Brasilianische Polizei erschießt versehentlich Touristin

Die News des Tages im stern-Ticker.

+++ 6.29 Uhr: Chinas KP führt Xi Jinping namentlich in Partei-Verfassung auf +++

Chinas Staatschef Xi Jinping wird künftig namentlich in der Verfassung seiner Kommunistischen Partei aufgeführt. Die 2300 Delegierten des KP-Kongresses beschlossen heute einstimmig eine entsprechende Änderung der Partei-Statuten. Sie bestätigten damit Xis Status als mächtigster Politiker des Landes seit Jahrzehnten. Der Staats- und Parteichef saß der Abschlusssitzung des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitags selbst vor.

Bisher sind nur zwei Vorgänger Xis, Mao Zedong und Deng Xiaoping, mit ihren Namen in der Parteiverfassung verewigt. Politische Strategien und Philosophien anderer KP-Führer fanden zwar ebenfalls Eingang, doch ohne die Namen ihrer Urheber.

+++ 5.20 Uhr: USA kündigen Strafmaßnahmen gegen Myanmars Militär wegen Rohingya-Krise an +++

Als Reaktion auf die Rohingya-Flüchtlingskrise in Myanmar haben die USA weitere Strafmaßnahmen für das Militär des Landes angekündigt. Sie beträfen in erster Linie Armee-Einheiten und Offiziere, die an der Gewalt an den Rohingya und anderen Minderheiten beteiligt seien, teilte die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert, gestern in Washington mit. Es sei "dringend erforderlich, dass alle für die Gräuel Verantwortlichen zu Rechenschaft gezogen würden".

Neben Sanktionen gegen führende Militärvertreter wie etwa weitere Reisebeschränkungen erwägen die USA demnach auch "gezielte wirtschaftliche Maßnahmen" gegen Einzelpersonen, die mit den "Gräueln" in Verbindung gebracht würden.

+++ 4.24 Uhr: Brasilianische Polizei erschießt versehentlich spanische Touristin +++

In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro hat die Polizei versehentlich eine spanische Touristin erschossen. Die tödlichen Schüsse fielen nach Angaben der Polizei gestern in Rocinha, dem größten Elendsviertel von Rio. Nur eine Stunde zuvor waren in der Favela zwei Polizisten durch bewaffnete Auseinandersetzungen mit Rauschgifthändlern verletzt worden. Die 67-jährige Spanierin sei in einem Touristenjeep unterwegs gewesen, der in Rocinha "eine Straßensperre der Polizei durchbrach". Daraufhin hätten die Einsatzkräfte das Feuer eröffnet; ihnen sei nicht klar gewesen, dass es sich bei den Insassen des Jeeps um Touristen handelte.

+++ 4.14 Uhr: Acht Tote und 32 Verletzte bei Busunglück in Malaysia +++

Bei einem Busunglück in Malaysia sind heute Morgen in Malaysia mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere 32 Menschen wurden verletzt, als im Bundesstaat Penang im Nordwesten des Landes zwei Busse und ein Van zusammenstießen, berichtete die Regionalzeitung "The Star". Die Mehrzahl der Opfer seien Fabrikarbeiter, die auf dem Weg zur Arbeit waren, hieß es.

+++ 3.52 Uhr: Katy Perry feiert überraschend bei Hochzeit in St. Louis mit +++

Popstar Katy Perry hat ein Hochzeitpaar in St. Louis mit einem spontanen Besuch überrascht. Während der Hochzeitsfeier im Hotel "Four Seasons" tauchte die 32-jährige Sängerin am Samstagabend mit ihrem Team plötzlich vor den beiden Brautleuten Hayley Rosenblum und Blonie Dudney auf, wie eine Freundin des Paars, Amy Prada, der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. "Alle waren ganz aufgeregt und freudig überrascht", berichtete Prada. Die Musikerin sei etwa eine Viertelstunde geblieben, habe mit dem Brautpaar getanzt und Selfies mit den Gästen geschossen.

+++ 3.24 Uhr: 54-Jähriger bei Schusswechsel mit der Polizei in Hessen getötet +++

Im hessischen Alsfeld ist ein 54-jähriger Mann bei einem Schusswechsel mit der Polizei tödlich verletzt worden. Nach Schüssen aus einem Wohnhaus hatten Anwohner am Montagabend die Polizei alarmiert. Diese forderte nach eigenen Angaben Spezialkräfte an. Versuche, mit dem 54-jährigen Schützen zu reden, scheiterten. Kurz nach Mitternacht eröffnete der Mann das Feuer auf die Beamten, beim anschließenden Schusswechsel wurde er getötet. Laut Polizei war der Angreifer stark alkoholisiert. Die Staatsanwaltschaft Gießen übernahm die Ermittlungen.

+++ 2.55 Uhr: Zweijähriges Mädchen in Hamburg getötet +++

Ein zweijähriges Mädchen ist am gestern Abend nach Angaben der Polizei unter unbekannten Umständen im Hamburger Ortsteil Neuwiedenthal getötet worden. Rettungskräfte konnten vor Ort laut Feuerwehr nur den Tod des Kindes feststellen. Die Mutter stand unter Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei wollte keine näheren Angaben zu einem möglichen Täter machen und verwies auf die Staatsanwaltschaft. Diese habe inzwischen die Ermittlungen übernommen.

+++ 2.26 Uhr: Piraten entführen vor Nigeria sechs Seeleute von deutschem Containerschiff +++

Piraten haben vor der Küste Nigerias sechs Besatzungsmitglieder eines deutschen Containerschiffs entführt. Das in Liberia registrierte Schiff "Demeter" der Hamburger Reederei Peter Döhle Schiffahrts-KG sei kurz vor dem Hafen von Onne von acht Piraten in einem Schnellboot angegriffen worden, teilte die internationale Agentur Sea Guardian gestern mit. Unter den Entführten war demnach auch der Kapitän.

Welcher Nationalität die verschleppten Seeleute waren, wollte die Reederei aus Sicherheitsgründen demnach nicht mitteilen. Nach Angaben der Rotterdamer Agentur MTI Network sind die verbliebenen zwölf Seeleute wohlauf. Das Schiff sei inzwischen wieder in sicherem Gewässer.