Die Meldungen im Kurz-Überblick:

16-jährige Palästinenserin bleibt bis Verfahrensende in Haft (14.25 Uhr)

Studie: Internet häufig langsamer als vereinbart (12.44 Uhr)

Britische Regierung will Einsamkeit bekämpfen (12.08 Uhr)

NPD bezieht ein Jahr nach Karlsruher Urteil immer noch Steuergeld (11.28 Uhr)

Gnadengesuch von Ex-SS-Mann Gröning abgelehnt (9.21 Uhr)

Glatte Straßen und Schnee behindern Verkehr im Westen (7.03 Uhr)

Seehofer fordert konsequentere Abschiebung nach Afghanistan (2.34 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 14.25 Uhr: 16-jährige Palästinenserin bleibt bis Verfahrensende in Haft +++

Eine wegen tätlichen Angriffs auf einen israelischen Soldaten angeklagte 16-jährige Palästinenserin muss bis zum Ende ihres Verfahrens in Haft bleiben. Dies entschied ein israelisches Militärgericht im Westjordanland am Mittwoch, wie die Armee mitteilte. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte am Montag die sofortige Freilassung von Ahed Tamimi gefordert. Mit der Jugendlichen ist auch ihre Mutter Nariman angeklagt.

Tamimi hatte im vergangenen Monat einen Soldaten vor laufender Kamera ins Gesicht geschlagen und damit großes Aufsehen erregt. Ihr werden auch Angriffe auf israelische Sicherheitskräfte in weiteren Fällen vorgeworfen. Nach Angaben von Amnesty hat sie eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren zu befürchten.

+++ 13.10 Uhr: Russischer Priester muss wegen Kindesmissbrauchs 14 Jahre ins Lager +++

Ein russischer Priester ist wegen Missbrauchs von Kindern zu 14 Jahren strenger Lagerhaft verurteilt worden. Ein Gericht in der Stadt Priosersk nördlich von St. Petersburg zog mit dem Urteil vom Mittwoch einen Schlussstrich unter ein mehrjähriges Verfahren. Der orthodoxe Priester wurde für schuldig befunden, bei Freizeiten in Russland 2011 und auf der griechischen Insel Kos 2013 mehrere Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Das meldete die Agentur Interfax. Der Geistliche war in St. Petersburg sehr populär gewesen als sozial engagierter Jugendpriester und Seelsorger des Fußballclubs Zenit.

+++ 12.45 Uhr: Studie: Internet häufig langsamer als vereinbart +++

Schnelles Internet bleibt einer Studie zufolge häufig ein leeres Versprechen. Wie die Bonner Bundesnetzagentur am Mittwoch nach Auswertung von bundesweit rund 700.000 Messungen mitteilte, hatten fast drei von zehn Nutzern (28,4 Prozent) eine relativ langsame Verbindung - ihre Datenübertragung war nicht mal halb so schnell wie die vertraglich vereinbarte Höchstgeschwindigkeit. "Über alle Bandbreiteklassen und Anbieter hinweg erreichen Kunden nach wie vor oft nicht die maximale Geschwindigkeit, die ihnen die Anbieter in Aussicht gestellt haben", sagte Behördenchef Jochen Homann.

+++ 12.39 Uhr: Ralf Schumachers Sohn David startet in der Formel 4 +++

Ralf Schumachers Sohn David steht vor seinem Renndebüt im Formel-Sport. Der 16-Jährige soll in der Nachwuchsklasse Formel 4 in den Vereinigten Arabischen Emiraten an diesem Wochenende an den Start gehen und später womöglich in der deutschen Variante der Nachwuchsklasse fahren. Das bestätigte Ralf Schumacher (42) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über David Schumachers bevorstehendes Formel-4-Debüt berichtet.

+++ 12.34 Uhr: Neuer österreichischer Kanzler Kurz bei Merkel +++

Der neue österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist zu seinem Antrittsbesuch in Berlin begrüßt worden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) empfing den 31-Jährigen am Mittwoch vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren. Bei dem anschließenden Gespräch dürften die Flüchtlingspolitik und die Zukunft der Europäischen Union im Mittelpunkt stehen. Österreich übernimmt im zweiten Halbjahr 2018 die EU-Präsidentschaft.

+++ 12.31 Uhr: Fast jeder Vierte geht von nötiger staatlicher Unterstützung im Ruhestand aus +++

Fast jeder vierte Deutsche geht einer Umfrage zufolge davon aus, im Ruhestand auf staatliche Unterstützung angewiesen zu sein. 24 Prozent gaben dies in einer Befragung durch das Institut Emnid im Auftrag von Fidelity International an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Demnach gaben auch 34 Prozent der unter 65-jährigen Befragten an, sie müssten im Alter etwas dazu verdienen, weil das Geld sonst nicht reiche.

