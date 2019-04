Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.16 Uhr: Deutschlands Ausfuhren im Februar um fast vier Prozent gestiegen +++

Deutschland Exporte haben im Februar kräftig zugelegt. Der Wert der Ausfuhren stieg um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 108,8 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Einfuhren stiegen um 5,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 90,9 Milliarden Euro. Der Außenhandelsüberschuss betrug damit 17,9 Milliarden Euro. Im Januar hatten die Exporte nur schwach zugelegt. Gegenüber dem Vormonat nahmen die Ausfuhren im Februar kalender- und saisonbereinigt um 1,3 Prozent ab.

+++ 6.56 Uhr: Mörder nicht in geschlossene Psychiatrie zurückgekehrt +++

Ein psychisch kranker Mörder ist nach einem Ausgang nicht in die geschlossene Psychiatrie in Köln zurückgekehrt. Der 67-Jährige, der 2014 schon einmal geflohen war, könne insbesondere unter Alkoholeinfluss sehr aggressiv auftreten, teilte die Polizei mit. Es werde dringend vor Versuchen gewarnt, ihn anzusprechen oder festzuhalten. Laut Polizei verfügt der Gesuchte über Bargeld, ist auf Medikamente angewiesen und hat sich in der Vergangenheit mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt. Meistens hielt er sich demnach im Bereich Bonn, Bornheim oder Troisdorf auf.

+++ 6.28 Uhr: Australien beschlagnahmt 585 Kilo Crystal Meth in Kühlschränken +++

Im Containerhafen von Sydney hat die australische Polizei mehr als eine halbe Tonne Rauschgift im Wert von umgerechnet 480 Millionen Euro sichergestellt. Die insgesamt 585 Tonnen der synthetischen Droge Crystal Meth waren an Bord eines Schiffes aus Singapur in Kühlschränken versteckt, wie Zoll und Polizei mitteilten. Offiziell war die Fracht dann auch noch falsch deklariert: als Elektro-Öfen.

+++ 5.04 Uhr: Steigende Mieten: Politik diskutiert Enteignungen +++

Am Wochenende haben Zehntausende Menschen gegen steigende Mieten protestiert. In Berlin startete ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Darüber diskutiert jetzt die Politik. Grünen-Chef Robert Habeck hält Enteignungen für denkbar, wenn andere Maßnahmen nicht greifen. Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder nannte sie im "Münchner Merkur" dagegen "sozialistische Ideen", die "mit bürgerlicher Politik nichts zu tun" hätten. Der "Rheinischen Post" sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume: Wenn es Habeck ernst meine, könne er ja mal bei den Luxus-Penthouse-Wohnungen seiner Grünen-Anhänger am Prenzlauer Berg anfangen. 3

Der Städte- und Gemeindebund warnt indes vor negativen Folgen der Debatte über die Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Durch publikumswirksame Diskussionen werde die Bereitschaft von Investoren, neuen und zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, im Zweifel deutlich reduziert, sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, der "Passauer Neuen Presse". Linken-Chefin Katja Kipping warf der SPD in der Debatte Zögerlichkeit vor. Sie wünsche sich mehr Mut von SPD-Chefin Andrea Nahles, sagte Kipping der "Welt". Nahles hatte sich gegen Enteignungen ausgesprochen.

+++ 1.58 Uhr: Bericht: Verdienste von Paketzustellern in vergangenen Jahren gesunken +++

Die Verdienste von Paketzustellern sind in den vergangenen Jahren trotz des Booms in der Branche zurückgegangen. Die "Rheinische Post" berichtet, das mittlere Bruttomonatsentgelt sei von 2007 bis 2017 von 2859 auf 2478 Euro gesunken. Dieser Abnahme um 13 Prozent stehe ein Anstieg der Vergleichsentgelte in der Gesamtwirtschaft um 23,7 Prozent gegenüber, schreibt die Zeitung unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Linken-Anfrage.

+++ 0.14 Uhr: Heimatschutzministerin Nielsen verlässt Posten in Trumps Regierung +++

US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen verlässt ihren Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump. Das kündigte Trump auf Twitter an. Ein Grund für den überraschenden Abgang der Ministerin wurde zunächst nicht genannt.

+++ 0.04 Uhr: Bei Safari entführte US-Touristin in Uganda nach Lösegeldzahlung wieder frei +++

Nach Zahlung eines Lösegelds sind in Uganda eine entführte US-Touristin und ihr Fahrer wieder frei. Sie seien "unversehrt zurück", teilte der betroffene Safari-Veranstalter im Queen-Elizabeth-Nationalpark mit. Demnach wurde für die Freilassung ein Lösegeld gezählt. Die genaue Höhe wurde aber nicht bekannt. Auch US-Präsident Donald Trump bestätigte die Freilassung im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Pleased to report that the American tourist and tour guide that were abducted in Uganda have been released. God bless them and their families! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. April 2019

Vier Bewaffnete hatten am Dienstag eine Reisegruppe auf Safari gestoppt und die 35-Jährige und den Reiseführer entführt. Sie forderten ein Lösegeld in Höhe von 500.000 Dollar (445.000 Euro).

Der Queen-Elizabeth-Nationalpark im Südwesten Ugandas ist einer der bekanntesten Ostafrikas. Er liegt an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo, in einer unsicheren Region, in der bewaffnete Gruppen und Milizen aktiv sind.

+++ 0.00 Uhr: Nach fünf Jahren: Michi Beck und Smudo verlassen "The Voice" +++

Michi Beck (51) und Smudo (51) von den Fantastischen Vier verabschieden sich von der Musikshow "The Voice of Germany". "Nach fünf spannenden und erfahrungsreichen Jahren bei "The Voice of Germany" finden wir, dass es an der Zeit ist unser Doppelsieg Zepter weiterzureichen", hieß es auf der Facebook-Seite der Band. "Wir wünschen unseren Nachfolgern viel Spass und Erfolg. Wir sehen uns im Sommer bei den Captain Fantastic Open Airs! Danke für alles."