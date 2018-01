Die Meldungen im Kurz-Überblick:



Österreichs Vizekanzler will nun doch keine Unterbringung von Flüchtlingen in Kasernen (12.23 Uhr)

Freitag steigt vorzeitig aus Vierschanzentournee aus (10.55 Uhr)

Polizei häuft mehr als 22 Millionen Überstunden an (9.49 Uhr)

Trump wehrt sich auf Twitter gegen Enthüllungsbuch (7.03 Uhr)

Bus kracht nahe Aachen in Bankfiliale - Vier Verletzte (03.17 Uhr)

Die Meldungen des Tages:

+++ 13.59 Uhr: Andreas Hoppe fand die letzten Jahre als "Tatort"-Kommissar "echt quälend" +++

Für Schauspieler Andreas Hoppe waren die letzten Jahre als "Tatort"-Kommissar Mario Kopper teilweise "echt quälend". In der Samstagausgabe der "Neuen Osnabrücker Zeitung" klagt der 57-Jährige vor allem über schwache Drehbücher. "Bei den Büchern, die wir teilweise hatten, konnte man nur staunen, was da überhaupt noch rausgekommen ist", sagte er. Nach 21 Jahren und 56 Filmen ist für Hoppe Schluss mit dem "Tatort". Am Sonntag läuft sein letzter Fall, in dem es um die Verwicklungen der sizilianischen Mafia geht. Künftig ermittelt ein rein weibliches Team im "Tatort" aus Ludwigshafen.

+++ 13.48 Uhr: "Titanic"-Redaktion hat wieder Zugang zu Twitter-Account +++

Das Satiremagazin "Titanic" hat nach der vorübergehenden Sperrung wieder Zugang zu seinem Twitter-Account. Eine entsprechende Mitteilung erhielt die Redaktion nach eigenen Angaben vom Support des Kurzbotschaftendiensts. Mindestens fünf Tweets aus den Monaten Januar und Dezember blieben aber für Deutschland geblockt.



Zu den weiterhin gesperrten Beiträgen gehören den Angaben zufolge Meldungen über den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und die Polizei in Sachsen und München sowie einige der gefälschten Beiträge über die AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Sie hatte sich ebenfalls auf Twitter im Zusammenhang mit den Kölner Silvesterfeiern abfällig über Muslime geäußert.

+++ 13.40 Uhr: Saakaschwili in Georgien in Abwesenheit zu drei Jahren Haft verurteilt +++

Ein Gericht in Tiflis hat Georgiens ehemaligen Staatschef Michail Saakaschwili in Abwesenheit zu drei Jahren Haft wegen Machtmissbrauchs verurteilt. Der Richter befand Saakaschwili für schuldig, vier wegen der Ermordung des georgischen Bankers Sandro Girgwliani 2006 verurteilte Mitarbeiter des Verfassungsschutzes auf unrechtmäßige Weise begnadigt zu haben. Saakaschwili bezeichnete das Verfahren als politisch motiviert und erklärte, dass er der georgischen Justiz nicht vertraue. Er war zwei Amtszeiten lang, von 2004 bis 2013, georgischer Präsident. Später kamen seine prorussischen Gegner an die Macht, die ihm die georgische Staatsangehörigkeit aberkannten.



+++ 13.07 Uhr: JVA Iserlohn: 16-Jähriger verletzt Beamte mit siedendem Wasser +++

Mit einer unerwarteten Attacke hat ein 16-Jähriger in der Justizvollzugsanstalt im nordrhein-westfälischen Iserlohn zwei Vollzugsbeamte mit siedendem Wasser verletzt. Der zum Islam konvertierte Deutsche sollte am Donnerstag zu einem Verhandlungstermin am Landgericht Dortmund vorgeführt werden, sagte der JVA-Leiter Joachim Güttler der Deutschen Presse-Agentur. Er widersetzte sich und verbrühte die beiden Beamten mit Wasser aus einem Wasserkocher. Ein Beamter habe dabei schwere Verbrennungen im Gesicht und am Körper erlitten, der Kollege kam mit leichteren Verletzungen davon.



