Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Chirurg erhält Millionen-Entschädigung (11.19 Uhr)

Urteile gegen Täter von Lügde rechtskräftig (10.44 Uhr)

Sicherheitspanne am Flughafen München (8.27)

Mehr als 70.000 Hundertjährige in Japan (7.12 Uhr)

Tierklinik entfernt Speer aus Schildkröte (6.48 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 12.06 Uhr: AfD-Lehrermeldeportal in Mecklenburg-Vorpommern verboten +++

Der Landesdatenschutzbeauftragte Mecklenburg-Vorpommerns, Heinz Müller, hat das von der AfD betriebene Internetportal "Neutrale Schule" verboten. Aufforderungen an Schüler, Lehrer zu melden, die mutmaßlich gegen das politische Neutralitätsgebot verstoßen, muss der betroffene AfD-Landesverband innerhalb einer Woche von der Seite entfernen, wie Müller erklärte. Ansonsten drohe der AfD ein Zwangsgeld.

"Es darf nicht sein, dass Lehrer durch so ein Portal in ihrer Unterrichtstätigkeit eingeschüchtert werden", erklärte Müller. Es sei Aufgabe der Lehrer, "für die Demokratie, das Grundgesetz und die darin gewährleistete Menschenwürde einzutreten - dabei sollen sie keine Angst haben, von selbsternannten AfD-Aufpassern behelligt zu werden".

Anders als von der AfD angegeben, erhebe die Partei nicht nur die personenbezogenen Daten der Schüler, die eine Meldung verfassen, erklärte Müller. Es würden "ganz gezielt auch die politischen Meinungen der gemeldeten Lehrer" gesammelt. Als besondere Kategorie personenbezogener Daten stehe die politische Meinung jedoch unter besonderem rechtlichen Schutz.

+++ 11.49 Uhr: Türkischer Ex-Premier Davutoglu tritt aus AKP aus - neue Partei +++

Der ehemalige türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu ist aus der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan ausgetreten. Das sagte Davutoglu während einer Pressekonferenz in Ankara. Er kündigte gleichzeitig die Gründung einer neuen Partei an. Es sei eine "historische Verantwortung als auch eine Notwendigkeit" eine "neue politische Bewegung aufzubauen und einen neuen Weg einzuschlagen". Er lade jeden zur Zusammenarbeit ein, "dessen Herz für die Zukunft dieses Land schlägt und Verantwortung verspürt".

Davutoglu hielt die Pressekonferenz zusammen mit den ehemaligen AKP-Abgeordneten Selcuk Özdag, Abdullah Basci und Ayhan Sefer Üstün, die ebenfalls aus der AKP austraten. Ihre Entscheidung fiel inmitten von Zerfallserscheinungen in der mächtigsten Partei des Landes. Medien berichten seit Monaten, dass einige Persönlichkeiten in der AKP unzufrieden mit dem Kurs von Präsident Erdogan sind.

+++ 11.30 Uhr: Mindestens Elf Tote bei religiösem Fest in Indien +++

Bei einem religiösen Festival in Indien sind mindestens elf Männer ertrunken. Als Teil der hinduistischen Zeremonie waren sie mit Booten auf einem See im Bundesstaat Madhya Pradesh unterwegs und wollten dort Statuen des Elefantengotts Ganesha ins Wasser tauchen, um so seine Geburt zu feiern. Ein Boot kenterte jedoch, wie ein Behördensprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Und während einige Passagiere an Land schwimmen konnten, wollten sich andere auf ein zweites Boot retten, dass dadurch ebenfalls umkippte.

Die Polizei nahm anschließend zwei Bootsbetreiber fest. Sie stünden im Verdacht durch Nachlässigkeit für den Tod der Opfer verantwortlich zu sein, sagte der Behördensprecher. Die Betreiber hätten etwa keine Rettungswesten zur Verfügung gestellt.

+++ 11.28 Uhr: 19 Jahre Haft für Jugendlager-Leiter wegen Vergewaltigung +++

Ein besonders schwerer Missbrauchsfall erschüttert Frankreich: Der Leiter eines Jugendlagers muss für 19 Jahre ins Gefängnis, weil er über Jahrzehnte hinweg Jungen vergewaltigte und missbrauchte. Ein Gericht in Douai im Norden des Landes verbot dem 52-Jährigen zudem jeden Kontakt zu den Opfern

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Leiter des Freizeitzentrums zwischen 1990 und 2015 mindestens sieben Jungen zahlreiche Male vergewaltigte. Der Angeklagte bestritt alle Vorwürfe. Er gab in dem Prozess an, er habe lediglich mit drei von den Klägern Sex gehabt - und nur einvernehmlich, als sie bereits erwachsen waren. Er sprach von einem "Komplott" gegen sich.

