Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Mordfall Keira: 15-Jähriger zu neun Jahren verurteilt (12.57 Uhr)

EU und Großbritannien verständigen sich auf Brexit-Verlängerung (11.51 Uhr)

Patientenmörder Niels Högel entschuldigt sich bei Angehörigen (10.28 Uhr)

Treibhausgas-Werte in Atmosphäre erreichten 2017 einen neuen Höchststand (11.08)

Datenpanne: Amazon gibt Kundendaten preis (9.58 Uhr)

RWE räumt Barrikaden im Hambacher Forst (9.20 Uhr)

Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2018 leicht gestiegen (08.58)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 12.57 Uhr: Mordfall Keira: 15-Jähriger zu neun Jahren verurteilt +++

Wegen Mordes an der 14-jährigen Keira aus Berlin ist ein Mitschüler zu einer Jugendstrafe von neun Jahren Haft verurteilt worden. Das entschied das Landgericht Berlin. Der Mitschüler hatte das Mädchen erstochen. Die Verhandlung ist wegen des Alters des Angeklagten nicht öffentlich.

+++ 12.28 Uhr: Inkasso-Firmen: Online-Käufer zahlen oft schlecht +++

Mit dem Kaufen soll es schnell gehen, beim Bezahlen haben es die Kunden dann nicht mehr so eilig. Dieses Bild zeichnen die Inkasso-Unternehmen von einem wachsenden Teil der Verbraucher. "Bei Privatkunden haben wir ein laxeres Verhalten hinsichtlich der Rechnungstreue", sagte Kirsten Pedd, die Präsidentin des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen. Aus Sicht der Mitgliedsunternehmen habe sich die Zahlungsmoral leicht verschlechtert - obwohl es vielen Verbrauchern finanziell besser gehe als früher. Besonders der Online- und Versandhandel hat demnach Probleme mit säumigen Kunden, es folgen Energieversorger und Handwerker. Hauptgrund sei nicht mehr Überschuldung, sondern "unkontrolliertes Konsumverhalten", wie aus einer Branchenumfrage hervorgehe.

+++ 12.26 Uhr: Bahn will Störungen in Zügen schneller beheben +++

Die Deutsche Bahn will Wartung und Instandhaltung ihrer Züge möglichst schnell verbessern. Dem Aufsichtsrat des Konzerns seien dazu "detaillierte und umfassende Vorschläge vorgelegt" worden, teilte ein Sprecher mit. Das Kontrollgremium des Konzerns wollte am Nachmittag in Berlin zu einer zweitägigen Klausurtagung zusammenkommen. Über Ergebnisse soll am Freitag informiert werden. Nach einem Bericht des ARD-Magazins "Kontraste" waren im Sommer nur 20 Prozent der eingesetzten ICE-Züge "voll funktionsfähig" unterwegs. "Mit dem aktuellen Stand der Fehlerbeseitigung in unserer Zugflotte sind wir selbst nicht zufrieden", so der Bahnsprecher. Deshalb wolle man "kurzfristig zusätzliche Ressourcen für die Wartung und Instandhaltung der Züge aufbauen".

+++ 12.18 Uhr: Skirennfahrer Osborne-Paradis erleidet Schien- und Wadenbeinbruch +++

Skirennfahrer Manuel Osborne-Paradis hat sich im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in Lake Louise eine schwere Beinverletzung zugezogen. Der Kanadier erlitt bei einem Sturz einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch, wie nach einer Untersuchung mitgeteilt wurde. Der 34-Jährige hatte 2017 bei der WM in St. Moritz die Bronzemedaille im Super-G gewonnen.

+++ 12.14 Uhr: Anschlag auf BVB: Verteidiger wollen weniger als zehn Jahre Haft +++

Im Prozess um den Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund haben die Verteidiger eine Haftstrafe von deutlich unter zehn Jahren beantragt. In seinem Plädoyer vor dem Dortmunder Schwurgericht hielt Rechtsanwalt Carl Heydenreich eine Verurteilung wegen versuchten Mordes für ausgeschlossen. Der Angeklagte Sergej W. habe sich nur der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion schuldig gemacht. Der in Russland geborene Deutsche hatte im Prozess zugegeben, neben dem voll besetzten Mannschaftsbus des BVB drei Bomben gezündet zu haben. Er bestreitet aber jeden Tötungsvorsatz. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits lebenslange Haft beantragt.

