+++ 13.41 Uhr: Neuseelands Hauptinseln sind durch schweres Erdbeben näher zusammengerückt +++

Durch das schwere Erdbeben in Neuseeland vor zwei Jahren sind sich die beiden Hauptinseln des Landes ein Stückchen näher gekommen. Bei dem Beben der Stärke 7,8 am 14. November 2016 seien einige Verwerfungslinien, also tektonische Bruchstellen in der Erdoberfläche, erschüttert worden, erläuterten Experten von Neuseelands geowissenschaftlichem Institut GNS Science in einer Studie. Dadurch sei die Südinsel mittlerweile um 35 Zentimeter in Richtung der Nordinsel geschoben worden.

Der Abstand zwischen Cape Campbell, wo die größte Bruchstelle an der Südinsel endet, und der neuseeländischen Hauptstadt Wellington am unteren Zipfel der Nordinsel beträgt der Untersuchung zufolge aber immer noch mehr als 50 Kilometer. Für messbare geologische Veränderungen sorgte das Erdbeben außerdem in der Stadt Nelson. Der Ort am Nordrand der Südinsel sackte um zehn bis 20 Millimeter ab.

+++ 12.23 Uhr: "Gelbwesten" auf den Champs-Elysées: Polizei reagiert mit Tränengas +++

Mehrere hundert "Gelbwesten" haben am Samstagmorgen auf den Champs-Elysées in Paris gegen hohe Benzinpreise und Lebenshaltungskosten protestiert. Dabei kam es zu Rangeleien mit den Sicherheitskräften. Die Polizei versuchte, mit Tränengas und Wasserwerfer die Demonstranten auseinanderzutreiben. Die in gelbe Warnwesten gekleideten Demonstranten versuchten ihrerseits, Sicherheitsbarrieren zu durchbrechen, um zum Élyséepalast, dem Amtssitz des Präsidenten Emmanuel Macron, vorzudringen.

Im Zentrum der französischen Hauptstadt waren zahlreiche Sperrzonen eingerichtet worden, in denen keine Proteste erlaubt sind. Darunter sind auch der Platz de la Concorde und die Champs-Elysées sowie der Bereich um den Élyséepalast. Das Innenministerium hatte die Grünanlage neben dem Eiffelturm, Champ de Mars, als Ort der Demonstration genehmigt. Der Vorschlag wurde von den "Gelbwesten" aber abgelehnt.

Die Regierung hat 3000 Polizisten mobilisiert und befürchtet Ausschreitungen und Gewaltaktionen rechts- und linksextremer Gruppen. Seit einer Woche protestieren die "Gelbwesten" gegen die Reformpolitik von Macron. Bereits zwei Menschen sind während der landesweiten Proteste ums Leben gekommen.

+++ 11.50 Uhr: Niederländische Vogelwelt ist weniger bunt als früher +++

Die Vogelwelt hat sich in den vergangenen 40 Jahren in den Niederlanden erheblich gewandelt. Dies geht aus einem neuen Vogelatlas hervor, der am Samstag in Apeldoorn vorgestellt wurde. Zwar lebten in der Brutsaison ähnlich viele Vögel wie damals, doch habe sich die Zusammensetzung der Arten "spektakulär verändert", heißt es in dem Vogelatlas. In den verschiedenen Regionen des Landes kämen immer stärker die gleichen Vögel vor.

Buntspecht und Baumläufer gebe es mittlerweile überall, hingegen seien Ammer, Brachpieper oder Grauwürger verschwunden. Auch Rebhuhn, Uferschnepfe und Feldlerche seien so gut wie ausgestorben. 1975 seien die Hälfte aller Vögel in den Niederlanden noch Acker- und Weidevögel gewesen - mittlerweile seien es nur noch 20 Prozent. Dünen- und Küstenvögel täten sich schwer, einigen Vogelarten gehe es jedoch auch besser: Dazu gehörten Graureiher oder Wanderfalken.

+++ 11.20 Uhr: Bruder des honduranischen Präsidenten in den USA festgenommen +++

Der Bruder des honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández ist am Freitag in Miami (US-Bundesstaat Florida) wegen mutmaßlicher Verbindungen zum Drogenhandel festgenommen worden. Dies teilte die Regierung in Tegucigalpa mit. Die Festnahme von Juan Antonio Hernández stehe im Einklang mit der Zusicherung des honduranischen Präsidenten im vergangenen Monat, wonach "niemand über dem Gesetzt steht", erklärte sie.

