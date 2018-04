Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Militärmaschine nahe der algerischen Hauptstadt abgestürzt (10.32 Uhr)

Straßenbahn in Mainz entgleist - 25 Verletzte (9.11 Uhr)

Sängerin der Staples Singers gestorben (8.53 Uhr)

Kommunen können auf Einnahmen aus Grundsteuer nicht verzichten (5.25 Uhr)

Dobrindt verschärft Debatte: Islam soll nicht kulturell prägend für Deutschland werden (3.53 Uhr)

UN-Resolutionen nach Giftgasangriff in Syrien scheitern (2.34 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 11.54 Uhr: Nach Amokfahrt in Münster noch ein Opfer in Lebensgefahr +++

Vier Tage nach der Amokfahrt von Münster hat sich die Lage der verletzten Opfer weiter stabilisiert. Nur noch ein Patient schwebe weiter in Lebensgefahr, teilte die Uniklinik Münster (UKM) mit. Anfang der Woche hatten die Ärzte in zwei Krankenhäusern noch bei fünf der angefahrenen Opfer um deren Leben gekämpft. Im UKM liegen insgesamt noch sechs Verletzte. Eines der Opfer wurde inzwischen in ein anderes Münsteraner Krankenhaus verlegt. Dort werden jetzt drei Patienten versorgt, von denen aber keiner mehr in Lebensgefahr schwebt. Zwei dieser Patienten haben schwere Verletzungen. Einer der beiden liegt im künstlichen Koma.





+++ 11.51 Uhr: Russland warnt den Westen: Lage bereits "sehr angespannt" +++

Nach dem mutmaßlichen Chemiewaffen-Einsatz in Syrien hat Russland den Westen vor einem Vergeltungsangriff gewarnt. Es müsse alles vermieden werden, "was die bereits instabile Lage in der Region destabilisieren würde", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. "Alle Seiten" müssten Schritte unterlassen, die in Wirklichkeit "durch nichts gerechtfertigt" seien. Die Lage sei bereits "sehr angespannt". Die USA und andere westliche Staaten machen die Truppen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad für mutmaßliche Giftgasangriffe in der syrischen Stadt Duma am Samstag verantwortlich. Derzeit wird über einen möglichen Vergeltungsangriff der USA und ihrer Verbündeten, insbesondere Frankreich, spekuliert. Das mit Assad verbündete Russland bestreitet, dass es einen Giftgasangriff gegeben hat.

+++ 11.34 Uhr: Symptome bei verletzten Syrern deuten laut WHO auf Giftgas +++

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht deutliche Anzeichen für einen Giftgaseinsatz in Syrien. Die Symptome der rund 500 Betroffenen in Duma in der Rebellenhochburg Ost-Ghuta entsprächen einer Belastung mit giftigen Chemikalien, teilte die WHO in Genf mit. Die Behörde stützt sich dabei auf Angaben von Gesundheitspartnern vor Ort. Besonders Anzeichen von schweren Irritationen der Schleimhäute, Atemversagen und Störungen des Zentralnervensystems seien bei den Frauen, Männern und Kindern aufgetreten.

+++ 10.32 Uhr: Militärmaschine in Algerien abgestürzt - viele Tote +++



Ein algerisches Militärtransportflugzeug ist laut Berichten der amtlichen Nachrichtenagentur APS kurz nach dem Start von einem Luftwaffenstützpunkt nahe der Hauptstadt Algier abgestürzt. Fernsehberichten zufolge waren rund hundert Soldaten an Bord der Maschine, eine genaue Zahl war zunächst nicht bekannt. Auf TV-Bildern vom Absturzort nahe dem Luftwaffenstützpunkt Boufari war ein in Flammen stehendes Flugzeugwrack zu sehen. Laut des Senders al Arabia sind bei dem Unglück 100 Menschen ums Leben gekommen, die lokale Zeitung Asharq al Awsat schreibt von 200 Toten und beruft sich auf Militär-Quellen.