Dem Teenager wird nach Angaben des Landgerichts die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, er sitzt deswegen seit 2016 in Untersuchungshaft. Es werde von einem "islamistisch motivierten Hintergrund" ausgegangen, sagte Gerichtssprecher Thomas Jungkamp.

+++ 12.59 Uhr: Hund stirbt nach Stromschlag in U-Bahnhof +++

Ein Hund hat in Nürnberg an einem Zugang zur U-Bahn einen tödlichen Stromschlag erlitten. Nach Angaben der Polizei verendete der Schäferhundmischling "Amy" unmittelbar nach der Berührung mit einem Metalltor, an dem 230 Volt Spannung anlagen. Ein durchgescheuertes Kabel, das zu einem Schaukasten führte, hatte das Tor unter Strom gesetzt. Die Berührung hätte auch für Menschen lebensgefährlich sein können, wie ein Polizeisprecher betonte.

+++ 12.49 Uhr: Häftlinge aus Jugendstrafanstalt ausgebrochen +++

Drei Häftlinge sind am Morgen aus einer Jugendstrafanstalt in Thüringen ausgebrochen. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den 19 bis 23 Jahre alten Männern, wie sie auf Twitter mitteilte. Sie sollen zu Fuß unterwegs sein. Die Polizei warnte Autofahrer, in der Umgebung des Gefängnisses bei Arnstadt Anhalter mitzunehmen und die Entwichenen selbst anzusprechen. Alle trugen bei ihrer Flucht Sportbekleidung. Details zu den Umständen der Flucht waren zunächst nicht bekannt. In Berlin hatte kürzlich die Flucht mehrerer Häftlinge aus der Strafanstalt Plötzensee Aufsehen erregt.

+++ 12.41 Uhr: Botschafter geladen: Berlin besteht auf Prozessbeobachtung in Hanoi +++

Die Bundesregierung will den Prozess gegen einen mutmaßlich aus Deutschland nach Vietnam entführten Geschäftsmann durch die deutsche Botschaft in Hanoi beobachten lassen. Deshalb wurde der vietnamesische Botschafter in Berlin erneut zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt geladen. Eine Sprecherin des AA sagte dazu: "Wir wollen den Prozess, der am Montag beginnt, beobachten und arbeiten hart daran, das zu tun." Dem Diplomaten sei diese "nachdrückliche Bitte" übermittelt worden.



Das Außenministerium des kommunistisch geführten Landes hatte zuvor angekündigt, dass zu dem Korruptionsprozess gegen den vietnamesischen Ex-Manager Trinh Xuan Thanh keine ausländischen Medien zugelassen würden. Bei einer Verurteilung droht dem 52-Jährigen die Todesstrafe.

+++ 12.23 Uhr: Österreichs Vizekanzler will nun doch keine Unterbringung von Flüchtlingen in Kasernen +++

Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ hat umstrittene Aussagen zur Verschärfung bei der Unterbringung von Asylbewerbern relativiert. Quartiere für Flüchtlinge in leerstehenden Kasernen seien derzeit kein Thema, sagte der FPÖ-Chef Strache nach der Regierungsklausur im steirischen Schloss Seggau. "Es sind keine Massenquartiere geplant", so der 48-Jährige.

Strache hatte Donnerstagabend in einem Interview mit dem ORF noch davon gesprochen, Flüchtlinge theoretisch in Kasernen unterzubringen. Auch eine Ausgangssperre für Flüchtlinge am Abend und nachts hielt er für denkbar - ohne Details zu nennen. "Es braucht Ordnung, so lange es ein offenes Asylverfahren gibt", sagte Strache.

+++ 12.15 Uhr: Spotify vermeldet 70 Millionen zahlende Abonnenten +++

Der Musikstreamingdienst Spotify hat nach eigenen Angaben weltweit mittlerweile 70 Millionen zahlende Abonnenten. Diejenigen Musikfans mit eingerechnet, die das kostenlose, durch Werbung finanzierte Angebot des Dienstes nutzen, belaufe sich die Zahl der Nutzer auf 140 Millionen Menschen, teilte das Unternehmen mit. Damit blieb die Zahl der Nutzer insgesamt seit der vorherigen Mitteilung im Sommer vergangenen Jahres gleich - die Zahl der zahlenden Abonnenten stieg allerdings um zehn Millionen.