Die Opferanwälte zeichneten jedoch ein ganz anderes Bild: Ein Anwalt zählte "mindestens 350 Vergewaltigungen pro Jugendlichen" auf. Der Mann lockte seine Opfer demnach mit Geschenken an, redete ihnen nach den Taten Schuldgefühle ein und zwang sie so zum Schweigen. Er täuschte auch Eltern und Kollegen: Mitarbeiter des Jugendzentrums sagten aus, er habe stets vorbildlich gewirkt.

+++ 11.23 Uhr: Neuseeland verschärft Waffengesetze nach Moschee-Anschlag von Christchurch +++

Ein halbes Jahr nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch verschärft Neuseeland seine Waffengesetze. Gemäß den vorgestellten Regelungen werden unter anderem Hintergrundchecks für Käufer eingeführt. Die Strafen für illegalen Waffenhandel werden deutlich verschärft, der Import und Handel mit Waffen wird strenger geregelt. Zudem wird ein landesweites Waffenregister eingerichtet.

Bereits kurz nach dem Anschlag von Christchurch, bei dem ein rechtsextremer Angreifer im März 51 Menschen erschossen hatte, hatte Premierministerin Jacinda Ardern halbautomatische Waffen verboten. Damals hatte sie angekündigt, weitere Regelungen seien notwendig, um den illegalen Waffenhandel zu verhindern.

+++ 11.19 Uhr: Organspendeskandal: Arzt soll 1,1 Millionen Euro erhalten +++

Ein im Göttinger Transplantationsskandal freigesprochener Chirurg soll mit mehr als einer Million Euro vom Land Niedersachsen entschädigt werden. Das entschied das Landgericht Braunschweig in einem Zivilverfahren. Das Land müsse dem Mediziner rund 1,1 Millionen Euro zahlen, sagte der Richter. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 51-Jährige einen Verdienstausfall wegen der Untersuchungshaft erlitten hat. Gegen das Urteil ist Berufung möglich.

Der Mediziner forderte Schadenersatz, weil er wegen der knapp einjährigen U-Haft eine gut dotierte Stelle in Jordanien mit einem Gehalt von 50.000 Dollar pro Monat nicht hatte antreten können. In einem bundesweit aufsehenerregenden Prozess hatte das Landgericht Göttingen den Arzt 2015 vom Vorwurf des elffachen versuchten Totschlags und der dreifachen Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen.

+++ 11.02 Uhr: Elf Tote bei Brand in brasilianischem Krankenhaus +++

Ein Feuer in einem Krankenhaus in Brasiliens Metropole Rio de Janeiro hat mindestens elf Menschen das Leben gekostet. Die Feuerwehr habe am frühen Morgen (Ortszeit) zehn Leichen aus dem Hospital Badim im Stadtteil Maracanã geborgen, berichtete das Nachrichtenportal Globo 1 unter Berufung auf den Zivilschutz. Bereits am Donnerstagabend war ein Mensch tot aufgefunden worden. Die Zahl der Opfer könne aber noch steigen, da die Feuerwehr das Gebäude nach Vermissten absuche, hieß es weiter.

+++ 10.54 Uhr: Wohl ein kleiner Asteroid: Lichterscheinung über Norddeutschland +++

Am Himmel über Norddeutschland ist vermutlich ein kleiner Asteroid gesichtet worden. Rund 400 Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern hätten am Donnerstagnachmittag einen "Feuerball" gesehen und einen lauten Knall gehört, bestätigte die Europäische Weltraumorganisation (Esa) das Phänomen. Viele Sichtungen kamen demnach aus den Niederlanden, aber auch aus Norddeutschland.

Laut der ESA handelte es sich um ein natürliches Objekt, das im Raum Oldenburg/Bremen in die Erdatmosphäre eintrat und dann auseinander platzte. "Wir sind uns ziemlich sicher, dass es ein kleiner Asteroid war", sagte Esa-Experte Detlef Koschny. Die Größe des Objektes schätze er auf ein bis zwei Meter Durchmesser.

Auf einer Webseite der International Meteor Organization (IMO) gingen am Donnerstag gegen 14.50 Uhr zahlreiche Meldungen über die Erscheinung unter anderem auch aus Broderstorf, Rostock, Stralsund und Hamburg ein. Zwei Anrufer meldeten sich bei der Polizeileitstelle in Rostock und gaben an, ein helles Objekt am Himmel über Rostock gesehen zu haben, das dann verglühte. Auch bei den Leitstellen in Schleswig-Holstein gingen laut dem Lagedienst in Kiel zahlreiche ähnliche Anrufe ein.

