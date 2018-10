Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Rekord-Jackpot in den USA auf 1,6 Milliarden Dollar angestiegen (14.11 Uhr)

Angriffe und Chaos bei Parlamentswahl in Afghanistan (10 Uhr)

Mexiko bringt nach Chaos an Grenze Flüchtlinge in Migrationszentren (5.05 Uhr)

20 Briten wegen sexuellen Missbrauchs junger Mädchen verurteilt (2.30 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 17.11 Uhr: Italiens Innenminister Salvini entsendet Polizei an französische Grenze +++

Der italienische Innenminister Matteo Salvini lässt Polizisten an der Grenze zu Frankreich aufmarschieren - als Reaktion auf die Zurückweisung von Migranten nach Italien durch die französische Polizei. Am Samstagnachmittag schrieb Salvini in den sozialen Netzwerken: "Der x-te Missbrauch der französischen Behörden, die auch vom guten Willen unserer Polizei profitierten, wird Folgen haben: Patrouillenfahrzeuge wurden nach Clavière entsandt, um dort die Grenze zu kontrollieren und zu schützen."

Bereits am Freitag hatte Salvini, Chef der rechtsextremen Lega und stellvertretender Ministerpräsident, ein Video von den Vorgängen am Grenzort Clavière im Departement Hautes-Alpes verbreitet. Darauf ist zu sehen, wie ein französisches Polizeiauto drei Migranten auf der italienischen Seite aussetzt und wieder nach Frankreich zurückkehrt. Salvini kommentierte das mit den Worten, "ohne schnelle, vollständige und überzeugende Erklärung" müsse dies als "Provokation und feindlicher Akt" angesehen werden.

+++ 16.00 Uhr: Gewaltige Demonstration in London für zweites Brexit Referendum +++

Mehr als 500.000 Menschen haben nach Veranstalterangaben an einer Anti-Brexit-Demonstration in London teilgenommen. Ursprünglich war die Kampagne "People's Vote" nur von etwas mehr als 100.000 Menschen ausgegangen. Die Demonstranten aus allen Teilen Großbritanniens forderten ein zweites Brexit-Referendum. Die Bürger in Großbritannien sollen ihrer Meinung nach über ein finales Abkommen zum EU-Austritt abstimmen dürfen.

Viele Demonstranten nahmen weite Anreisen auf sich, etwa von den mehr als 1000 Kilometer entfernten Orkney-Inseln vor der Nordküste Schottlands. An dem Protestzug bei viel Sonnenschein beteiligten sich auch EU-freundliche Abgeordnete der regierenden Konservativen und Londons Bürgermeister Sadiq Khan von der Labour-Partei.

+++ 15.15 Uhr: Großrazzia gegen kriminelle Clans in NRW +++

Die Polizei hat am Freitagabend eine Großrazzia gegen Clan-Kriminalität in Marl durchgeführt. Dabei hatten die Behörden vor allem Shisha-Bars und und Sportsbars im Visier. Neben der zuständigen Polizei Recklinghausen nahmen auch Mitarbeiter des Hauptzollamtes Dortmund, der Steuerfahndung Bochum, dem Finanzamt Marl, des Ordnungsamtes der Stadt Marl an der Razzia teil, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Durchsucht wurden fünf Shisha-Bars und vier Sportbars. "Shisha-Bars und andere Lokalitäten können eine Kommunikations- und Rückzugsebene für Personen bieten, die aktuell im besonderen Fokus der Polizei stehen" heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

+++ 14.11 Uhr: Rekord-Jackpot in den USA auf 1,6 Milliarden Dollar angestiegen

Lottofieber in den USA: Der Rekord-Jackpot der Lotterie Mega Millions ist auf gewaltige 1,6 Milliarden Dollar (1,38 Milliarden Euro) angestiegen. Schon bei der Ziehung am Freitagabend lag die Gewinnsumme bei einer Milliarde Dollar. Lottospieler hatten deshalb in den vergangenen Tagen die Verkaufsstellen gestürmt. Vor Tankstellen und Geschäften im ganzen Land bildeten sich lange Schlangen. Weil aber wieder niemand die richtigen Zahlen hatte, schwoll der Jackpot nun auf 1,6 Milliarden Dollar an. Sollte bei der nächsten Ziehung am Dienstag ein einzelner Spieler die richtigen Zahlen auf seinem Tippschein haben, würde er den weltweit höchsten Gewinn in der Lotto-Geschichte einstreichen.

