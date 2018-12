Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

74-Jähriger bei Einsatz von Polizei erschossen (3.00 Uhr)

Selbsternannter Wunderheiler stellt sich der Polizei (2.48 Uhr)

Riad sieht Entscheidung des US-Senats als Einmischung (1.07 Uhr)

Zahl der Toten des Anschlags in Straßburg steigt auf fünf (0.20 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 3.00 Uhr: 74-Jähriger bei Einsatz von Polizei erschossen +++

Ein Polizist hat bei einem Einsatz in Bochum einen 74 Jahre alten Mann erschossen. Die Beamten seien am Sonntagabend gerufen worden und hätten den Mann kontrollieren wollen, sagte ein Sprecher der Polizei Bochum der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann habe plötzlich einen - nicht näher genannten - Gegenstand gezogen. Daraufhin habe einer der Polizisten nach ersten Erkenntnissen mehrere Schüsse abgegeben, der Mann sei tödlich verletzt worden. Es sei noch versucht worden, ihn wiederzubeleben - vergeblich.

Aus Neutralitätsgründen übernahm eine Mordkommission aus Essen die Ermittlungen. Warum die Polizisten gerufen worden waren, war zunächst noch unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen am Montagvormittag eine gemeinsame Erklärung abgeben.

+++ 2.48 Uhr: Ukraine warnt vor anhaltend starker russischer Truppenpräsenz +++

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat Russland eine nach wie vor sehr starke Truppenpräsenz an der Grenze zu seinem Land vorgeworfen. Seit dem Höhepunkt der Spannungen zwischen beiden Ländern Ende November habe Russland "weniger als zehn Prozent" seiner Truppen abgezogen, sagte Poroschenko am Sonntag. "Die Bedrohung einer Invasion der russischen Streitkräfte auf ukrainischem Territorium besteht weiterhin. Wir müssen ohne jeden Zweifel darauf vorbereitet sein."

+++ 2.16 Uhr: Brasilien: Selbsternannter Wunderheiler stellt sich der Polizei +++

Nach Missbrauchsvorwürfen hunderter Frauen hat sich ein berühmter selbsternannten Wunderheiler in Brasilien den Behörden gestellt. Fernsehsender zeigten am Sonntag, wie João Teixeira de Faria zum Polizeihauptquartier der Hauptstadt des Bundesstaates Goiás, Goiânia, gefahren wurde. In einem von einer Journalistin aufgezeichneten Video sagt der als "João de Deus" (Johann von Gott) bekannte 76-Jährige, er stelle sich der "göttlichen Justiz" und begebe sich in die Hände der "irdischen Justiz".

Die brasilianischen Behörden hatten am Freitag einen Haftbefehl gegen den angeblichen Wunderheiler ausgestellt. Zuvor hatte er Medienberichten zufolge umgerechnet knapp acht Millionen Euro von Konten abgehoben. Die Polizei wollte verhindern, dass Faria sich ins Ausland absetzt oder das Geld versteckt.

+++ 1.07 Uhr: Riad sieht Entscheidung des US-Senats als Einmischung +++

Saudi-Arabien hat eine symbolische Entscheidung des US-Senats zur Einstellung der amerikanischen Hilfe für die von Riad geführte Militäroperation im Jemen kategorisch zurückgewiesen. Die Entscheidung des Senats beruhe auf "gehaltlosen Behauptungen und Vorwürfen", teilte das saudische Außenministerium in der Nacht zum Montag mit. Zudem beinhalte das Vorgehen des US-Senats eine "eklatante Einmischung in die Innenpolitik des Königreichs", zitierte die Agentur SPA weiter aus der Mitteilung.

Der US-Senat hatte in der Vorwoche symbolisch beschlossen, die US-Hilfe für die von Saudi-Arabien geführte und hochumstrittene Militäroperation im Jemen zu beenden. Hintergrund der Resolution ist die Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Nach Erkenntnissen von US-Geheimdiensten waren höchste Kreise Saudi-Arabiens um Kronprinz Mohammed bin Salman an der Tötung Khashoggis im saudischen Generalkonsulat in Istanbul beteiligt, oder wussten zumindest davon. In einer zweiten Entscheidung verabschiedete der Senat eine Resolution, die die saudische Führung für den Tod Khashoggis verantwortlich macht.

+++ 0.37 Uhr: 42 Verletzte bei schwerer Explosion in Restaurant in Japan +++

Bei einer heftigen Explosion in einem Restaurant in Japan sind 42 Menschen verletzt worden. Tote habe es bei der Detonation in der nordjapanischen Stadt Sapporo am Sonntag nicht gegeben, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. Bilder vom Unglücksort zeigten Flammen und dichte Rauchwolken.

Die Feuerwehr brauchte Medienberichten zufolge Stunden, um das Feuer zu löschen. Das Restaurant und angrenzende Gebäude wurden demnach schwer beschädigt. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Ein Augenzeuge soll angegeben haben, nach der Explosion Gasgeruch wahrgenommen zu haben.

+++ 0.20 Uhr: Zahl der Toten des Anschlags in Straßburg steigt auf fünf +++

Die Zahl der Toten nach dem Anschlag in Straßburg ist auf fünf gestiegen. Ein 36-jähriger Pole sei am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. "Mein Bruder Barto Pedro Orent-Niedzielski hat uns eben verlassen", schrieb der Bruder des Opfers auf Facebook. Der polnische Staatsbürger wohnte seit rund 20 Jahren in der elsässischen Stadt.

Der Angreifer Chérif Chekatt hatte den 36-Jährigen am Dienstagabend schwer verletzt. Orent-Niedzielski war in Begleitung des Italieners Antonio Megalizzi unterwegs, der ebenfalls schwer verletzt wurde und am Freitag starb. Bekannten zufolge wollten Orent-Niedzielski und mehrere seiner Freunde den Angreifer am Betreten einer Bar hindern. Später hieß es aber, Orent-Niedzielski und Megalizzi seien nicht vor der Bar, sondern in einer Straße attackiert worden.

Der polnische Staatsbürger arbeitete unter anderem für ein europäisches Comic-Festival und berichtete als Journalist aus dem Europaparlament in Straßburg. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani äußerte am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter seine Trauer über Orent-Niedzielskis Tod: "Möge er ihn Frieden ruhen."