+++ 12.06 Uhr: Amnesty wirft Schweden Menschenrechtsvergehen vor +++

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Schweden vor, die Rechte von EU-Bürgern zu verletzten, die in Innenstädten betteln. In einem Bericht von Amnesty heißt es, viele Betroffene hätten keine Unterkunft und keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie zu Wasser und sanitären Einrichtungen. Der Bericht stützt sich auf Interviews mit 58 obdachlosen Menschen aus Rumänien. "Wir fordern, dass die schwedischen Behörden ihren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen und sicherstellen, dass die Menschenrechte für alle gelten, immer", heißt es in einer Erklärung. Die Polizei schätzte den Angaben zufolge 2015, dass sich rund 4700 EU-Bürger in Schweden aufhalten, die aus Not ihre Heimat verlassen haben und in Schweden mit Betteln versuchen, ihre Familien zu ernähren.

+++ 11.56 Uhr: Immer mehr Wolfsrudel leben in Deutschland +++

Die Zahl der Wölfe in Deutschland steigt weiter an. Bundesweit seien nach jüngsten Daten 73 Rudel und damit 13 mehr als im Vorjahreszeitraum bestätigt, teilte das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit. Neue Erhebungen aus den Bundesländern zeigen auch einen Anstieg bei den Wolfspaaren von 21 auf aktuell 30. Die Auswertung des sogenannten Wolfsmonitoring für 2017/2018 ergab zudem drei sesshafte Einzeltiere.

"Die weiterhin positive Entwicklung der Wolfspopulation in Deutschland steht im starken Kontrast zum weltweit dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt", sagte BfN-Präsidentin Beate Jessel. Dieser Erfolg zeige, dass Arten von einem strengen Schutz profitieren. Das Wolfvorkommen konzentriert sich nach Angaben des Bundesamtes weiterhin auf das Gebiet von der sächsischen Lausitz in nordwestliche Richtung über Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen bis nach Niedersachsen.

+++ 11.51 Uhr: EU und Großbritannien verständigen sich auf Verlängerung bei Brexit-Übergangsphase +++

Die Brexit-Übergangsphase kann "ein oder zwei Jahre" verlängert werden, berichtet die Nachrichten-Agentur AFP.

+++ 11.48 Uhr: EU und London wollen "ehrgeizige" und "tiefe" Partnerschaft nach Brexit +++

Die EU und Großbritannien streben nach dem Brexit eine "ehrgeizige" und "tiefe" wirtschaftliche und politische Partnerschaft an. Dies geht aus dem Entwurf der Erklärung zu den künftigen Beziehungen nach dem britischen EU-Austritt hervor, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Im Wirtschaftsbereich sei die "Schaffung eines Freihandelsgebiets" ohne Zölle, Abgaben und mengenmäßige Beschränkungen das Ziel.

+++ 11.30 Uhr: London und Brüssel sollen sich auf Brexit-Erklärung geeinigt haben +++

Unterhändler der britischen Regierung und der EU-Kommission haben sich auf den Entwurf einer politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen nach dem Brexit geeinigt. Dies erfuhr die dpa in Brüssel.

+++ 11.23 Uhr: Dritter Versuch einer Regierungsbildung in Schweden gescheitert +++

In Schweden ist die Regierungsfrage mehr als zehn Wochen nach der Wahl immer noch völlig offen. Die Chefin derZentrumspartei, Annie Lööf, teilte mit, dass es auch ihr nicht gelungen sei, eine mehrheitsfähige Koalition zu bilden. Vor ihr waren der Sozialdemokrat Stefan Löfven und der Konservative Ulf Kristersson mit ihren Sondierungsgesprächen gescheitert. Nach der Parlamentswahl am 9. September haben weder das rot-grüne noch das bürgerliche Lager eine Mehrheit im Parlament.