+++ 10.44 Uhr: Urteile gegen Missbrauchstäter von Lügde rechtskräftig +++

Die Urteile gegen die Haupttäter der Missbrauchsserie von Lügde sind rechtskräftig. Binnen einer Woche nach der Verurteilung der beiden Männer zu langen Haftstrafen und anschließender Sicherungsverwahrung legte keiner der Prozessbeteiligten Revision gegen den Richterspruch ein, wie das Landgericht Detmold mitteilte. Angeklagte, Staatsanwaltschaft und Nebenkläger verzichteten demnach auf Rechtsmittel. Das Detmolder Landgericht hatte am Donnerstag vergangener Woche die Angeklagten Andreas V. und Mario S. zu 13 und zwölf Jahren Haft verurteilt sowie bei beiden die anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die geständigen Angeklagten über Jahre hinweg auf dem Campingplatz von Lügde mindestens 32 Kinder sexuell missbraucht hatten.

+++ 10.43 Uhr: Schwarzer Freitag in Paris wegen Streiks im Nahverkehr +++

Schwarzer Freitag in Paris: Wegen des größten Streiks im Nahverkehr seit zwölf Jahren hingen zahlreiche Bewohner sowie Touristen in der französischen Hauptstadt fest. Die meisten Metros fielen aus. Es fuhren nur wenige Busse und Vorortzüge. Rund um Paris bildeten sich große Staus. Der Streik richtet sich gegen die geplante Rentenreform der Regierung.

Zehn Pariser Metrolinien blieben ganz geschlossen. Auf den wenigen offenen Linien drängten sich in der Stoßzeit zahlreiche Menschen auf den Bahnsteigen und warteten. Nur jeder dritte Bus fuhr. Zahlreiche Pendler nahmen deshalb das Auto: Rund um die Hauptstadt bildeten sich Staus von mehr als 200 Kilometern Länge. Die Nahverkehrsgesellschaft RATP hatte die Passagiere aufgefordert, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten.

Zu den Streiks aufgerufen haben alle großen Gewerkschaften. Sie sprachen von einem "ersten Warnschuss" gegen die Rentenpläne der Regierung.

+++ 10.28 Uhr: Hauptangeklagter gesteht tödlichen Giftanschlag auf Vermieter +++

Mit einem Geständnis des Hauptangeklagten hat der Prozess um einen tödlichen Giftanschlag auf einen 56-jährigen Vermieter begonnen. "Die Tat gestehe ich", sagte der 23-Jährige vor dem Lübecker Landgericht. Er habe sich über den Vermieter geärgert ihm aber nur eins auswischen wollen. Der Mann habe ihn immer wieder verspottet und beleidigt. Der Angeklagte muss sich wegen heimtückischen Mordes vor der Jugendkammer verantworten. Er soll seinem Vermieter in Lütjensee etwas aus einer mit "Gift - E605" beschrifteten Flasche in dessen Portweinflasche geschüttet und diese wieder ins Wohnzimmer zurückgestellt haben. Den tödlichen Schluck aus der präparierten Flasche nahm das Opfer am darauffolgenden Morgen. Es konnte noch einen Notruf absetzen, starb aber kurz darauf im Rettungswagen.

+++ 10.25 Uhr: Nur ein Viertel der Bundesbürger befürwortet Verbot von SUV +++

Ein Viertel der Bundesbürger befürwortet einer Umfrage zufolge ein generelles Verbot von SUV. Wie der "Focus" berichtet, sind 25 Prozent der Befragten für ein Verbot und 70 Prozent dagegen. Besonders hoch ist demnach die Befürwortung eines Verbots der Geländewagen unter Anhängern der Linkspartei (45 Prozent) und der Grünen (35 Prozent). Anhänger der FDP sind zu 91 Prozent dagegen, Anhänger der AfD zu 84 Prozent und Anhänger der Union zu 71 Prozent. Befragt wurden 1008 Bürger durch das Institut Kantar Emnid. Vor einigen Tagen hatte es in der Berliner Innenstadt einen schweren Unfall mit einem SUV mit vier Toten gegeben. Der Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Er überfuhr mehrere Menschen sowie einige Poller und einen Ampelmast.

+++ 10.13 Uhr: Klinik in NRW meldet ungewöhnliche Häufung von Handfehlbildungen bei Babys +++

Im Sankt Marien-Hospital Buer in Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen hat es eine ungewöhnliche Häufung von Neugeborenen mit Handfehlbildung gegeben. Zwischen Juni und Anfang September seien drei betroffene Kinder auf die Welt gekommen, teilte die Klinik in einer Stellungnahme auf ihrer Homepage mit. "Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum, in dem wir jetzt diese drei Fälle sehen, auffällig." Fehlbildungen dieser Art habe man in der Klinik viele Jahre nicht gesehen worden, hieß es. Hebammen hatten auf die Fälle aufmerksam gemacht.

