Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Nach Attentat von Christchurch: Hausdurchsuchung in Österreich (11.24 Uhr)

Journalisten droht Haft wegen Berichten über Missbrauchsprozess (10.42 Uhr)

US-Verteidigungsministerium gibt eine Milliarde Dollar für Grenzmauer frei (6.54 Uhr)

Venezuela leidet erneut unter Stromausfall (2.23 Uhr)

Anwalt Avenatti nach Festnahme wieder frei (1.56 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 11.52 Uhr: Macron fordert von China Respekt vor "Einheit der EU" +++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping zu Respekt gegenüber der "Einheit der EU" aufgefordert. "Wir erwarten von unseren großen Partnern, dass sie die Einheit der EU respektieren", sagte Macron nach einem Treffen mit Xi in Paris. An dem Vierer-Gipfel nahmen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teil.

+++ 11.46 Uhr: Razzia im Clan-Milieu - 350 Polizisten im Einsatz +++

Hunderte Polizeibeamte haben 22 Wohnungen und Gebäude in Bremen und im niedersächsischen Umland durchsucht. Die Polizei sprach von einem Schlag gegen die Clan-Kriminalität. Hintergrund seien Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Einsatz lief auch am späten Vormittag noch. Details konnten zunächst nicht mitgeteilt werden. Insgesamt nahmen rund 350 Beamte an der Aktion teil.

+++ 11.24 Uhr: Nach Attentat von Christchurch: Hausdurchsuchung in Österreich +++

Im Zusammenhang mit dem Attentat von Christchurch ist in Österreich die Wohnung des Sprechers der rechten "Identitären Bewegung" durchsucht worden. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums in Wien. Die Staatsanwaltschaft gab aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine Details bekannt. Die "Identitären" wenden sich unter anderem gegen "unkontrollierte Massenzuwanderung". Der mutmaßliche Todesschütze von Christchurch ist ein 28 Jahre alter Rechtsextremist aus Australien.

Nach Angaben des Sprechers der "Identitären", Martin Sellner, war der Grund für die Hausdurchsuchung eine mögliche Spende des Tatverdächtigen von Christchurch an die Bewegung. Die Ermittlungen liefen wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, so Sellner in einem selbst gedrehten Video. Darin erklärt Sellner, er habe mit dem Tatverdächtigen und dem Massaker in Neuseeland nichts zu tun. Vielmehr habe der 28-jährige Australier mit seiner "unverhältnismäßig hohen Spende" der Bewegung schaden wollen. "Er wollte mich damit in die Sache hineinziehen", sagt Sellner in dem Video. Den Betrag werde er einer karitativen Einrichtung spenden, so Sellner.

+++ 11.14 Uhr: Skifahrer aus Baden-Württemberg stirbt nach Sturz am Pistenrand +++

Ein 54-jähriger Mann aus Baden-Württemberg ist beim Skifahren in Österreich tödlich verunglückt. Der Mann war bei schlechter Sicht in Obergurgl in Tirol an den bei der Präparierung entstandenen Randwulst der Piste geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei lösten sich laut Behörden die Ski des Sportlers. Er stürzte über den Wulst hinaus und fiel rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

+++ 11.03 Uhr: Französische Behörden ermitteln nach Fund von Schweinekopf an Moschee-Baustelle +++

Nach dem Fund eines Schweinekopfes und von Tierblut an einer Moschee-Baustelle im südwestfranzösischen Bergerac haben die Behörden Ermittlungen eingeleitet. Die Vergehen könnten mit bis zu sieben Jahren Haft geahndet werden, sagte der örtliche Vize-Staatsanwalt Charles Charollois der Nachrichtenagentur AFP. Am Zaun des Baugeländes für die zukünftige Moschee von Bergerac war am Montag ein abgetrennter Schweinekopf gefunden worden. Die Mauern des noch unfertigen Gebäudes waren laut Polizei innen und außen mit Tierblut beschmiert.

