Mit Handy am Steuer: Autofahrerin gesteht Schuld an Tod von Radfahrer (11.44 Uhr)

Wieder Rekordjahr für deutschen Export (8:32 Uhr)

Washington: Mehr als hundert regierungstreue Kämpfer in Syrien getötet (8:09 Uhr)

Tesla schreibt Rekordverlust (0:36 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 11:47 Uhr: Boom im Deutschland-Tourismus: Achtes Rekordjahr +++

Deutschland ist als Reiseland so beliebt wie nie zuvor. 2017 setzte sich der Boom des Inlands-Tourismus das achte Jahr in Folge fort. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland stieg 2017 um 3 Prozent auf den Bestwert von 459,6 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Auch in diesem Jahr dürfte der positive Trend anhalten.





+++ 11:44 Uhr: Mit Handy am Steuer: Autofahrerin gesteht Schuld an Tod von Radfahrer +++

Eine junge Frau hat gestanden, den Tod eines Radfahrers verursacht zu haben, weil sie am Steuer telefoniert und eine rote Ampel missachtet hat. "Bitte glauben Sie mir, es tut mir alles so leid", sagte die 25-Jährige schluchzend am Donnerstag im Amtsgericht Hannover. Der Sohn des toten Radfahrers ist Nebenkläger in dem Prozess.

Der Anklage zufolge war die Frau im Juli vergangenen Jahres durch ein Handygespräch abgelenkt und fuhr deshalb trotz Rotlichts mit Tempo 50 bis 60 auf eine Kreuzung in Langenhagen bei Hannover. Der Radfahrer hatte Grün. Er wurde von dem Sportwagen der Frau erfasst und mit dem Kopf auf die Dachkante des Autos geschleudert, zwei Tage später starb er im Krankenhaus.(Az: 230 Ds 578/17)

+++ 11:38 Uhr: Kohlenmonoxidvergiftung in Esslingen - Ermittler finden gelöstes Rohr +++

Nach der tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung im Haus einer vierköpfigen Familie in Esslingen haben die Ermittler ein fehlerhaftes Rohr entdeckt. Ein von der Heiztherme zum Kamin führendes Verbindungsrohr habe sich aus ungeklärten Gründen aus dem Kaminrohr gelöst, teilte die Polizei am Donnerstag in Baden-Württemberg mit.

Die mögliche Ursache hierfür und auch die Frage, inwiefern das Kohlenmonoxid ins Haus gelangen konnte, soll nun ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Sachverständiger klären. Die beiden 29 Jahre alten Eltern und die 3 und 4 Jahre alten Kinder waren am Montag von Angehörigen durch ein Fenster leblos entdeckt worden.

+++ 11:38 Uhr: Frauen zur Prostitution gezwungen - BGH prüft Menschenhandel-Fall +++

Über einen schweren Fall von Menschenhandel verhandelt seit Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe: Mit Hilfe eines Komplizen soll ein heute 33-Jähriger durch ein perfides System von Abhängigkeit, Ausbeutung und Misshandlungen vier Frauen zur Prostitution gezwungen haben. Dabei inszenierte er sich als "Gesandter" und "Heiliger".

Das Düsseldorfer Landgericht hatte den Mann dafür im November 2016 wegen schweren Menschenhandels und Zuhälterei zu zehn Jahren Haft verurteilt, seinen fünf Jahre jüngeren Komplizen, der als "Loverboy" fungierte, zu acht Jahren. Dagegen haben sowohl die Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt (AZ: 3 StR 274/17).

+++ 11:20 Uhr: Griechenland geht erneut an den Kapitalmarkt +++

Zum zweiten Mal seit ihrem Start im Januar 2015 testet Griechenlands Links-Rechts-Regierung die Rückkehr an den Kapitalmarkt. Für eine siebenjährige Staatsanleihe sei das Orderbuch geöffnet, sagte ein hoher Beamter des Athener Finanzministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei mindestens drei Milliarden Euro aufzunehmen, hieß es. Wie die griechische Finanzpresse unter Berufung auf Kreise der Schuldenagentur berichtete, wird mit einer Rendite um die 3,75 Prozent gerechnet.

