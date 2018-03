Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Mississippi beschließt am Weltfrauentag strengstes Abtreibungsrecht der USA (7.59 Uhr)

Obama wohl in Gesprächen über eigene Show (6.45 Uhr)

Obdachloser von Auto überrollt und tödlich verletzt (6.38 Uhr)

17 Tote bei Taliban-Angriff in Afghanistan (6.35 Uhr)

Australien entschädigt Opfer sexuellen Missbrauchs (6.20 Uhr)

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.32 Uhr: Marder löst Blackout aus - Menschen kurzzeitig eingeschlossen +++

Ein Marder hat einen Kurzschluss in einem Umspannwerk ausgelöst und damit die nächtliche Stromversorgung in Teilen von Saarbrücken lahmgelegt. Nach sieben Minuten habe es aber schon wieder Strom gegeben, sagte eine Stadtwerke-Sprecherin am Freitag.

Die Polizei musste nach eigenen Angaben zweimal wegen des Stromausfalls ausrücken: Alarmanlagen von zwei Banken seien wegen der Stromunterbrechung ausgelöst worden. In einer Filiale seien dabei Menschen kurzzeitig eingeschlossen gewesen. Die Tür habe sich aber noch vor Eintreffen der Polizei öffnen lassen. Laut Stadtwerke-Sprecherin Reimann fanden Mitarbeiter den Marder in dem Umspannwerk - tot.

+++ 8.24 Uhr: Sack mit mehr als 50 abgetrennten Händen in Sibirien entdeckt +++

An einem Flussufer in Sibirien sind über 50 abgetrennte Hände in einem Sack gefunden worden. Ermittler in der Großstadt Chabarowsk rund 8000 Kilometer östlich von Moskau seien einem Hinweis gefolgt und dann auf den geheimnisvollen Beutel gestoßen, meldeten russische Agenturen.



Zunächst wurde über gruselige Verbrechen spekuliert: Die Hände könnten etwa als Strafe für Diebstahl abgehackt worden sein. Doch die russische Ermittlungsbehörde schloss einen kriminellen Hintergrund rasch aus, wie örtliche Medien am Freitag berichteten. Es handle sich um 26 bis 28 Handpaare. Diese seien zuvor von der Gerichtsmedizin untersucht worden, um Informationen über nicht identifizierte Leichen zu sammeln, teilten die Ermittler der Agentur Ria Nowosti zufolge mit.

+++ 7.59 Uhr: Mississippi beschließt am Weltfrauentag strengstes Abtreibungsrecht der USA +++

Der US-Bundesstaat Mississippi hat just am Weltfrauentag das strengste Abtreibungsrecht des Landes beschlossen. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag für ein Gesetz, das einen Schwangerschaftsabbruch nach der 15. Woche verbietet. Bislang war eine Abtreibung bis zur 20. Schwangerschaftswoche möglich. Ausnahmen sind bei gesundheitlichen Gefahren für die Mutter oder bei schweren Hirnproblemen des Fötus möglich, nicht aber bei Inzest oder Vergewaltigung.



Der Gouverneur des konservativen südlichen Bundesstaats, der Republikaner Phil Bryant, muss das Gesetz noch unterzeichnen. Er hat bereits angekündigt, dies zu tun. Mississippi liegt im sogenannten "Bibelgürtel", dem sehr stark christlich geprägten Südosten der USA.

+++ 7.50 Uhr: Polizeieinsatz auf der ITB: Wachkräfte bedrängen Israel-Stand +++

Auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin ist die Polizei zum Schutz des Israel-Standes vor pöbelnden Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma ausgerückt. Das bestätigte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatte "Der Tagesspiegel" über den Vorfall berichtet. Drei Männer einer bei der Messe eingesetzten Wachfirma zogen der Polizei zufolge lautstark zum Israel-Stand und riefen "Free Palestine" (Freiheit für Palästina). Zum Schutz vor weiteren Übergriffen sei die Polizei alarmiert worden. Die Beamten stellten die Identität der Männer fest und verwiesen sie des Hauses.