Der Bau der Moschee sei umstritten, sagte Charollois. Es habe bereits zahlreiche Versuche auf Verwaltung- und auf juristischer Ebene gegeben, um das Vorhaben zum Scheitern zu bringen. Es werde deshalb in verschiedene Richtungen ermittelt. Bürgermeister Daniel Garrigue verwies zudem auf eine anti-islamische Plakatkampagne in seiner Stadt. Es sei aber unklar, ob beide Aktionen miteinander zusammenhingen.

+++ 10.42 Uhr: Journalisten droht Haft wegen Berichten über Missbrauchsprozess +++

Wegen Berichten über den Missbrauchsprozess gegen den ehemaligen Vatikan-Finanzchef George Pell in Australien drohen 23 Journalisten Geldstrafen oder sogar Haft. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Victoria erhob Anklage. Ihnen wird zur Last gelegt, gegen eine von Gericht angeordnete Nachrichtensperre verstoßen zu haben. Kardinal Pell (77) war wegen sexuellen Missbrauchs von zwei Chorknaben in diesem Monat zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Über das Verfahren durfte lange Zeit nicht berichtet werden.

Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte die Namen von 23 Journalisten und 13 Medienhäusern, die auf die eine oder andere Weise gegen die Nachrichtensperre verstoßen haben sollen. Betroffen sind renommierte Blätter wie der "Sydney Morning Herald", die "Brisbane Times" oder "The Age". Ausländische Journalisten und Medien sind nicht darunter. Die Verfahren sollen Mitte April vor einem Gericht in Melbourne beginnen.

+++ 10.28 Uhr: Deutsche im Ausland können nicht auf ausländische Adresse in Personalausweis bestehen +++

Im Ausland lebende Deutsche können nicht auf die Eintragung ihrer ausländischen Adresse in den Personalausweis bestehen. Für den Wunsch eines in Tschechien lebenden Rechtsanwalts und seiner Tochter gebe es keine rechtliche Grundlage, entschied das Berliner Verwaltungsgericht in einem veröffentlichten Urteil.

Die beiden wollten demnach erreichen, dass die Deutsche Botschaft in Prag in ihren Personalausweisen den Eintrag "keine Hauptwohnung in Deutschland" durch ihre Adresse in Tschechien ersetzt. Sie begründeten ihr Anliegen unter anderem damit, dass der fehlende Eintrag zu stetigen Nachfragen tschechischer Behörden führe. Das Gericht dagegen begründete sein Urteil damit, dass das Personalausweisgesetz einen Eintrag einer ausländischen Anschrift nicht vorsehe. Demnach liegt zwar ein Entwurf für eine entsprechende Gesetzesänderung vor, in Kraft getreten sei diese aber noch nicht.

+++ 9.41 Uhr: Saudi-Arabien verurteilt US-Entscheidung zu Golanhöhen +++

Saudi-Arabien hat die Entscheidung der USA scharf verurteilt, die Souveränität Israels über die besetzten Golanhöhen anzuerkennen. Das von US-Präsident Donald Trump am Montag unterzeichnete Dekret stoße in Saudi-Arabien auf "entschlossene Ablehnung", berichtete die amtliche Nachrichtenagentur SPA. Die Anerkennung des "besetzten arabisch-syrischen Lands" als Teil Israels sei ein "Verstoß" gegen internationales Recht. Es werde "negative Auswirkungen auf den Friedensprozess in Nahost sowie auf die Sicherheit und die Stabilität der Region" haben, berichtete SPA weiter. Die Golanhöhen sind seit Jahrzehnten ein großer Streitpunkt im Nahost-Konflikt, da das Hochplateau an der Grenze von Israel und Syrien von hoher strategischer Bedeutung ist.

+++ 9.33 Uhr: Flüchtlingsboot sinkt in türkischer Ägäis - vier Tote +++

Nach dem Untergang eines Boots mit Migranten sind in der Ägäis drei Frauen und ein Säugling ertrunken. Das teilte die türkische Küstenwache mit. Elf weitere Menschen seien gerettet worden. Das Boot habe vom westtürkischen Bezirk Ayvacik aus abgelegt und sei dann in Seenot geraten. Zur Staatsangehörigkeit der Migranten machte die Küstenwache zunächst keine Angaben.