+++14 Uhr: Pelikan an der Isar in München gesichtet +++

Spaziergänger haben an der Münchner Isar einen Pelikan gesichtet. Der Wasservogel mit dem markanten Schnabel habe sich zuletzt an der Praterinsel nahe dem Deutschen Museum und weiter südlich bei Straßlach aufgehalten, bestätigte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Samstag. Dort gelang es auch, Fotos von dem Tier zu machen. Den Experten zufolge handelt es sich um einen sogenannten Rosapelikan.

+++ 13.14 Uhr: Zehntausende demonstrieren in Taiwan für Unabhängigkeit +++

Zehntausende Taiwanesen haben gegen den Druck der kommunistischen Führung in Peking auf die demokratische Inselrepublik und für eine formelle Unabhängigkeitserklärung demonstriert. Bei der Kundgebung am Samstag in Taipeh stand auf Bannern "Sag Nein zu China" oder "Keine Schikane mehr". Die Organisatoren von der "Formosa Allianz" mit den früheren Präsidenten Lee Teng-hui und Chen Shui-bian an der Spitze plädieren für eine Volksabstimmung, ob sich Taiwan förmlich unabhängig erklären soll. Doch sind Fragen der Souveränität von Referenden in Taiwan bisher gesetzlich ausgeschlossen.

+++ 13.10 Uhr: Ökobauern verteidigen Kooperation mit Discounter Lidl +++

Der Ökolandbauverband Bioland verteidigt die Zusammenarbeit mit dem Discounter Lidl. Bioland habe die Supermarktkette "als Unternehmen erlebt, das sich glaubhaft wandeln möchte", sagte Verbandspräsident Jan Plagge dem "Spiegel". Bei Lidls Wunsch nach Zusammenarbeit habe Bioland zunächst befürchtet, es gehe um Greenwashing, also eine reine Image-Verbesserung in Umweltfragen. Tatsächlich habe sich aber Lidls Einkaufsverhalten geändert, sagte Plagge.

+++ 12.48 Uhr: Linke Punkband kritisiert Konzert-Absage als "erbärmlich" +++

Die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet hat die Absage ihres Konzerts im Bauhaus Dessau scharf kritisiert. Das Bauhaus sei vor der rechten Szene eingeknickt, schrieb die Band in einer Stellungnahme auf Facebook. Das setze "neue Maßstäbe in Sachen Erbärmlichkeit", hieß es weiter. Zudem kritisierte die Band die Absage als Eingriff in die Programmentscheidung des ZDF.

+++ 12.47 Uhr: Merkel verurteilt Hass und Ausgrenzung +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im thüringischen Leinefelde-Worbis vor Hass und Ausgrenzung gewarnt. Es sei wichtig, die Sorgen der Menschen mit Blick auf die Umbrüche rund um die Wiedervereinigung ernstzunehmen, sagte Merkel am Samstag auf dem CDU-Landesparteitag im Landkreis Eichsfeld. "Aber das ist noch lange kein Grund, gegen andere Hass, Verurteilung und Abgrenzung durchzuführen." Zum Menschenbild der CDU gehöre, dass jeder Mensch eine Würde habe. "Und Ressentiments, Antisemitismus, Hass und Ausgrenzung gehören ausdrücklich nicht dazu", sagte Merkel.

+++ 11.36 Uhr: Mondmeteorit bei Auktion für über 600.000 Dollar versteigert +++

Mehr als 600.000 US-Dollar hat ein Käufer bei einer Auktion für einen Mondmeteoriten bezahlt. Das "Mondpuzzle" genannte Gestein besteht nach Angaben des Auktionshauses RR Auction aus sechs Einzelteilen, die zusammen fast 5,5 Kilogramm wiegen. Es war vermutlich durch den Einschlag eines anderen Gesteinsbrockens von der Oberfläche des Mondes abgesprengt worden, hatte die etwa 380.000 Kilometer zur Erde zurückgelegt und war bis auf die Erdoberfläche gelangt. Der Meteorit war 2017 in einem abgelegenen Wüstengebiet in Mauretanien im Nordwesten Afrikas entdeckt worden. Nach Angaben des in Boston ansässigen Auktionshauses soll er nun Teil einer Touristenattraktion in der vietnamesischen Provinz Ha Nam werden.

