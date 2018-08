Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

+++ 7.06 Uhr: Trump behauptet, China habe Clintons E-Mails gehackt +++

Chinesische Hacker sind nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl von 2016 in das E-Mail-Konto seiner Gegenkandidatin Hillary Clinton eingedrungen. Trump berief sich dabei offensichtlich auf einen Bericht des rechtspopulistischen US-Blogs "Daily Caller". Dieser beruft sich seinerseits auf eine anonyme Quelle aus Geheimdienstkreisen. Der Blog gilt nicht als seriöse Nachrichtenquelle.

Trump hatte wiederholt im Wahlkampf erklärt, dass die Hackerangriffe gegen Clinton und die Demokraten auch von China und nicht von Russland ausgegangen sein könnten. Er legte jedoch niemals ernsthafte Beweise vor. In seinem jüngsten Tweet forderte er das FBI und das Justizministerium auf, nun Schritte zu unternehmen. Andernfalls würden beide Organisationen ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Trump hatte den Twittereintrag zu ungewöhnlicher Zeit kurz nach Mitternacht abgesetzt.

+++ 6.53 Uhr: Nach Schuss auf deutschen Touristen Teenager in Kanada festgenommen +++

Vier Wochen nach dem lebensgefährlichen Schuss auf einen deutschen Autofahrer in Kanada hat die dortige Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 16-jährigen Teenager. Der 60 Jahre alte Tourist war am 2. August mit seiner Familie auf einer Landstraße in der Provinz Alberta unterwegs, als aus einem vorbeifahrenden dem Auto auf den Deutschen geschossen wurde, so die Polizei. Das Opfer wurde am Kopf getroffen. Sein Auto kam von der Straße ab, die anderen drei Insassen wurden leicht verletzt. Die Polizei machte keine Angaben dazu, warum der Verdächtige schoss. Das Fahrzeug und die mutmaßliche Tatwaffe seien sichergestellt worden.

Nach den Angaben wurde die Kugel in Deutschland aus dem Kopf des Opfers entfernt, sie soll in Kanada mit der sichergestellten Waffe verglichen werden. Der Teenager muss sich wegen 14 Straftaten vor Gericht verantworten, darunter versuchter Mord. Die Polizei habe das Opfer über die Festnahme informiert, sagte Polizeisprecher Curtis Peters dem Sender CTV News. Der Deutsche habe noch einen langen Weg vor sich, bis er wieder gesund sei. Der Zeitung "The Star" zufolge ist der Mann halbseitig gelähmt und kann nicht mehr sprechen.

+++ 6.46 Uhr: Schweres Erdbeben vor Neukaledonien +++

Vor der Küste des französischen Pazifik-Gebiets Neukaledonien hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Nach Angaben des US-Erdbebenwarte USGS hatte es eine Stärke von 7,1. Kurz darauf gab es ein weiteres Beben der Stärke 5,3. Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Die Inselgruppe Neukaledonien liegt im Südpazifik auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Das Epizentrum des Bebens war nach den Angaben etwa 400 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Nouméa, in etwa 27 Kilometern Tiefe.

+++ 6.34 Uhr: Gesetz gegen Hass im Netz erschwert Rechten Mitglieder-Rekrutierung +++

Das Gesetz gegen Hass im Internet erschwert rechtsextremen Gruppen die Suche nach neuen Mitgliedern. Diese müssten alternative Kommunikationsplattformen finden, sagte ein Sprecher des bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz in München. "Nach der Löschung von Accounts beispielsweise auf Facebook, Instagram oder YouTube führt eine Abwanderung auf eine alternative Plattform zu einem Schwund an Followern. Eine geringere Reichweite erschwert dann die Rekrutierung neuer Mitglieder." Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz schreibt Plattformen seit Jahresbeginn vor, klar strafbare Inhalte zu löschen.

Ähnliche Erfahrungen hat auch der Verfassungsschutz in Niedersachsen gemacht. Hier hatte das Gesetz bereits Konsequenzen für Rechtsextreme. "Zuletzt wurden im Mai 2018 die Profilseiten, die der rechtsextremistischen Identitären Bewegung Deutschland (IBD) zugerechnet werden, in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram gesperrt beziehungsweise gelöscht", teilte der Verfassungsschutz mit. Köpfe der Gruppe wollten mit ihren Aktivitäten daraufhin zu in Russland gegründeten sozialen Netzwerken umziehen - bislang nach Erkenntnissen der Behörden mit mäßigem Erfolg.

+++ 6.24 Uhr: Polizei nimmt Mann wegen mutmaßlicher Anschlagspläne gegen Wilders fest +++

Die Polizei in den Niederlanden hat einen Mann wegen mutmaßlicher Anschlagspläne gegen den Rechtspopulisten Geert Wilders festgenommen. Der Verdächtige sei gestern am Hauptbahnhof von Den Haag gefasst worden, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde zunächst verhört. Es wird erwartet, dass er am Freitag einem Richter vorgeführt wird. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben durch ein Video bei Facebook auf den Verdächtigen aufmerksam, in dem der 26-Jährige über ein Attentat auf Wilders sowie auf das niederländische Parlament gesprochen habe. Hintergrund für die mutmaßlichen Anschlagspläne ist offenbar eine frühere Ankündigung von Wilders, einen Wettbewerb für Karikaturen des Propheten Mohammed abhalten zu wollen.

