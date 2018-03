Die Meldungen im Überblick:

Millionenverschwendung bei Bildungskursen für Arbeitslose (6 Uhr)

Proteste in Barcelona: Verletzte und Festnahmen (3.35 Uhr)

Stormy Daniels im CBS-Interview: "Wurde bedroht" (2.20 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 7.44 Uhr: Niedergestochene Frau schwebt weiterhin in Lebensgefahr +++

Der Zustand einer jungen Frau, die am Sonntagabend in Burgwedel bei Hannover auf offener Straße niedergestochen worden war, ist weiterhin kritisch. Sie schwebe noch in Lebensgefahr, erklärte ein Polizeisprecher. Die 24-Jährige und ihr Begleiter waren am Samstag in einem Supermarkt der niedersächsischen Stadt zunächst mit zwei 13- und 14-jährigen Jugendlichen aneinander geraten. Auf dem Heimweg trafen sie erneut zusammen - zu den beiden Jungen war nach Polizeiangaben inzwischen ein 17-Jähriger gestoßen. Demnach kam es dann nochmals zu einem Streit, bei dem der 17-Jährige die Frau niedergestochen haben soll. Die Angreifer konnten zunächst flüchten, wurden aber kurze Zeit später gefasst. Alle drei sind nach Polizeiangaben syrische Flüchtlinge.

+++ 7.07 Uhr: Mit 2,2 Promille und Handy am Steuer - das ging schief +++

Stark betrunken und noch dazu am Steuer mit dem Handy beschäftigt - so hat eine 49-jährige Autofahrerin in Bayern einen Unfall gebaut. Dabei hatte die Frau Glück im Unglück und blieb unverletzt. Sie fuhr ihren Wagen auf einer Bundesstraße bei Kulmbach in Franken auf gerader Strecke erst gegen die Leitplanke und schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn und wieder zurück, wie die Polizei berichtete. Polizisten erklärte sie nach dem Totalschaden ihres Autos, dass sie durch ihr Handy abgelenkt gewesen sei. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch - und stellten einen Wert von 2,2 Promille fest.

+++ 7 Uhr: 49 Delfine verenden in Argentinien +++

An einem Strand in der Nähe der argentinischen Stadt Puerto Madryn sind 49 Delfine verendet. Insgesamt waren Medienberichten zufolge 61 Tiere gestrandet, örtliche Wildhüter konnten am Sonntag (Ortszeit) aber zwölf Delfine wieder ins Meer zurückbringen. Die Ursache für das Verhalten der Delfine sei unklar, zitierte die Agentur Télam einen Experten. Es sei möglich, dass die Tiere desorientiert gewesen seien oder auf der Flucht vor Killerwalen. Puerto Madryn in der Provinz Chubut liegt etwa 1200 Kilometer südlich der Hauptstadt Buenos Aires. Es handelte sich um den ersten solchen Vorfall in der Region, sagte ein Mitarbeiter der Wissenschaftsbehörde Conicet der Zeitung "La Nación".

+++ 6.30 Uhr: Abschiebungen scheitern oft an fehlenden Reisedokumenten +++

Immer mehr abgelehnte Asylbewerber und Migranten ohne Aufenthaltsrecht können von den deutschen Behörden nicht in ihre Heimat abgeschoben werden, weil ihnen die notwendigen Reisedokumente fehlen. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf einen internen Lagebericht des Bundesinnenministeriums. Demnach wurden Ende 2017 insgesamt knapp 65.000 Menschen in Deutschland geduldet, weil keine Reisedokumente oder Passersatzpapiere aus dem Herkunftsland vorlagen.

+++ 6.24 Uhr: Zahl der Toten bei Einkaufszentrum-Brand in Sibirien steigt auf 48 +++

Die Zahl der Toten bei dem Brand in einem sibirischen Einkaufszentrum ist auf 48 gestiegen. Dies teilte das Ministerium für Katastrophenschutz mit, wie die Nachrichtenagentur Tass am Montagmorgen meldete. Unter den Toten sollen auch eine Reihe von Kindern sein. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt. Insgesamt wurden laut Ministerium 64 Menschen vermisst gemeldet, darunter seien auch die noch nicht identifizierten Toten. Das Feuer war am Sonntagabend im vierten Stock des Einkaufszentrums in der Stadt Kemerowo ausgebrochen.

+++ 6 Uhr: Millionenverschwendung bei Bildungskursen für Arbeitslose +++

Der Bundesrechnungshof hat den Arbeitsagenturen einem Medienbericht zufolge Geldverschwendung bei Maßnahmen für die Qualifizierung von Arbeitslosen vorgeworfen. Hochgerechnet auf alle Jobcenter dürfte ein jährlicher Schaden von rund 190 Millionen Euro entstehen, wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf eine Mitteilung der Rechnungsprüfer an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales berichtet. Hintergrund sei, dass Jobcenter Kurse bei privaten Bildungsträgern organisieren und bezahlen, in denen in der Regel Langzeitarbeitslose für den Arbeitsmarkt qualifiziert werden sollen. Nach einer stichprobenartigen Untersuchung der Vergabe und des Einkaufs von 617 Plätzen in 35 Kursen seien die Prüfer zu dem Schluss gekommen, dass Jobcenter "planlos" Kurse verteilten. "Durch ihr nicht zielgerichtetes Vorgehen und die mangelnde Rücksichtnahme auf die Belange der Leistungsberechtigten haben die Jobcenter in einem erheblichen Teil der geprüften Fälle deren unverzügliche Eingliederung nicht gefördert, sondern sogar gefährdet", zitiert der "Tagesspiegel" aus dem Bericht.