+++ 9.12 Uhr: Sieben Übergriffe auf Prostituierte in Berlin-Schöneberg im März +++

In Berlin-Schöneberg sind im März bereits mindestens sieben Prostituierte angegriffen worden. Unter den Opfern waren auch Transsexuelle, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zu den Angriffen machte die Polizei zunächst nicht. Der Staatsschutz ermittelt. Die Maßnahmen zum Schutz potenzieller Opfer seien "angepasst" worden. Zunächst hatte die Nachrichtenseite "Medienzentrum Berlin" über die Übergriffe berichtet. Den Angaben zufolge sollen die Angreifer Säure verwendet haben. Die Polizei machte dazu zunächst keine Angaben.

+++ 8.28 Uhr: See in pink - Gewässer in Melbourne zieht Touristen an +++

Wegen seiner knalligen Farbe hat sich ein See in Australiens zweitgrößter Stadt Melbourne zu einer Touristenattraktion entwickelt: Das Gewässer im Westgate Park, einem ehemaligen Industriegebiet, wird von Zeit zu Zeit pink. Gerade ist dies gerade wieder der Fall. Grund dafür ist, dass das Wasser ungewöhnlich viel Salz enthält. Wenn die Temperaturen hoch sind, die Sonne viel scheint und es wenig regnet produzieren die Algen in dem See besonders viel Beta Carotin - und das Wasser wird pink.

Allerdings ist die Farbe auch schnell wieder weg, wenn sich das Wetter ändert. Viele Touristen mussten deshalb schon enttäuscht abziehen. Im Internet-Kommentar eines Urlaubers aus Deutschland heißt es: "Wir sind extra nach Melbourne gefahren, um den Pink Lake zu sehen. Leider war er alles außer pink. Der See sah ganz normal wie jeder andere aus."

+++ 6.54 Uhr: US-Verteidigungsministerium gibt eine Milliarde Dollar für Grenzmauer frei +++

Das US-Verteidigungsministerium hat eine Milliarde Dollar für den von Präsident Donald Trump gewollten Bau einer Grenzmauer zu Mexiko freigegeben. Mit dem Geld solle ein 91 Kilometer langer Mauerabschnitt in der Region El Paso im Bundesstaat Texas errichtet werden, erklärte der geschäftsführende Verteidigungsminister Patrick Shanahan. Einen entsprechenden Antrag habe das Heimatschutzministerium gestellt. Der US-Kongress hatte Trump die Milliarden für den Bau der umstrittenen Grenzmauer verwehrt. Der Präsident rief deswegen Mitte Februar den Notstand aus. Das erlaubt es ihm, sich die Mauer-Milliarden aus bereits bestehenden Etatposten zu besorgen.

+++ 6.23 Uhr: Militante Palästinenser feuern weiter Raketen - Luftangriffe Israels +++

Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas schaukelt sich trotz Verkündung einer einseitigen Waffenruhe hoch. Militante Palästinenser feuerten in der Nacht zum Dienstag rund 30 Raketen ins israelische Grenzgebiet, wie ein Armeesprecher in Tel Aviv mitteilte. Israels Luftwaffe setzte Angriffe auf Ziele in dem Palästinensergebiet fort.

Israel reagierte damit auf einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen, bei dem am Montag ein Haus nordöstlich von Tel Aviv demoliert worden war. Sieben Menschen erlitten Verletzungen, darunter Kleinkinder. Israels Armee machte die Hamas für den Angriff verantwortlich.

+++ 4.57 Uhr: Kirche: Bislang keine Hinweise auf Missbrauch in Würzburger Kita +++

Im Kinderporno-Fall von Würzburg hat die evangelische Kirche keine Hinweise darauf, dass Kinder in einer ihrer Tagesstätten betroffen sein könnten. "Davon ist uns derzeit nichts bekannt", teilte das Dekanat der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Polizei hatte vergangene Woche eine Kita durchsucht, in der der Partner des mutmaßlichen Täters arbeitete. Beide Männer waren zunächst festgenommen worden. Der Kita-Mitarbeiter kam auf freien Fuß, weil sich der Verdacht gegen ihn nicht erhärtet hatte. Er ist nach Angaben des Dekanats bis auf Weiteres vom Dienst freigestellt.

