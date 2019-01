Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Opferzahl nach Pipeline-Brand in Mexiko steigt auf mehr als 60 (13.34 Uhr)

Neue Berichte über dubiose Geldflüsse auf Konto von Bolsonaros Sohn (13.58 Uhr)

Markus Söder zum neuen CSU-Vorsitzenden gewählt (12.26 Uhr)

Trump kündigt Stellungnahme zu Mauer und Shutdown an (0.18 Uhr)

Erneuter Rückschlag bei Suche nach in Bohrloch gefallenen Jungen (0.16 Uhr)

Die Nachrichten des Wochenendes im stern-Ticker:

+++ 15.15 Uhr: Vater von getöteter Sechsjähriger weiter auf der Flucht +++

Der unter Mordverdacht stehende Stiefvater einer getöteten Sechsjährigen aus Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter auf der Flucht. Derzeit gebe es keine konkreten Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort des Verdächtigen, teilte ein Polizeisprecher mit. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Flüchtigen führen, hat die Polizei mittlerweile eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt.

Laut Staatsanwaltschaft soll der 27-Jährige das Mädchen so schwer misshandelt haben, dass es vergangenes Wochenende in der Wohnung der Familie starb. Der Mann hatte bei einem Festnahmeversuch am Montag fliehen können. Das Amtsgericht Pasewalk erließ daraufhin einen Haftbefehl.

+++ 15 Uhr: Polen verabschieden Danzigs erstochenen Bürgermeister +++

Rund eine Woche nach dem tödlichen Messerattentat auf Danzigs Bürgermeister hat Polen Abschied von Pawel Adamowicz genommen. Unter den 3500 Trauergästen in der Marienkirche der nordpolnischen Stadt waren zahlreiche Vertreter der Politik, darunter Polens Präsident Andrzej Duda, Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sowie EU-Ratspräsident Donald Tusk, einst selbst Regierungschef in Polen. Aus Deutschland war Altbundespräsident Joachim Gauck angereist.

Zehntausende Danziger folgten laut Polizeiangaben der Zeremonie auf Leinwänden vor der Kirche und in der Innenstadt. Die Gedenkfeier wurde auch in zahlreichen weiteren polnischen Städten übertragen. Für ganz Polen war Staatstrauer ausgerufen worden.

+++ 14.34 Uhr: Opferzahl nach Pipeline-Brand in Mexiko steigt auf mehr als 60 +++

Nach dem Brand an einer angezapften Pipeline in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 60 gestiegen. Mindestens 66 Menschen seien bei dem Unglück im Bundesstaat Hidalgo ums Leben gekommen, sagte Gouverneur Omar Fayad. Mindestens 76 weitere wurden demnach bei dem Unglück am Freitag verletzt.

+++ 13.58 Uhr: Neue Berichte über dubiose Geldflüsse auf Konto von Bolsonaros Sohn +++

Die brasilianischen Behörden untersuchen eine Reihe von dubiosen Geldzahlungen auf das Konto des Sohnes von Präsident Jair Bolsonaro. Wie die Nachrichtensendung Jornal Nacional am Freitag (Ortszeit) berichtete, wurden auf dem Konto von Flávio Bolsonaro insgesamt 96.000 Real (rund 22.500 Euro) eingezahlt. Es handele sich um 48 Einzelzahlungen, die zwischen Juni bis Juli 2017 erfolgt seien. Damals war Flávio Bolsonaro Abgeordneter im Bundesstaat Rio de Janeiro.

Der Fernsehbericht berief sich auf ein Dokument der staatlichen Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (COAF), wonach unklar sei, wer das Geld eingezahlt habe. Demnach ist der Vorgang verdächtig, weil 48 Mal immer die gleiche Summe bei einer Bank im Regionalparlament von Rio eingezahlt worden sei.