+++ 11.59 Uhr: Zoll findet mehr als 20.000 Ecstasy-Pillen in Kaffeedosen +++

Bei der Kontrolle mehrerer Postsendungen aus Paraguay haben Zollbeamte am Frankfurter Flughafen 20.400 Ecstasy-Tabletten in Kaffeedosen entdeckt. Wie die Behörde mitteilte, war die Luftpost für verschiedene Privatpersonen in Südkorea bestimmt. Wie eine Zollsprecherin sagte, sollten die Tabletten von Frankfurt aus weiter auf die koreanische Halbinsel gesendet werden. Die blauen Tabletten mit dem Wirkstoff Amphetamin fielen den Beamten bei einer Röntgenkontrolle Anfang Dezember auf. "Auf dem Schwarzmarkt hätte man mit dieser Menge mehr als 157.000 Euro erzielen können", hieß es in einer Mitteilung des Zolls



+++ 11.45 Uhr: Norovirus an Bord: 200 Kreuzfahrt-Passagiere erkrankt +++

Bei einer Weihnachtskreuzfahrt sind in Australien 200 Passagiere erkrankt. Sie litten während der zwei Wochen dauernden Kreuzfahrt nach Neuseeland an durch das Norovirus ausgelösten Magen-Darm-Erkrankungen.

An Bord des Schiffes waren dem Veranstalter Princess Cruises zufolge 900 Besatzungsmitglieder und 2130 Passagiere, schrieb die Zeitung "Sydney Morning Herald". Erkrankte Passagiere mussten teils mehrere Tage in ihren Kabinen verbringen.

+++ 11.46 Uhr: Deutlich weniger Mittelmeerflüchtlinge 2017 +++

Über das Mittelmeer sind im vergangenen Jahr nach einer ersten Bilanz 171.635 Menschen nach Europa geflüchtet. Im Jahr davor waren es mehr als doppelt so viele: 363.504, wie die Organisation für Migration (IOM) in Genf berichtete. Knapp 70 Prozent der Menschen seien in Italien angekommen, die anderen in Griechenland, Zypern und Spanien. Bis zum 20. Dezember waren mindestens 3100 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer ums Leben gekommen. Auf der Route von Libyen nach Europa wurden mehr als 20 000 Menschen aus Seenot gerettet, die meisten davon im Mai: fast 4000.

Weltweit kamen nach der vorläufigen IOM-Statistik bei Flucht und Migration mindestens 5300 Menschen ums Leben, ein Drittel weniger als im Jahr davor.

+++ 11.35 Uhr: Messerstiche auf 17-Jährige - Alter von Flüchtling wird überprüft +++

Nach lebensgefährlichen Messerstichen auf ein 17-jähriges Mädchen in Darmstadt lässt die Staatsanwaltschaft das Alter des mutmaßlichen Täters, eines jungen Flüchtlings, überprüfen. Dazu werde ein Gutachten erstellt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der 16-jährige Afghane soll seine Ex-Freundin zwei Tage vor Weihnachten mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben, er sitzt in Untersuchungshaft.



+++ 11.05 Uhr: Neue und bislang größte Primzahl entdeckt +++

Sie füllt mehr als 9000 Buchseiten: Ein Computer hat die bislang größte Primzahl errechnet. Diese 50. sogenannte Mersenne-Primzahl hat fast 23,5 Millionen Stellen und ist damit um mehr als 900.000 Stellen länger als ihre Vorgängerzahl, wie das Mersenne-Primzahlen-Forschungsprojekt "Great Internet Mersenne Prime Search" in den USA mitteilte. Errechnet wurde die Zahl demnach bereits am 26. Dezember am Computer eines Freiwilligen, der Rechnerkapazität für das Projekt zur Verfügung stellte. Sie musste dann aber noch von anderen Experten verifiziert werden.

Die bisherige Rekord-Mersenne-Primzahl wurde im Januar 2016 ebenfalls von einem Computer des Projekts errechnet. Primzahlen lassen sich nur durch sich selbst und eins glatt teilen. Wie viele es von ihnen gibt, ist unbekannt.

