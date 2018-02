Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un lädt südkoreanischen Präsidenten ein (08.14 Uhr)

Israelischer Kampfjet nach Einsatz in Syrien abgestürzt (07.28 Uhr

Eurojackpot mit 90 Millionen Euro geht nach Finnland (05.05 Uhr)

Asteroid rauscht nah an der Erde vorbei (01.52 Uhr)

"Psycho"-Schauspieler John Gavin ist tot (01.14 Uhr)

Die News des Tages im stern-Nachrichtenticker:

+++ 10.03 Uhr: Studie: In Deutschland fehlen 300.000 Betreuungsplätze für unter Dreijährige +++

In Deutschland fehlen laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln fast 300.000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Im vergangenen Jahr sei "der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur sehr dynamisch vorangeschritten", heißt es in der Studie. Im März 2017 seien rund 42.000 Kinder unter drei Jahren mehr in Betreuung gewesen als noch im März 2016.

"Gleichzeitig ist aufgrund höherer Geburtenzahlen und Zuwanderung allerdings auch die Kinderzahl deutlich gestiegen, sodass die Betreuungslücke nach wie vor bei rund 300.000 Plätzen liegt", erklärte das Institut.

++ 08.14 Uhr: Nordkoreas Machthaber lädt südkoreanischen Präsidenten ein +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In nach Pjöngjang eingeladen. Kim habe über seine Schwester Kim Yo Jong verbal übermitteln lassen, dass er Moon zu einem baldigen Treffen einlade, teilte ein Sprecher des Präsidialamts in Seoul am Samstag mit. In einem Brief an Moon habe er über seine Absicht geschrieben, die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern. Sollte Moon nach Pjöngjang fahren, käme es zum dritten Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern.

++ 07.28 Uhr: Israelischer Kampfjet nach Einsatz in Syrien abgestürzt +++

Ein israelisches Kampfflugzeug ist bei einem Einsatz in Syrien unter Beschuss geraten und anschließend in Israel abgestützt. Der F16-Kampfjet sei nach einem Angriff auf "iranische Ziele" abgestürzt, teilte das israelische Militär am Samstag mit. Die Piloten konnten sich demnach retten.

Ein israelischer Hubschrauber hatte den Angaben zufolge zunächst eine Drohne abgefangen, die in den israelischen Luftraum eingedrungen war. Anschließend habe der Kampfjet das "iranische Kontrollsystem" in Syrien bombardiert, von wo aus die Drohne gestartet worden sei. Das Flugzeug sei dann unter "massiven Beschuss" der syrischen Flugabwehr geraten. Nach Angaben der Polizei stützte der Kampfjet in der Jesreel-Ebene im Norden Israels ab.

+++ 05.05 Uhr: Eurojackpot mit 90 Millionen Euro geht nach Finnland +++

Ein Lottospieler aus Finnland hat den Eurojackpot von 90 Millionen Euro geknackt. Der Glückliche - oder eine Tippgemeinschaft - hatte nach Angaben von Westlotto bei der Ziehung in Helsinki die 7-8-24-34-46 plus die zwei Zusatzzahlen 4 und 8 richtig angekreuzt. Zudem gab es acht weitere "Lotto-Millionäre", fünf davon aus Deutschland. Jeweils gut 3,5 Millionen Euro streichen demnach Gewinner aus Berlin, Niedersachsen, Baden-Württemberg und zwei Mal Nordrhein-Westfalen ein.

+++ 01.52 Uhr: Asteroid rauscht nah an der Erde vorbei +++

Ein erst vor rund einer Woche entdeckter Asteroid ist relativ nah an der Erde vorbeigeflogen. Der Himmelskörper namens "2018 CB" rauschte gegen 23.30 Uhr MEZ in einer Entfernung von rund 64.000 Kilometern an unserem Planeten vorbei, wie der leitende Forscher des Beobachtungszentrums an der Universität von Arizona, Eric Christensen, bestätigte. Diese Entfernung entspricht weniger als einem Fünftel der Strecke zwischen Erde und Mond. Der Asteroid wird auf einen Durchmesser zwischen 15 und 40 Metern geschätzt. Eine Gefahr für die Erde stellte "2018 CB" nicht dar.

+++ 01.14 Uhr: "Psycho"-Schauspieler John Gavin ist tot +++

Der US-Schauspieler John Gavin ("Psycho") ist tot. Er starb im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Beverly Hills, wie US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher seiner Ehefrau, Schauspielerin Constance Towers, berichteten. Gavin war 86 Jahre alt.

Bekannt wurde er unter anderem durch Rollen in Alfred Hitchcocks Thriller "Psycho", David Millers "Mitternachtsspitzen" und Stanley Kubricks "Spartacus" (alle 1960). Neben seiner Schauspielertätigkeit war Gavin in den 80er-Jahren unter anderem US-Botschafter in Mexiko unter der Regierung von Präsident Ronald Reagan.