Die Nachrichten des Tages:

+++ 10.54 Otto Waalkes wollte eigentlich Kunstlehrer werden +++

Otto Waalkes wollte ursprünglich Kunstlehrer werden. Zur Studienfinanzierung sei er dann in kleinen Clubs aufgetreten und so "von der bildnerischen zur darstellenden Kunst hinübergeschlüpft", sagte der 69-jährige Komiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Seine berufliche Laufbahn habe sich dann ganz anders entwickelt als anfangs geplant. "Mittlerweile könnte ich mir die Schule kaufen." Aber wer wolle schon ständig Hausaufgaben machen? Immerhin: Sein künstlerisches Interesse und Talent kam ihm beim Zeichnen der "Ottifanten" zugute.

+++ 9.25 Uhr: Wirtschaft kritisiert fehlende Entlastung durch GroKo-Sondierer +++

Das Ergebnis der Sondierungen von Union und SPD gefährdet aus Sicht der Wirtschaft die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Wichtige Wettbewerber wie die USA, China, Großbritannien und Frankreich senkten die Firmensteuern, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, der "Rheinischen Post". "Da reicht es nicht aus, wenn deutschen Unternehmen keine Erhöhungen drohen - zumal die Wirtschaft an anderer Stelle zusätzlich mit Lohnzusatzkosten, Bürokratie und Regulierung belastet werden soll."

"In der Steuerpolitik hat die nun wohl mögliche Koalition die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt", kritisierte Schweitzer. "Bei der deutschen Wirtschaft kommt die Botschaft an: Eine Entlastung fällt trotz historisch einmaliger Steuerzuwächse für die allermeisten Unternehmen erst mal komplett aus."

+++ 7.58 Uhr: Iran lehnt Änderungen am Atomabkommen ab - "nicht neu verhandelbar"+++

Der Iran hat die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach Änderungen am Atomabkommen abermals entschieden zurückgewiesen. "Das Atomabkommen ist ein international anerkannter und abgeschlossener Pakt und ist nicht neu verhandelbar", betonte das iranische Außenministerium in einer Erklärung am Samstag. Daher werde Teheran auch weder Änderungen noch neue Verpflichtungen jenseits des Wiener Abkommens von 2015 akzeptieren, heißt es weiter.

Das Weiße Haus hatte zuvor zwar die Sanktionen gegen den Iran für weitere 120 Tage ausgesetzt, forderte aber zugleich bis zum nächsten Termin in vier Monaten eine härtere Gangart gegenüber Teheran. Es müsse schärfere Inspektionen geben und sichergestellt werden, dass der Iran niemals eine Atombombe bauen könne. Alle Vereinbarungen müssten unbefristet sein, forderte Trump in einer Mitteilung. Zudem müssten das Raketenprogramm und das Atomprogramm verknüpft und nicht mehr separat betrachtet werden.

+++ 5.07 Uhr: Gladbecker Geiselnehmer Rösner will in offenen Vollzug +++

Fast 30 Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama mit drei Toten will auch der zweite Täter, Hans-Jürgen Rösner, zurück in die Freiheit. Rösner bemühe sich zunächst um eine Überstellung in den offenen Vollzug. Langfristig strebe er eine vorzeitige Entlassung an, sagte sein Anwalt der Deutschen Presse-Agentur.

Rösners damaliger Komplize, der heute 61-jährige Dieter Degowski, steht bereits vor seiner vorzeitigen Entlassung. Die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Arnsberg hatte die lebenslange Freiheitsstrafe im Oktober 2017 unter zahlreichen Weisungen zur Bewährung ausgesetzt.

Im Falle Rösners äußerte sich die Justizvollzugsanstalt Aachen, in der er einsitzt, aber zurückhaltend. Es könne Jahre dauern, bis Strafgefangenen, die Jahrzehnte in Haft saßen, entsprechende Lockerungen gewährt würden.

+++ 5.04 Uhr: Zahl der Toten steigt nach Schlammlawinen in Kalifornien auf 18 +++

Nach den verheerenden Erdrutschen in Kalifornien ist die Zahl der Toten auf 18 gestiegen. Der Sheriff des Landkreises Santa Barbara im Süden des US-Bundesstaates teilte am Freitag mit, Rettungshelfer hätten einen 87 Jahre alten Mann tot in seinem Haus gefunden. Die Zahl der Vermissten verringerte sich unterdessen auf sechs Menschen, unter ihnen ein zwei Jahre altes Mädchen. Die Suche nach ihnen wurde weiter fortgesetzt. Die Erdrutsche waren durch heftige Regenfälle in der Nacht zum Dienstag ausgelöst worden.

+++ 4.38 Uhr: Nestlé will Zuckergehalt in seinen Produkten europaweit reduzieren +++

Der weltweit größte Lebensmittelkonzern Nestlé will den Zuckergehalt in seinen Produkten in Europa bis zum Jahr 2020 um fünf Prozent reduzieren. In Deutschland habe Nestlé den Zuckergehalt seit 2014 um gut sechs Prozent reduziert - und in den nächsten Jahren solle er europaweit um weitere fünf Prozent sinken, sagte die Vorstandsvorsitzende von Nestlé Deutschland, Béatrice Guillaume-Grabisch, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dies bedeute bis 2020 eine Einsparung von 18.000 Tonnen Zucker.





+++ 4.35 Uhr: Ermittler setzen Spurenauswertung nach Fund einer Babyleiche fort +++

Nach dem Fund einer Babyleiche in einem kleinen See in Mannheim arbeitet eine Sonderkommission der Polizei weiter an der Aufklärung des Falls. Die Ermittler werteten Spuren aus und führten am Freitag Befragungen von Anwohnern durch. Eine Sonderkommission mit 30 Kriminalbeamten ist mit den Ermittlungen befasst. Hinweise auf die Mutter gab es zunächst nicht.

Zudem stand das Ergebnis der Obduktion der Babyleiche noch aus. Erste Ergebnisse seien frühestens in der kommenden Woche zu erwarten, hieß es bei der Polizei in Mannheim.

Ein Fußgänger fand die Leiche des neugeborenen Mädchens am Freitag im Pfingstbergweiher im Süden der Stadt. Die Polizei suchte das Gelände ab. Ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Wasserschutzpolizei prüfte auch, ob sie zur Spurensuche Taucher in den kleinen See schickt.

+++ 3.33 Uhr: Zahl der Organspender in Deutschland sinkt auf historisches Tief +++

Die Zahl der Organspender ist in Deutschland im vergangenen Jahr einem Bericht zufolge erneut dramatisch gesunken. Nachdem es 2016 bereits ein historisches Tief gegeben habe, sei die Zahl der Spender im Jahr 2017 noch einmal um knapp acht Prozent auf nur noch 769 gefallen, berichtete die "Süddeutsche Zeitung. Dies gehe aus dem noch unveröffentlichten Jahresbericht der Stiftung Eurotransplant hervor.