+++ 11:15 Uhr: Mann in Flüchtlingsheim getötet - Mutmaßlicher Täter auf der Flucht +++

Möglicherweise ein Zimmergenosse hat einen 41-Jährigen in einem Asylbewerberheim in Bad Homburg umgebracht. Rettungskräfte fanden das aus Pakistan stammende Opfer in der Nacht zum Donnerstag tot in seinem Zimmer, der Mitbewohner ist verschwunden, wie die Polizei in Hessen mitteilte. Nach dem 27-jährigen Pakistaner fahndeten Beamte unter anderem mit einem Hubschrauber. Über Twitter bat die Polizei Autofahrer in der Gegend darum, keine Anhalter im Bereich Bad Homburg mitzunehmen.

+++ 11:09 Uhr: Möglicherweise erneut Häftling aus Berliner Justizvollzugsanstalt entwischt +++

In Berlin ist möglicherweise erneut ein Gefängnisinsasse entwischt. Wie die Senatsverwaltung für Justiz am Donnerstag mitteilte, wurde am Morgen das Fehlen eines Häftlings in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel festgestellt. Das JVA-Gelände werde derzeit noch durchsucht. Zudem sei eine Polizeifahndung ausgelöst worden. Am Nachmittag will Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) weitere Details bekanntgeben.

+++ 8:32 Uhr: Wieder Rekordjahr für deutschen Export +++

Beflügelt von der Erholung der Weltwirtschaft sind Deutschlands Exporte im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit 2011 nicht mehr. Die Unternehmen führten Waren im Rekordwert von 1279,4 Milliarden Euro aus, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Das entsprach einem Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es war das vierte Rekordjahr in Folge.

+++ 8:09 Uhr: CNN: US-Angriff in Syrien tötet mehr als 100 regierungstreue Kämpfer +++

Bei einem Angriff der US-Armee in Syrien sollen einem Bericht zufolge mehr als 100 regierungstreue Kämpfer getötet worden sein. Die US-geführte Anti-IS-Koalition und ihre Verbündeten hätten im Osten des Landes aus der Luft und mit Artillerie angegriffen, zitierte der Sender CNN einen nicht näher genannten Offiziellen der US-Armee. "Wir schätzen, dass mehr als 100 syrische Pro-Regime-Kräfte getötet wurden", sagte er.

Aus syrischen Militärkreisen hieß es, mehr als 150 regierungstreue Kämpfer seien getötet oder verletzt worden. Unter den Opfern seien auch russische Soldaten.



+++ 6:41 Uhr: 350 Autos stecken nach Schneesturm in Japan seit Tagen fest +++

Ein schwerer Wintersturm mit massiven Schneefällen sorgt in Japan weiter für ein Verkehrschaos. Etwa 350 Autos steckten immer noch in den Schneemassen zwischen Sakai und Awara rund 350 Kilometer westlich von Tokio fest. Rund 1300 Soldaten seien im Einsatz, um die Straße an der Westküste der Hauptinsel Honshu freizuschaufeln, wie die Regierung mitteilte.

+++ 6:19 Uhr: Neuseelands berühmtester Vogel wieder da +++

Nach zwei Jahren Suche hat Neuseeland seinen berühmtesten Vogel wieder, einen flugunfähigen Papageien namens Sirocco - hier ein Video der BBC. Das 20 Jahre alte Tier - ein sogenannter Kakapo - wurde auf seiner Heimatinsel am unteren Ende von Neuseelands Südinsel wieder gesichtet, wie die Naturschutzbehörde des Pazifikstaats mitteilte. Sprecherin Deidre Vercoe sagte: "Wir haben ihn echt vermisst. Und wir sind echt froh, dass wir ihn wieder haben." Geschätzt wird, dass es nur noch etwa 150 Kakapos gibt.

+++ 6:06 Uhr: Internationaler Ring von Cyberkriminellen aufgeflogen +++

US-Behörden haben einen groß angelegten Betrug eines internationalen Rings von Cyberkriminellen aufgedeckt. 36 Verdächtige aus den USA und 17 weiteren Ländern rund um den Globus seien angeklagt worden, teilte das Justizministerium in Washington mit. Durch den Ring seien Banken, Unternehmen und Privatkunden unter anderem mittels gestohlener Identitäten um mehr als 530 Millionen Dollar (etwa 430 Millionen Euro) geschädigt worden. Weltweit wurden 13 Mitglieder der Organisation festgenommen, darunter in Frankreich, Australien, Großbritannien, Serbien und Albanien.