+++ 10.28 Uhr: Speditionsfahrer soll in großem Stil Pakete unterschlagen haben +++

Ein Speditionsfahrer aus dem Ostalbkreis in Baden-Württemberg wird verdächtigt, über einen längeren Zeitraum in großem Stil Pakete unterschlagen zu haben. Ermittler fanden bei einer Durchsuchung in seiner Wohnung zahlreiche Paketsendungen, wie die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Polizei Aalen mitteilten. Eine noch unbekannte Zahl von Paketinhalten verwertete der 61-Jährige demnach möglicherweise schon. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Fahrer wird der Unterschlagung in knapp hundert Fällen verdächtigt. Die Ermittler kamen ihm nach einem Hinweis an die Polizei in Bopfingen auf die Spur. Er wurde daraufhin bei einer Fahrt in der vergangenen Woche kontrolliert, bei der sich der Verdacht gegen ihn erhärtete.

+++ 10.20 Uhr: Verfahren wegen Aktenmanipulation im Fall Amri eingestellt +++

Das Ermittlungsverfahren gegen zwei Berliner Polizisten wegen Manipulation von Akten im Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri ist eingestellt worden. Es gebe nicht den erforderlichen hinreichenden Tatverdacht gegen die Beamten des Landeskriminalamtes (LKA), teilte die Staatsanwaltschaft mit. Wegen der Bedeutung des Falles sei die Bearbeitung durch zwei Staatsanwälte gemeinschaftlich erfolgt. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen seien 38 Zeugen vernommen worden. Amri hatte im Dezember 2016 einen Lastwagen entführt und auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert. Dabei wurden zwölf Menschen getötet und annähernd 100 verletzt.

+++ 9.48 Uhr: Thermomix in Australia muss Millionenstrafe zahlen +++

Nach mehreren Unfällen mit der Küchenmaschine Thermomix muss eine Vertriebsfirma in Australien eine Geldstrafe von umgerechnet knapp 2,9 Millionen Euro zahlen. Der Bundesgerichtshof in Melbourne sieht als erwiesen an, dass das Unternehmen namens Thermomix in Australia (TiA) trotz eines bekannten Sicherheitsproblems die Küchengeräte verkauft hat. Außerdem habe es die Öffentlichkeit über die Sicherheit der Produkte in die Irre geführt und Rückerstattungen verweigert, hieß es. In mindestens 14 Fällen wurden Thermomix-Kunden beim Hantieren mit einem älteren Modell der Küchenmaschine verletzt. Die Küchenmaschinen werden von Vorwerk hergestellt, die deutsche Firma aber hatte mit dem Verfahren nichts zu tun. Das Gericht befand, dass TiA das Thermomix-Modell knapp drei Monate lang weiterverkaufte, obwohl das Unternehmen das potenzielle Verletzungsrisiko kannte.

+++ 9.45 Uhr: Strafprozess gegen Ex-Sparkassenchef Fahrenschon +++

Der ehemalige Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon kommt wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Das Amtsgericht München hat einen zweitägigen Strafprozess angesetzt, wie ein Sprecher mitteilte. Der frühere bayerische Finanzminister und CSU-Politiker hatte seine Steuererklärungen für die Jahre 2012 bis 2014 verspätet abgegeben, wie er eingeräumt hatte. Fahrenschon bezog als Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands ein sechsstelliges Gehalt, außerdem hatte er mehrere lukrative Aufsichtsratsposten inne. Er hatte wegen der Affäre seinen Spitzenposten bei den Sparkassen räumen müssen. Nun muss er am 26. April auf der Anklagebank Platz nehmen, das Urteil ist für den 3. Mai terminiert.

+++ 9.16 Uhr: Ehemann erschlägt Frau im Streit +++

Ein 71-Jähriger hat im hessischen Kelsterbach offenbar im Streit seine Frau erschlagen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll es zwischen den beiden zu heftigen körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. Dabei soll der Mann die 63-Jährige mit einem unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen haben. Die 22-jährige Tochter fand die beiden im Keller des Mehrfamilienhauses und rief die Polizei. Der Notarzt konnte die Frau nicht wiederbeleben, der Mann ließ sich laut Mitteilung widerstandslos festnehmen.

+++ 9.11 Uhr: Straßenbahn in Mainz entgleist - 25 Verletzte +++

Bei einem Straßenbahnunglück in Mainz sind 25 Menschen leicht verletzt worden. Unter den Verletzten sind auch einige Schulkinder, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich im Stadtteil Bretzenheim nahe einer Grundschule. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr. Der Straßenbahnverkehr rund um die Unfallstelle wurde eingestellt. Warum die Bahn entgleiste, war zunächst nicht bekannt.