Extremitätenfehlbildungen könnten während der Schwangerschaft unter anderem durch Infektionen auftreten, seien insgesamt aber selten, hieß es. Der entscheidende Entwicklungszeitraum liege sehr früh in der Schwangerschaft, zwischen dem 24. und 36. Entwicklungstag nach der Befruchtung der Eizelle. "Eine ebenfalls mögliche Ursache ist das Abschnüren von Extremitäten durch Amnionbänder oder Nabelschnurumschlingungen während der Schwangerschaft im Mutterleib, was zu einer verminderten Weiterentwicklung der betroffenen Extremität führt."

+++ 10.04 Uhr: Neun Leichtverletzte nach Brandstiftung in Schulzentrum +++

Durch mutmaßlich von einem Brandstifter ausgelöste Feuer in einem Schulzentrum im niedersächsischen Oldendorf sind sieben Schüler und zwei Lehrer leicht verletzt worden. Sie atmeten Rauch ein, wie die Polizei in Stade mitteilte. Demnach brachen gestern Nachmittag an mehrere Stellen des Gebäudes kleinere Feuer aus, die von der Feuerwehr schnell gelöscht wurden. In dem Schulzentrum befanden sich zu dieser Zeit 300 Menschen. Der Komplex wurde umgehend geräumt. Von den Leichtverletzten kamen drei Kinder vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Brände waren unter anderem in einem Bastelraum und einer Toilette ausgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 75.000 Euro.

+++ 10.01 Uhr: Kind berührt Fensterheber, Mutter wird eingeklemmt und stirbt +++

Weil ihre Tochter den elektrischen Fensterheber im Auto berührte, ist eine 20 Jahre alte Mutter in Weißrussland eingeklemmt worden und gestorben. Wenige Tage nach dem Unfall Ende August erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Ermittler jetzt mitteilten. Die Frau wollte demnach ihr Kind durch das offene Fenster der Fahrertür heben. In diesem Augenblick schloss sich die Scheibe. Die Tochter sei vermutlich versehentlich auf den Knopf gekommen, berichten weißrussische Medien. Der Ehemann habe seine Frau bewusstlos gefunden und sofort die Scheibe eingeschlagen.

Nach Angaben des Automobilclubs ADAC stoppen heute die meisten elektrischen Fensterheber, wenn der Sensor einen Widerstand erkennt. Bei einigen Automodellen funktioniere dies allerdings nicht, wenn der Knopf zum Öffnen der Fenster permanent betätigt werde. Dem ADAC zufolge kann eine rund 8 Millimeter dicke Scheibe mit bis zu 30 Kilogramm beispielsweise auf einen eingeklemmten Kopf drücken.

+++ 9.28 Uhr: Deutschland entschädigt hunderte weitere NS-Ghettoarbeiter +++

Der deutsche Staat hat in den letzten zwei Jahren weitere 859 frühere NS-Ghettoarbeiter mit 1500 Euro Rentenersatzzuschlag entschädigt. Seit 2017 hätten die Behörden 1249 Anträge bearbeitet, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf eine Antwort auf eine Anfrage der Linken-Fraktion. 347 Anträge seien abgelehnt worden, 127 noch in Bearbeitung.

Der Rentenersatzzuschlag ist für NS-Verfolgte gedacht, die in einem Ghetto arbeiten mussten. Seit Sommer 2017 können Verfolgte des NS-Regimes eine einmalige Zahlung von 1500 Euro beantragen, sofern sie in einem Ghetto gearbeitet haben und nicht unter die bisherigen Regelungen des Rentenersatzzuschlags fallen, weil sie beispielsweise weniger als fünf Jahre in die deutsche Rentenkasse eingezahlt haben. Für Zwangsarbeiter gelten andere Entschädigungsregeln.

+++ 8.58 Uhr: Söder nennt Klimaschutz-Finanzierung "Denksportaufgabe" +++

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hält bei der angestrebten Koalitionseinigung über ein Klimaschutz-Paket die Finanzierbarkeit für die größte Herausforderung. "Es gibt von uns, es gibt natürlich auch bei der SPD eine Reihe von guten und klugen Ideen", sagte Söder im ZDF. "Es gibt auch von jenseits der Koalition kluge Ideen." Das Problem sei nicht, "was man alles tun kann, sondern es am Ende in ein finanziell tragbares, vernünftiges Konzept zu bringen", erklärte er. "Das ist die Denksportaufgabe, vor der wir alle stehen."

Die Koalitionsspitzen wollen heute Abend die Sitzung des sogenannten Klimakabinetts der Bundesregierung am 20. September vorbereiten, bei der das Klima-Paket festgezurrt werden soll.

