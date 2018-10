Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Ärzte: Niki Lauda kann nach Reha normales Leben führen (10.43 Uhr)

Feuerwehrmann rettet Goldfisch nach Überflutung per Facebook-Aufruf (9.13 Uhr)

Polizei gibt nach Bombendrohung in Chemnitz Entwarnung (7.30 Uhr)

Widerstand gegen Spahns Pläne für Organspende (5.37 Uhr)

Wagenknecht wirbt für Rot-Rot-Grün in Hessen (5.06 Uhr)

Polizei räumt Protestcamp nahe Hambacher Forst (4.21 Uhr)

Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Köln (2.14 Uhr)

+++ 10.43 Uhr: Ärzte: Niki Lauda kann nach Reha normales Leben führen +++

Niki Lauda wird nach seiner Lungentransplantation laut seiner Ärzte voraussichtlich wieder ein normales Leben führen können. "Der Motor brummt wieder, am Fahrgestell müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber dann wird es für einen Sieg sicher reichen", sagte Professor Walter Klepetko vom Allgemeinen Krankenhaus in Wien am Donnerstag, einen Tag nach der Entlassung der Formel-1-Legende aus dem Krankenhaus. Mit Blick auf die schwierige Situation Laudas vor der Lungentransplantation habe sich die Situation "optimalst" entwickelt, sagte der Arzt.

Der 69-Jährige hatte Anfang August eine Spender-Lunge erhalten, nachdem sich sein Zustand wegen einer Entzündung der Lungenbläschen dramatisch verschlechtert hatte. Das Immunsystem hatte begonnen, die Lunge zu attackieren. Der ehemalige Rennfahrer, der unter anderem Aufsichtsratschef des Formel-1-Teams von Mercedes ist und als Luftfahrtunternehmer arbeitet, musste an eine externe Pumpe angeschlossen werden, die als Ersatz für die Lunge das Blut mit Sauerstoff versorgte. Zudem versagte eine seiner vor vielen Jahren transplantierten Nieren. Am Mittwoch konnte Lauda das Krankenhaus verlassen.

+++ 9.43 Uhr: Sojus-Rakete bringt russischen Militärsatelliten ins All +++

Zwei Wochen nach dem Fehlstart einer Sojus-Rakete hat Russland ohne Zwischenfälle einen Militärsatelliten ins All geschickt. Die Sojus-Trägerrakete sei am Donnerstagmorgen erfolgreich vom Weltraumbahnhof Plessezk im Norden des Landes abgehoben, berichteten russische Medien unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Es sei der erste Start einer Sojus-Takete nach der Panne.

+++ 9.38 Uhr: Anklage gegen drei Männer nach Brandanschlag auf türkische Moschee in Lauffen +++

Mehr als ein halbes Jahr nach dem Brandanschlag auf eine türkische Moschee im baden-württembergischen Lauffen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart drei Tatverdächtige wegen versuchten Mordes angeklagt. Sie sollen sich zudem wegen versuchter schwerer Brandstiftung vor der Jugendkammer des Landgerichts Heilbronn verantworten, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Ihnen wird vorgeworfen, im März brennende Molotowcocktails auf das Gebäude geworfen zu haben.

Die 19 und 21 Jahre alten Syrer sowie ein 24-jähriger Türke sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon, dass die Tatverdächtigen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK nahestehen. Ermittelt wird zudem noch gegen vier weitere Verdächtige. Den jetzt angeklagten Männern wirft die Staatsanwaltschaft vor, bei der Tat den Tod des in dem Gebäude schlafenden Imams und seiner Frau zumindest billigend in Kauf genommen zu haben.

+++ 9.35 Uhr: Sarkozy muss wegen Wahlkampffinanzierung vor Gericht +++

Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy muss sich wegen des Verdachts der illegalen Wahlkampffinanzierung vor Gericht verantworten. Ein Pariser Berufungsgericht verwarf am Donnerstag Rechtsmittel, die "Sarko" gegen den drohenden Prozess eingelegt hatte, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP. Sarkozy (63) soll bei seiner erfolglosen Wiederwahl-Kampagne 2012 die gesetzliche Obergrenze für Wahlkampfausgaben um gut 20 Millionen Euro überschritten haben. Er war von 2007 bis 2012 Staatschef.