+++ 12.08 Uhr: Britische Regierung will Einsamkeit bekämpfen +++

In Großbritannien gibt es jetzt einen Regierungsposten gegen Einsamkeit. Diesen Aufgabenbereich habe die Sportstaatssekretärin Tracey Crouch zusätzlich übernommen, teilte die Regierung am Mittwoch in London mit. Sie soll parteiübergreifend Projekte vorantreiben. "Einsamkeit ist die traurige Realität des modernen Lebens", erklärte Premierministerin Theresa May.

Isoliert fühlen sich nach Regierungsangaben mehr als neun Millionen Menschen in Großbritannien. Etwa 200.000 Senioren hätten höchstens einmal im Monat ein Gespräch mit einem Freund oder Verwandten. Einsamkeit kann Studien zufolge auch die Lebenserwartung reduzieren.





+++ 11.34 Uhr: Russische Schüler nach Messerattacke in U-Haft +++

Nach der Messerattacke in einer Schule in der russischen Stadt Perm ist gegen zwei Schüler Haftbefehl erlassen worden. Ihnen werde mehrfacher versuchter Mord zur Last gelegt, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee am Mittwoch in Moskau mit. Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen - ein Schüler und ein Ex-Schüler der Schule - waren am Montag in das Gebäude eingedrungen und hatten auf die Schüler einer vierten Klasse und deren Lehrerin eingestochen. Neun Grundschüler und die Lehrerin wurden nach offiziellen Angaben verletzt.

+++ 11.28 NPD bezieht ein Jahr nach Karlsruher Urteil immer noch Steuergeld +++

Ein Jahr nach dem Scheitern des NPD-Verbotsantrags vor dem Bundesverfassungsgericht wird die rechtsextremistische Partei weiterhin mit Steuergeld unterstützt. Zwar einigten sich die Bundesländer im Juli darauf, der NPD die staatliche Parteienfinanzierung zu entziehen und änderten dafür das Grundgesetz. Doch entscheiden müsste das Bundesverfassungsgericht - und dort liegt noch kein entsprechender Antrag der Länder vor. Eine eigens eingerichtete Bund-Länder-Arbeitsgruppe berät nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur noch.

Klar ist aber schon jetzt, dass die NPD auch ohne offiziellen Ausschluss von der Parteienfinanzierung vorerst auf den Löwenanteil an staatlicher Unterstützung verzichten muss. Da die Rechtsextremen bei der Bundestagswahl nur einen Stimmenanteil von 0,4 Prozent erzielten, fällt die Unterstützung aus Bundesmitteln weg. Diese belief sich 2016 auf knapp 1,03 Millionen Euro. Der Länderanteil lag dagegen lediglich bei knapp 110.650 Euro.

+++ 10.13 Uhr: Bundespolizei durchsucht Objekte von polnisch-syrischer Schleuserbande +++

Bundesweit läuft seit den Morgenstunden eine Razzia gegen eine polnisch-syrische Schleuserbande. Wie die Bundespolizei am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, sind etwa 170 Beamte an den Durchsuchungen beteiligt. Mehrere Menschen seien festgenommen worden. Es geht demnach um den Verdacht des bandenmäßigen und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern.

+++ 10.15 Uhr: Polizei startet Massengentest nach Vergewaltigung auf Rügen +++

Die Polizei auf Rügen hat nach der Vergewaltigung einer Urlauberin aus Sachsen mit einem Massengentest begonnen. Aufgerufen sind etwa 500 Männer zwischen 15 und 35 Jahren, die sich zwischen dem 30. April und 1. Mai in Göhren im Osten der Insel aufgehalten haben. Neben Einwohnern seien auch Urlauber und Arbeitnehmer zur Abgabe einer Speichelprobe eingeladen worden, teilte die Polizei mit. Die Teilnahme am mehrere Tage laufenden Gentest ist freiwillig. Die 56 Jahre alte Urlauberin aus der Nähe von Leipzig war am frühen Morgen des 1. Mai auf dem Rückweg vom Strand von hinten attackiert, mit einem Messer bedroht und in ein Gebüsch gezerrt worden. Dort verging sich der Täter an ihr. Der Mann floh, das Opfer wurde durch das Messer schwer verletzt und kam in eine Klinik.

+++ 9.42 Uhr: Apple-Chef Cook lobt Merkel als "phänomenale Führungspersönlichkeit" +++

Apple-Chef Tim Cook sieht in der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Vorbild für junge Frauen. "Angela Merkel ist eine phänomenale Führungspersönlichkeit - nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt", sagte Cook in einem Interview mit dem gemeinnützigen Verein "National Center for Women and Information Technology" (NCWIT), der sich für eine stärkere Beteiligung von Mädchen und Frauen in der Informationstechnik einsetzt.