+++ 8.38 Uhr: 77-Jähriger stirbt bei Brand in Anlage für betreutes Wohnen in Sachsen-Anhalt +++

Bei einem Brand in einer Anlage für betreutes Wohnen in Sachsen-Anhalt ist ein 77-Jähriger ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge starb der Mann an seinen schweren Verbrennungen und einer Rauchvergiftung, teilte die Polizei Magdeburg mit. Eine Fremdeinwirkung schließen die Ermittler aus. 20 weitere Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Die Brandursache ist unklar. Demnach brach der Brand gestern Abend in einer Wohnung der Anlage in Magdeburg aus. Es entwickelte sich starker Rauch. Das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr fand in der Wohnung den schwerverletzten 77-Jährigen. Mehrere Versuche, ihn zu reanimieren, blieben erfolglos. Er starb wenig später an seinen Verletzungen.

+++ 8.27 Uhr: Sperrung am Münchner Airport nach Sicherheitspanne aufgehoben +++

Nach der Sicherheitspanne am Münchner Flughafen ist der Flugbetrieb wieder aufgenommen worden. Die Sperrung zweier Bereiche des Terminal 1 sei abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Mann war den Angaben nach durch eine alarmgesicherte Tür gegangen und nicht wie erforderlich durch die Sicherheitskontrolle. Ob der Mann gefasst wurde, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.

In der Vergangenheit kam es an Deutschlands zweitgrößtem Airport immer wieder zu ähnlichen Vorfällen. Erst vor zwei Wochen war ein Fluggast am Münchner Flughafen vor der Einreisekontrolle durch eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen. Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Bundespolizei die Abfertigung am Terminal 2 wegen einer ähnlichen Panne gestoppt. 330 Flüge fielen aus.

+++ 8.07 Uhr: Adele hat offenbar die Scheidung eingereicht +++

Popstar Adele (31) hat US-Medienberichten zufolge die Scheidung von Ehemann Simon Konecki (45) eingereicht. Dies gehe aus Gerichtsdokumenten hervor, berichtet das Magazin "TMZ". Im April 2019 hatte das Paar in einer gemeinsamen Erklärung seine Trennung bekanntgegeben. Beide Ehepartner beteuerten darin, sich "zusammen liebevoll" um den gemeinsamen Sohn kümmern zu wollen. Sieben Jahre lang waren die britische "Hello"-Sängerin und ihr Langzeitfreund zusammen, davon zwei als Eheleute. Sohn Angelo ist inzwischen sechs Jahre alt.

+++ 7.51 Uhr: Bereits sieben Millionen Binnenflüchtlinge wegen extremen Wetters +++

Extreme Wetterereignisse haben im ersten Halbjahr 2019 einem Bericht zufolge weltweit rund sieben Millionen Menschen zu Binnenflüchtlingen gemacht. Hinzu kämen fast vier Millionen Menschen, die im eigenen Land - vor allem in Afrika und im Mittleren Osten - vor Krieg und Gewalt geflohen seien, teilte die in Genf ansässige Beobachtungsstelle für intern Vertriebene (IDMC) mit. Zu den schlimmsten Wetterkatastrophen gehörten bis Juni demnach unter anderem Zyklon "Fani" in Indien und Bangladesch sowie Zyklon "Idai", der vor allem in Mosambik, aber auch Malawi, Simbabwe und Madagaskar wütete. Überschwemmungen wie im Iran, in Äthiopien, Bolivien und auf den Philippinen seien ähnlich zerstörerisch gewesen.

Bis Jahresende könnte sich die Zahl der Vertriebenen auf 22 Millionen mehr als verdreifachen, schreibt die Beobachtungsstelle, da die zweite Jahreshälfte anfälliger für Wetterrisiken sei. Damit könnte 2019 eines der verheerendsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen werden.

+++ 7.44 Uhr: Unkontrollierte Person am Münchner Flughafen - Abflüge gestoppt +++

Ein Mann ist am Morgen am Münchner Flughafen unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Die Abflüge in zwei Bereichen des Terminal 1 wurden gestoppt. Die Bundespolizei will den Abflugbereich teilweise räumen, wie ein Sprecher sagte. Ein Reisender war den Angaben nach durch eine alarmgesicherte Tür gegangen und nicht wie erforderlich durch die Sicherheitskontrolle. Wie viele Flüge von der Sperrung des Terminals betroffen sind, ist unklar.

Erst vor zwei Wochen war ein Fluggast am Münchner Flughafen vor der Einreisekontrolle durch eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen. Der Spanier war aus Thailand nach München geflogen und wollte in München in einen Flieger nach Madrid umsteigen.