Der ehemalige Chef des Cachiros-Kartells, Devis Leonel Rivera Maradiaga, hatte im März 2017 vor einem Gericht in New York ausgesagt, dass er Antonio Hernández für seine Unterstützung bezahlt habe, als dieser noch Mitglied des Parlaments war. Er beschuldigte auch den Sohn von Ex-Präsident Porfirio Lobo, Fabio Lobo, der wegen der Zusammenarbeit mit dem Drogenkartell zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Laut Maradigas Aussage hatte Los Cachiros über das Unternehmen Inrimar Geschäfte mit der Regierung abgewickelt und Geld gewaschen. Das Kartell schmuggelte tonnenweise Kokain in die USA, bis es von der dortigen Drogenbehörde aufgelöst wurde.

+++ 10.36 Uhr: US-Soldat bei Einsatz in Afghanistan getötet +++

Ein US-Soldat ist in Afghanistan bei einem Einsatz ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der internationalen Streitkräfte in dem Land am Samstag. Die genaueren Umstände und den Ort des Zwischenfalls nannte er unter Verweis auf Vorschriften des US-Außenministeriums nicht.

In den zurückliegenden Wochen haben Angriffe afghanischer Soldaten auf ausländische Militärs, aber auch Angriffe der radikalislamischen Taliban zugenommen. Anfang November war ein US-Soldat im Osten des Landes vermutlich durch einen Soldaten der Einheit getötet worden; ein weiterer US-Soldat wurde verwundet. Im Oktober griffen Taliban in der Stadt Kandahar im Süden des Landes das Gouverneursgebäude an. Ein US-General wurde dabei verwundet; General Scott Miller, der Chef der US- und Nato-Truppen in dem Land, entkam unverletzt.

+++ 9.29 Uhr: Panik in US-Einkaufszentrum nach Schüssen an Black Friday +++

Schüsse am Schnäppchentag Black Friday haben in einem US-Einkaufszentrum für Panik gesorgt. Bei einem Streit in der Shopping Mall von Elizabeth (Bundesstaat New Jersey) erlitt ein Mann Schussverletzungen am Handgelenk, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Hintergründe waren zunächst unklar, doch ließ die Polizei das gesamte Zentrum vorsorglich evakuieren.

Videos in den sozialen Netzwerken zeigten Käufer, die panisch nach Schutz suchten. Einige Augenzeugen berichteten auf Twitter, sie hätten gedacht, es handele sich um einen Schusswaffen-Angriff. Laut den Lokalmedien hatten an dem Tag insgesamt 25.000 Kunden die Mall aufgesucht. Black Friday Wahnsinn in Südafrika

+++ 8.09 Uhr: Polizei in Freiburg startet Großaktionen für mehr Sicherheit +++

Sechs Wochen nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg hat die Polizei ihre Präsenz in der Stadt deutlich ausgeweitet. In der Nacht zum Samstag startete sie ihre erste großangelegte Kontroll- und Fahndungsaktion. Im Einsatz waren mehrere hundert Polizisten, sagte ein Polizeisprecher. Sie überprüften die ganze Nacht an zahlreichen Stellen in der Stadt Personen und Fahrzeuge. Den Angaben zufolge gab es mehrere Festnahmen. Beteiligt an der Aktion waren auch Beamte der Bundespolizei und Fahndungsspezialisten des Landeskriminalamtes.

Solche Razzien und Kontrollen werde es künftig regelmäßig geben, sagte Freiburgs Polizeipräsident Bernhard Rotzinger. Ziel sei es, Verbrechen zu verhindern und aufzuklären sowie das Sicherheitsgefühl der Menschen in Freiburg zu verbessern.

+++ 7.34 Uhr: Merz: CDU hat Aufstieg der AfD mit "Achselzucken" hingenommen +++

Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, wirft seiner Partei vor, den Aufstieg der AfD gleichgültig hingenommen zu haben. Die CDU habe die Wahlerfolge der AfD in Bund und Ländern mit einem "Achselzucken" zur Kenntnis genommen und sich damit zufrieden gegeben, selbst nur so stark zu sein, dass ohne sie nicht regiert werden könne, kritisierte Merz im Deutschlandfunk. "Dieser Anspruch ist mir etwas zu wenig."