+++ 9.21 Uhr: Gnadengesuch von Ex-SS-Mann Gröning abgelehnt +++

Der wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen verurteilte frühere SS-Mann Oskar Gröning ist mit seinem Gnadengesuch gescheitert. Das teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Mittwoch mit. Im Lüneburger Auschwitz-Prozess war Gröning 2015 zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 96-Jährige soll nun zügig die Haft antreten. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte angekündigt, Gröning zeitnah die Ladung zum Strafantritt zu schicken. Eine Beschwerde aus Gesundheitsgründen hatte das Bundesverfassungsgericht abgewiesen.





+++ 8.59: Soyeon Kim: Altkanzler Schröder jetzt auch in Korea zu Hause +++

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) und seine neue Lebenspartnerin Soyeon Kim möchten sich nicht für ein Land als dauerhaften Wohnsitz entscheiden. "Natürlich wird Deutschland immer die Heimat und der Lebensmittelpunkt von Gerhard Schröder bleiben, so wie Korea mein Heimatland ist", sagte Kim dem Magazin "Bunte". "Unser gemeinsamer privater Lebensmittelpunkt wird deshalb sowohl in Deutschland als auch in Korea sein. Hier werden wir eine Balance finden."

Sie kenne durch ihre beruflichen Verbindungen beide Kulturen gut, sagt Kim. Zudem sei sie auch als Studentin in Deutschland gewesen. "Gemeinsam werden Gerhard Schröder und ich einen guten Mittelweg finden, in beiden Kulturen unspektakulär zu leben." Soyeon Kim berät laut früheren Berichten von "Bild" und "Bunte" koreanische Unternehmen, die Interesse an einer Ansiedlung in Deutschland haben.

+++ 8.52 Uhr: Volkswagen-Konzern liefert so viele Fahrzeuge aus wie noch nie +++

Der Autobauer Volkswagen hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben so viele Fahrzeuge ausgeliefert wie nie zuvor. Im Geschäftsjahr 2017 seien weltweit insgesamt 10,74 Millionen Fahrzeuge verkauft worden, teilte der Konzern, zu dem Marken wie VW, Audi, Skoda, Seat und Porsche gehören, am Mittwoch in Wolfsburg mit. Gegenüber dem Vorjahr war das ein Anstieg um 4,3 Prozent.

+++ 8.35 Uhr: Mutmaßlicher Räuber geht zur Polizei und übergibt Beute und Waffe +++

Nach einem Raubüberfall auf eine Kölner Tankstelle hat sich der mutmaßliche Täter bei der Polizei gemeldet - und Beute und Waffe übergeben. Der 35-Jährige habe sich auf von den Ermittlern veröffentlichten Fotos aus einer Überwachungskamera erkannt, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Nach dem Räuber war zuvor gefahndet worden. Der Mann soll am vergangenen Freitag mit einer Schusswaffe eine 23 Jahre alte Angestellte bedroht haben und mit erbeutetem Bargeld geflüchtet sein. Einen Tag später meldete sich der Tatverdächtige auf einer Kölner Polizeiwache und schilderte den Raub. Der 35-Jährige sei zuvor polizeilich nicht in Erscheinung getreten, hieß es.

+++ 8.17 Uhr: Mehrere Schulkinder bei Busunfällen auf glatten Straßen verletzt +++

Drei Busse mit Schulkindern sind in Nordrhein-Westfalen am Mittwochmorgen bei Glatteis verunglückt. Dabei wurden mehrere Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

In Nümbrecht im Oberbergischen Kreis kam ein Bus auf abschüssiger Strecke bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Auf der Landstraße 194 bei Euskirchen wurden sieben Menschen bei einem Unfall mit einem Schulbus leicht verletzt, und auf der Bundesstraße 265 bei Zülpich krachte ein Schulbus gegen einen Baum. Verletzte gab es hier ersten Erkenntnissen nach nicht.

+++ 7.50 Uhr: Mexikanische Polizei entdeckt Massengräber mit mindestens 32 Toten +++

Im Nordwesten Mexikos hat die Polizei Massengräber mit mindestens 32 Toten entdeckt. Wie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, wurde ein erstes Grab mit neun Leichen am Samstag nahe einer Bananenplantage im Bundesstaat Nayarit gefunden. Später seien in der Nähe noch zwei weitere Gräber mit stark verwesten Leichen freigelegt worden. Nach Angaben eines Kollegen wurden insgesamt 32 Leichen entdeckt. Mexiko leidet seit Jahren unter einem extrem gewalttätigen Drogenkrieg.