Wilders und seine Freiheitspartei (PVV) haben mit islamfeindlichen Aktionen bereits wiederholt Proteste von Muslimen heraufbeschworen.

+++ 6.17 Uhr: Polizei meldet ruhige Nacht in Chemnitz ++++

Nach den Ausschreitungen der letzten Tage ist es in der Nacht in Chemnitz ruhig geblieben. Es habe keine größeren Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Am Montagabend waren bei Protesten rechter und linker Demonstranten nach Angaben der Polizei in Chemnitz 20 Menschen verletzt worden, darunter zwei Polizisten. Zuvor war am Rande eines Stadtfestes am Wochenende ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden. Als Tatverdächtige gelten ein Syrer und ein Iraker. Am Sonntag zogen rechte Demonstranten durch die Stadt, von denen einige ausländische Passanten attackierten.

+++ 5.13 Uhr: Jedes fünfte getestete Basmatireis-Produkt mangelhaft +++

Die Stiftung Warentest hat eine Reihe von Basmatireis-Produkten unter die Lupe genommen und jedes fünfte als mangelhaft eingestuft. Die Stiftung sprach von einem "enttäuschenden Ergebnis" und erklärte, der Preis sage nichts über die Qualität von Basmatireis aus. Geprüft, zubereitet und verkostet wurden 31 Produkte zu Kilopreisen von 1,78 Euro bis 8,45 Euro. Die Ergebnisse erscheinen in der Septemberausgabe der Zeitschrift "test".

Als gut stuften die Tester nur fünf weiße, lose verpackte Reise ein. Kein Vollkorn-, Kochbeutel- oder Mikrowellenreis konnte überzeugen, erklärte die Stiftung. Zwei Produkte hätten sogar gar nicht verkauft werden dürfen, weil sie höhere Pestizidgehalte aufwiesen als erlaubt. So ist etwa bei Bio-Reis das Bekämpfen von Schädlingen mit Begasungsmitteln verboten, in zwei Bio-Produkten fanden die Tester nach eigenen Angaben aber Rückstände eines Begasungsmittels.

+++ 4.54 Uhr: Bienen belagern Hotdog-Stand in New York +++

Bienen statt Touristen: Tausende von Honigbienen haben einen Hotdog-Stand mitten auf dem belebten Times Square in New York belagert. Geschätzte 40.000 Insekten hatten sich nach Medienberichten auf dem Schirm niedergelassen, nachdem sie zuvor vermutlich wegen der Hitze ihren eigentlichen Unterschlupf auf einem der Dächer Manhattans verlassen hatten. Die Besucher des Times Square machten einen großen Bogen um den Würstchenstand, die Polizei schickte ihre beiden hauptamtlichen Bienenspezialisten,--- um die Insekten einzusammeln. In einer knappen Dreiviertelstunde waren sie sicher in einem Behälter verstaut und auf dem Weg zu einer neuen Heimat auf Long Island.

+++ 4.04 Uhr: Afrikanische Schweinepest: Druck auf Deutschland wächst +++

Europa scheint die Afrikanische Schweinepest (ASP) nicht in den Griff zu bekommen. Bis Ende August sind mit europaweit mehr als 4800 Seuchenfällen bei Wildschweinen und in Hauschweinbeständen bereits rund 700 mehr als im gesamten Vorjahr gemeldet worden. Als besonders kritisch wird die Lage in Rumänien eingeschätzt, wo die Afrikanische Schweinepest vor allem im Donaudelta in einer Vielzahl von Kleinhaltungen aufgetreten ist und sich dort nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) auch stark ausbreitet.

Mit der Zunahme der Nachweise in Osteuropa wächst der Druck auf Deutschland. "In Europa hat sich die Zahl der betroffenen Länder und in diesen Ländern auch die Zahl der betroffenen Regionen erhöht", sagte FLI-Vizepräsident Professor Franz Conraths "Wir erleben das Gegenteil einer Entspannung."

+++ 2.52 Uhr: Riesige Erdogan-Statue von zentralem Platz in Wiesbaden entfernt +++

Polizei und Feuerwehr in Wiesbaden haben die zuvor im Rahmen einer Kunstaktion errichtete Statue des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan abgebaut. Die Stadt habe am Abend entschieden, die riesige Statue vom Platz der Deutschen Einheit im Zentrum zu entfernen, sagte ein Polizeisprecher. Die goldene Erdogan-Statue war Teil des Kunstfestivals "Wiesbaden Biennale" und am Montagabend aufgestellt worden. Es sei den Behörden aber offensichtlich im Vorfeld nicht bekannt gewesen, dass es sich bei dem geplanten Kunstwerk um eine Statue Erdogans handeln werde, so der Sprecher.