Es ist nicht das erste Mal, dass Familienangehörige des brasilianischen Präsidenten im Zusammenhang mit verdächtigen Geldflüssen auffallen. Im vergangenen Jahr hatten die Finanzermittler "untypische Transaktionen" auf dem Konto des ehemaligen Chauffeurs und Bodyguards von Flávio Bolsonaro, Fabrício José de Queiroz, festgestellt. Queiroz soll in den Jahren 2016 und 2017 umgerechnet rund 270.000 Euro an den Sohn und die Ehefrau des heutigen Präsidenten gezahlt haben.

+++ 13.24 Uhr: Mindestens 28 Tote bei brutalem Viehdiebstahl im Südsudan +++

Im Südsudan haben bewaffnete Viehdiebe bei einem Raubüberfall mindestens 28 Menschen getötet und mehr als 20 weitere Dorfbewohner teils schwer verletzt. Die Angreifer hätten im nördlichen Bundesstaat Liech auch rund 3000 Rinder gestohlen, erklärte Informationsminister Lam Tunguar. Unter den Opfern des Überfalls vom Freitagabend seien auch Frauen und Kinder. Mehrere Verletzte würden wegen Schussverletzungen im Krankenhaus der Stadt Bentiu behandelt. In dem ostafrikanischen Krisenstaat kommt es immer wieder zu Kämpfen um Weideland oder Vieh, oftmals zwischen Angehörigen verfeindeter Volksgruppen.

+++ 12.49 Uhr: Merz plant keine Wahlkampfauftritte für die CDU +++

Der bei der Wahl zum CDU-Vorsitz unterlegene Friedrich Merz will in diesem Jahr nicht mit Wahlkampfauftritten für seine Partei werben. Die Wahlkämpfe müssten von denen geführt werden, die sich um Mandate bewerben, dies gelte für die Europawahl wie auch für die Landtagswahlen, sagte Merz in Walsrode am Rande einer Klausurtagung der niedersächsischen CDU. "Ich werde nicht in die Wahlkämpfe gehen. Ich habe kein Mandat, weder im Parlament noch in der Partei, auch nicht in der Regierung." Er werde die Partei und die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer aber unterstützen und gerne Rat geben. Der Finanzexperte hatte beim CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember die Kampfabstimmung knapp gegen Kramp-Karrenbauer verloren.

+++ 12.26 Uhr: Markus Söder zum neuen CSU-Vorsitzenden gewählt +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist neuer CSU-Vorsitzender. Auf einem Sonderparteitag in München wählten die Delegierten den 52-Jährigen wie erwartet zum Nachfolger von Horst Seehofer, der das Amt rund zehn Jahre inne hatte. Er erhielt 87,4 Prozent der Stimmen. Seehofer wurde fast einstimmig zum Ehrenvorsitzenden der CSU berufen.

+++ 12.15 Uhr: Regierung in Burkina Faso tritt zurück +++

Im westafrikanischen Burkina Faso ist die Regierung überraschend zurückgetreten. Präsident Roch Kaboré danke Regierungschef Paul Kaba Thieba und seinen Ministern für ihren Dienst, erklärte das Büro des Staatschefs am späten Freitagabend. Es wurden keine Gründe für den Rücktritt des Kabinetts genannt.

In Burkina Faso, das im Norden an die Sahelzone grenzt, ist es zuletzt immer häufiger zu Angriffen mutmaßlich islamistischer Extremisten gekommen. Zu Beginn der Woche etwa wurde nahe der Grenze zum Niger ein kanadischer Minenangestellter entführt und wenig später getötet. Burkina Faso ist einem UN-Index zufolge eines der ärmsten Länder der Welt.