+++ 7.20 Uhr: Räuber als Kontrolleure getarnt - Tote bei Überfall auf Philippinen +++

Bei einem Überfall auf ein Kreditinstitut auf den Philippinen sind vier Männer von der Polizei erschossen worden. Die mutmaßlichen Angreifer wurden nach Angaben der Behörden in einem Schusswechsel getötet, nachdem sie in der Stadt Iba - etwa 130 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila - in das Gebäude der Firma eingedrungen waren. Einem fünften Mann soll die Flucht gelungen sein.

Die Bande hatte sich nach offiziellen Angaben als Mitarbeiter einer Kontrollbehörde ausgegeben, um in das Gebäude der Firma namens Lucky 55 Lending zu gelangen. Dort sammelten die Räuber dann mit Waffengewalt Schmuck, Bargeld und auch persönliche Wertgegenstände der Mitarbeiter ein. Die Polizei traf nach eigenen Angaben am Tatort ein, als sich die Bande gerade mit dem Auto des Firmenbesitzers auf die Flucht machen wollte.

+++ 6.50 Uhr: Neues Amtsenthebungsverfahren gegen Perus Präsident Kuczynski +++

In Peru versucht die Opposition erneut, Präsident Pedro Pablo Kuczynski zu entmachten. Oppositionsabgeordnete brachten am Donnerstag einen Antrag auf Amtsenthebung im Parlament ein. Sie werfen Kuczynski vor, wiederholt über seine Beziehungen mit dem umstrittenen brasilianischen Baukonzern Odebrecht gelogen zu haben.



Im Dezember war bereits ein ähnlicher Antrag gescheitert. Wann das Parlament sich mit dem Antrag befassen wird, ist nicht bekannt. Der 79-jährige Kuczynski, der Geschäftsbeziehungen zu Odebrecht zugegeben hat, weist die Korruptionsvorwürfe zurück. Odebrecht ist in Korruptionsskandale in ganz Lateinamerika verwickelt und soll Hunderte Millionen Dollar an Schmiergeldern gezahlt haben.

+++ 6.45 Uhr: Bericht: Obama in Gesprächen mit Netflix über eigene Show +++

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama befindet sich laut einem Bericht der "New York Times" in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Netflix über eine eigene Show. Eine solche Serie könnte ihm über den weltgrößten Streamingdienst und dessen 118 Millionen Abonnenten eine globale Plattform verschaffen, berichtete die Zeitung. Sie beruft sich auf Teilnehmer an den Verhandlungen, die allerdings noch nicht abgeschlossen seien.

Obama wolle mit der geplanten Show nicht direkt auf die Politik seines Nachfolgers Donald Trump reagieren, schreibt die " New York Times" weiter. Themen könnten allerdings maßgeblich die Felder sein, die Obama auch als Präsident am Herzen gelegen hätten, etwa Gesundheitspolitik, Einwanderung oder das Wahlrecht. Auch seine Frau Michelle Obama solle teilnehmen.



+++ 6.38 Uhr: Obdachloser von Auto überrollt und tödlich verletzt +++

Ein 57 Jahre alter Mann ist in Saarbrücken von einem Auto erfasst worden und gestorben - bei dem Opfer handele es sich um einen Obdachlosen, sagte ein Polizeisprecher. Am Steuer des Unfallwagens habe ein 77 Jahre alter Mann gesessen. Er erlitt bei dem Unfall am Donnerstagabend einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt.

Der 57-jährige Obdachlose sei aus bisher nicht bekannten Gründen auf die Straße gegangen oder gefallen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Wie genau der Unfall passierte und ob er vermeidbar war, werde nun von einem Gutachter untersucht.

+++ 6.35 Uhr. 17 Tote bei Taliban-Angriff auf Sicherheitskräfte in Nordafghanistan +++

Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban auf mehrere Sicherheitsposten der afghanischen Polizei und Armee sind in Nordafghanistan 17 Menschen getötet worden. Der amtierende Polizeichef der Provinz Tachar, Nisamuddin Ghori, sagte am Freitagmorgen, die Taliban hätten die Posten im Bezirk Chwascha Ghar angegriffen und in mehrstündigen Gefechten zehn Polizisten und sieben Soldaten getötet. Die Taliban hätten die vier Posten am Donnerstagabend kurzfristig erobert. Erst um vier Uhr morgens seien die Kämpfe geendet. Überfälle der Taliban auf Armee und Polizei gibt es mittlerweile mehrmals wöchentlich.