Hintergrund ist die "Bygmalion-Affäre" um eine Kommunikationsagentur dieses Namens. Mit fiktiven Rechnungen soll versucht worden sein, die Kosten für Sarkozys Wahlkampf offiziell unter der Obergrenze von 22,5 Millionen Euro zu halten.

+++ 9.13 Uhr: Feuerwehrmann rettet Goldfisch nach Überflutung per Facebook-Aufruf +++

Nach der Flutkatastrophe in Südfrankreich hat ein Feuerwehrmann einen Goldfisch aus einem Schlammloch gerettet und per Facebook die Eigentümerin und weitere ihrer Fische gefunden. Feuerwehrmann Nicolas gab dem weggeschwemmten Goldfisch zunächst den Namen Moses und startete dann auf Facebook den Aufruf "Moses, der aus dem Wasser gerettet wurde" (Moïse sauvé des eaux), berichteten französische Medien. Zunächst meldeten sich überraschenderweise Feuerwehrkollegen, die in derselben Ecke drei weitere Goldfische gerettet hatten. Schließlich fand sich auch die Eigentümerin, die insgesamt rund 50 Goldfische in einem Gartenteich gehalten hatte.

+++ 8.51 Uhr: Umfrage: CDU und SPD drohen bei Landtagswahl in Hessen herbe Verluste +++

Bei der Landtagswahl am Sonntag in Hessen drohen CDU und SPD einer weiteren Umfrage zufolge herbe Stimmenverluste. In einer von "Spiegel Online" und der "Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen" am Donnerstag veröffentlichten Civey-Befragung kommt die CDU nur auf 27 Prozent, die SPD auf 22 Prozent. Die Grünen können auf ein Rekordergebnis hoffen. In der Umfrage liegen sie bei 18,5 Prozent. Die AfD zieht demnach mit 13 Prozent erstmals in den hessischen Landtag ein. Die Linkspartei kommt in der Umfrage auf acht Prozent, die FDP auf 7,5 Prozent. Laut den Umfragewerten wäre eine Neuauflage der amtierenden schwarz-grünen Landesregierung nicht möglich. Eine Koalition aus CDU und SPD hätte nur eine knappe Mehrheit.

+++ 8.41 Uhr: Deutsche Schulungen für saudi-arabische Grenzschützer ausgesetzt +++

Die Bundespolizei hat Schulungen für den saudi-arabischen Grenzschutz vorerst ausgesetzt. "Seit Oktober finden keine Trainingsmaßnahmen statt", teilte das Bundesinnenministerium am Donnerstagmorgen in Berlin mit. "Sobald eine Entscheidung über die Weiterführung des Projektes erforderlich wird, erfolgt diese nach einer Bewertung der aktuellen Ereignisse und in Abstimmung innerhalb der Bundesregierung." Sichere Grenzen seien auch eine "wesentliche Voraussetzung für eine wirksame Terrorismusbekämpfung".

Der Regierungskritiker Jamal Khashoggi wurde vor drei Wochen im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Saudi-Arabien spricht von einer Schlägerei, die Türkei geht von einem geplanten Mord aus.

+++ 7.30 Uhr: Polizei gibt nach Bombendrohung in Chemnitz Entwarnung +++

Nach einer Bombendrohung in Chemnitz hat die sächsische Polizei Entwarnung gegeben. Bei einer Durchsuchung des Gebäudekomplexes "Moritzhof" seien "keinerlei relevante Gegenstände" gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Am Mittwochnachmittag war bei der Polizei telefonisch eine Drohung gegen das Chemnitzer Jugendamt eingegangen, das im "Moritzhof" untergebracht ist. Daraufhin wurde der Gebäudekomplex evakuiert. Betroffen davon war auch eine Kindertagesstätte, rund 20 Kinder wurden in Sicherheit gebracht.