+++ 11.08 Uhr: 1000 Menschen bei Trauerfeier für Studentin in Melbourne - Festnahme +++

Weil er eine israelische Studentin vergewaltigt und getötet haben soll, hat die Polizei in Australien einen 20 Jahre alten Rapper festgenommen. Die Leiche der 21-jährigen Israelin, die in Melbourne Englisch studierte, war am Mittwochmorgen in einem Gebüsch entdeckt worden. Der Musiker, der in der Nähe des Fundorts wohnte, wurde am Freitag festgenommen. Nun wurde eine Anklage wegen Vergewaltigung und Mordes erlassen, wie der Sender ABC berichtete.

Das Verbrechen löste in Melbourne Entsetzen und Trauer aus. Mehr als 1000 Menschen, die meisten von ihnen Frauen, nahmen am Freitag an einer Trauerfeier auf den Stufen des Parlamentsgebäudes teil. Eine mit Blumen geschmückte Straßenbahn fuhr die Strecke entlang, die das Opfer auf seinem Heimweg genommen hatte.

+++ 10.52 Uhr: Schlauchboot mit Migranten kentert: Mehrere Vermisste vor Libyen +++

Ein Schlauchboot mit rund 20 Migranten an Bord ist vor der libyschen Küste gekentert. Drei Menschen konnten gerettet werden, wie die italienische Marine mitteilte. Die restlichen 17 wurden vermisst. Das Boot sei am Freitag 50 Seemeilen nordöstlich von Tripolis in Seenot geraten. Die drei Überlebenden seien schwer verletzt auf die italienische Insel Lampedusa gebracht worden.

Seit Italien seine Häfen für Migranten weitestgehend geschlossen hat, kommen immer weniger Migranten von Libyen an. Jedoch sterben immer noch Menschen auf der gefährlichen Überfahrt. Seit Beginn des Jahres kamen laut Internationaler Organisation für Migration im Mittelmeer 83 Menschen um. Im Vorjahreszeitraum waren es 199.

+++ 10.47 Uhr: CSU-Generalsekretär Blume: 2019 Jahr der Geschlossenheit der Union +++

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat nach dem heftigen Streitereien der vergangenen Jahre ein neues Miteinander der Union angekündigt. 2019 werde ein Jahr der Geschlossenheit in der CSU werden, "aber auch der neuen Gemeinsamkeit zwischen CDU und CSU", sagte Blume zum Auftakt des CSU-Wahlparteitags in München. Besonders hob er die Bedeutung der Europawahl Ende Mai hervor. Im Anschuss begann der scheidende CSU-Chef Horst Seehofer mit seiner Abschiedsrede.

+++ 9.51 Uhr: Seehofer: Gebe CSU-Vorsitz zurück in die Hände meiner Partei +++

Horst Seehofer hat den angekündigten Rücktritt vom CSU-Vorsitz offiziell gemacht: Kurz vor Beginn des Sonderparteitags in München schrieb der Bundesinnenminister auf Twitter: "Heute gebe ich das Amt des CSU-Vorsitzenden nach mehr als zehn Jahren in die Hände meiner Partei zurück." Das sei doch damit "amtlich", sagte der 69-Jährige bei seiner Ankunft in der Halle.

Heute gebe ich das Amt des CSU-Vorsitzenden nach mehr als zehn Jahren in die Hände meiner Partei zurück. Ich bedanke mich herzlich für die vielfältige Unterstützung und den menschlichen Zuspruch in all den Jahren. Alles Gute! — Horst Seehofer (@der_Seehofer) January 19, 2019

Ämterwechsel gehörten zur Normalität, sagte Seehofer, "auch wenn man selbst betroffen ist". Am Anfang sei Wehmut dabei gewesen, nun überwiege "eine Mischung aus Dankbarkeit und Erleichterung". Denn das Amt des CSU-Vorsitzenden sei mit einer großen Verantwortung verbunden. "Es geht ja immer um die Existenz einer politischen Gemeinschaft", betonte er.