+++ 11.14 Uhr: Australiens Regierung will Extremisten schneller Staatsbürgerschaft entziehen +++

Australien will Extremisten, die wegen Terrorismus verurteilt wurden, künftig schneller die Staatsbürgerschaft entziehen. Wenn die Täter nachweisbar über weitere Staatsangehörigkeiten im Ausland verfügten oder es dafür begründete Anhaltspunkte gebe, sollen sie "gehen", sagte der konservative Premierminister Scott Morrison. Diese Regel solle sich auch auf gebürtige Australier erstrecken.

"Menschen, die Terrortaten begehen, haben definitiv alles zurückgewiesen, für das dieses Land steht", sagte Morrison. Sie sollten deshalb bereits dann ausgewiesen werden können, wenn sie durch ihre Eltern oder Großeltern die Staatsbürgerschaft in einem anderen Land erhalten könnten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf werde die Regierung bis Jahresende vorlegen.

+++ 10.54 Uhr: Nach Asbestfunden - NDR-Hochhaus in Hamburg bis auf Weiteres geschlossen +++

Bei Raumluftmessungen in mehreren Etagen eines Büro-Hochhauses des NDR in Hamburg-Lokstedt wurden in zwei Räumen im 14. Obergeschoss Asbestfasern nachgewiesen. Bei den nachgewiesenen Asbestfasern handelt es sich um Krokydolith-Asbest (so genannter Blauasbest). Die Geschäftsleitung des NDR hat deshalb entschieden, das Haus bis zur Überprüfung aller Geschosse und der dann gegebenenfalls folgenden Sanierung sofort komplett zu schließen. Das betroffene Gebäude stammt aus den 1970er-Jahren. Damals war asbesthaltige Füllmasse in Fugen zwischen den Geschossdecken verwendet worden

+++ 10.28 Uhr: Patientenmörder Niels Högel entschuldigt sich bei Angehörigen +++

Der bereits verurteilte Patientenmörder Niels Högel hat sich im neuen Prozess um 100 weitere Taten bei den Familien der Opfer entschuldigt. "Wenn es einen Weg geben würde, der Ihnen helfen würde, dann würde ich ihn gehen, glauben Sie mir", sagte der 41-Jährige vor dem Landgericht Oldenburg. "Mittlerweile sitze ich hier in voller Überzeugung, jedem Angehörigen eine Antwort zu geben. Es tut mir wirklich leid."

Der Ex-Krankenpfleger ist wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg angeklagt. Nach Ansicht der Ermittler spritzte Högel seinen Opfern Medikamente in tödlicher Dosis, um sie danach wiederbeleben zu können. Dadurch wollte er seine Kollegen mit seinen Reanimationskünsten beeindrucken. Der aktuelle Prozess läuft seit gut drei Wochen. Zum Auftakt hatte Högel die Vorwürfe mehrheitlich eingeräumt. Wegen sechs anderer Taten auf der Delmenhorster Intensivstation sitzt er bereits lebenslang in Haft.

+++ 10.20 Uhr: UNO: Treibhausgas-Werte in Atmosphäre 2017 auf neuem Höchststand +++

Die Treibhausgas-Werte in der Atmosphäre haben im vergangenen Jahr nach Angaben der Vereinten Nationen einen neuen Höchststand erreicht. "Die wissenschaftlichen Daten sind klar - wenn wir die Treibhausgasemissionen und insbesondere das CO2 nicht schnell reduzieren, wird der Klimawandel zunehmend zerstörerische und unumkehrbare Auswirkungen für das Leben auf der Erde haben", erklärte der Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), Petteri Taalas. Es gebe kaum noch Zeit um gegenzusteuern.

