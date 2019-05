Die Meldungen des Tages im Kurz-Überblick:

+++ 05.09 Uhr: Myanmar lässt Reuters-Journalisten frei +++

Nach mehr als 500 Tagen im Gefängnis hat Myanmar zwei Reporter der Nachrichtenagentur Reuters freigelassen. Die Journalisten durften die Haftanstalt in Rangun vorzeitig verlassen, wie die Agentur mitteilte. Sie waren in dem südostasiatischen Land zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil sie sich bei der Recherche zu Massakern an Muslimen illegal Staatsgeheimnisse beschafft haben sollen. Beide beteuern ihre Unschuld.

+++ 05.07 Uhr: Versicherungen sprechen sich offenbar gegen E-Tretroller auf Gehwegen aus +++

Die deutschen Versicherer lehnen einem Medienbericht zufolge die Zulassung von E-Tretrollern mit einer Höchstgeschwindigkeit von 12 Stundenkilometern auf Gehwegen ab. Ein Aufprall mit diesem Tempo auf einen stehenden Fußgänger bedeute je nach Gewicht und konkreter Konstellation "eine Kraft von rund 150 kg, also sechs handelsüblichen Zementsäcken", zitierte das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus einer Stellungnahme des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

"Besonders ältere Personen sind schon allein durch einen Sturz potenziell von langwierigen Verletzungsfolgen betroffen. Insofern ist Zulassung der Nutzung auf Fußverkehrsflächen abzulehnen", heißt es laut RND in der Stellungnahme für eine Anhörung im Verkehrsausschuss des Bundestags an diesem Mittwoch.

+++ 05.04 Uhr: Umfrage: Fast alle Deutschen halten Naturschutz für Pflicht +++

Angesichts des Artensterbens messen die allermeisten Deutschen einer Umfrage zufolge dem Naturschutz überragende Bedeutung zu. 98 Prozent von gut 1500 für das Eurobarometer Befragten in Deutschland sagten, es sei die Verantwortung der Menschheit, die Natur zu schützen. Jeweils 97 Prozent sagten, Biodiversität (biologische Vielfalt) sei wesentlich für den Klimaschutz und trage zu Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen bei.

Die Zahlen legte die EU-Kommission in Brüssel vor. Die Deutschen nehmen das Thema demnach noch etwas wichtiger als die EU-Bürger im Durchschnitt: Insgesamt sagten 96 Prozent von 27 000 Befragten EU-weit, die Menschheit müsse die Natur schützen.

+++ 04:54 Uhr: Deutsche zahlten 2018 erstmals mehr mit Karte als mit Bargeld +++

Die Verbraucher in Deutschland greifen beim Bezahlen immer öfter zur Karte statt zum Bargeld. Im vergangenen Jahr sei im stationären Einzelhandel erstmals mehr Geld per Giro- und Kreditkarte ausgegeben worden als in bar, teilte das Handelsforschungsinstitut EHI in Köln mit.

Insgesamt zahlten die Verbraucher der Studie zufolge 2018 bei ihren Einkäufen gut 209 Milliarden Euro per Karte - 12,4 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Dadurch stieg der Umsatzanteil der Karten auf 48,6 Prozent. Damit überholte die Karte erstmals - wenn auch nur knapp - das Bargeld.

+++ 04.45 Uhr: Millionen Erwachsene können nicht richtig Deutsch lesen und schreiben +++

6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht richtig Deutsch lesen und schreiben. Von ihnen haben mit 52,6 Prozent mehr als die Hälfte Deutsch als Muttersprache. Das geht aus einer vom Bundesbildungsministerium geförderten Studie hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. 47,4 Prozent haben eine andere Erstsprache.

+++ 04.42 Uhr: Flugzeug mit 13 Insassen in Mexiko abgestürzt - Keine Überlebenden +++

Bei dem Absturz eines Privatflugzeugs auf dem Weg von Las Vegas nach Mexiko sind alle 13 Insassen umgekommen. Das Wrack der am Sonntag vom Radar verschwundenen Maschine des Typs Bombardier Challenger 601 wurde von einem Suchflugzeug in schwer zugänglichem Gebirgsgebiet des nordmexikanischen Bundesstaats Coahuila entdeckt. Es gebe keine Anzeichen von Überlebenden, teilten die Behörden mit. Sie korrigierten ihre ursprünglichen Angaben zur Zahl der Insassen von 14 auf 13. Bergungsteams begaben sich auf den Weg zum Unfallort in der Nähe der Ortschaft Ocampo.

