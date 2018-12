Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Frankreichs Regierungschef setzt nach Protesten Steuererhöhung aus (12.49 Uhr)

Polizei fasst Verdächtigen im Fall der vermissten Schülerin Georgine (12.49 Uhr)

Italien will EU-Defizitverfahren mit neuem Haushalt entgehen (8.53 Uhr)

Eurogruppe einig über Reform der Währungsunion (8.05 Uhr)

USA nehmen Abschied von Präsident George Bush (6.05 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 12.49 Uhr: Frankreichs Regierungschef setzt nach Protesten Steuererhöhung aus +++

Nach Krawallen und Massenprotesten der "Gelbwesten" setzt die französische Regierung geplante Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel für sechs Monate aus. Keine Steuer rechtfertige es, die Einheit der Nation zu gefährden, sagte Premierminister Édouard Philippe in Paris in einer Fernsehansprache.

+++ 12.49 Uhr: Polizei fasst Verdächtigen im Fall der vermissten Schülerin Georgine +++

Zwölf Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der Berliner Schülerin Georgine Krüger hat die Polizei einen dringend verdächtigen Mann festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zuvor hatte die Zeitung "B.Z." darüber berichtet. Die damals 14-jährige Georgine stieg 2006 aus einem Bus in Berlin-Moabit aus, dann verlor sich ihre Spur. Sie ist bis heute verschwunden.

+++ 12.49 Uhr: Toyota beendet Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe +++

Der Autobauer Toyota beendet seine langjährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe. Das sagte ein Sprecher von Toyota Deutschland in Köln. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet. Der Sprecher sagte, Toyota habe noch bei einem Projekt mit der Umwelthilfe zusammengearbeitet, dabei sei es um Hybrid-Taxis gegangen. Das Projekt laufe nun aus. Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bestätigte das Ende der Zusammenarbeit.

Toyota habe über das Projekt noch einen "niedrigen fünfstelligen Betrag" zur Finanzierung der Umwelthilfe beigetragen, sagte der Sprecher. Toyota habe seit 20 Jahren immer nur eine geringe Zahl von Projekten der DUH unterstützt. "Wir haben nie etwas gegen den Diesel getan." Die Entscheidung stehe nicht im Zusammenhang mit der zunehmenden Kritik aus der Politik und der Autobranche an der DUH. Die Deutsche Umwelthilfe hat mit Klagen in mehreren deutschen Städten Diesel-Fahrverbote durchgesetzt.

+++ 12.30 Uhr: Umfrage: Bahn sollte ab 30 Minuten Verspätung Geld erstatten +++

Viele Bahnkunden wünschen sich bei Zugverspätungen früher als bisher vorgeschrieben eine Entschädigung. In einer Umfrage im Auftrag des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) sprach sich knapp die Hälfte von Nutzern des Fernverkehrs dafür aus, dass die Deutsche Bahn ein Viertel des Fahrpreises ab 30 Minuten Verspätung erstatten müsse. Nach geltenden Recht wird eine Erstattung erst ab 60 Minuten Verspätung fällig. Knapp 40 Prozent der Fahrgäste möchten zudem eine einfachere Erstattung ohne Formular, sondern über ihre Handy-App. Der VCD stellte in Berlin seinen "Bahntest 2018/19" vor.

+++ 12.15 Uhr: 45 Prozent aller Seniorinnen in Deutschland leben allein +++

In Deutschland leben etwa 45 Prozent der Frauen ab 65 Jahre allein in einem Haushalt - bei Männern dieser Altersgruppe sind hingegen nur rund 20 Prozent alleinlebend. Insgesamt machen Alleinlebende unter den älteren Menschen einen Anteil von 34 Prozent aus, teilte das Statistische Bundesamt auf Basis von Ergebnissen des Mikrozensus für 2017 mitteilte. Am häufigsten leben demnach Seniorinnen und Senioren mit einer Ehepartnerin beziehungsweise einem Ehepartner im Haushalt (59 Prozent). Dies triff jedoch deutlich häufiger auf ältere Männer zu (74 Prozent) als auf ältere Frauen (48 Prozent). Mit höherem Alter wächst dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern noch einmal deutlich: Den Statistikern zufolge leben 73 Prozent der hochbetagten Frauen ab 85 Jahren allein - bei Männern derselben Altersgruppe trifft dies nur auf ein Drittel zu.