+++ 10.59 Uhr: In Deutschland werden immer mehr Verpackungen weggeworfen +++

In Deutschland werden immer mehr Verpackungen weggeworfen. Wie die "Saarbrücker Zeitung" berichtete, wurde 2015 mit 18,1 Millionen Tonnen mehr Plastik, Kunststoff, Aluminium und Karton in den Müll geworfen als je zuvor. Im Jahr zuvor hätten die Deutschen noch 400.000 Tonnen weniger Verpackungen weggeworfen, hieß es unter Berufung auf die Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen.

Demnach wurde in Deutschland im europaweiten Vergleich erneut am meisten Verpackungsmüll entsorgt. Frankreich war dem Bericht zufolge auf dem zweiten Platz (12,4 Millionen Tonnen) und Italien auf dem dritten (12,3 Millionen Tonnen). In Großbritannien wurden in dem Jahr 11,4 Millionen Tonnen Verpackungsmüll entsorgt, wie die Zeitung berichtete. Deutschland ist allerdings auch das bevölkerungsreichste EU-Land.

+++ 10.40 Uhr: Bundesregierung bestätigt Besuch Cavusoglus bei Gabriel in Goslar +++

Die Bundesregierung hat einen Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu bei Außenminister Sigmar Gabriel bestätigt. Das Auswärtige Amt teilte mit, Gabriel werde den türkischen Gast am Samstag in seiner Heimatstadt Goslar empfangen.

Der Besuchstermin war von der türkischen Seite bereits am Mittwoch angekündigt worden. Cavusoglus Visite ist ein Gegenbesuch. Der türkische Außenminister hatte Gabriel im vergangenen November im Urlaubsort Antalya empfangen. Um das deutsch-türkische Verhältnis ist es seit eineinhalb Jahren schlecht bestellt. Zu den Hauptstreitpunkten zählt die Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel.

+++ 10.40 Uhr: Auch Geräte von Apple von entdeckter Sicherheitslücke betroffen +++

Von der neu entdeckten Schwachstelle in Prozessoren sind auch Geräte des US-Technologiekonzerns Apple betroffen. Alle Mac-Systeme und Geräte mit dem iOS-Betriebssystem seien betroffen, allerdings gebe es derzeit keinen Hinweis auf einen Angriff, teilte das Unternehmen mit. Apple riet seinen Kunden aber vorsorglich, nur Anwendungen aus dem eigenen App Store herunterzulade und kündigte außerdem ein Update für den eigenen Safari-Webbrowser in den kommenden Tagen an.

+++ 10.19 Uhr: Richard Freitag steigt vorzeitig aus Vierschanzentournee aus +++

Deutschlands bester Skispringer Richard Freitag steigt einen Tag nach seinem schweren Sturz in Innsbruck vorzeitig aus der Vierschanzentournee aus. Damit wird der Gesamtweltcup-Führende aus Sachsen beim abschließenden Springen am Samstag im österreichischen Bischofshofen nicht mehr antreten. Das bestätigte der deutsche Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller.

"Aktuell macht Skispringen keinen Sinn für mich", sagte Freitag in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes: "Das ist zwar bitter, aber da es in dieser Saison noch einiges zu holen gibt, wäre es unklug, nicht auf den eigenen Körper zu hören."

+++ 09.49 Uhr: Polizei häuft erneut mehr als 22 Millionen Überstunden an +++

Die Polizei hat im vergangen Jahr bundesweit mehr als 22 Millionen Überstunden aufgehäuft. Grund seien zahlreiche Sondereinsätze und neue Aufgaben für die Beamten von Bund und Ländern gewesen, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Damit bleibt die Zahl auf Rekordniveau: 2016 waren es ebenfalls 22 Millionen Überstunden, 2015 noch rund 20 Millionen.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