+++ 8.49 Uhr: Südkorea begrüßt Terminankündigung für Gipfel USA-Nordkorea +++

Südkorea erhofft sich vom geplanten zweiten Gipfel USA-Nordkorea im Februar einen Wendepunkt bei den Bemühungen um einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Das sagte der Sprecher des Büros von Präsident Moon Jae In. Südkorea wolle seinen Teil dazu beitragen, damit das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ein Erfolg und konkrete Ergebnisse hervorbringen werde.

Fernziele blieben die Schaffung einer atomwaffenfreien Halbinsel und ein neues Friedenssystem, betonte der Sprecher. Um das zu erreichen, werde Seoul weiter eng mit Washington zusammenarbeiten sowie den Dialog beider koreanischer Staaten ausbauen. Südkoreas Präsident spielte im vergangenen Jahr eine wichtige Vermittlerrolle zwischen Washington und Pjöngjang.

+++ 8.12 Uhr: Pentagon: Großteil der US-Militäreinrichtungen durch Klimawandel bedroht +++

Ein Großteil der Stützpunkte des US-Militärs sind laut einem Bericht des Pentagons durch die Folgen des Klimawandels bedroht. Zwei Drittel der 79 untersuchten Einrichtungen seien derzeit oder in der Zukunft durch häufige Überschwemmungen gefährdet, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Bericht des US-Verteidigungsministeriums. Mehr als die Hälfte der Stützpunkte seien von Dürreperioden betroffen. Zudem drohten Waldbrände und das Auftauen von Dauerfrostböden. Demnach treten die künftigen Gefahren in etwa 20 Jahren ein.

Der 22 Seiten lange Bericht war vom US-Kongress in Auftrag gegeben worden. Zusätzliche Finanzierungen zur Vorbereitung auf die Klimafolgen sieht das US-Verteidigungsministerium darin nicht vor. Die entsprechenden Mittel seien bereits im derzeitigen Verteidigungshaushalt eingeplant.

+++ 7.43 Uhr: Französischer Luftangriff tötet 15 mutmaßliche Terroristen in Mali +++

Bei einem Luftangriff französischer Soldaten sind im westafrikanischen Krisenstaat Mali rund 15 mutmaßliche Terroristen getötet worden. Zu dem Angriff sei es bereits am 10. Januar in Abstimmung mit malischen Soldaten gekommen, teilte das französische Verteidigungsministerium mit. Die mutmaßlichen Terroristen wurden demnach verdächtigt, einen Anschlag in der Region Dialoubé geplant zu haben. Der erfolgreiche Luftangriff habe das Ausmaß der Bedrohung in der unzugänglichen Region des Nigerdeltas verringert, hieß es weiter.

+++ 7.19 Uhr: Zwei Prozent aller Fernzughalte der Bahn ausgefallen +++

Bei den Fernzügen der Deutschen Bahn sind im vergangenen Jahr etwa zwei Prozent der Halte ausgefallen. Im Januar, August und Oktober habe der Anteil sogar bei drei Prozent gelegen, teilte eine Bahnsprecherin in Berlin auf Anfrage mit. Ursache dafür seien Stürme, Hitze, Personenunfälle und Streik sowie technische und betriebliche Gründe gewesen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst, der an die Bundesregierung eine Anfrage zu dem Thema gerichtet hatte, sprach von einer "Zumutung für jeden Bahnreisenden und ein Armutszeugnis für das Bahn-Management". Er kritisierte zudem, dass die ausgefallene Züge nicht in die Verspätungsbilanz der Bahn eingerechnet würden.

+++ 7.07 Uhr: Kramp-Karrenbauer: Kein Nährboden in Deutschland für "Gelbwesten" +++

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sieht in Deutschland kein Potenzial für die "Gelbwesten"-Bewegung. Rechts- und Linkspopulisten hätten versucht, die Bewegung auch nach Deutschland zu bringen, doch sie seien damit gescheitert, erklärte sie in einem Interview der französischen Tageszeitung "Le Monde".