Fullscreen

+++ 10 Uhr: Angriffe und Chaos bei Parlamentswahl in Afghanistan +++

Die Parlamentswahl in Afghanistan wird von Gewalt und groben organisatorischen Schwierigkeiten überschattet. Bei Angriffen der radikalislamischen Taliban kamen am Samstag landesweit mindestens zwei Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Erste Wähler gingen unverrichteter Dinge wieder nach Hause, nachdem Wahllokale auch Stunden nach offiziellem Beginn der Parlamentswahl immer noch nicht geöffnet waren, wie lokale Medien und Parlamentskandidaten berichteten. Offenbar erschien auch das Wahlpersonal in manchen Stationen nicht. Die radikalislamischen Taliban hatten im Vorfeld zum Boykott der Wahl aufgerufen und mit Gewalt gedroht.

+++ 10.03 Uhr: ICE-Schnellstrecke eine Woche nach Zugbrand wieder befahrbar +++

Gut eine Woche nach dem Brand eines ICE auf der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main ist der Abschnitt eingleisig wieder befahrbar. Seit dem Morgen seien dort wieder Züge unterwegs, teilte die Deutsche Bahn am Samstag mit. Mehr als zwei Drittel der regulären Verbindungen würden wieder aufgenommen. Allerdings könnten die Züge vorerst nicht so schnell fahren wie gewöhnlich. Deshalb müssten Reisende weiter mit Einschränkungen rechnen. Die wichtige Schnellstrecke war nach dem Feuer am 12. Oktober in beide Richtungen voll gesperrt worden. Laut Bahn wurde nun zunächst das weniger beschädigte Gleis wieder befahren.

+++ 8.06 Uhr: Bericht: Altersrenten in Deutschland in zehn Jahren um 22 Prozent gestiegen +++

Die Altersrenten in Deutschland sind laut einem Zeitungsbericht in den vergangenen zehn Jahren um 22 Prozent gestiegen. Lagen sie 2007 im Durchschnitt bei 718 Euro im Monat, erhöhte sich die Durchschnittsrente bis 2017 auf 875,68 Euro, wie die Düsseldorfer "Rheinische Post" am Samstag unter Bezug auf aktuelle Daten der Deutsche Rentenversicherung meldete.

+++ 6.54 Uhr: Mazedoniens Parlament macht Weg frei für Änderung des Staatsnamens +++

Mit einer hauchdünnen Mehrheit hat das Parlament in Mazedonien am Freitag nach tagelangen Debatten den Weg für eine Umbenennung des Landes in "Republik Nordmazedonien" freigemacht. "Ich kann bestätigen, dass das Parlament den Vorschlag der Regierung mit 80 Jastimmen angenommen hat", sagte Parlamentssprecher Talat Xhaferi nach der Abstimmung der 120 Abgeordnete umfassenden Kammer. Die Regierung von Ministerpräsident Zoran Zaev hatte eine Zweidrittelmehrheit benötigt, um die Verfassungsänderung in Ganz zu setzen. Das Parlamentsvotum ist ein erster Schritt auf dem Weg zur Beilegung des jahrzehntelangen Namensstreits mit Griechenland.

+++ 5.05 Uhr: Mexiko bringt nach Chaos an Grenze Flüchtlinge in Migrationszentren +++

Auf ihrem angestrebten Weg in die USA haben Migranten aus Mittelamerika an der guatemaltekischen Grenze zu Mexiko einen Zaun überwunden und die Grenze überquert. Die zunächst chaotische Situation sei unter Kontrolle, erklärte der Chef der mexikanischen Bundespolizei, Manelich Castilla, am Freitagabend (Ortszeit). Das Ziel, Gewalt an der Grenze zu vermeiden, sei erreicht worden, so Castilla. Lokale Medien berichteten vom Einsatz von Tränengas. Die mexikanischen Behörden begannen nach eigenen Angaben, Flüchtlinge in Migrationszentren zu bringen. Dutzende Frauen und Kinder seien in Bussen in Unterkünfte gebracht worden, wo sie bleiben, bis ihre Papiere geprüft sind, teilte die Migrationsbehörde des Landes mit.

Fullscreen

+++ 2.30 Uhr: 20 Briten wegen sexuellen Missbrauchs junger Mädchen verurteilt +++

Wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs zahlreicher junger Mädchen sind 20 Männer in Großbritannien zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Die Schuldsprüche seien in mehreren Verfahren seit Januar gefällt worden, erklärte die britische Anklagebehörde CPS am Freitag. Wegen eines Verbots habe zuvor nicht über die Verbrechen berichtet werden können. Laut CPS missbrauchten die Männer zwischen 2004 und 2011 in der nordenglischen Stadt Huddersfield mehr als ein Dutzend Mädchen, zum Teil nicht älter als elf Jahre. Bei den Tätern handelt es sich um britische Staatsbürger südasiatischer Herkunft, zumeist mit pakistanischen Wurzeln.