+++ 9.58 Uhr: Amazon veröffentlichte bei Datenpanne E-Mail-Adressen +++

Bei Amazon sind durch eine Datenpanne E-Mail-Adressen einiger Kunden für alle sichtbar gewesen. Der Online-Händler benachrichtigte am späten Mittwoch betroffene Nutzer in den USA und Europa. Der Konzern machte dabei keine Angaben zur Zahl betroffener Nutzer und den Umständen, unter denen die Daten angezeigt wurden. Bei Betroffenen aus Deutschland hieß es im Netz, E-Mail-Adressen mit dazugehörigen echten Namen seien neben Rezensionen zu Produkten bei Amazon veröffentlicht worden.

Amazon erklärte lediglich, der Fehler sei behoben worden und die Nutzer müssten nichts unternehmen. Unklar blieb auch, wie lange der Fehler bestand.

+++ 9.20 Uhr: RWE räumt Barrikaden im Hambacher Forst +++

Der Energiekonzern RWE hat mit der Räumung von Barrikaden und Hindernissen im Hambacher Forst begonnen. Die Polizei schütze die Arbeiter des Unternehmens, teilten die Beamten mit. Räumungen des Wiesencamps oder von Baumhäusern seien nicht geplant, hieß es. Die zuständige Aachener Polizei wird nach Worten einer Sprecherin von Einsatzkräften aus anderen Städten unterstützt. Nähere Angaben zur Anzahl der Beamten machte sie nicht. Via Twitter appellierte die Polizei an die Aktivisten, die sich im Wald aufhalten: "Verhalten Sie sich ruhig und kooperativ!"

+++ 08.58 Uhr: Zahl der Verkehrstoten leicht gestiegen +++

Die Zahl der Verkehrstoten hat sich in den ersten neuen Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, starben zwischen Januar und September 2443 Menschen im Straßenverkehr - 23 mehr als zur gleichen Zeit 2017. Verletzt wurden 297.400 Menschen, was einem Anstieg um 0,8 Prozent entspricht. Von insgesamt 1,9 Millionen Unfällen kamen in rund 230.000 Fällen Menschen zu Schaden.

Wie das Bundesamt weiter mitteilte, ist der Anstieg der Toten vor allem auf den September zurückzuführen. Dieses Jahr starben in dem Monat 327 Menschen im Straßenverkehr - 40 mehr als im September 2017, in dem außergewöhnlich wenig Personen starben. Auch die Zahl der Verletzten lag mit 36.100 etwa 3,6 Prozent höher als im September vor einem Jahr.

+++ 8.20 Uhr: Auto rast in China in Schülergruppe +++

Im Nordosten Chinas ist ein Auto in eine Gruppe von Schülern vor einer Grundschule gerast. Die Zahl der Opfer sei noch unklar, berichteten die Staatsmedien. Der Fahrer sei festgenommen worden, die Ursache des Vorfalls in der Provinz Liaoning werde ermittelt.

+++ 8 Uhr: Südkoreanischer Sektenführer wegen Vergewaltigung zu 15 Jahren Haft verurteilt +++

In Südkorea ist ein Sektenführer wegen Vergewaltigung von Anhängerinnen zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der 75-jährige Lee Jaerock von der Manmin Zentralkirche wurde von einem Gericht in Seoul für schuldig befunden, acht Anhängerinnen über einen langen Zeitraum dutzende Male vergewaltigt zu haben.

Die Opfer seien "der absoluten religiösen Autorität des Beschuldigten unterlegen gewesen und unfähig, sich zu wehren", sagte Richter Chung Moon Sung. Die Opfer hätten geglaubt, Lee sei "ein göttliches Wesen mit göttlicher Macht".

Der Sektenführer wies alle Vorwürfe zurück. Seine Anwälte warfen den Frauen Lügen vor, um sich dafür zu rächen, wegen Regelverstößen aus der Sekte ausgeschlossen worden zu sein.