+++ 5 Uhr: Spahn signalisiert Kompromissbereitschaft bei Werbeverbot für Abtreibung +++

Im Streit über eine Aufhebung des Werbeverbots bei Abtreibungen hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Gesprächsbereitschaft erkennen lassen. Der Konflikt über Abtreibungen sei vor mehr als 25 Jahren in einem Kompromiss gelöst worden, zu dem auch das Werbeverbot in Paragraf 219a gehört. "Zu diesem Kompromiss als Ganzes stehen wir, da gibt es keinen Änderungsbedarf", sagte Spahn der "Süddeutschen Zeitung". "Aber falls es ein berechtigtes, bisher noch nicht abgedecktes Bedürfnis nach objektiven Informationen geben sollte für Frauen, die sich in einer schwierigen persönlichen Lage befinden, werden wir gemeinsam nach Lösungen suchen." Darüber wolle er auch mit Ärzten und Beratungsstellen sprechen.

+++ 3.35 Uhr: Zusammenstöße bei Proteste gegen Puigdemont Festnahme in Deutschland +++



Tausende Menschen haben am Sonntag in Barcelona und anderen Orten Kataloniens gegen die Festnahme ihres Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Deutschland protestiert, dabei kam es immer wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei. Insgesamt 87 Menschen wurden verletzt, darunter 79 in Barcelona. Der im belgischen Exil lebende Puigdemont ist wegen seiner Rolle bei den Abspaltungsversuchen Kataloniens in Spanien "der Rebellion" angeklagt, ihm drohen bis zu 30 Jahre Haft. Am Sonntag wurde er aufgrund eines Europäischen Haftbefehls bei der Einreise aus Dänemark in Schleswig-Holstein festgenommen. Am Montag soll er einem Amtsrichter vorgeführt werden, wo zunächst aber nur seine Identität geprüft wird. Über das weitere Vorgehen entscheidet dann das Oberlandesgericht sowie die Generalstaatsanwaltschaft.







+++ 3.03 Uhr: Saudi-Arabien fängt sieben Raketen aus dem Jemen ab - ein Toter +++



Schiitische Huthi-Rebellen aus dem Jemen haben saudiarabischen Behördenangaben zufolge sieben Raketen auf die Hauptstadt Riad und andere Städte des Landes abgefeuert. Alle Raketen wurden demnach abgefangen, doch schlugen herabfallende Trümmer in Riad in ein Wohnhaus ein und töteten einen Ägypter. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Am Montag ist der dritte Jahrestag der von Riad angeführten Militärkoalition gegen die Huthi-Rebellen im Jemen. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition kämpft seit März 2015 im Jemen gegen die Huthi-Rebellen. Die neuerlichen Angriffe könnten zu einer weiteren Verschärfung der Militärintervention unter Riads Kommando führen. Mit einer Massenkundgebung in Sanaa wollen die schiitischen Huthis am Montag an den Kriegsbeginn vor drei Jahren erinnern.



+++ 2.20 Uhr: US-Pornodarstellerin wurde nach eigenen Angaben bedroht +++



Die Pornodarstellerin Stormy Daniels ist nach eigenen Angaben unter Androhung von Gewalt zum Schweigen über ihre angebliche Affäre mit US-Präsident Donald Trump gedrängt worden. Als ihre Geschichte im Jahr 2011 erstmals vor der Veröffentlichung stand, sei sie auf einem Parkplatz in Las Vegas von einem Mann bedroht worden, berichtete die 39-Jährige dem Sender CBS. Die Pornodarstellerin hatte nach eigenen Angaben im Jahr 2006 am Rande eines Golfturniers in Lake Tahoe eine sexuelle Beziehung mit Trump - dieser war da bereits mit der heutigen First Lady Melania verheiratet. Trumps Anwalt Cohen zahlte der Pornodarstellerin vor der Präsidentschaftswahl 2016 im Zuge einer Schweigevereinbarung 130.000 Dollar. Clifford will nun aus dieser Vereinbarung aussteigen und ist deswegen vor Gericht gezogen.

+++ 00.40 Uhr: Mindestens 37 Tote bei Brand in sibirischem Einkaufszentrum +++



Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum der westsibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende weitere wurden am Sonntagabend offenbar noch vermisst. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer um 13 Uhr MESZ in einem Kinosaal in der obersten Etage aus und erfasste mehr als tausend Quadratmeter des dreistöckigen Komplexes. Unter den Opfern sollen auch Kinder sein. Wieviele Menschen sich in dem Einkaufszentrum aufhielten, war zunächst unklar. Laut den Rettungsdiensten wurden 120 Menschen in Sicherheit gebracht. Das russische Ermittlungskomitee ging Berichten über mindestens 35 Vermissten nach. Unklar war zunächst, was das Feuer auslöste. Die Behörden leiteten Ermittlungen wegen "Verletzung der Sicherheitsbestimmungen" ein.