+++ 7.29 Uhr: Matt Damon entschuldigt sich für #MeToo-Äußerungen +++

US-Schauspieler Matt Damon ("Der Marsianer - Rettet Mark Watney") hat sich für seine umstrittenen Äußerungen in der Debatte um sexuelle Übergriffe entschuldigt. "Ich wünsche, ich hätte viel mehr zugehört, bevor ich mich da eingeschaltet habe", sagte der 47-Jährige am Dienstag (Ortszeit) in der TV-Show "Today". "Es tut mir wirklich leid."

Damon hatte mehrmals unpopuläre Positionen in der Debatte um den Filmproduzenten Harvey Weinstein vertreten. So hatte der Filmstar gesagt, es gebe ein ganzes "Spektrum von Verhaltensweisen": Es sei etwas anderes, jemandem den Po zu tätscheln, als jemanden zu vergewaltigen.

+++ 7.03 Uhr: Glatte Straßen und Schnee behindern Verkehr im Westen +++

Schnee, Regen und Eisglätte haben am Mittwochmorgen den Berufsverkehr in Teilen Deutschlands getroffen. Autofahrer müssen vor allem im Norden, Westen und in der Mitte damit rechnen, dass es rutschig ist, wie der Deutsche Wetterdienst warnt.

In Nordrhein-Westfalen musste am Morgen etwa die Autobahn 2 zwischen Herford und Vlotho in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Grund war ein Unfall mit einem Lastwagen, dessen Anhänger zwei Spuren blockierte. Ursache für den Unfall war Straßenglätte. Der Fahrer musste mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Laut DWD ist am Mittwoch in der Südwesthälfte mit Sturmböen, auf Bergen auch mit Orkanböen zu rechnen.





+++ 6.49 Uhr: Mindestens sieben Tote bei Krawallen in Myanmar +++

Bei schweren Krawallen in Myanmar sind nach offiziellen Angaben mindestens sieben Menschen von der Polizei getötet worden. Nach Angaben der Regierung des westlichen Bundesstaates Rakhine kam es zu den Auseinandersetzungen infolge einer Demonstration, mit der in der früheren Provinz-Hauptstadt Mrauk U an das Ende der dortigen Arakan-Dynastie 1784 erinnert werden sollte.

++ 5.43 Uhr: Brasiliens Altstar Ronaldinho beendet Fußball-Karriere +++

Brasiliens Fußball-Altstar Ronaldinho hat seine aktive Karriere im Alter von 37 Jahren endgültig beendet. Das teilte der Bruder und Manager des Weltmeisters von 2002 mit. "Er hat aufgehört, es ist definitiv vorbei", wurde Roberto de Assis Moreira in brasilianischen Medien zitiert. Sein letztes Match hatte der zweimalige Weltfußballer 2015 für den brasilianischen Club Fluminense Rio de Janeiro bestritten.

+++ 3.34 Uhr: Einsturz des Kölner Stadtarchivs: Prozess gegen fünf Angeklagte +++

Knapp neun Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs mit zwei Toten beginnt am Mittwoch um 10 Uhr der Prozess gegen fünf Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung und Baugefährdung vor. Die vier Männer und eine Frau waren als Mitarbeiter von Baufirmen oder der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) am Ausbau der U-Bahn beteiligt.

Fehler bei den Bauarbeiten sollen dazu geführt haben, dass das größte deutsche Kommunalarchiv am 3. März 2009 einstürzte. Zwei Anwohner starben, der Sachschaden beträgt mehr als eine Milliarde Euro.

+++ 2.34 Uhr: Seehofer fordert konsequentere Abschiebung nach Afghanistan +++

- Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer fordert langfristig eine konsequentere Praxis bei Abschiebungen nach Afghanistan. "Im Augenblick schieben wir nur Straftäter und Gefährder nach Afghanistan ab", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Langfristig müssen wir da wieder zum normalen Vollzug kommen. Da ist der deutsche Rechtsstaat noch zu lasch", fügte er hinzu. Die Abschiebungspraxis in Deutschland sei ein Kernproblem der Migrationspolitik. Deshalb lege die CSU so großen Wert auf die Begrenzung der Zuwanderung.

+++ 1.31 Uhr: Fünf Journalisten in der Türkei zu Haftstrafen verurteilt +++

In der Türkei sind fünf Journalisten wegen "Terrorpropaganda" zu Haftstrafen verurteilt worden. Ein Istanbuler Gericht habe Ragip Duran, Ayse Düzkan, Mehmet Ali Celebi und Hüseyin Bektas zu jeweils 18 Monaten Gefängnis verurteilt, meldete die Nachrichtenagentur Dogan am Dienstag. Grund sei ihre Teilnahme an einer Solidaritätskampagne für die im Oktober 2016 verbotene prokurdische Zeitung "Özgür Gündem". Der Chefredakteur des Blattes, Hüseyin Akyol, wurde zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.