+++ 12.06 Uhr: Spitze des CDU-Arbeitnehmerflügels favorisiert Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende +++

Im Wettstreit um den CDU-Parteivorsitz hat sich die Spitze des CDU-Arbeitnehmerflügels einem Medienbericht zufolge hinter Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt. In einem Brief an die Delegierten der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) für den CDU-Parteitag schreibe der CDA-Vorsitzende Karl-Josef Laumann, er sei "sehr froh, dass zumindest Annegret Kramp-Karrenbauer unsere inhaltlichen Gedanken bereits aufgenommen hat", berichtet "Focus Online". Im Gespräch mit dem CDA-Vorstand habe die CDU-Generalsekretärin "viele unserer Sorgen" geteilt und sich für "konkrete Änderungen" ausgesprochen, wird Laumann weiter zitiert. "Da macht sich bemerkbar, dass sie bereits seit fast 30 Jahren Mitglied der CDA ist und ein Gespür für unsere Herzensthemen hat."

+++ 11.41 Uhr: Zahl der Arbeitsstunden in Deutschland auf Rekordhoch +++

Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden ist in Deutschland einer Studie zufolge auf ein Rekordhoch geklettert. Im dritten Quartal dieses Jahres arbeiteten Erwerbstätige insgesamt 15,64 Milliarden Stunden - 1,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg mitteilte. Das sei der höchste Stand seit 1991, so die Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA).

+++ 11.39 Uhr: Erfolgreich gertrennte Siamesische Zwillinge dürfen Klinik verlassen +++

Fast eineinhalb Jahre nach ihrer operativen Trennung sind zwei ehemals Siamesische Zwillingsmädchen aus dem Krankenhaus in Bangladesch entlassen worden. Die zweijährigen Schwestern Tofa und Tahura durften am Montagabend nach Hause, wie die Ärzte mitteilten. Die an Rücken und Rektum zusammengewachsenen Babys waren im August 2017 in einer neunstündigen Operation, an der zwei Dutzend Ärzte beteiligt waren, getrennt worden. Ihr Zustand habe sich "gebessert", sagte die Kinderchirurgin Shahnoor Islam, die das OP-Team bei der ersten Operation dieser Art in Bangladesch geleitet hatte. "Sie können gehen und spielen wie ganz normale Babys." Ihre Mutter zeigte sich glücklich: Sie habe nie gedacht, dass ihre Kinder "getrennt" werden und ein "gesundes Leben führen" könnten, sagte Shahida Begum. Die Eltern, arme Bauern aus dem nördlichen Bezirk Gaibandha, hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben, als ihnen gesagt wurde, dass es in Bangladesch keine entsprechenden Ärzte gebe und der Eingriff im Ausland zu kostspielig sei.

+++ 10.28 Uhr: Luxemburg treibt Legalisierung des Freizeit-Konsums von Cannabis voran +++

Luxemburg treibt die Legalisierung von Cannabis zum Freizeitgebrauch für Erwachsene voran. Am Montag erzielten die drei Parteien der künftigen Regierungskoalition - Liberale, Sozialisten und Grüne - eine entsprechende Vereinbarung. Diese sieht vor, dass in der Legislaturperiode von 2018 bis 2023 Herstellung, Kauf, Besitz und Konsum von Cannabis für den persönlichen Bedarf von Volljährigen straffrei gestellt oder legalisiert werden soll - zu Bedingungen, die noch definiert werden sollen. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Cannabis sollen nach Regierungsangaben vorrangig in die Suchtprävention investiert werden. Weitere Einzelheiten sowie der zeitliche Rahmen für die geplanten Maßnahmen sind noch nicht bekannt.

+++ 10.25 Uhr: Regierung und Rebellen im Jemen vereinbaren Austausch hunderter Gefangener +++

Im Jemen haben sich Regierung und Rebellen vor den geplanten Friedensgesprächen in Schweden auf den Austausch hunderter Gefangener geeinigt. Wie der Gefangenen-Beauftragte der jemenitischen Regierung, Hadi Haig, der Nachrichtenagentur AFP sagte, geht es um 1500 bis 2000 Kämpfer der Regierungstruppen und 1000 bis 1500 Kämpfer der Huthi-Rebellen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) begrüßte die Einigung.