+++ 7.24 Uhr: Klimaaktivisten wollen Londoner Flughafen Heathrow mit Drohnen lahmlegen +++

In einer Protestaktion wollen Klimaaktivisten am Wochenende das wichtigste Luftdrehkreuz Europas lahmlegen. Die Gruppe Heathrow Pause plant, heute ferngesteuerte Drohnen rund um den Airport Heathrow aufsteigen zu lassen und so den Flugverkehr massiv zu stören. Die Aktion sollte eigentlich mit der Öffnung des Flughafens um 4.30 Ortszeit starten, die ersten Maschinen konnten jedoch planmäßig landen. Die Polizei hatte gestern fünf Anführer der Gruppe wegen "Verdachts der Verschwörung zur öffentlichen Ruhestörung" festgenommen. Die Vorschriften in Heathrow sehen eine Einstellung des Flugbetriebs vor, sobald im Umkreis von fünf Kilometern eine Drohne gesichtet wird. Die Aktivisten wollen allerdings nur Mini-Drohnen in Bodennähe aufsteigen lassen, um Unfälle auszuschließen. Offizielles Ziel von Heathrow Pause ist es, den Bau einer dritten Start- und Landebahn für den Flughafen zu verhindern und den Ausstoß klimaschädlicher Gase bis zum Jahr 2025 auf Null zu senken.

+++ 7.12 Uhr: Mehr als 70.000 Hundertjährige in Japan +++

Japans "Club der Hundertjährigen" feiert einen Rekord: Erstmals zählt die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt mehr als 70.000 Menschen im Alter von 100 oder mehr Jahren. Insgesamt leben nach Angaben der Regierung vom Freitag 71.238 Hundertjährige in dem asiatischen Land, das angesichts niedriger Geburtenraten so rasant überaltert wie keine andere Industrienation. Frauen stellten mit 88,1 Prozent weiterhin die Mehrheit der Super-Senioren, wie die Regierung weiter mitteilte.

Seit 49 Jahren steigt die Zahl jährlich auf eine neue Rekordmarke. Zur Langlebigkeit der Japaner tragen die traditionelle Küche, Fortschritte in der Medizin und ein erhöhtes Gesundheitsbewusstsein bei. Die Lebenserwartung bei den Frauen liegt bei durchschnittlich 87,3 Jahren. Männer werden in Japan im Schnitt rund 81,2 Jahre alt. Zum Beginn der Statistik 1963 gab es in dem fernöstlichen Inselreich lediglich 153 Hundertjährige.

Bildband "100 Jahre Lebensglück": Was diese Hundertjährigen vom Leben gelernt haben Fullscreen

+++ 7.05 Uhr: Deutscher Umweltpreis an Bodenwissenschaftlerin und Unternehmer +++

Den renommierten Deutschen Umweltpreis erhalten in diesem Jahr eine Bodenforscherin und der Unternehmer, der die Putzmittelmarke Frosch vertreibt. Die mit 500.000 Euro dotierte Auszeichnung teilen sich die Bodenwissenschaftlerin Ingrid Kögel-Knabner von der Technischen Universität München und Reinhard Schneider, Chef der Firma Werner & Mertz aus Mainz, wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück mitteilte. Kögel-Knabner (60) habe bahnbrechende Forschung zur Speicherfähigkeit von Kohlenstoff in Böden geleistet. Schneider (51) lebe Nachhaltigkeit in allen unternehmerischen Entscheidungen. Der Preis soll am 27. Oktober in Mannheim von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht werden.

+++ 7.01 Uhr: Trump: Iranische Führung "will ein Treffen" +++

US-Präsident Donald Trump hat Spekulationen über ein mögliches Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani am Rande der UN-Vollversammlung in New York befeuert. "Ich kann ihnen sagen, dass Iran ein Treffen will", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Der iranische Präsident wird zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York erwartet, die diesen Monat in New York beginnt. Eine Zusage aus Teheran steht allerdings noch aus. Ruhani hatte kürzlich ein bilaterales Treffen mit Trump ausgeschlossen. Denkbar seien allenfalls Verhandlungen im multilateralen Rahmen der sogenannten 5+1-Gruppe, die das Atomabkommen von 2015 ausgehandelt hatte, sagte er.

+++ 6.48 Uhr: Tierklinik entfernt Speer aus Schildkröte +++

Mitarbeiter einer Tierklinik in Florida haben einen Speer aus einer Meeresschildkröte entfernt. Die etwa 70 Kilogramm schwere Schildkröte sei am Wochenende von einer Bootsfahrerin an einem Riff vor Key Largo entdeckt worden - durchschossen von einem Speer und verwickelt in eine Fangschnur, teilte das Turtle Hospital mit. Mit einer Notoperation konnten die Klinikmitarbeiter den rund 90 Zentimeter langen Speer, der in ihrem Hals steckte und durch den halben Körper ging, aus der "Splinter" genannten Schildkröte entfernen. Sobald sie ganz geheilt ist, soll "Splinter" wieder in die Freiheit entlassen werden.