+++ 7.25 Uhr: Israel fliegt Luftangriffe nach Raketenbeschuss aus Gaza +++

Nach erneutem Raketenbeschuss aus dem palästinensischen Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe Angriffe in dem Küstengebiet geflogen. Eine Rakete sei nach Israel abgefeuert worden, teilte die Armee in der Nacht zu Donnerstag mit. Die Luftwaffe habe daraufhin acht militärische Ziele der radikalislamischen Hamas attackiert. Darunter sei eine Trainingsbasis und ein Ort für die Herstellung von Munition gewesen.

+++ 6.49 Uhr: Bahn will Essen im ICE verfeinern - Speisekarte kleiner +++

Die Deutsche Bahn wird im Dezember das gastronomische Angebot in ihren Fernzügen ändern. Die Speisekarte in ICE und IC werde "etwas kleiner" als bisher, dafür könnten mehr von den beliebtesten Gerichten mitgenommen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. So müssten Gäste seltener enttäuscht werden, wenn ihr Wunschgericht nicht mehr vorrätig sei.

+++ 6.04 Uhr: VW will stärker vom SUV-Boom profitieren +++

VW setzt immer stärker auf den anhaltenden SUV-Boom. Bis 2025 will die Volkswagen-Kernmarke weltweit über 30 SUV-Modelle im Angebot haben - derzeit sind es 11, wie Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann in Wolfsburg sagte. Darunter sollten auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge sein.

+++ 5.37 Uhr: Widerstand gegen Pläne für Widerspruchslösung bei Organspende +++

Im Bundestag formiert sich Widerstand gegen die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Widerspruchslösung bei der Organspende. Die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland berichteten am Donnerstag, Abgeordnete von Union, SPD, Grünen, Linkspartei und FDP würden bereits an einem gemeinsamen Gruppenantrag arbeiten.

"Uns eint das Ziel, die Einführung einer Widerspruchslösung unbedingt zu verhindern", sagte der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger den Zeitungen. "Die Widerspruchslösung ist ein unzulässiger Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht."

Spahn möchte eine doppelte Widerspruchslösung einführen. Diese sieht vor, dass einem hirntoten Menschen Organe entnommen werden können, wenn er oder seine Hinterbliebenen sich nicht ausdrücklich dagegen gewandt haben. Grund ist die sinkende Zahl von Spendern. Bislang ist die Organspende nur bei ausdrücklicher Einwilligung möglich.

+++ 5.06 Uhr: Wagenknecht wirbt für Rot-Rot-Grün in Hessen +++

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hat dafür geworben, nach der Landtagswahl in Hessen ein linkes Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei zu schmieden. "An der Linken wird eine Regierung für mehr sozialen Ausgleich in Hessen nicht scheitern", sagte Wagenknecht den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Donnerstagsausgaben). "Ob SPD und vor allem Grüne allerdings tatsächlich soziale Verbesserungen in Hessen durchsetzen wollen, wird sich nach der Wahl zeigen."

+++ 5.02 Uhr: Bombendrohung in Chemnitzer Innenstadt - Gebäudekomplex evakuiert +++

Wegen einer Bombendrohung ist am Mittwoch im sächsischen Chemnitz ein Behördengebäude in der Innenstadt evakuiert worden. Ein Unbekannter habe am Nachmittag im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion angerufen und die Bombendrohung ausgesprochen, teilte die Polizei mit. In dem Gebäude-Komplex befinden sich das Jugendamt und das Sozialamt sowie die Geschäftsstelle der Sparkasse Chemnitz.

Rund zwei Stunden nach dem Drohanruf begann die Polizei damit, den Gebäudekomplex mit Sprengstoffspürhunden zu durchsuchen. "Dabei wurden keinerlei relevante Gegenstände aufgefunden", teilte die Polizei in der Nacht mit.