+++ 9.53 Uhr: Generalbundesanwalt: Islamistischer Terror in Deutschland schon vor Flüchtlingsbewegung 2015 +++

Generalbundesanwalt Peter Frank hält eine Verknüpfung von Terrorgefahr und Flüchtlingen für unzulässig. "Islamistischer Terrorismus ist nichts, was erst im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen ist", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Es wäre daher völlig verfehlt, jeden Flüchtling zu verdächtigen, ein islamistischer Terrorist zu sein." Der Anschlag auf das World-Trade-Center in New York am 11. September 2001 sei in Deutschland geplant worden. Frank erinnerte außerdem an die sogenannten Kofferbomber 2006, die Sauerland-Gruppe 2007, den vereitelten Anschlag der "Düsseldorfer Zelle" 2001 und den versuchten Anschlag auf den Hauptbahnhof Bonn 2013. "Das alles geschah unabhängig von der Flüchtlingsbewegung 2015", betonte Frank. Allerdings wisse seine Behörde auch, dass der IS die Flüchtlingsbewegung missbraucht und auf diesem Wege spätere Täter nach Westeuropa geschleust habe.

+++ 9.48 Uhr: Designierter Chef der Cosa Nostra auf Sizilien festgenommen +++

Die italienischen Polizei hat in einem großen Schlag gegen das organisierte Verbrechen dutzende mutmaßliche Mafiamitglieder festgenommen, darunter den künftigen Mafiaboss Settimino Mineo. Der 80-jährige Mineo und mindestens 45 weitere Verdächtige wurden von den Ermittlern in Sizilien gefasst, wie Behördenvertreter und Medien berichteten. Die Festnahme Mineos sei kurz vor seiner Inthronisierung als Chef bei einem Treffen der Cosa Nostra erfolgt.

+++ 8.53 Uhr: Italien kündigt im Streit mit EU für die kommenden Stunden neuen Haushalt an +++

Im Haushaltsstreit mit der EU will die italienische Regierung nach Angaben von Ministerpräsident Giuseppe Conte in den "kommenden Stunden" einen neuen Haushaltsentwurf vorlegen. Sein Ziel sei, ein Defizitverfahren gegen Italien zu verhindern, sagte Conte der Zeitung "Avvenire". Der neue italienische Vorschlag werde dazu führen, dass die EU-Kommission ein solches Verfahren "nicht in Betracht ziehen" müsse.

+++ 8.36 Uhr: Polizei vernimmt im Fall von getöteter 17-Jähriger am Dienstag Zeugen +++

Zwei Tage nach dem Fund einer toten 17-Jährigen in Sankt Augustin will die Polizei am Dienstag eine Reihe von Zeugen vernehmen. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen in Bonn. Ein erneutes Befragen des 19-Jährigen, der die Tötung des Mädchen gestanden hat, sei zunächst nicht geplant. Für die Ermittler gehe es jetzt darum, die vom Verdächtigen gelieferte Version des Tathergangs zu belegen. "Es gibt noch viel zu tun", so der Sprecher.

+++ 8.32 Uhr: Regierungskreise: Französische Regierung verschiebt Erhöhung der Ökosteuer +++

Im Konflikt mit der "Gelbwesten"-Protestbewegung will die französische Regierung die zum 1. Januar angekündigte Erhöhung der Ökosteuer auf Diesel und Benzin vorerst auf Eis legen. Wie aus Regierungskreisen in Paris verlautete, will Premierminister Edouard Philippe die "Aussetzung" der Steuererhöhung um mehrere Monate am Dienstag bekanntgeben. Er will demnach auch noch weitere Maßnahmen zur Entspannung des Konflikts mit den "Gelbwesten" verkünden.

+++ 8.28 Uhr: Wasser von Coca-Cola erhält Goldenen Windbeutel für "dreisteste Werbelüge" +++

Der von Foodwatch verliehene Goldene Windbeutel für die "dreisteste Werbelüge" geht in diesem Jahr an das Unternehmen Coca-Cola. Wie die Verbraucherschutzorganisation am Dienstag mitteilte, kürten die Teilnehmer der Aktion das "Smartwater" des Getränkeherstellers zum Gewinner des Negativpreises. Foodwatch kritisiert, dass das Wasser "nicht besser als herkömmliches Mineralwasser" sei - jedoch bis zu sieben Mal mehr koste.

+++ 8.15 Uhr: Israel zerstört Hisbollah-Tunnel +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mit einem Einsatz zum Aufspüren und Zerstören von Tunneln der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah unter der israelisch-libanesischen Grenze begonnen. "Die Organisation Hisbollah (...) setzt ihre Aktivitäten fort, die vom Iran unterstützt und finanziert werden, um ihre Terrorinfrastruktur gegen israelische Zivilisten zu schaffen", erklärte die Armee am Dienstag.