+++ 8.53 Uhr: Sängerin der Staples Singers stirbt mit 80 Jahren +++

Die Sängerin der Gospelband The Staple Singers, Yvonne Staples, ist tot. Sie starb im Alter von 80 Jahren an Darmkrebs, wie die "New York Times" unter Berufung auf einen Freund der Familie berichtete. Die US-Gruppe hatte vor allem in den 1970er-Jahren mehrere Hits, darunter den populären Song "Respect Yourself", der später von den Pointer Sisters neu aufgelegt wurde, oder "I'll Take You There". Rosebuck "Pops" Staples hatte die Familienband 1948 mit seinen Kindern Pervis, Mavis und Cleotha gegründet. Sie traten zunächst in Kirchen in der Gegend um Chicago auf. Yvonne stieß 1971 dazu und war auf allen großen Hits als Backgroundsängerin zu hören.

+++ 8.50 Uhr: Von Tengelmann-Chef fehlt weiterhin jede Spur +++

Von dem vermissten Chef der Tengelmann-Gruppe, Karl-Erivan Haub, fehlt weiter jede Spur. Eine Sprecherin des Unternehmens teilte am Morgen auf Anfrage mit, dass Haub weiterhin in den Alpen vermisst werde. "Die Suchmannschaften vor Ort tun alles, um ihn zu finden", erklärte die Unternehmenssprecherin. Vermisst wird er seit Samstag. Weitergehende Informationen habe der Konzern nicht. Das "Handelsblatt" hatte am Dienstagabend über Haubs Verschwinden berichtet. Demnach war der 58-jährige Tengelmann-Chef zuletzt in einem Skigebiet am Matterhorn im italienisch-schweizerischen Grenzgebiet unterwegs.





+++ 8.36 Uhr: NRW-Staatssekretärin: Bei Kopftuchverbot geht es nicht um Religion +++

Die nordrhein-westfälische Integrationsstaatssekretärin Serap Güler bestreitet, dass der Vorstoß zu einem Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 die Religionsfreiheit tangiert. "Es geht hier nicht um religiöse Symbole", sagte die CDU-Politikerin im ZDF-"Morgenmagazin". "Das Kopftuch sollte man auch nach islamischen Brauch erst mit Anfang der Pubertät tragen. (...) Deshalb kann sich auch niemand auf die Ausübung der Religionsfreiheit berufen, wenn die Religion das in diesem Alter noch nicht mal vorschreibt." Beim Tragen des Kopftuchs nach islamischer Sitte gehe es darum, die Reize der Frau vor Männern zu verhüllen. "Dass Mädchen im Kita- und Grundschulalter die Reize vor Männern verhüllen müssten - genau das sexualisiert das Kind." Deshalb müsse diese Debatte geführt werden, damit die Mädchen sich frei entfalten könnten. "Wenn eine junge Frau dann sagt 'Ich möchte das Kopftuch tragen', ist das ihr gutes Recht, was wir genauso akzeptieren und respektieren müssen."

+++ 6.20 Uhr: Mehr als 80 Tote durch Billig-Schnaps in Indonesien +++

Mindestens 82 Menschen sind auf der indonesischen Insel Java durch selbstgebrannten Billigschnaps ums Leben gekommen. Die Opfer starben diesen Monat in der Provinz Westjava und in der Hauptstadt Jakarta, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mehr als 80 weitere Menschen seien mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Behörden von Bandung, der Provinzhauptstadt Westjavas, hatten zuvor einen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

+++ 5.40 Uhr: Wintersturm sorgt für Chaos in Neuseeland +++

Nach einem heftigen Wintersturm mit Orkanböen und starkem Regen ist der Strom in rund einem Viertel aller Haushalte und Unternehmen in Neuseelands größter Stadt Auckland ausgefallen. "Bis zu 120.000 Immobilien sind derzeit ohne Strom", teilte die Stadtverwaltung mit. Die Stromversorgung für alle Haushalte wieder herzustellen, könne einige Tage dauern, erklärte der Energiekonzern Vector. In der Millionenstadt im Norden des Landes rissen starke Sturmböen Strommasten, Bäume und Hausdächer mit sich. Die Feuerwehr und Rettungsdienste waren im Dauereinsatz.