Um den Abbau der Statue durch die Feuerwehr zu ermöglichen, wurde der Platz am Abend geräumt, teilte die Polizei mit. Auf dem Platz hatten sich zu diesem Zeitpunkt rund hundert Menschen versammelt. Ein Mann wurde laut Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen, nachdem er nach der Räumung "grundlos andere Anwesende provoziert und für Unruhe gesorgt" habe. Einem Platzverweis sei er nicht nachgekommen.

+++ 2.04 Uhr: Brasilien schickt wegen Migrationskrise Soldaten an venezolanische +++

Angesichts einer anschwellenden Migrationskrise in der Region hat Brasiliens Regierung das Militär an die Grenze zum Nachbarland Venezuela mobilisiert. Der Einsatz in dem nördlichen Bundesstaat Roraima habe zunächst eine Dauer von zwei Wochen, erklärte Staatschef Michel Temer nach einer Kabinettssitzung in der Hauptstadt Brasília.

Südamerika erlebt gerade wohl die größte Flüchtlingskrise seiner Geschichte. Hunderttausende Venezolaner sind in den letzten Monaten auf der Flucht von Hunger und Elend in die Nachbarstaaten geflohen - nach Angaben der UN haben bereits 2,3 Millionen Menschen den einst reichen Erdölstaat Venezuela verlassen. Die Länder der Region sind zunehmend überfordert. Vor zehn Tagen war es in Nordbrasilien zu fremdenfeindlichen Übergriffen gegen Migranten gekommen. In der vergangenen Woche führte zudem Peru schärfere Einreisebestimmungen für Venezolaner ein. Tausende Migranten versuchten daraufhin, noch vor Inkrafttreten der neuen Regeln über den Landweg in das Andenland zu gelangen.

+++ 0.26 Uhr: Erdogan-Statue in Wiesbaden wird abgebaut +++

Die Stadt Wiesbaden hat entschieden, die als Teil eines Kunstfestivals aufgestellte Statue des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan abbauen zu lassen. Die Sicherheit habe nicht mehr gewährleistet werden können, teilte die Stadt über Twitter mit. Von der Polizei hieß es, die Feuerwehr übernehme den Abbau, und zwar noch in der Nacht. Die Räumung des Platzes, auf dem die rund vier Meter hohe und goldfarbene Statue seit Montag stand, sei ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

Gestern Abend hatten sich Anhänger und Gegner des umstrittenen türkischen Präsidenten Erdogan heftige Wortgefechte an der Statue geliefert. Ein Polizeisprecher berichtete von einer "leicht aggressiven Stimmung", jedoch blieb es demnach beim verbalen Schlagabtausch. Der "Wiesbadener Kurier" zitierte Ordnungsdezernent Oliver Franz jedoch mit den Worten, zu verbalen Auseinandersetzungen seien zunehmend auch Handgreiflichkeiten gekommen. "Auch Stichwaffen wurden gesichtet."

+++ 0.06 Uhr: CSU stürzt in Umfrage um fünf Prozentpunkte ab +++

Knapp sieben Wochen vor der Landtagswahl am 14. Oktober in Bayern hat die CSU deutlich an Zustimmung verloren. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder nur noch auf 36 Prozent. Beim vorangegangenen Insa-Trend Ende Juni waren es noch 41 Prozent, also fünf Punkte mehr. Bei der Landtagswahl im September 2013 hatte die CSU 47,7 Prozent geholt.

Insa sieht die Grünen nun auf Platz zwei. Seit der Umfrage im Juni gewinnen sie demnach zwei Punkte auf 15 Prozent und verdrängen die AfD, die unverändert 14 Prozent erreicht, auf Rang drei. Die SPD liegt unverändert bei 13 Prozent und damit auf dem nun vierten Platz. Bei der Landtagswahl 2013 waren es 20,6 Prozent für die Sozialdemokraten. Die Freien Wähler legen ebenso wie die Grünen um zwei Punkte zu und erreichen nun 8 Prozent. Die FDP gewinnt einen Punkt auf 6 Prozent. Die Linken liegen unverändert bei 3 Prozent. Die CSU könnte somit nicht mehr alleine regieren, sich aber ihre Koalitionspartner aussuchen. Möglich wären mehrere verschiedene Koalitionen.

+++ 0.05 Uhr: Kretschmer zu Chemnitz: "Polizei hat einen super Job gemacht" +++

Nach dem Aufmarsch Rechtsextremer und den Ausschreitungen in Chemnitz hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer die Polizeiführung gegen Kritik in Schutz genommen. "Die Polizei hat einen super Job gemacht", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. "Die vielen Demonstranten unterschiedlicher Gruppen wurden auseinandergehalten. Straftaten wurden dokumentiert und werden jetzt rechtlich verfolgt."