++ 09.47 Uhr: Arzneimittelausgaben um mehr als eine Milliarde Euro gestiegen +++

Die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenkassen sind im vergangenen Jahr um mehr als eine Milliarde Euro gestiegen. Das geht aus einer Statistik des Apothekerverbandes Abda hervor, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Danach wurden allein in den Monaten Januar bis November 2017 Medikamente für rund 32,2 Milliarden Euro verschrieben - das entspricht einer Steigerung von mehr als drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch die Ausgaben für Impfstoffe gingen demnach deutlich nach oben. Die Krankenkassen erstatteten dafür im vergangenen Jahr 1,13 Milliarden Euro, das waren rund vier Prozent mehr als im Vorjahr

+++ 08.48 Uhr: Heißluftballon mit Touristen in Ägypten abgestürzt +++



Nahe der ägyptischen Stadt Luxor ist ein Heißluftballon mit rund 20 Menschen, darunter Touristen, an Bord abgestürzt. Die genaue Zahl der möglichen Opfer war zunächst unklar, wie Behördenvertreter sagten. Der Gouverneur von Luxor, Mahmud Badr, bestätigte den Unfall.

+++ 08.33 Uhr: Twitter sperrt Account rechtsradikaler griechischer Partei +++

Der Kurznachrichtendienst Twitter macht auch in Griechenland Ernst mit seiner Ankündigung, gegen Hassreden und Rassismus durchzugreifen: Seit Donnerstag ist der Account der griechischen rechtsradikalen Partei Chrysi Avgi (Goldene Morgenröte) bei Twitter gesperrt. Damit ist die Partei in den großen sozialen Netzwerken weitgehend isoliert - auch Facebook und Instagram haben die Konten der Partei bereits gelöscht.

+++ 07:03 Uhr: Trump wehrt sich auf Twitter gegen Enthüllungsbuch +++

Nachdem er das Erscheinen eines brisanten Enthüllungsbuchs nicht verhindern konnte, attackiert US-Präsident Donald Trump den Autor via Twitter: Das Buch, das der Journalist Michael Wolff geschrieben habe, sei "voller Lügen", verdrehe die Tatsachen und berufe sich auf "Quellen, die nicht existieren", schrieb der US-Präsident im Kurzbotschaftendienst.

Er habe dem Autor keinerlei Zugang zum Weißen Haus gewährt, ihn mehrfach abgewiesen und auch nie mit ihm über ein Buch gesprochen, fügte Trump hinzu

+++ 06.00 Uhr: Deutsche Verbraucherschützer kritisieren Chiphersteller +++

Angesichts der Sicherheitslücke in Computerchips von Milliarden Geräten werfen deutsche Verbraucherschützer den Herstellern vor, zu Lasten der Kunden zu wenig in die Sicherheit ihrer Produkte zu investieren. "Wenn ein Problem offenkundig wird, versuchen die Hersteller Schadensminimierung mit geringstmöglichem Aufwand - und möglicherweise zu Lasten der Verbraucher", sagte der Sprecher des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Otmar Lell, der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Sicherheitsexperten hatten am Mittwoch erklärt, in Chips der großen Hersteller Intel, AMD und ARM seien "ernsthafte Sicherheitslücken" entdeckt worden. Demnach sei es potenziell möglich, dass sensible Informationen wie Passwörter, Verschlüsselungen oder Daten aus Programmen von Unbefugten ausgelesen werden.



+++ 04.54 Uhr: "Burglind" verursacht laut Schätzung dreistelligen Millionenschaden +++



Der erste Sturm des neuen Jahres hat nach ersten Schätzungen dreistellige Millionenschäden hinterlassen. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) geht davon aus, dass das Tief "Burglind" in der Bundesrepublik deutlich weniger als eine halbe Milliarde Euro Schaden verursacht hat. Damit wäre "Burglind"

zwar ein schwerer, aber kein Rekordsturm gewesen. Das Ranking der fünf schwersten Winterstürme der vergangenen 20 Jahre wird noch immer von "Kyrill" angeführt, wie der Verband mitteilte. Der verheerende Sturm hatte 2007 versicherte Sachschäden in Höhe von über zwei Milliarden Euro hinterlassen.