Dafür gibt es nach Meinung Kramp-Karrenbauers zwei Gründe. Einer sei die gute wirtschaftliche Situation Deutschlands, wie sie erklärte. Ein anderer seien die unterschiedlichen politischen Traditionen. Demonstrationen würden in der politischen Kultur Frankreichs einen wichtigeren Platz einnehmen.

+++ 7.05 Uhr: Flixbus gewinnt weitere Fahrgäste hinzu +++

Der führende deutsche Fernbusanbieter Flixbus hat die Zahl seiner Fahrgäste weiter gesteigert. 2018 seien weltweit mehr als 45 Millionen Passagiere befördert worden, teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit. Im Vorjahr waren es 40 Millionen gewesen. Flixbus war 2018 unter anderem in den USA an den Start gegangen und hatte in Deutschland sein Angebot auch mit Fernzügen ausgebaut. Die grünen Busse fahren in 28 europäischen Ländern, Zahlen für einzelne Märkte nennt Flixbus aber nicht. Nach Branchendaten deckt das Unternehmen 95 Prozent des deutschen Fernbusmarktes ab und macht dort etwa die Hälfte seines Geschäfts.

+++ 6.34 Uhr: Rund 600 Autobesitzer schließen sich Klage gegen Mercedes-Bank an +++

Rund 600 Autobesitzer haben sich bisher der Musterklage gegen die Mercedes-Benz-Bank angeschlossen. Das hat das Bundesamt für Justiz auf Anfrage mitgeteilt. Sie wollen erreichen, dass die Widerrufsregeln in den Kreditverträgen der Bank für ungültig erklärt werden. Damit wären längst abgelaufene Fristen hinfällig und die Käufer hoffen, dann ihre kreditfinanzierten Fahrzeuge ohne größere Wertverluste zurückgeben zu können - nicht nur, aber insbesondere inzwischen ungeliebte Diesel.

Nach Ansicht der Schutzgemeinschaft für Bankkunden, die die Klage eingereicht hat, sind die Widerrufsregeln in den Kreditverträgen widersprüchlich. Die Bank hält die Klage für unbegründet. Das Verfahren beginnt am Freitag am Oberlandesgericht Stuttgart.

+++ 6.05 Uhr: ARD zahlt eine Million Euro für zehn Experten - ZDF schweigt +++

Die ARD hat zuletzt mehr Experten bei Sport-Übertragungen eingesetzt und dafür weniger bezahlt. Für zehn ehemalige Sportler, die für die Sendungen im Ersten in der Saison 2017/2018 eingesetzt wurden, beliefen sich die Ausgaben nach Angaben des Senders zusammen auf 0,99 Millionen Euro. In der Saison 2015/2016 hatte die ARD für acht Experten 1,2 Millionen Euro ausgegeben. Das ZDF teilte mit, dass es dazu keine Angaben mache.

Teurer geworden ist die Moderation der Sport-Übertragungen im Ersten. Die ARD gab an, dass 19 Journalisten in der Saison 2017/2018 Vergütungen in einer Gesamtsumme von rund 2,33 Millionen Euro erhalten haben. 2015/2016 waren den 21 Sportmoderatoren des Ersten insgesamt 1,88 Millionen Euro gezahlt worden. Die Vergütungen richten sich "nach dem Marktwert", heißt es bei der ARD.

+++ 4.34 Uhr: Altmaier beim Kohleausstieg für Überprüfungsdatum um 2030 +++

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich dafür ausgesprochen, die Fortschritte beim Kohleausstieg um das Jahr 2030 herum mit Blick auf die Sicherheit der Stromversorgung zu überprüfen. "Bis zu den Jahren 2021/2022 muss bereits durch den Ausstieg aus der Kernenergie ein hohes Volumen ersetzt werden", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Das müsse sich im Zeitplan für den Umstieg von Kohle- auf Ökostrom wiederfinden, um Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. "Ein Überprüfungsdatum sollte die Fortschritte überprüfen, etwa um das Jahr 2030."