+++ 2.23 Uhr: Krisenland Venezuela leidet erneut unter schwerem Stromausfall +++

Das Krisenland Venezuela hat erneut unter einem heftigen Stromausfall zu leiden. In der Hauptstadt Caracas und zahlreichen Bundesstaaten waren die Menschen zeitweise ohne Strom. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Netblocks brachen 57 Prozent der Energieversorgung zusammen. "Wir sind wieder Opfer eines Angriffs auf das Transmissionszentrum unseres staatlichen Stromnetzes geworden", sagte Kommunikationsminister Jorge Rodríguez im Fernsehen.

+++ 1.56 Uhr: Stormy-Daniels-Anwalt Michael Avenatti nach Festnahme wieder frei +++

Der ehemalige Anwalt von Ex-Pornostar Stormy Daniels und erklärte Trump-Kritiker Michael Avenatti kommt nach seiner Festnahme unter Auflagen auf freien Fuß. Gegen eine Kaution von 300 000 Dollar (rund 265 000 Euro) sollte er entlassen werden, twitterte der Sender CNN. Darüber hinaus müsse er seinen Pass abgeben und dürfe nicht mit einem Zeugen, dessen Name ungenannt blieb, in Kontakt treten. Avenatti wird vorgeworfen, versucht zu haben, vom Sportartikelhersteller Nike 20 Millionen Dollar zu erpressen, wie die Staatsanwaltschaft in New York via Twitter mitteilte.

Die Vorwürfe basieren auf einem Eintrag des Juristen auf Twitter, in dem er Nike vorwarf, in einen Basketball-Skandal verwickelt zu sein. Laut CNN darf Avenatti lediglich nach Kalifornien und New York reisen. Er habe keinen Einspruch erhoben. Als der Richter ihn gefragt habe, ob er die Vorwürfe gegen sich verstanden habe, habe er geantwortet: "Ja, Euer Ehren."

+++ 0.43 Uhr: US-Militär testet Raketenabwehrsystem +++

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erfolgreich ein Raketenabwehrsystem über dem Pazifik getestet. Das US-Verteidigungsministerium teilte am Montagabend (Ortszeit) mit, der Test zur Abwehr einer Interkontinentalrakete sei erfolgreich verlaufen. Diese sei von einem Testgelände auf einem Atoll abgeschossen worden, das zu den Marshallinseln im südlichen Pazifik gehört. Zwei bodengestützte Abfangraketen wiederum seien von der Luftwaffenbasis Vandenberg im US-Bundesstaat Kalifornien aus gestartet worden. Die Missile Defense Agency sprach von einem "Meilenstein" und erklärte, dies sei der erste Test dieser Art gewesen. Das Abwehrsystem habe einwandfrei funktioniert.

+++ 0.10 Uhr: Drei britische Staatssekretäre treten in Brexit-Streit zurück +++

Im Brexit-Streit treten drei britische Staatssekretäre zurück. Industrie-Staatssekretär Richard Harrington gab seinen Rücktritt über Twitter bekannt. Nach Angaben aus Regierungskreisen scheiden zudem Außenstaatssekretär Alistair Burt und Gesundheitsstaatssekretär Steve Brine aus der Regierung von Premierministern Theresa May aus.

Die drei Staatssekretäre hatten am Montagabend für mehr Befugnisse des Unterhauses im Brexit-Prozess gestimmt - gegen den erklärten Willen der Regierungschefin. Das Unterhaus gab sich mit einer Mehrheit von 329 zu 302 Stimmen mehr Einfluss auf das EU-Austrittsverfahren und will am Mittwoch über mögliche Brexit-Szenarien abstimmen. Der scheidende Industrie-Staatssekretär Harrington warf der Regierung in seinem Rücktrittsschreiben vor, "Roulette" mit dem Schicksal der Bevölkerung zu spielen. Er wolle alles ihm mögliche unternehmen, um einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen zu verhindern.