Der frühere Unionsfraktionschef bekräftigte: "Mit mir gibt es keine Achsenverschiebung der Union nach rechts." Die CDU müsse sich aber wieder für Themen öffnen, über die sie "vielleicht in den letzten Jahren etwas leichtfertig hinweggegangen ist".

Wenn man in Deutschland wieder braune und schwarze Hemden sehe, der Hitlergruß und Antisemitismus auf offener Straße gezeigt würden "und die CDU darauf erkennbar keine Antwort hat", empfinde er es als persönliche und staatsbürgerliche Verantwortung, seiner Partei Hilfe anzubieten.

+++ 7.00 Uhr: Studie: Klimawandel setzt US- und Weltwirtschaft schwer zu +++

Die Klimaerwärmung wird wird zunehmend zur Gefahr für die Wirtschaft der USA und weltweit. "Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten die jährlichen Verluste in den Vereinigten Staaten durch den Klimawandel hunderte Milliarden Dollar betragen", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Studie der US-Regierung. Der Bericht des National Climate Assessment (NCA) forderte drastische Maßnahmen zur Verringerung von Kohlendioxidemissionen.

Wenn nicht entschieden und anhaltend gegengesteuert werde, sei zu erwarten, dass der Klimawechsel Infrastruktur und Eigentum des Landes beeinträchtigen und die Wachstumsrate der Wirtschaft hemmen werde. Die Klimaerwärmung "jenseits unserer Grenzen" werde sich vermehrt auf Handel und Wirtschaft der USA, einschließlich Import- und Exportpreisen, sowie auf Unternehmen mit internationalen Standorten und Lieferketten auswirken.

Einige Folgen des Klimawandels wie extreme Wetterlagen seien bereits heute in den Vereinigten Staaten sichtbar, heißt es in dem Bericht. Der Bezug zur vom Menschen verursachten Erderwärmung zeige sich dabei immer deutlicher.

+++ 4.56 Uhr: US-Demokraten wollen Trumps Saudi-Arabien-Politik prüfen +++

Die US-Demokraten wollen die Rolle von Präsident Donald Trump in der Affäre um den getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi genauer untersuchen. Der designierte Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, sagte der "Washington Post" (Freitag), dass der Ausschuss nicht nur Fragen im Zusammenhang mit Trumps Antwort auf den Mord an Khashoggi prüfen werde, sondern auch, ob Trumps finanzielle Beziehungen zu den Saudis eben diese Stellungnahme beeinflusst hätten. Darüber hinaus würden aber auch viel umfassendere Fragen über die Beziehungen der USA zu Saudi-Arabien angesehen.

Trump hatte sich am Dienstag mit einer umstrittenen Stellungnahme auf die Seite von Riad geschlagen und erklärt, die USA blieben "ein unverbrüchlicher Partner Saudi-Arabiens". Am Donnerstag legte er nach und wies die Darstellung zurück, die CIA habe Belege für eine Verwicklung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in den Khashoggi-Mord.

+++ 4.46 Uhr: Mindestens neun Tote bei mutmaßlichem IS-Angriff in Libyen +++

Bei einem Angriff auf eine Polizeistation im Südosten Libyens sind am Freitag mindestens neun Sicherheitskräfte getötet worden. Elf weitere Menschen, darunter Zivilisten und ein Polizeichef, seien bei dem Überfall in der Wüstenstadt Taserbo "entführt" worden, sagte ein Sprecher der Sicherheitsbehörden. Für den Angriff wird demnach die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verantwortlich gemacht. Bislang bekannte sich jedoch niemand.

Die Gegend um Taserbo wird von Kämpfern des libyschen Generals Chalifa Haftar kontrolliert. Bereits im Oktober waren bei einem IS-Angriff auf Einheiten Haftars in der zentralen Kufra-Region mindestens fünf Menschen getötet worden.