Bereits vor einigen Wochen war eine mit einem Speer beschossene Schildkröte im Süden von Florida entdeckt worden, allerdings bereits tot. Die Mitarbeiter der Tierklinik gehen davon aus, dass beide absichtlich beschossen wurden. Meeresschildkröten sind in den USA eigentlich per Gesetz geschützt, wer sie angreift, dem drohen hohe Strafen und Gefängnis.

+++ 5.57 Uhr: Tennisturnier Hong Kong Open wegen Unruhen verschoben +++

Das für Anfang Oktober geplante internationale Tennisturnier Hong Kong Open ist wegen der anhaltenden Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone bis auf Weiteres verschoben worden. "Ein reibungsloser Ablauf des Turniers kann zu einem späteren Zeitpunkt besser gewährleistet werden", teilten die Hongkonger Tennisvereinigung und der Weltverband WTA "angesichts der gegenwärtigen Situation" in einer Erklärung mit. Der Wettbewerb war ursprünglich vom 5. bis 13. Oktober geplant - relativ dicht nach dem chinesischen Nationalfeiertag am 1. Oktober. Zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik werden in Hongkong große Proteste erwartet, während in Peking eine riesige Militärparade und andere Feierlichkeiten stattfinden werden.

+++ 4.17 Uhr: Biden bei dritter TV-Debatte erneut im Visier der Konkurrenten +++

Der bisherige Favorit unter den demokratischen US-Präsidentschaftsbewerbern, Ex-Vizepräsident Joe Biden, hat sich erneut gegen Angriffe seiner parteiinternen Mitbewerber zur Wehr setzen müssen. Bei der dritten Runde der Demokraten-Fernsehdebatten in Houston (Texas) ging ihn etwa der frühere US-Wohnungsbauminister Julian Castro mehrfach scharf an, unter andrem mit einem Seitenhieb auf Bidens Alter von 76 Jahren. Anders als bei den vorherigen beiden Debatten-Runden gab es diesmal nur einen Abend, an dem alle zehn Demokraten, die sich dafür qualifiziert hatten, gemeinsam auf der Bühne standen. In Houston trafen damit alle Präsidentschaftsanwärter mit den bislang besten Chancen auf eine Kandidatur direkt aufeinander.

+++ 4.04 Uhr: Bankkunden müssen sich umstellen: Neue Regeln für Online-Zahlungen +++

Millionen Bankkunden müssen sich ab morgen umstellen: Beim Online-Banking und beim Einkaufen im Internet gilt künftig die gesetzliche Pflicht zur "starken Kundenauthentifizierung". Das heißt: Jeder Kunde muss seine Identität in jedem Fall mit zwei voneinander unabhängigen Komponenten nachweisen. Um eine Überweisung online freizugeben, braucht man erstens die Geheimnummer (PIN), um sich in das Konto einzuloggen und kann sich zweitens zum Beispiel per SMS eine einmalig gültige Transaktionsnummer (TAN) auf eine zuvor bei der Bank hinterlegte Handynummer schicken lassen. Gedruckte TAN-Listen verlieren ihre Gültigkeit.

Die europäische Zahlungsdiensterichtlinie, in der das alles geregelt ist, bricht zudem das Monopol der Banken beim Zugriff auf Kontodaten. Künftig müssen Geldhäuser auch Drittanbietern wie Finanz-Start-ups den Zugriff auf Daten ihrer Kunden ermöglichen. Diese könnten dann - mit Zustimmung des Kunden - ihre Dienstleistungen anbieten.

+++ 3.37 Uhr: Linksextremisten griffen AfD und SPD am häufigsten an +++

Nicht nur die AfD ist ein Ziel für Straftaten von Linksextremisten, betroffen ist auch die SPD. Wie die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Frage des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess mitteilte, wurden im Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum-Links im ersten Halbjahr dieses Jahres 13 Fälle thematisiert, in denen es um Angriffe auf Parteieinrichtungen oder Repräsentanten der AfD ging. Im gleichen Zeitraum befasste sich das Zentrum zudem mit vier Angriffen auf die SPD, zwei Angriffen auf die CDU und jeweils einem Fall, der FDP und Grüne betraf. Als "Angriff" wertet die Polizei generell nicht nur den Einsatz körperlicher Gewalt, sondern auch Sachbeschädigung oder Beleidigung. Allerdings werden in dem Zentrum nur besonders relevante Fälle politisch motivierter Gewalt besprochen.

