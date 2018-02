Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Patient bekommt künstlichen Knochen (18.27 Uhr)

Mehr als 2200 Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte (7.32 Uhr)

Oscar-Gewinner stehen fest (7.11 Uhr)

Südafrikas Parlament stimmt für Enteignung von weißen Farmern (7.01 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 8.14 Uhr: Tobias Hans beerbt Annegret Kramp-Karrenbauer +++

Das Saarland bekommt einen neuen Ministerpräsidenten: Der CDU-Politiker Tobias Hans soll am Donnerstag (1. März) die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer antreten, die als neue CDU-Generalsekretärin nach Berlin wechselt. Die Wahl von Hans an die Spitze der regierenden großen Koalition an der Saar gilt als so gut wie sicher. Die CDU hat den 40-Jährigen einstimmig nominiert - die SPD trage die Entscheidung für Hans mit, hieß es aus Parteikreisen. Hans, bisher Fraktionschef im Landtag, wird nach seiner Wahl der jüngste Ministerpräsident Deutschlands sein.

+++ 7.37 Uhr: Patient bekommt im Labor gezüchteten Knochen implantiert +++

Israelische Forscher haben einem Patienten im Labor gezüchtetes Knochengewebe aus körpereigenen Zellen implantiert. Damit sei eine Lücke von vier Zentimetern in seinem Schienbein geschlossen worden, sagte der behandelnde Arzt, Nimrod Rozen vom Haemek Krankenhaus im Norden Israels, vor Journalisten. Bislang sei weltweit niemand in der Lage gewesen, eine solche Lücke so zu schließen.



Der 44-jährige Patient hatte sich bei einem Fahrradunfall das Schienbein gebrochen. Trotz einer Operation, bei der ihm ein Nagel eingesetzt worden war, wuchs der Knochen nicht wieder zusammen, wie Rozen sagt. Die israelische Firma Bonus Biogroup in der Küstenstadt Haifa hat das Knochengewebe gezüchtet. Dafür wird dem Patienten Fettgewebe abgesaugt, wie Firmenchef Schai Meretzki das Verfahren erklärt. Dann werden dem Fettgewebe bestimmte Stammzellen entnommen und daraus im Labor innerhalb von zwei Wochen Knochengewebe gezüchtet. Das Gewebe wird mit einer Spritze an die betroffene Körperstelle injiziert. Die Ärzte legen die umliegenden Muskeln um das neue Knochengewebe, um dieses zu stabilisieren. Innerhalb von zwei Monaten entwickle sich das Gewebe zu einem Knochen und verbinde sich mit den angrenzenden Knochenstücken, sagte Meretzki.

+++ 7.32 Uhr: Mehr als 2200 Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte +++

Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte sind in Deutschland im vergangenen Jahr mehr als 2200 Mal Ziel von Angriffen geworden. Wie das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage der Linken mitteilte, zählten die deutschen Behörden 2219 Angriffe. Demnach gab es 1906 Angriffe auf Flüchtlinge und 313 Anschläge und Überfälle auf Unterkünfte, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben) unter Berufung auf die Regierungsantwort berichteten. Dabei wurden mehr als 300 Menschen verletzt.

Zu den Delikten zählen gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, Volksverhetzung, Hausfriedensbruch, schwere Brandstiftung und Sprengstoffexplosionen. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Attacken allerdings zurück: 2016 gab es mehr als 3500 Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte.

+++ 7.21 Uhr: Elf Menschen erkranken in US-Stützpunkt - verdächtiger Brief +++

Nach Öffnung eines verdächtigen Briefs in einem US-Militärstützpunkt in Virginia sind elf Menschen erkrankt. Drei von ihnen seien in ein Krankenhaus für weitere Untersuchungen gebracht worden, teilten die US-Marines am späten Dienstagabend auf Twitter mit. Ihr Zustand sei stabil. Ermittlungen seien eingeleitet worden.

Das Gebäude im Stützpunkt Myer-Henderson Hall sei evakuiert worden, die Ermittler hätten es überprüft und den Brief beseitigt.

+++ 7.11 Uhr: Oscar-Gewinner stehen fest +++

Die Oscar-Gewinner stehen fest, nur kennt noch niemand den Ausgang der Abstimmung: Bis zum Dienstagabend (Ortszeit) mussten die Stimmzettel der über 8000 Oscar-Juroren - mit der Post oder online - bei der Filmakademie in Beverly Hills eingetroffen sein. Nach Angaben der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zählen nun Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen aus.

Die streng gehüteten Ergebnisse in 24 Kategorien werden am kommenden Sonntag in verschlossenen Umschlägen direkt zur Preis-Gala gebracht.

Die Academy verleiht die Oscar-Trophäen in diesem Jahr zum 90. Mal.

+++ 7.01 Uhr: Südafrikas Parlament stimmt für Enteignung von weißen Farmern +++

Die Abgeordneten im Parlament von Südafrika haben sich am Dienstag für eine Enteignung von Farmern ohne Entschädigung ausgesprochen. Der Antrag wurde von der linksradikalen Partei Kämpfer für wirtschaftliche Freiheit (Economic Freedom Fighters, EFF) eingebracht und nach Änderungen auch von der Regierungspartei ANC unterstützt. Der Antrag könnte zu einer Änderung der Verfassung führen. Das Thema der Landenteignungen ist seit dem Ende der Apartheid in Südafrika eine der heikelsten Fragen. Der neue Präsident Cyril Ramaphosa hatte in seiner ersten großen Rede nach seinem Amtsantritt Mitte Februar die Enteignung von Farmern ohne eine Entschädigung unterstützt - solange dadurch die Lebensmittelproduktion gesteigert werde.

Ein Großteil der Agrarfläche in Südafrika gehört auch 24 Jahre nach dem Ende der Apartheid noch den Weißen. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie befinden sich 73 Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche immer noch in weißer Hand. 1994 waren es 85 Prozent.

"Die Zeit für Ausgleich ist vorbei; jetzt ist Zeit für Gerechtigkeit", sagte der EFF-Vorsitzende Julius Malema vor dem Parlament. "Es geht um unsere Würde. Wir wollen keine Rache." Malema war einst Chef der ANC-Jugend.