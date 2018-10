Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Energieverband: Strompreise werden deutlich steigen (7.30 Uhr)

Weltklimarat fordert "beispiellose Veränderungen", um globale Erwärmung zu begrenzen (3.05 Uhr)

Marathonläufer sterben an Herzversagen auf der Ziellinie (1.16 Uhr)

Rechtspopulist Bolsano gewinnt erste Runde der Wahl in Brasilien (0.14 Uhr)

+++ 8.12 Uhr: China bezeichnet verschwundenen Interpol-Chef als "korrupt" +++

China hat den verschwundenen Interpol-Chef Meng Hongwei der Korruption bezichtigt. Der Chinese Meng habe "Bestechungsgelder angenommen" und werde verdächtigt, "gegen das Gesetz verstoßen" zu haben, erklärte das Sicherheitsministerium in Peking. Die internationale Polizeibehörde Interpol hatte am Sonntag den sofortigen Rücktritt ihres seit gut zwei Wochen nach einem Besuch in China verschollenen Präsidenten verkündet.

+++ 7.30 Uhr: Energieverband rechnet mit steigenden Strompreisen +++

Der Energieverband BDEW rechnet für die meisten Stromverbraucher in Deutschland im nächsten Jahr mit steigenden Strompreisen und fordert milliardenschwere Entlastungen. "Im EU-weiten Vergleich der Strompreise wird eines besonders deutlich: Der deutsche Staat bittet die Haushalte bei den Steuern, Abgaben und Umlagen über Maß zur Kasse", sagte der Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Stefan Kapferer, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Beim Strompreis machten Steuern, Abgaben und Umlagen inzwischen 54 Prozent aus. Die Strompreise für private Haushalte seien in den vergangenen zehn Jahren vor allem dadurch deutlich gestiegen. Kapferer sagte, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) solle prüfen, den Satz bei der Stromsteuer massiv zu senken.

+++ 4.30 Uhr: Mexikanisches Paar transportiert Leichenteile im Kinderwagen +++

Grausiger Fund in einem Kinderwagen: In Mexiko ist ein Paar festgenommen worden, als es Leichenteile in einem Kinderwagen transportierte. Das Paar soll mindestens zehn Frauen getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann und die Frau wurden demnach bereits am vergangenen Donnerstag festgenommen, als sie in der Gemeinde Ecatepec nahe Mexiko-Stadt mit einem Kinderwagen menschliche Überreste transportierten. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler weitere Leichenteile, die in Behältnissen mit Zement und in einem Kühlschrank versteckt waren. Das Paar wurde in Untersuchungshaft genommen. Mexiko verzeichnet einen besorgniserregenden Anstieg von Frauenmorden. Laut den Vereinten Nationen werden in dem Land durchschnittlich jeden Tag sieben Frauen und Mädchen getötet.

+++ 3.05 Uhr: Weltklimarat: "Beispiellose Veränderungen" nötig, um globale Erwärmung einzudämmen +++

"Die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, erfordert rasche, weitreichende und beispiellose Veränderungen in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft." So heißt es in einer Mitteilung zu einem Sonderbericht des IPCC nach einer mehrtägigen Sitzung im südkoreanischen Incheon. Der globale Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) müsste demnach von 2010 bis 2030 um 45 Prozent fallen und im Jahr 2050 Null erreichen. Bereits jetzt seien die Auswirkungen einer um etwa ein Grad erwärmten Welt zu sehen: mehr Extremwetter, steigende Meeresspiegel, schwindendes arktisches Meereis. Noch sei das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, aber nur wenn rasch Konsequenzen gezogen werden. In zwei Monaten findet der nächste Weltklimagipfel im polnischen Kattowitz statt.

+++ 2.51 Uhr: Serbischer Nationalist Dordik gewinnt Wahl in Bosnien-Herzegowina +++

Bei den Wahlen im Vielvölkerstaat Bosnien-Herzegowina hat der Nationalist Milorad Dodik den für die Serben reservierten Sitz im dreiköpfigen Staatspräsidium gewonnen. Der Politiker, der sich für eine Abspaltung der Republik Srpska von Bosnien einsetzt, erhielt bei der Wahl am Sonntag rund 55 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission unter Berufung auf Teilergebnisse erklärte. Den für die bosnischen Muslime reservierten Sitz im Staatspräsidium gewann der konservative Kandidat Sefik Dzaferovic, der im Wahlkampf ebenfalls nationalistische Töne angeschlagen hatte. Den für die Kroaten reservierten Sitz gewann der Sozialdemokrat Zeljko Komsic, der sich gegen den Rechtsnationalisten Dragan Covic durchsetzte. Der Balkanstaat hat ein höchst komplexes politisches System. Es wurde im Friedensvertrag von Dayton festgelegt, der den Bosnien-Krieg (1992 bis 1995) beendete. Bosnien-Herzegowina setzt sich zusammen aus der serbischen Teilrepublik Srpska und der muslimisch-kroatischen Föderation Bosnien und Herzegowina.

+++ 1.16 Uhr: Zwei Marathonläufer sterben an Herzversagen auf der Ziellinie +++

Beim Halbmarathon in der walisischen Hauptstadt Cardiff sind zwei Läufer auf der Ziellinie mit Herzproblemen zusammengebrochen und kurz danach im Krankenhaus gestorben. "Das ist eine schreckliche Tragödie", wurde Matt Newman, Organisationsleiter des "Run 4 Wales", von der Agentur PA zitiert. Alle Beteiligten seien "am Boden zerstört". An dem Lauf hatten sich knapp 25.000 Menschen beteiligt. Die Läufer seien auf der Ziellinie zusammengebrochen und nach einer Erstbehandlung durch Sanitäter in die Universitätsklinik von Cardiff gebracht worden. Dort starben sie wenig später. Zu den beiden Opfern gab es keine näheren Angaben.

+++ 0.14 Uhr: "Tropen-Trump" Bolsano gewinnt erste Runde der Wahl in Brasilien klar +++

Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Brasilien klar gewonnen. Der Ex-Militär erhielt rund 46 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt mitteilte. An zweiter Stelle lag Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei mit etwa 29 Prozent der Stimmen. In drei Wochen trifft Bolsano in der Stichwahl erneut auf Haddad - mit entsprechend großen Siegchancen. Die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas steckt in einer tiefen Krise. Zahlreiche Politiker sind in Korruptionsskandale verwickelt, die Wirtschaft läuft nur schleppend und die Gewalt nimmt immer weiter zu. Der Wahlkampf war von einem schweren Konflikt zwischen Rechts und Links geprägt.