+++ 5.25 Uhr: Städtebund - Kommunen können auf Einnahmen aus Grundsteuer nicht verzichten +++

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund die Notwendigkeit der Steuer für die Kommunen betont. "Die Kommunen können auf die Einnahmen durch die Grundsteuer nicht verzichten", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Passauer Neuen Presse". Er warnte zugleich vor einer "Steuererhöhung durch die Hintertür". Bund und Länder müssten sich jetzt sofort an einen Tisch setzen und einen Gesetzentwurf für eine Reform der Grundsteuer erarbeiten, forderte Landsberg. "Wir reden bereits seit fast 25 Jahren über eine Reform der Grundsteuer", kritisierte er. Damit, dass Eigentümer höhere Kosten auf die Mieter abwälzen und das zur Verschärfung auf dem Wohnungsmarkt führen könnte, rechne er aber nicht.





+++ 5.05 Uhr: Zahl der Hartz-IV-Sanktionen leicht gestiegen +++

Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist im vergangenen Jahr leicht auf knapp 953 000 gestiegen. Das waren rund 13 700 mehr als im Vorjahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Sanktionsquote - also das Verhältnis von verhängten Sanktionen zu allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten - lag unverändert bei 3,1 Prozent. "Die allermeisten Leistungsberechtigten halten sich an die gesetzlichen Spielregeln. Nur ein ganz geringer Teil wird überhaupt sanktioniert", sagte dazu BA-Chef Detlef Scheele.

+++ 5.04 Uhr: USA überweisen Hilfsgelder nach Puerto Rico +++

Rund ein halbes Jahr nach dem verheerenden Hurrikan "Maria" in der Karibik unterstützt die Regierung in Washington den Wiederaufbau im US-Außengebiet Puerto Rico mit 18,4 Milliarden US-Dollar (14,9 Milliarden Euro). "Dieses Geld ist entscheidend, um unsere Vision von einem neuen und widerstandsfähigerem Puerto Rico zu verwirklichen, das wir für künftige Generationen aufbauen wollen", sagte Gouverneur Ricardo Rosselló. Insgesamt gab das US-Wohnungsbauministerium (HUD) fast 28 Milliarden US-Dollar für neun Bundesstaaten, Puerto Rico und die US-Jungferninseln frei. Das war die höchste Hilfssumme, die in der Geschichte des HUD jemals bereitgestellt wurde.

+++ 5.00 Uhr: Streiks im öffentlichen Dienst gehen weiter +++

Die Bürger in mehreren Regionen Deutschlands müssen sich auch an diesem Mittwoch wieder auf Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen. Die Ausstände dürften erneut für Einschränkungen in Kitas, Krankenhäusern, im Nahverkehr und in der Verwaltung sorgen. Betroffen sind unter anderem Rheinland-Pfalz, das Saarland, der Norden Bayerns und Düsseldorf. Im baden-württembergischen Mannheim will Verdi-Chef Frank Bsirske zu Streikenden sprechen (gegen 9.15 Uhr). Mit den Warnstreiks will Verdi kurz vor der dritten Tarifrunde für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes den Druck erhöhen.

+++ 3.53 Uhr: Dobrindt springt Seehofer bei: Islam soll für Deutschland nicht prägend werden +++

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat in der Islam-Debatte den Ton weiter verschärft. Der Islam sei für Deutschland "kulturell nicht prägend und er soll es auch nicht werden", sagte Dobrindt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Islam habe "keine kulturellen Wurzeln in Deutschland und mit der Scharia als Rechtsordnung nichts gemeinsam mit unserem christlich-jüdischen Erbe", sagte der CSU-Politiker. Dobrindt verteidigte zugleich die Einschränkung des Familiennachzugs für Flüchtlinge. Flüchtlinge sollten in ihre Heimat zurückkehren, "wenn dies möglich" sei, sagte er. Familienzusammenführungen könnten "auch in befriedeten Heimatregionen stattfinden - und nicht nur in Deutschland".