+++ 4.27 Uhr: Bundessozialgericht prüft Zuständigkeit bei Krankmeldungen +++

Das Bundessozialgericht in Kassel verhandelt heute (10.30 Uhr), inwieweit der Arzt oder der Patient dafür verantwortlich sind, dass die Krankenkasse zeitnah über eine Krankmeldung informiert wird. Im Streitfall geht es um Krankengeld. Der behandelnde Arzt händigte die für die Krankenkasse gedachte Kopie der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dem Patienten aus.

Da der sie nicht innerhalb der gesetzlichen Wochenfrist an die Kasse weitergab, lehnte diese die weitere Zahlung von Krankengeld ab. Der Patient meint, sein Arzt sei für die Information der Krankenkasse zuständig gewesen. Dessen Versäumnis müsse sich die Kasse zurechnen lassen.

+++ 4.21 Uhr: Polizei räumt Protestcamp nahe Hambacher Forst +++

Die Polizei hat ein Protestcamp von Braunkohlegegnern nahe des Hambacher Forstes geräumt. Die Beamten lösten auf einem früheren Sportplatz im nordrhein-westfälischen Kerpen-Manheim Sitzblockaden auf und trugen Dutzende Aktivisten weg, wie die Aachener Polizei in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Bei 109 Aktivisten wurden die Personalien festgestellt, ihnen droht ein Verfahren wegen Hausfriedensbruches.

+++ 4.05 Uhr: Tesla mit erstem Quartalsgewinn seit zwei Jahren +++

Anleger sind begeistert: Erstmals seit zwei Jahren hat der E-Auto-Pionier Tesla ein Quartal mit schwarzen Zahlen beendet. Firmenchef Elon Musk hatte den Gewinn zwar schon vor Monaten versprochen, doch die Zweifel waren von Anfang an groß. Es sei ein "wahrhaftig historisches Quartal" für Tesla gewesen, schrieb Musk im Brief an die Aktionäre, der am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt wurde. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 312 Millionen Dollar (274 Mio Euro). Es ist der höchste, aber auch erst der dritte Quartalsgewinn seit Teslas Börsengang 2010.

+++ 3.22 Uhr: UN-Ermittler: "Völkermord" in Myanmar immer noch im Gange +++

Die Armee in Myanmar geht nach UN-Angaben mit unverminderter Brutalität gegen die muslimische Rohingya-Minderheit vor. "Das ist ein Völkermord, der immer noch im Gange ist", sagte der Leiter einer UN-Untersuchungsmission, Marzuki Darusman, am Mittwoch vor Journalisten in New York. Anschließend stellte er den Untersuchungsbericht zur Lage in Myanmar dem UN-Sicherheitsrat vor.

+++ 2.14 Uhr: Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Köln - weitere Opfer möglich +++

Nach einem verheerenden Brand mit mindestens zwei Toten in der Kölner Innenstadt könnte die Zahl der Opfer am Donnerstag noch steigen. Zwar sei das Feuer inzwischen unter Kontrolle, Einsatzkräfte hätten jedoch noch nicht alle Räume des Gebäudes betreten können, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Vier Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen mit Rauchvergiftungen davon. Ein Feuerwehrmann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Weitere Opfer seien nicht auszuschließen, teilte die mit 185 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr mit.

Die Toten konnten wegen der schwierigen Bergungsumstände zunächst nicht identifiziert werden. Auch die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Zwei direkt angrenzende Nachbarhäuser wurden wegen des Feuers vorsichtshalber geräumt. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Betroffenen.

+++ 1.20 Uhr: Macron telefoniert mit saudischem König und droht mit Sanktionen +++

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat nach dem gewaltsamen Tod des Journalisten Jamal Khashoggi die Drohung seines Landes mit internationalen Sanktionen gegen die Schuldigen bekräftigt. Frankreich werde nicht zögern, solche Maßnahmen in Absprache mit seinen Verbündeten zu ergreifen, teilte der Élysée-Palast nach einem Telefonat Macrons mit dem saudischen König Salman am Mittwochabend mit. Darin habe Macron seine "tiefe Entrüstung" über das Verbrechen zum Ausdruck gebracht und dessen vollständige Aufklärung gefordert.