+++ 4.02 Uhr: Bei Wahl zum CDU-Chef: Spahn will sich Merkel unterordnen +++

Der CDU-Vorsitz-Kandidat Jens Spahn will sich im Fall seiner Wahl Bundeskanzlerin Angela Merkel unterordnen. Spahn sagte in einem Interview mit dem Magazin "Focus" vom Samstag, in Parteifragen habe der Parteichef das letzte Wort, "und in der Regierung gilt natürlich die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin".

Dass die unterschiedlichen Rollen in Partei und Regierung Konfliktstoff in sich bergen, kann der Bundesgesundheitsminister nach eigenen Worten nicht erkennen. "In der Regierung aktiv gestalten zu können wäre für einen Parteichef jedenfalls nicht von Nachteil."

Spahn unterstrich im "Focus" zugleich, dass er zunächst nicht das Amt des Bundeskanzlers anstrebe, sollte ihn der Parteitag Anfang Dezember zum CDU-Vorsitzenden wählen. "Ich will mich deshalb ganz auf diese Aufgabe konzentrieren und habe nicht direkt das nächste Amt im Blick", sagte er.

+++ 3.23 Uhr: Radikaler Kleriker nach Protesten wegen Asia Bibi festgenommen +++

Nach Protesten gegen die Freilassung der Christin Asia Bibi ist in Pakistan ein radikaler Kleriker festgenommen worden. Der Chef der Islamistenpartei Tehreek-e-Labaik (TLP), Chadim Hussain Riswi, sei am Freitagabend (Ortszeit) festgesetzt worden, teilte der pakistanische Informationsminister Fawad Tschaudhri beim Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Riswis Partei hatte die Proteste gegen den Freispruch der Christin vom Vorwurf der Gotteslästerung angeführt. Der Regierung zufolge steht die Festnahme aber in keinem Zusammenhang mit dem Fall Bibis.

Riswi sei von der Polizei vor einer für Samstag in Islamabad geplanten Kundgebung in "Schutzhaft" genommen und in ein "Gästehaus" gebracht worden, erklärte Tschaudhri. Es handle sich dabei um eine Maßnahme zur "Sicherung des öffentlichen Lebens, Eigentums und der Ordnung".

+++ 2.00 Uhr: Japan richtet Weltausstellung 2025 aus +++

Japan richtet die Weltausstellung im Jahr 2025 aus. Die japanische Metropole Osaka setzte sich am Freitag in der zweiten Runde gegen die russische Stadt Jekaterinburg durch, wie das Internationale Büro der Ausstellungen (BIE) in Paris mitteilte. Zuvor war bereits Aserbaidschans Hauptstadt Baku aus dem Rennen geschieden.

In der zweiten Runde erhielt Osaka 92 Stimmen, Jekaterinburg kam auf 61 Stimmen. Die japanische Bewerbung trug den Titel "Die zukünftige Gesellschaft für unsere Leben entwerfen". In einer Videobotschaft an die in Paris versammelten Delegierten sagte Japans Ministerpräsident Shinzo Abo, bei der Ausstellung in Osaka gehe es darum, "unsere Welt zu einem wunderbaren Platz zu machen".

Die Weltausstellungen finden alle fünf Jahre statt, zum nächsten Mal von Oktober 2020 bis April 2021 in Dubai. Die erste Ausstellung wurde im Jahr 1851 in London eröffnet.

+++ 1.15 Uhr: Gefährliche Kälte: Städte richten Schlafplätze für Obdachlose ein +++

Die Zahl der Obdachlosen in Deutschland wächst seit Jahren. Mit Beginn der kalten Jahreszeit haben sich die Großstädte darauf vorbereitet, diese Menschen in Not vor dem Kältetod zu bewahren. Allein in Hamburg sollen rund 2000 Menschen auf der Straße leben. Im Winter gibt es für diese Menschen in der Hansestadt 760 zusätzliche Übernachtungsplätze. Auch in Berlin ist Obdachlosigkeit in den vergangenen Jahren zu einem immer stärker sichtbaren Problem geworden. Geschätzte 6000 bis 10.000 Menschen leben dauerhaft auf der Straße. Darunter sind nach Beobachtung von Hilfseinrichtungen mehr junge Menschen als früher, mehr Frauen und auch mehr Behinderte - unter anderem 35 Rollstuhlfahrer. Als Nothilfe halten Kirchen und andere soziale Träger 1000 Plätze bereit.