+++ 6.30 Uhr: USA bieten Millionen für Hinweise auf drei pakistanische Terroristen +++

Das US-Außenministerium hat für Informationen über drei hochrangige pakistanische Terroristen Belohnungen in Millionenhöhe ausgesetzt. Bis zu fünf Millionen Dollar soll es für Hinweise zum Aufenthaltsort des Chefs der pakistanischen radikalislamischen Taliban, Mullah Fazlullah, geben, heißt es in einer in der Nacht zum Freitag veröffentlichten Stellungnahme. Fazlullah ist unter anderem verantwortlich für das Attentat auf die Schülerin und spätere Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai.

+++ 6.20 Uhr: Australien entschädigt Opfer sexuellen Missbrauchs +++

In Australien sollen Opfer sexuellen Missbrauchs vom Staat bis zu 150 000 australische Dollar (etwa 94 000 Euro) Entschädigung bekommen. Die beiden größten Bundesstaaten New South Wales und Victoria kündigten an, von Juli an Geld an Frauen und Männer auszuzahlen, die als Kinder durch Mitarbeiter öffentlicher Einrichtungen missbraucht wurden. Dort sind etwa 14 000 Menschen betroffen. Insgesamt geht es dabei in Australien jedoch um mehrere zehntausend Fälle aus den Jahren 1960 bis 2015.

Der konservative Premierminister Malcolm Turnbull forderte Kirchen, Verbände, Vereine und andere Institutionen auf, sich an den Ausgleichszahlungen zu beteiligen. Turnbull sprach von einem historischen Moment für alle Menschen, die unter solch "brutaler und bösartiger Gewalt" gelitten hätten. Das Vorhaben geht auf die Empfehlungen einer Kommission zurück, die nach jahrelangen Untersuchungen Ende 2017 ihren Abschlussbericht vorgelegt hatte.

+++ 6.10 Uhr: Grüne fordern Bundesregierung zum Einsatz gegen Fusion von Bayer und Monsanto auf +++

Die Grünen fordern die künftige Bundesregierung auf, sich bei der Europäischen Kommission gegen den Zusammenschluss des deutschen Chemieunternehmens Bayer mit dem US-Saatgutkonzern Monsanto einzusetzen. "Wenn sich Bayer Monsanto einverleibt, hätte das fatale Folgen - vom Acker bis zum Teller", sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Anton Hofreiter, der Nachrichtenagentur AFP. Jetzt sei eine der letzten Chancen gegenzusteuern.



Die Wettbewerbshüter der Kommission wollen bis zum 5. April entscheiden, ob sie dem 56-Milliarden-Euro-Geschäft zustimmen werden oder nicht. Bereits am Freitag soll es nach Informationen der Grünen eine Sitzung von Vertretern der nationalen Kartellbehörden geben. Dort könne auch die Bundesregierung eine Stellungnahme abgeben. Deshalb schrieben Hofreiter und die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Katharina Dröge, einen Brief an die geschäftsführende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und ihren designierten Nachfolger Peter Altmeier (CDU). Darin warnen sie, dass nach der Fusion nur noch vier Unternehmen zwei Drittel des globalen Marktes für Saatgut und Pestizide kontrollieren würden.

+++ 5.05 Uhr: Diakonie fordert Regierung zu grundlegender Pflegereform auf +++

Die Diakonie Deutschland fordert von der neuen Bundesregierung grundlegende Verbesserungen in der Altenpflege. "Das ist ein Gradmesser für die Humanität unserer Gesellschaft", sagte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Lilie begrüßte die von Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag versprochene "Konzertierte Aktion Pflege". Allerdings seien die als Sofortprogramm angekündigten 8000 neuen Pflegefachkräfte zu wenig.

Lilie sagte, in Deutschland gebe es einen Akutbedarf an 60 000 neuen Stellen. "Da reden wir über Milliarden und nicht über 400 Millionen Euro, die den 8000 neuen Stellen entsprechen." Angehörige müssten spürbar entlastet werden, und Verbesserungen dürften nicht in erster Linie zu finanziellen Lasten der Pflegebedürftigen und ihrer Familien gehen, forderte Lilie. Nötig sei eine großzügigere und fundierte Personalbemessung in den Einrichtungen.

