Rettungskräfte fanden die Leichen des Piloten und seiner drei Passagiere etwa 150 Meter unter dem Durandpass. Sie waren am Samstagvormittag noch nicht formell identifiziert.

+++ 10.40 Uhr: Puigdemont hat Deutschland verlassen +++

Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat Deutschland verlassen. Er sei am Samstagmorgen abgereist und inzwischen in Brüssel angekommen, teilte sein Medienanwalt Till Dunckel in Hamburg mit. Für diesen Samstagvormittag (11 Uhr) plante Puigdemont bereits eine Pressekonferenz in Brüssel. Der 55-Jährige war im Herbst 2017 nach dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien als Präsident der Autonomen Region abgesetzt worden.

+++ 9.10 Uhr: Polizeieinsatz in München - Terminal 2 geräumt +++

Das Terminal 2 am Münchner Flughafen ist am Samstagmorgen geräumt worden, weil sich eine Person unkontrolliert im Sicherheitsbereich befand. Die Bundespolizei hat deswegen am ersten Tag der Sommerferien in Bayern die Abfertigung am Terminal gestoppt und den Bereich geräumt, wie sie per Twitter mitteilte. "Nach der Person wird gefahndet", hieß es.

Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Wegen des Polizeieinsatzes wurden für viele Abflüge am Terminal 2 Verspätungen angezeigt, auf dem Weg in den Urlaub war bei den Passagieren Geduld gefragt. Tausende starten an diesem Wochenende zu Beginn der sechswöchigen Sommerferien in den Urlaub. Traditionell gehören diese Tage zu den verkehrsreichsten an Deutschlands zweitgrößtem Flughafen.

+++ 8 Uhr: Kühnert über sein Coming out +++

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hofft, dass sein öffentliches Coming Out anderen jungen Menschen diesen Schritt im eigenen Umfeld erleichtert. "Ich selbst war so 15, 16 Jahre alt, als ich mein Coming Out hatte - die Situation hat sich gar nicht so tief in mein Gedächtnis eingraviert", sagte Kühnert der "Berliner Zeitung".

+++ 7 Uhr: Nahles warnt SPD vor Nachahmung der Grünen in Flüchtlingspolitik +++

SPD-Chefin Andrea Nahles hat ihre Partei in der Flüchtlingspolitik zu einer schärferen Abgrenzung von den Grünen ermahnt. "Die Imitation der Grünen hilft uns nicht weiter", sagte Nahles im Interview mit dem "Münchner Merkur" (Samstagsausgabe). Dies gelte auch für die Asylpolitik. "Die Grünen nehmen eine einfache Position ein. Unser Kurs ist differenzierter, aber dafür realistisch", sagte Nahles.

Die Parteivorsitzende sprach sich für einen "Realismus ohne Ressentiments" aus, auch wenn dies für die SPD jeden Tag eine Herausforderung bedeute. "In der Partei quietscht es ein bisschen, wenn ich sage: Es können nicht alle bei uns bleiben", sagte Nahles dem "Münchner Merkur". Sie lehne es aber zugleich ab, "durch schlechtes Benehmen gegenüber den Schwächsten in der Gesellschaft das eigene Profil zu schärfen". Dies sei "der Unterschied zu Rechtspopulisten, aber auch zur CSU", deren Verhalten "da zu oft schäbig" sei.

+++ 6.25 Uhr: Starkoch Ducasse soll nicht mehr im Eiffelturm kochen +++

Starkoch Alain Ducasse soll demnächst nicht mehr im Pariser Eiffelturm kochen. Die Ausschreibung für das Betreiben des Restaurants "Le Jules Verne" und des Bistros "Le 58 Tour Eiffel" in dem Wahrzeichen der französischen Hauptstadt entschieden die Sternköche Frédéric Anton und Thierry Marx für sich. Bereits ab dem 1. Oktober soll Anton das "Jules Verne" übernehmen, zeitgleich fängt Marx in dem Bistro an.

Das "Jules Verne" bietet neben feinster Küche einen sagenhaften Blick über Paris. Hierhin hatten Staatschef Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte US-Präsident Donald Trump und dessen Frau Melania ausgeführt, als diese im Juli vergangenen Jahres Paris besuchten. Der künftige Chefkoch Anton führt bereits das Pariser Drei-Sterne-Restaurant "Pré Catelan".

+++ 4.25 Uhr: Drei Tote bei Schießerei in Altenheim +++

In einem Altenheim in Texas sind mindestens drei Menschen erschossen worden. Nach ersten Medienberichten starben zwei Männer und eine Frau am Freitagabend (Ortszeit) unter noch ungeklärten Umständen. Die Bedrohung sei inzwischen "neutralisiert" worden, hieß es ohne nähere Hinweise auf den oder die Schützen. Das Heim in Robstown, unweit von Corpus Christi am Golf von Mexiko, wurde kurz danach evakuiert.

+++ 3 Uhr: Mattis erwägt Treffen mit russischem Verteidigungsminister +++

ach dem ersten bilateralen Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin zieht US-Verteidigungsminister Jim Mattis ein Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Schoigu in Betracht. In der Sache sei aber noch "keine Entscheidung" gefallen, sagte Mattis am Freitag in Washington. Er sei für die "Wiedereröffnung der Kommunikation" zwischen den beiden Ländern. "Es ist überaus wichtig, dass wir mit denjenigen Ländern sprechen, mit denen wir die größten Differenzen haben", sagte Mattis. Bei Trumps Treffen mit Putin sei jedoch "kein Politikwechsel" beschlossen worden.