Die von der Regierung eingesetzte Kommission "Wachstrum, Strukturwandel und Beschäftigung" will in den kommenden Tagen ein Konzept für den Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Kohle vorlegen. Bereits am kommenden Freitag könnte ein Kompromiss stehen. In der Kommission sitzen Wirtschaftsvertreter, Arbeitnehmer und Klimaschützer an einem Tisch, Ziel ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Die Umsetzung der Vorschläge ist allerdings Sache der Politik. Braun- und Steinkohle liefern mehr als ein Drittel des Stroms in Deutschland.

+++ 3.51 Uhr: Mindestens 20 Tote nach Explosion an Benzinleitung in Mexiko +++

Bei einer Explosion an einer Benzinleitung in Mexiko sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 54 wurden bei dem Unfall verletzt, sagte der Gouverneur des Bundesstaats Hidalgo, Omar Fayad, am Freitagabend (Ortszeit) dem Fernsehsender "Foro TV". In der Nähe der Pipeline hätten sich zum Zeitpunkt der Explosion mehrere Hundert Menschen befunden, berichteten lokale Medien. An der Leitung in der Stadt Tlahuelilpan hatte sich demnach zuvor ein Leck gebildet, Anwohner der Gegend näherten sich, um das Benzin in Eimern oder Kanistern mitzunehmen.

+++ 3.41 Uhr: "Bild": Union will islamistische Gefährder aus Deutschland ausbürgern +++

CDU und CSU wollen einem Bericht zufolge eine Möglichkeit schaffen, islamistische Gefährder aus Deutschland auszubürgern. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, wollen die Fraktionsvorsitzenden der Unionsparteien aus Bund, Ländern und Europaparlament am Sonntag bei einem Treffen in Brüssel ein Papier zur Inneren Sicherheit beschließen. Darin heiße es unter anderem, dass "auch auf nationaler und föderaler Ebene" Regelungen "angepasst" werden müssten.

Einbürgerungen von Extremisten müssten verhindert oder - soweit rechtlich möglich - rückgängig gemacht werden können. Wer für eine Terrormiliz gekämpft habe und neben der deutschen eine weitere Staatsangehörigkeit besitze, dem müsse die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt werden können, zitierte die "Bild" aus dem Papier.

+++ 3.26 Uhr: Medien: Mehrere Verletzte nach Explosion an Benzinleitung in Mexiko +++

Bei einer Explosion an einer Benzinleitung in Mexiko sind mehrere Menschen verletzt worden. In der Nähe der Pipeline im Bundesstaat Hidalgo hätten sich zum Zeitpunkt der Explosion mehrere Hundert Menschen befunden, berichteten lokale Medien am Freitagabend (Ortszeit). Es könnte bis zu 50 Verletzte oder sogar Todesopfer geben, berichtete der Fernsehsender "Foro TV". An der Leitung in der Stadt Tlahuelilpan hatte sich demnach zuvor ein Leck gebildet, Anwohner der Gegend näherten sich, um das Benzin in Eimern oder Kanistern mitzunehmen.

Wie es genau zu der Explosion kam, war zunächst nicht klar. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie nach der Explosion Panik am Unfallort herrschte. Menschen liefen schreiend von der Treibstoffleitung weg. An der Pipeline schlugen Flammen in die Höhe. Einsatzkräfte sperrten die Zone ab.

+++ 2.34 Uhr: Vor Prozess: Harvey Weinstein trennt sich von Anwalt +++

Rund vier Monate vor dem voraussichtlichen Beginn des Strafprozesses gegen Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe hat sich der Ex-Filmmogul von seinem Anwalt getrennt. Weinstein und sein Anwalt Benjamin Brafman hätten sich "freundschaftlich entschieden, getrennte Wege zu gehen", hieß es in einer Mitteilung, aus der zahlreiche US-Medien am Freitag zitierten. Zuvor hatte es Berichte über Streit zwischen den beiden gegeben, weil Weinstein sich nach zusätzlichen anderen Anwälten umgesehen hatte. Sein neues Verteidigungsteam will der Ex-Filmmogul in der kommenden Woche vorstellen.