+++ 2.34 Uhr: Giftgasangriff in Syrien - Drei Resolutionen scheitern im UN-Sicherheitsrat +++

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien sind drei Resolutionsentwürfe im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Zunächst verhinderte Russland bei der Sitzung in New York per Veto einen Entwurf der USA zu der Frage, wie genau der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien untersucht werden soll. Auch Bolivien stimmte dagegen, China enthielt sich. Danach stimmten unter anderem die USA und Großbritannien gegen einen russischen Resolutionsentwurf, der zudem insgesamt nicht ausreichend Ja-Stimmen einsammeln konnte. Russland und die USA sind - gemeinsam mit China, Frankreich und Großbritannien - ständige Mitglieder mit Veto-Recht im Sicherheitsrat und können jede Resolution zu Fall bringen. Nach einer kurzen Unterbrechung scheiterte dann auch ein dritter, ebenfalls von Russland vorgelegter Resolutionsentwurf, der die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) zu einer Untersuchung des Vorfalls in der syrischen Stadt Duma aufrief. Der Text "erreiche nichts", sagte die US-Botschafterin Nikki Haley, denn die OPCW habe bereits von sich angekündigt, in Kürze Experten nach Duma schicken zu wollen.

+++ 2.32 Uhr: Österreicher Hollein wird Direktor des Metropolitan Museums in New York +++

Der Österreicher Max Hollein wird neuer Direktor des renommierten Metropolitan Museums in New York. Der derzeitige Leiter des Fine Arts Museums in San Francisco sei vom Aufsichtsrat gewählt worden und werde seinen Job im Sommer antreten, teilte das Metropolitan Museum mit. Zuvor hatte der Aufsichtsrat rund ein Jahr lang gesucht und etwa 100 Nominierungen erhalten. Der 48-jährige Hollein gilt als erfahrener Kunstexperte, der aber auch Brücken zu moderner Technologie schlagen kann. Hollein sei ein "innovativer und inspirierender Museumsleiter", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Daniel Brodksy. Er fühle sich sehr geehrt, sagte Hollein laut Mitteilung.

+++ 2.12 Uhr: Kleinflugzeug stürzt auf Golfplatz - Alle Insassen tot +++

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf einen Golfplatz im US-Staat Arizona sind alle sechs Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Die einmotorige Piper sei kurz nach dem Start in Scottsdale auf dem nahe gelegenen Golfplatz zerschellt, berichtete der Sender CNN. Zur Absturzursache lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.

+++ 0.39 Uhr: USA streiben Tschad von Liste der Länder mit Einreisbeschränkung +++

Die USA haben Einreisebeschränkungen für Bürger des Tschad aufgehoben. Das afrikanische Land habe seine eigenen Bestimmungen hinsichtlich der Weitergabe von Informationen und der Identitätsfeststellung seiner Bürger so verbessert, dass dieser Schritt möglich sei, teilte das Weiße Haus am Dienstag in Washington mit. Präsident Trump hatte den Tschad nachträglich zu mehreren anderen Ländern in seinem umstrittenen Einreisestopp hinzugefügt.

+++ 0.11 Uhr: Krebsgefahr durch Acrylamid: Neue EU-Verordnung für Pommes und Co. greift +++

Lebensmittelhersteller sowie Restaurants und Imbissbetriebe müssen von diesem Mittwoch an neue EU-Regeln zur Eindämmung des als krebserregend geltenden Stoffes Acrylamid einhalten. Die Vorgaben sehen unter anderem vor, ein übermäßiges Frittieren von Pommes frites zu vermeiden und Brot möglichst hell zu backen. Zudem müssen Produkte künftig bereits so hergestellt werden, dass bei ihrer Zubereitung so wenig Acrylamid wie möglich entstehen kann. Acrylamid bildet sich unter hohen Temperaturen beim Rösten, Backen, Braten oder Frittieren von stärkehaltigen Lebensmitteln aus der Aminosäure Asparagin und aus Zuckern. Betroffen sind vor allem Produkte auf Kartoffel- oder Getreidebasis sowie Kaffee.





+++ 0.06 Uhr: Mindestens 20 Tote bei Gefängnisaussbruch in Brasilien +++



Mindestens 20 Menschen sind bei einem Gefängnisausbruch in Belem im Norden Brasiliens ums Leben gekommen. Nach einem Bericht des Nachrichtenportals Globo hatten Komplizen der Inhaftierten eine Außenmauer des Gefängnisses Santa Izabel gesprengt und die Wächter unter Beschuss genommen. Bei Explosionen und Schusswechsel seien schließlich ein Polizist und 19 Gefängnisinsassen getötet worden. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Aus dem Bericht ging nicht hervor, ob eventuell Gefangenen die Flucht gelungen war.