+++ 8.05 Uhr: Euro-Staaten einigen sich auf Reform der Währungsunion +++

Die Staaten der Eurozone haben sich auf eine Reform der Währungszone verständigt. Dies teilte ein Sprecher von Eurogruppen-Chef Mário Centeno am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Details wurden zunächst nicht bekannt.

+++ 6.55 Uhr: Untersuchungskommission zu verschwundenen Studenten in Mexiko +++

Der neue mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat wie versprochen eine Untersuchungskommission zum Verschwinden von 43 Studenten vor vier Jahren eingerichtet. Der linksgerichtete Politiker unterzeichnete am Montag ein Dekret zur Gründung der Kommission.

Die 43 Studenten eines als links bekannten Lehrerseminars im südmexikanischen Ayotzinapa waren im September 2014 verschwunden, als sie zu einer Demonstration in Mexiko-Stadt reisen wollten. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurde die Gruppe im Süden des Bundesstaates Guerrero von korrupten Polizisten verschleppt und an die Drogenbande Guerreros Unidos ausgeliefert.

+++ 6.05 Uhr: USA nehmen Abschied von verstorbenem Präsidenten Bush +++

In Washington haben zahlreiche Menschen Abschied vom verstorbenen früheren US-Präsidenten George H. W. Bush genommen. Der Sarg des konservativen Politikers wurde am Montag von Houston in die US-Hauptstadt überführt und dort zum Auftakt der Trauerfeiern im Kapitol aufgebahrt. Auch US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania kamen zu dem mit einer US-Fahne bedeckten Sarg und erwiesen Bush die Ehre.

Trump hatte den Sarg mit der Präsidentenmaschine Air Force One in Houston im US-Bundesstaat Texas abholen lassen, wo der 41. US-Präsident am vergangenen Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben war.

+++ 5.09 Uhr: Pro Asyl kritisiert mutmaßlich geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan +++

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisiert den für Dienstag geplanten Abschiebeflug nach Kabul. "Es ist unverantwortlich nach Afghanistan abzuschieben, da das Land immer mehr zerfällt", sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt der Nachrichtenagentur AFP.

Nach Behördenangaben sollen vor allem Straftäter mit den Flügen nach Afghanistan abgeschoben werden. "Dabei ist nicht mal klar, wer als Straftäter gilt", kritisierte Burkhardt.

+++ 4.17 Uhr: Erstmals nach Fehlstart wieder Raumfahrer zur ISS geflogen +++

Rund zwei Monate nach dem dramatischen Fehlstart einer russischen Sojus-Rakete ist erstmals wieder eine Crew zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Die Rakete mit der US-Astronautin Anne McClain, dem Russen Oleg Kononenko und dem Kanadier David Saint-Jacques startete am Montag planmäßig vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur.

Nach der Trennung von der dritten Antriebsstufe nahm das Raumschiff Kurs auf den Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde. Dort kamen die Raumfahrer rund sechs Stunden später an, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.

Checking emergency equipment and getting ISS in shape for the arrival of our friends on #SoyuzMS11 today. Looking forward to having a full crew of 6 up here again, at least for a few weeks. Godspeed @Astro_DavidS @AstroAnnimal and Oleg. pic.twitter.com/nYSxsj9m4F — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 3. Dezember 2018

+++ 1.05 Uhr: Hunderte Rechtsextremisten trotz Haftbefehlen auf freiem Fuß +++

Bundesweit sind Hunderte Rechtsextremisten laut einem Zeitungsbericht auf freiem Fuß, obwohl gegen sie Haftbefehle vorliegen. 467 Rechtsextremisten würden per Haftbefehl gesucht, der von den Behörden aber nicht vollstreckt werden könne, weil die Beschuldigten nicht aufzufinden seien, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Dies gehe aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion hervor. Die Zahl sei im halben Jahr bis Ende September wieder leicht gestiegen.

+++ 0.13 Uhr: Städtetag teilweise enttäuscht über Dieselgipfel +++

Der Deutsche Städtetag hat sich teilweise enttäuscht über die Ergebnisse des Dieselgipfels gezeigt. Beim Thema Hardware-Nachrüstungen sei das Treffen "ernüchternd" gewesen, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Da liege der Ball weiter bei der Automobilindustrie. "Sie ist Verursacher des Problems und sollte Hardware-Nachrüstung und Umtauschprämien bundesweit anbieten."