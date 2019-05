+++ 5.36 Uhr: Pompeo kommt zu Iran-Gesprächen nach Brüssel +++

US-Außenminister Mike Pompeo kommt am Montag zu Gesprächen über den Iran nach Brüssel. Das kündigte ein Mitarbeiter des US-Außenministeriums kurz vor Pompeos Abreise an. Seinen ursprünglich geplanten Besuch in Moskau sagte der Minister demnach ab. Stattdessen wird Pompeo am Dienstag nach Sotschi fliegen und dort Russlands Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow treffen.

Die EU-Außenminister kommen ab 10 Uhr in Brüssel zusammen, um über den Iran zu beraten. Das Land hatte zuvor angekündigt, bestimmte Auflagen aus dem Atomabkommen nicht mehr einzuhalten und binnen 60 Tagen mit weiteren Schritten gedroht. Die USA hatten daraufhin ihre Sanktionen gegen Teheran verschärft und Kriegsschiffe und Langstreckenbomber in die Region verlegt.

+++ 5.05 Uhr: Linke verlangt europaweiten Kohleausstieg und kostenlosen Nahverkehr +++

Die Linke fordert für den Klimaschutz einen europaweiten Kohleausstieg und kostenlosen Nahverkehr. "Drastische Maßnahmen sind notwendig", heißt es in einem Fünf-Punkte-Plan der Partei zur Klimapolitik, der am Montag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. "Die Art, wie in unserer Gesellschaft gewirtschaftet und produziert wird, müssen wir vom Kopf auf die Füße stellen." Die Parteiführung will das Papier am Nachmittag der Öffentlichkeit vorstellen.

+++ 3.55 Uhr: Opfer in Lüdge mussten andere Kinder sexuell missbrauchen +++

Nach der Missbrauchsserie auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Ort Lügde haben die Ermittler ihren Abschlussbericht offenbar an die Staatsanwaltschaft übergeben. Wie das "Westfalen-Blatt" berichtet kam bei den Ermittlungen zutage, dass mehrere Opfer gezwungen wurden, ihrerseits andere Kinder sexuell zu missbrauchen. In den kommenden Tagen dürften nun erste Anklagen erhoben werden.

Der Hauptbeschuldigte soll dem Bericht der Ermittler zufolge 28 Kinder missbraucht haben, sein Komplize 18. Wie die Zeitung weiter berichtet waren einige Vergewaltigungsopfer noch kleine Kinder. Einer der beiden Männer soll zudem einige seiner Opfer auf dem Campingplatz gezwungen haben, ihrerseits andere Kinder zu missbrauchen. Dabei soll er sie angeleitet und gefilmt haben.

+++ 3.09 Uhr: Argentinischer Abgeordneter stirbt nach Angriff vor Kongress +++

Drei Tage nach einem Angriff vor dem Kongress in Buenos Aires ist ein argentinischer Parlamentarier an seinen schweren Verletzungen gestorben. "Héctor Olivares ist gestorben", schrieb seine Partei Radikale Bürgerunion (UCR) auf Twitter. "In großer Trauer stehen wir seiner Familie zur Seite. Wir fordern Gerechtigkeit." Sicherheitsministerin Patricia Bullrich schrieb: "Die Mörder und ihre Komplizen werden für ihre Tat büßen."

Am Donnerstag waren aus einem geparkten Auto vor dem Kongress mehrere Schüsse auf Olivares und seinen Begleiter Miguel Yadón abgefeuert worden. Der Funktionär starb noch am Tatort. Olivares wurde mit einer Schussverletzung im Bauch in einen Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte bis zum Sonntag um sein Leben kämpften.

+++ 2.17 Uhr: Niederösterreich will Asylbewerber zur Dankbarkeit verpflichten +++

Das österreichische Bundesland Niederösterreich plant offenbar sogenannte "Zehn Gebote der Zuwanderung", an die sich Asylbewerber halten sollen. Das berichtet die Tageszeitung "Welt" unter Berufung auf Angaben des zuständigen Landesministers. Demzufolge sollen Menschen, die in Niederösterreich Asyl beantragen, an sogenannten "Wertekursen" teilnehmen und die aufgestellten Gebote unterschreiben. Zu ihnen gehört demnach auch "Dankbarkeit gegenüber Österreich".