+++ 4.10 Uhr: Japanische Notenbank hält an ultralockerer Geldpolitik fest +++

Japans Zentralbank setzt ihre ultralockere Geldpolitik unverändert fort. Das entschied die Bank of Japan (BoJ) nach Abschluss zweitägiger Beratungen. In Marktkreisen war dieser Entschluss allgemein erwartet worden. Hintergrund ist die nach wie vor schwache Preisentwicklung. Von ihrem angestrebten Inflationsziel von zwei Prozent ist die Zentralbank noch immer weit entfernt. Seit Februar 2016 gilt in Japan ein negativer Zinssatz von minus 0,1 Prozent. Damit sollen Banken davon abgehalten werden, Geld bei der BoJ zu parken, statt es als Kredite für Investitionen zu vergeben.

+++ 2.40 Uhr: Experte: Russland hofft auf Bundesregierung als Vermittler +++

Russland erhofft sich von der neuen Bundesregierung mit dem SPD-Politiker Heiko Maas als Außenminister nach Einschätzung eines Experten eine Vermittlerrolle im Konflikt mit dem Westen. "Berlin könnte in der EU und der Nato der Partner sein, der versucht Moskau zu verstehen", sagte der Politologe Wladislaw Below der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. Vor allem der Ukraine-Konflikt und die Vorwürfe der USA, Russland habe sich in die Präsidentenwahl 2016 eingemischt, belasten das Verhältnis zwischen Moskau und dem Westen.

+++ 1.14 Uhr: Breitbandausbau kommt nur langsam voran +++

Der Ausbau des schnellen Internets in Deutschland kommt nur langsam voran. Von den dafür bereitgestellten 1,56 Milliarden Euro wurden zwischen 2015 und 2017 nur 27,7 Millionen Euro ausgegeben. Das geht aus der Antwort einer Berichtsanforderung der Grünen aus dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hervor, über die die "Frankfurter Rundschau" berichtet.

Die Grünen im Bundestag warfen dem früheren Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Versagen vor. "Alexander Dobrindt ist nicht nur als Verkehrsminister, er ist auch als Digitalminister auf ganzer Linie gescheitert", sagte der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler dem Blatt. "Für ihn ist das Internet Neuland geblieben."

+++ 1.00 Uhr: JU-Chef: Flüchtlinge sollten vor allem Sachleistungen erhalten +++

Flüchtlinge sollen nach Ansicht des Junge-Union-Vorsitzenden Paul Ziemiak zukünftig vor allem Sachleistungen statt Geld erhalten. Solange das Asylverfahren noch geprüft werde und Flüchtlinge in Aufnahmezentren lebten, "finde ich Sachleistungen richtig", sagte Ziemiak am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Der Staat solle Unterkunft und Verpflegung bereitstellen, "aber möglichst wenig Anreize schaffen, dass Mittel ungebunden ausgegeben" würden.



"Es gehört zur Wahrheit, dass Menschen zu uns kommen und natürlich einen Teil des Geldes zurück in ihre Heimat schicken", sagte der JU-Chef. "Und dann kommt es zu Situationen, wo am Ende des Monats zu wenig überbleibt. Daran können wir kein Interesse haben."

+++ 0.19 Uhr: Bundesregierung kann Syrien-Hilfe nicht genau aufschlüsseln +++

Die Bundesregierung kann nicht genau aufschlüsseln, welcher Anteil ihrer Hilfsgelder für Syrien in von der Regierung kontrollierte Regionen fließt. Das geht laut "Bild" aus einer schriftlichen Anfrage der Grünen an die Bundesregierung hervor.



Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, erklärte demnach auf Anfrage, eine genaue Bezifferung des deutschen Anteils an humanitären Hilfsmaßnahmen in regimekontrollierten Gebieten sei nicht möglich. Die Grünen-Politikerin Franziska Brantner sagte dem Blatt, die Antwort sei nicht akzeptabel. "Wenn sie die Infos nicht hat, muss sie sie besorgen. Es kann ja schließlich nicht sein, dass sie nicht weiß, wo das Geld landet."