Die mexikanischen Passagiere waren nach Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada geflogen, um den Boxkampf zwischen ihrem Landsmann Saúl "Canelo" Álvarez und dem US-Profi Daniel Jacobs um den Weltmeistertitel im Mittelgewicht zu sehen. Auf dem Rückweg nach Monterrey in Mexiko verunglückte der Flieger dann bei schlechtem Wetter aus noch ungeklärten Gründen.

+++ 03.53 Uhr: Trump zeichnet Golfstar Woods mit US-Freiheitsmedaille aus +++

US-Präsident Donald Trump hat Golfstar Tiger Woods mit der US-Freiheitsmedaille ausgezeichnet. Trump pries bei der Verleihung der höchsten zivilen Ehrung der Vereinigten Staaten im Weißen Haus Woods' "unerbittlichen Willen zu gewinnen, zu gewinnen, zu gewinnen". Damit stehe der Ausnahmesportler für den "amerikanischen Geist, Grenzen zu verschieben, Hindernisse zu überwinden und immer noch Größe zu streben".

Die Freiheitsmedaille wurde im Jahr 1963 durch den damaligen Präsidenten John F. Kennedy gestiftet. Bislang wurde sie an mehr als 30 Sportstars vergeben.

+++ 03.46 Uhr: Lehrergewerkschaft GEW: Länder sollen Mathe-Abi überprüfen +++

Angesichts der Proteste gegen das jüngste Mathematik-Abitur fordert die Lehrergewerkschaft GEW eine Überprüfung in den Ländern, in denen sich viele Schüler von den Aufgaben überfordert gefühlt haben - und gegebenenfalls eine Heraufsetzung der Noten. Die betreffenden Kultusministerien müssten sich mit den Schülern zusammensetzen, sagte Ilka Hoffmann, die im Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für das Thema Schule zuständig ist, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Lag es an der Konstruktion der Aufgaben, waren vielleicht bestimmte Aufgaben nicht mehr lösbar, wenn man an den vorherigen gescheitert ist?", fragte sie. "Falls es Fehler bei der Aufgabenstellung gab, muss das Ziel sein, für die Zukunft zu lernen."

+++ 03.32 Uhr: "Unser Royal Baby": US-Komikerin Amy Schumer bringt Sohn zur Welt +++

US-Komikerin Amy Schumer (37, "Dating Queen") und ihr Partner Chris Fischer sind Eltern geworden. Auf Instagram postete Schumer ein Foto von sich, auf dem sie mit geschlossenen Augen das Baby im Arm hält, während Fischer ihr einen Kuss aufdrückt. "22.55 Uhr, letzte Nacht. Unser Royal Baby kam zur Welt", schrieb die Komikerin dazu in Anspielung auf den britischen Nachwuchs von Prinz Harry und Herzogin Meghan, deren Baby am Montagmorgen geboren wurde.

+++ 02.59 Uhr: 210 europäische Bürgermeister fordern neutrale Klimabilanz der EU bis 2050 +++

Mehr als 200 Bürgermeister europäischer Städte haben sich in einem offenen Brief dafür ausgesprochen, dass die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral wird. In dem Schreiben forderten 210 Bürgermeister die Staats- und Regierungschefs auf, dafür bei ihrem Gipfel am Donnerstag in Rumänien eine "langfristige Klimastrategie" auf den Weg zu bringen. Den Brief unterzeichneten Radhauschefs unter anderem aus Paris, London, Athen und Stuttgart.

Ziel müsse es sein, dass in der EU ab Mitte des Jahrhunderts netto kein klimaschädliches CO2 mehr ausgestoßen werde. Damit stellten sich die Bürgermeister hinter einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission vom November. Dieser sei die "einzige realisierbare Option für die Zukunft Europas und der Welt".

+++ 01.03 Uhr: Papua-Neuguinea von schwerem Erdbeben erschüttert +++

Der Pazifikstaat Papua-Neuguinea ist von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert worden. Der Erdstoß ereignete sich Dienstag um 07.19 Uhr Ortszeit (Montag, 23.19 Uhr MESZ) in einer Tiefe von mehr als 120 Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Das Epizentrum lag 33 Kilometer von der Stadt Bulolo entfernt und war bis in die rund 250 Kilometer entfernte Hauptstadt Port Moresby zu spüren. Wegen der Tiefe des Bebens bestand nach Angaben der Behörden keine Tsnunami-Gefahr.