+++ 5:51 Uhr: Frankreich will Verteidigungsausgaben bis 2025 stetig erhöhen +++

Frankreich will seine Ausgaben für die Verteidigung in den kommenden sieben Jahren kontinuierlich erhöhen. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 295 Milliarden Euro im Zeitraum von 2019 bis 2025 vorgesehen, wie aus einem Gesetzesentwurf hervorgeht, der am Donnerstag dem Kabinett in Paris vorgelegt werden sollte. Ziel ist es demnach, die Verteidigungsausgaben bis zum Jahr 2025 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen.

+++ 5:07 Uhr: Tödlicher Unfall: Frau in Tiefgarage zwischen Auto und Wand eingeklemmt +++

Eine 67 Jahre alte Frau ist in einer Tiefgarage zwischen einem Auto und einer Wand eingeklemmt und getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Auto am Mittwoch in der Tiefgarage die Abfahrt heruntergerollt und hat die Frau dann erdrückt. Wie es dazu kommen konnte, war noch unklar. "Das muss jetzt ein Gutachter klären", sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr konnte die Frau mit schwerem Gerät aus ihrer Lage befreien - sie starb allerdings noch an der Unfallstelle. Die Frau war alleine unterwegs.

+++ 5:03 Uhr: Kolumbianer gewinnt Treppenlauf im Empire State Building +++

Der Kolumbianer Frank Nicholas Carreño hat den diesjährigen Treppenlauf im New Yorker Empire State Building gewonnen. Carreño erklomm die 1576 Stufen am Mittwochabend (Ortszeit) in 10 Minuten und 50 Sekunden. Bei den Frauen gewann erneut Seriensiegerin Suzy Walsham, die 12 Minuten und 56 Sekunden brauchte. Es war ihr sechster Sieg in Folge und der insgesamt neunte.

+++ 3:18 Uhr: Acht Tote nach Straßeneinsturz in Südchina +++

Beim Einsturz einer Straße in Südchina sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, brach die achtspurige Straße in der Stadt Foshan (Provinz Guangdong) auf einer Fläche so groß wie zwei Basketballfelder zusammen und hinterließ einen sechs bis sieben Meter tiefen Krater.

+++ 3:04 Uhr: Loch auf Autobahn 20 wird immer größer - schon 95 Meter lang +++

Das Loch auf der Autobahn 20 bei Tribsees in Mecklenburg-Vorpommern wird immer größer. Es habe sich von 40 auf rund 95 Meter Länge erweitert, berichtete das Verkehrsministerium in Schwerin auf Anfrage. Die weitere Absackung war von den Experten des Landesamts für Straßenbau im Herbst vergangenen Jahres auch so erwartet worden. Sie konnten aber damals nicht sagen, wann dies passieren wird. Die Fahrbahn war Ende September mehrere Meter tief abgesackt. Wenige Wochen später wurde notgedrungen die gesamte Autobahn beidseitig gesperrt. Der Verkehr wird seither an der Stelle umgeleitet. Der Grund für das Desaster ist ein Torf-Vorkommen unter der Autobahn. Was genau im Boden geschehen ist, ist weiter unklar. Spekuliert wird über die Verwendung zu schwacher Stützen, nicht überprüfter Techniken oder schlicht Fehlkalkulationen.

+++ 0:36 Uhr: Tesla schreibt Rekordverlust - Musk hält an Zielen für Model 3 fest +++

Einen Tag lang wurde Tech-Milliardär Elon Musk mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX für den Abschuss der Superrakete "Falcon Heavy" gefeiert - nun holt ihn sein Elektroautobauer Tesla wieder auf den Boden zurück. Hohe Kosten für den neuen Mittelklassewagen Model 3 brockten Tesla den bislang höchsten Quartalsverlust ein, wie Musks Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Immerhin wurden nach dem Stotterstart des Model 3 die Produktionsziele für den Hoffnungsträger bestätigt, mit dem Musk den Massenmarkt erobern will.

Verglichen mit dem Vorjahreswert weitete Tesla den Verlust in den drei Monaten bis Ende Dezember von 121 Millionen auf 675 Millionen Dollar aus.