Der Prozess gegen Weinstein soll voraussichtlich am 6. Mai in New York beginnen. Er dürfte samt Geschworenenauswahl etwa sechs Wochen dauern. Dutzende Frauen werfen Weinstein sexuelle Übergriffe vor, darunter auch bekannte Schauspielerinnen.

+++ 2.28 Uhr: US-Sonderermittler: Bericht über Trumps Ex-Anwalt "nicht richtig" +++

Das Büro des US-Sonderermittlers Robert Mueller hat einen Bericht über den schwerwiegenden Vorwurf, US-Präsident Donald Trump habe seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen zum Meineid angestiftet, zurückgewiesen. Die Darstellung "spezifischer Mitteilungen an das Büro des Sonderermittlers" sowie "die Beschreibung von Dokumenten und Zeugenaussagen", die das Büro bezüglich der Aussage von Cohen vor dem Kongress erhalten habe, seien "nicht richtig", teilte das Büro am Freitag mit. Das Onlineportal "Buzzfeed" hatte zuvor unter Berufung auf zwei anonyme Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden berichtet, Cohen habe den Präsidenten bezichtigt, ihn zum Meineid vor dem Kongress angestiftet zu haben.

+++ 1.34 Uhr: Kolumbiens Präsident erklärt Friedensgespräche mit ELN-Guerilla für beendet +++

Kolumbiens Präsident Iván Duque hat die Friedensgespräche mit der Guerillagruppe ELN für beendet erklärt. Er habe die Haftbefehle gegen zehn ELN-Unterhändler, die an Friedensgesprächen in Kuba teilgenommen hatten, wieder in Kraft gesetzt, teilte Duque am Freitag mit. Zuvor hatte die Regierung die Guerillagruppe für einen Bombenanschlag auf eine Polizeiakademie in Bogotá verantwortlich gemacht, bei dem am Donnerstag mindestens 21 Menschen getötet und 68 weitere verletzt worden waren.

+++ 0.18 Uhr: Trump kündigt Stellungnahme zu Mauer und Shutdown für Samstag an +++

US-Präsident Donald Trump hat eine weitreichende Stellungnahme zur Situation an der US-Südgrenze angekündigt. Er wolle heute um 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) eine größere Ankündigung machen, die sich auch mit dem Regierungs-Shudtdown beschäftigt, schrieb Trump am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter.

Trumps Forderung nach dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko hat zu einem teilweisen Stillstand der Bundesregierung geführt, von dem 800.000 Menschen direkt betroffen sind. Er hält nunmehr seit vier Wochen an.

+++ 0.16 Uhr: Erneuter Rückschlag bei Suche nach in Bohrloch gefallenen Jungen in Spanien +++

Erneuter Rückschlag bei der Suche nach einem in ein Bohrloch gefallenen kleinen Jungen in Spanien: Bei den Vorbereitungen für die Bohrung eines zweiten, vertikalen Schachts gebe es Komplikationen, sagte der Ingenieur Angel García Vidal am Freitag vor Journalisten. Sein Team sei auf einen "massiven Felsblock" aus Schiefer gestoßen, wodurch sich die Arbeit weiter verzögere.

Vidal zufolge sollte in der Nacht zum Samstag mit den Bohrarbeiten begonnen werden, dafür stünden Helfer, Maschinen und zwei Bohrgeräte bereit. Unter "günstigen Bedingungen" könnten die Bohrarbeiten in 15 Stunden abgeschlossen werden. "Sie können zuversichtlich sein, wir werden Julen erreichen", sagte der Ingenieur.