+++ 3.30 Uhr: Deutscher Bahn fehlen drei Milliarden Euro +++

Der Bundesrechnungshof sieht bei der Deutschen Bahn bis zum Jahresende eine Finanzierungslücke von fast 3 Milliarden Euro. Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sei "besorgniserregend", zitieren das ZDF und die "Bild" aus einem Bericht des Rechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Die Bahn mache 1,5 Milliarden Euro mehr Schulden als vom Bund erlaubt. Der Rechnungshof empfehle daher, neben einem Verkauf der Nahverkehrstochter Arriva auch einen Verkauf des Logistikdienstleisters Schenker zu prüfen, berichtet das ZDF. Laut "Bild" kritisiert der Rechnungshof auch die Bundesregierung. Diese lasse bei der Bahn "aktive Handlungen allenfalls in geringem Umfang erkennen".

+++ 2.28 Uhr: Überdimensionale Pferde bewachen Eingang von New Yorker Central Park +++

Nach einem überdimensionalen Kopf wachen nun riesige Pferde über den Südeingang des New Yorker Central Parks. Drei Pferdestatuen - aus Aluminium, surreal, entstellt und übergroß - des französischen Künstlers Jean-Marie Appriou stehen seit Kurzem am Südosteingang des berühmten Parks mitten in New York. Organisiert hat die Ausstellung der Public Art Fund, der sich um Kunst im öffentlichen Raum in der Millionenmetropole kümmert. Die silbernen Pferde sollen bis Ende August 2020 zu sehen sein. Zuvor hatte an der Stelle für einige Monate ein knapp vier Meter hoher Kopf aus Bronze des niederländischen Künstlers Mark Manders gestanden.

+++ 2.06 Uhr: Junge Unternehmer fordern höheres Renteneintrittsalter +++

Eine vom Wirtschaftsverband "Die jungen Unternehmer" gegründete Kommission fordert ein höheres Renteneintrittsalter. Zukünftig solle der Renteneintritt mit der Lebenserwartung verknüpft werden. "Wir brauchen tiefgreifende Veränderungen, sonst fliegt uns das Rentensystem bald um die Ohren", sagte die Vorsitzende des Verbands, Sarna Röser. Durch die steigende Lebenserwartung sei die Rentenbezugszeit in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Deshalb müsse man folglich auch länger arbeiten, um ein bestimmtes Rentenniveau zu erreichen. Der Jahrgang 2000 wäre demnach der erste, der mit 70 in Rente gehen kann. "Wenn die Lebenserwartung weiterhin so schnell steigt wie in den letzten Jahrzehnten, ist ein Renteneintrittsalter von jenseits der 67 unumgänglich", sagte Röser.

+++ 1.43 New Yorker Schulbehörde erlaubt Schülerstreiks für Klimaschutz am 20. September +++

New Yorker Schulkinder haben eine offizielle Erlaubnis zum Schulstreik bekommen, wenn sie nächste Woche an einer Demonstration für mehr Klimaschutz teilnehmen wollen. Die Schulbehörde, die für mehr als 1700 öffentliche Schulen in der Stadt verantwortlich ist, twitterte, sie werde "das Fehlen der Schüler, die am 20. September für das Klima streiken, entschuldigen". Auch Bürgermeister Bill de Blasio stellte sich hinter die Aktion. "New York City steht an der Seite der jungen Leute. Sie sind unser Gewissen. Wir unterstützen den Klimastreik am 20. September."

Die New Yorker Demonstration für mehr Klimaschutz soll von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg angeführt werden. Die Kundgebung findet im Vorfeld des UN-Klimagipfels statt, der am 23. September in New York beginnt.

+++ 0.35 Uhr: Deutsche Bank akzeptiert Millionen-Vergleich in Anleihen-Rechtsstreit +++

Die Deutsche Bank hat einen weiteren Rechtsstreit in den USA mit einem millionenschweren Vergleich beigelegt. Der Konzern akzeptiert eine Zahlung von umgerechnet 13,6 Millionen Euro, um eine Klage wegen angeblicher Manipulationen am Anleihemarkt aus der Welt zu schaffen, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Investoren hatten der Bank jahrelange Preisabsprachen bei Hypothekenpapieren vorgeworfen, die von den US-Immobilienfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac ausgegeben worden waren.

Die Klage richtete sich auch gegen eine Reihe anderer großer Geldhäuser. Die Deutsche Bank ist das erste Institut, das einen Vergleich erzielte. "Wir sind froh, die Angelegenheit gelöst zu haben", sagte ein Unternehmenssprecher in New York. Die Deutsche Bank räumt mit dem Kompromiss kein schuldhaftes Handeln ein, musste sich aber dazu verpflichten, ihre internen Kontrollen zu verbessern. Der mit den Klägern vereinbarte Vergleich muss noch abschließend vom zuständigen Bundesgericht in Manhattan genehmigt werden.