+++ 5.45 Uhr: Günther warnt Kandidaten für CDU-Vorsitz vor Fokussierung auf Einwanderungsthema +++

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat die Kandidaten für den CDU-Vorsitz davor gewarnt, in ihrem Wettbewerb zu stark auf Einwanderungsthemen wie den UN-Migrationspakt oder eine Abkehr vom Doppelpass zu setzen. "Ich glaube, dass andere Zukunftsherausforderungen für die Menschen eine größere Rolle spielen", sagte Günther der Nachrichtenagentur AFP. Der CDU-Politiker lehnte zudem die Forderung ab, auch in das Bürgerkriegsland Syrien abzuschieben. Eine klare Positionierung der Kontrahenten begrüßte Günther jedoch.

+++ 5.44 Uhr: Sandsturm verdüstert Himmel über Australien - Auch in Sydney +++

Ein riesiger Sandsturm hat am Donnerstag den Himmel über Teilen Australiens verdüstert. Betroffen ist auch die Großstadt Sydney mit ihren mehr als vier Millionen Einwohnern. Nach Angaben der Wetterdienste erstreckt sich der Sturm über eine Distanz von 500 Kilometern. Experten führen die extreme Wetterlage auf die lang anhaltende Trockenheit zurück. Seit August hat es in manchen Gegenden nur wenig geregnet. Die aktuelle Tiefdruck-Lage trägt Sand, Staub und Dreck nun über große Entfernungen weiter.

In Sydney waren Sehenswürdigkeiten wie die Hafenbrücke und die Oper in schmutzigen Dunst gehüllt. Andernorts betrug die Sichtweite nach Angaben der Wetterbehörde BOM (Bureau of Meteorology) sogar nur wenige Meter.

+++ 4.28 Uhr: Grüne: Brexit könnte Umwelt- und Sozialstandards gefährden +++

Die Grünen im Bundestag fürchten, dass Großbritannien nach dem Brexit europäische Umwelt- und Sozialstandards unterlaufen könnte. "Die Bundesregierung muss jetzt sehr genau hinschauen, damit nicht am Ende die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher oder die europäischen Unternehmen die Zeche für das Brexit-Harakiri der Briten zahlen", sagte die europapolitische Sprecherin Franziska Brantner der Deutschen Presse-Agentur.

"Wenn die Briten andere Standards haben wollen, ist das ihre Sache", sagte Brantner. "Es wird aber zu unserem Problem, wenn die Niedrigstandardprodukte über die offene Grenze in Nordirland in die EU kommen." Die Verhandler von EU und Großbritannien sind sich einig, dass es an der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Staat Irland auch künftig keine Kontrollen geben soll.

+++ 3.57 Uhr: Hunderte Migranten aus Mittelamerika in Tijuana angekommen +++

Auf ihrem Weg in Richtung USA sind Hunderte weitere Migranten in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana angekommen, wo sich zunehmend Unmut über die Neuankömmlinge breitmacht. In der größten Migranten-Herberge in der Sportanlage "Benito Juárez" trafen im Laufe

des Mittwochs rund 1300 Menschen ein. Insgesamt waren dort rund 4400 Menschen untergebracht, wie Behörden mitteilten. Die neu angekommenen Migranten waren am Dienstag zu Fuß in der rund 180 Kilometer entfernten Stadt Mexicali nach Tijuana aufgebrochen. Sie sind Teil der sogenannten Migranten-Karawane, die vor mehr als einem Monat in Honduras losgezogen war.

+++ 00.10 Uhr: Neunjähriger in Frankreich offenbar wegen fehlender Hausaufgaben erschlagen +++

Ein Neunjähriger ist in Frankreich nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft offenbar von Familienangehörigen erschlagen worden, weil er seine Hausaufgaben nicht machen wollte. Die Mutter, die 20 Jahre alte Schwester, der 19 Jahre alte Bruder und dessen schwangere Freundin wurden am Mittwoch festgenommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft im ostfranzösischen Mülhausen hatten die Geschwister des Jungen im September einen Krankenwagen gerufen, während die Mutter nicht zu Hause war. Sanitäter konnten das Kind jedoch nicht wiederbeleben. Eine Autopsie ergab, dass der Junge an den Folgen schwerer Schläge starb. Den Ermittlungen zufolge war der Neunjährige verprügelt worden, weil er seine Hausaufgaben nicht machen wollte.