+++ 04.06 Uhr: Perus Ex-Staatschef Fujimori nach Begnadigung frei +++



Der wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilte frühere peruanische Staatschef Alberto Fujimori ist frei. Nach einer umstrittenen Begnadigung durch Präsident Pedro Pablo Kuczynski konnte der 79-Jährige das Krankenhaus in Lima als freier Mann verlassen, wie AFP-Reporter berichteten. Er war dort wegen Herzproblemen zwölf Tage in Behandlung gewesen.

Präsident Kuczynski hatte seinen Vorgänger Fujimori am 24. Dezember mit Verweis auf seine schlechte Gesundheit begnadigt und seine Haftentlassung verfügt. Damit löste er Protestkundgebungen im Inland und heftige Kritik auch im Ausland aus. Fujimori regierte Peru von 1990 bis 2000 mit harter Hand. 2007 war er der Bestechung, des mehrfachen Mordes, des Einsatzes von Todesschwadronen und anderer schwerer Menschenrechtsverbrechen für schuldig befunden und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden.



+++ 03.17 Uhr: Bus kracht in Bankfiliale - vier Verletzte +++



Ein Linienbus ist am Donnerstagabend in Alsdorf bei Aachen in eine Bankfiliale gekracht. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei vier Menschen leicht verletzt, hieß es bei der Polizei Aachen. Die Busfahrerin hatte beim Linksabbiegen an einer Kreuzung im Stadtteil Mariadorf die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Bus stieß mit vier Autos zusammen und krachte schließlich in das Schaufenster der Bankfiliale. Dabei wurden die Busfahrerin, zwei Fahrgäste und ein Insasse eines Autos leicht verletzt.

+++ 02.54 Uhr: Rettungsschwimmerin ertrinkt bei Übung nahe Schwäbisch Hall +++



Drama bei einer Hochwasserübung: Eine 28 Jahre alte Rettungsschwimmerin ist in der Nähe von Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg im Fluss Kocher ertrunken. Sie war mit vier anderen Mitgliedern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Rahmen einer Übung unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In der Nähe von Michelbach kenterte das Boot an einem Wehr. Die Frau wurde von den Wassermassen mitgerissen. Die anderen Insassen konnten sich retten.

+++ 02.53 Uhr: Süd- und Nordkorea einigen sich auf Gespräche +++



Süd- und Nordkorea haben sich im Zuge ihrer Annäherung auf Gespräche in der nächsten Woche geeinigt. Nordkorea habe den Vorschlag Südkoreas akzeptiert, am Dienstag im Grenzort Panmunjom ein Treffen abzuhalten, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Freitag mit. Es soll dabei um eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar und allgemein um die Verbesserung der bilateralen Beziehungen gehen. Die Lage in der Region ist derzeit wegen des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm sehr angespannt.

+++ 00.36 Uhr: Überschwemmungen und Erdrutsche im Hochschwarzwald +++



Starke Regenfälle und Tauwetter haben in der Nacht in der Stadt St. Blasien in Baden-Württemberg für größere Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Das teilte die Polizei in Freiburg mit. In dem Ort im Landkreis Waldshut seien die Häuser eines kompletten Straßenzugs evakuiert worden, der überschwemmt sei. Rund 100 Anwohner seien in eine Turnhalle gebracht worden, sagte ein technischer Einsatzleiter. "Es besteht die Gefahr einer Katastrophe", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Menschen seien zunächst nicht zu Schaden gekommen. Auch im wenige Kilometer entfernten Menzenschwand sei die Lage kritisch. Rettungs- und Hilfskräfte seien mit einem Großaufgebot im Einsatz. Häuser seien durch Erdrutsche bedroht.

+++ 00.07 Uhr: Bundesbürger laut Umfrage eher für Neuwahl +++



Die Bundesbürger sind einer neuen Umfrage zufolge eher für eine Neuwahl als für eine erneute große Koalition aus Union und SPD. In einer repräsentativen Insa-Umfrage im Auftrag des Nachrichtenmagazins "Focus" sprachen sich nach einer entsprechenden Frage 34 Prozent der Befragten für eine Neuwahl des Bundestags aus. Nur 30 Prozent favorisieren hingegen eine große Koalition, lediglich 15 Prozent eine ebenfalls mögliche Minderheitsregierung der Union.