Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Thüringer Polizistin stirbt nach Blitzschlag (13.15 Uhr)

Berliner Islamist bei Mossul getötet (11.32 Uhr)

Ermittlung wegen Massen-Krankschreibung 10.26 Uhr)

Orban gibt Interview zu Flüchtlingspolitik (9.11 Uhr)

Amazon überrascht mit Milliardengewinn (5.06 Uhr)

Vorfreude auf die totale Mondfinsternis (4.55 Uhr)

Nordkorea übergibt Gebeine gefallener US-Soldaten (4.46 Uhr)

Facebook-Aktie fällt nach schwachem Quartal (0.31 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 13.15 Uhr: Freiwillige Helfer von Höhle in Thailand retten Baby nach Dammbruch in Laos +++

Eine spektakuläre Rettung nach der nächsten: Freiwillige Helfer, die in Thailand an der Bergung des Fußballteams aus einer Höhle beteiligt waren, haben in Laos ein vier Monate altes Baby vor den Wassermassen des gebrochenen Staudamms gerettet. Ein am Freitag im Internet veröffentlichtes Video zeigte, wie sie den kleinen, halbnackten Jungen vorsichtig durch das hüfthohe, schlammige Wasser tragen.

Das Baby gehörte zu einer Gruppe von 14 Überlebenden, die sich nach dem Bruch des Xe-Namnoy-Staudamms am Montag auf einen Hügel gerettet hatten. Die Wassermassen des nach schweren Regenfällen gebrochenen Damms hatten mehrere Dörfer zerstört.

+++ 13.15 Uhr: Thüringer Polizistin stirbt nach Blitzschlag bei Einsatz +++

Eine Thüringer Polizistin, die während eines Einsatzes von einem Blitz getroffen wurde, ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie das Innenministerium in Erfurt am Freitag mitteilte, starb die 24-Jährige knapp zwei Wochen nach dem Unglück in Sonneberg. Dort hatte sie während eines Einsatzes unter einer Baumgruppe gestanden, wo sie von einem Blitz getroffen wurde. Sie konnte zunächst zwar reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden, verstarb nun aber.

+++ 13.02 Uhr: Leopardenpärchen im russischen Nordkaukasus ausgewildert +++

Russische Tierschützer haben zwei Persische Leoparden in der Gebirgsregion Nordkaukasus in die freie Wildbahn entlassen. Experten brachten das Pärchen der seltenen Art am Freitag mit einem Helikopter in den Alanija-Nationalpark in Nordossetien, wie die Umweltorganisation WWF mitteilte. Der Persische Leopard ist das Wappentier der russischen Teilrepublik.

+++ 12.52 Uhr: Dutzende Kilogramm Drogen und diverse Waffen bei Mann in Bremen gefunden +++

Bei einem 41-jährigen Verdächtigen hat die Bremer Polizei dutzende Kilogramm Drogen und diverse Waffen gefunden. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, wurden vor einigen Tagen zwei Wohnungen des flüchtigen Manns durchsucht. Dabei stießen die Ermittler auf rund 60 Kilogramm Cannabis, mehrere Schreckschusswaffen und Messer sowie Goldschmuck und Bargeld im sechsstelligen Bereich.

+++ 12.13 Uhr: Australisches Kartenprojekt beweist Massaker an Tausenden Aborigines +++

Die Täter kamen mit Schwertern, Pistolen, Bajonetten oder Gift: Australische Forscher haben Beweise für Massaker an Tausenden Ureinwohnern des Kontinents gefunden, verübt von Regierungsbeamten der damaligen britischen Kolonialmacht. In nur einem Jahr entdeckten die Historiker Belege für 250 Orte, an denen sechs oder mehr Menschen auf einmal umgebracht wurden. 6200 der Opfer waren Aborigines, weniger als 100 der Toten weiße Siedler, teilten die Forscher von der australischen Universität Newcastle am Freitag mit.

Selbst unter strengsten Ansprüchen an die Beweislage gebe es vermutlich noch einmal genauso viele weitere Tatorte, sagte Lyndall Ryan, Geschichtsprofessorin und Leiterin des Kartographieprojekts "Colonial Frontier Massacres Map". Ihr eigene anfängliche Skepsis gegenüber Berichten von Massakern sei der überwältigenden Faktenlage gewichen.

"Den meisten Australiern wurde beigebracht, dass die Besiedlung Australiens größtenteils friedlich war", sagte Ryan. "Aber die Geschichte ist komplizierter, die Massaker waren sehr weit verbreitet und es gab mehr von ihnen, als ich mir je vorgestellt hatte."

+++ 11.32 Uhr: Berliner Islamist bei Vertreibung des IS aus Mossul getötet +++

Der Berliner Terrorist Reda Seyam ist bei der Vertreibung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus der irakischen Stadt Mossul getötet worden. Die Identität des Getöteten war nach Informationen aus Sicherheitskreisen zunächst nicht eindeutig gesichert, später wurde sie demnach aber noch geklärt. Zuerst hatte die "Welt" (Freitag) über den Tod von Seyam berichtet.

+++ 11.30 Uhr: Streit um Bronze-Pferdekopf: Gericht spricht Landwirt hohe Summe zu +++

Im Streit um einen bronzenen Pferdekopf aus der Römerzeit soll das Land Hessen einem Landwirt 773.000 Euro zahlen. Das entschied das Landgericht Limburg am Freitag. Die Richter schlossen sich der Einschätzung einer Gutachterin an, die den Wert der antiken Skulptur auf gut 1,6 Millionen Euro schätzte. Der Pferdekopf ist Teil eines Reiterstandbilds, das wohl Kaiser Augustus (63 vor Christus bis 14 nach Christus) dargestellt hatte.

Archäologen hatten den Kopf 2009 auf dem Grundstück des Landwirts aus der Nähe von Gießen gefunden, die Skulptur ging in den Besitz des Landes über. Nach der damaligen Rechtslage muss der Landwirt die Hälfte des Wertes als Entschädigung bekommen. Er und das Land hatten sich jedoch nicht auf einen Betrag einigen können - der Mann zog vor Gericht.

+++ 10.58 Uhr: Frankfurter Zoll zieht 50.000 gefälschte Lego-Figuren aus dem Verkehr +++

Insgesamt 50.400 gefälschte Lego-Figuren hat der Zoll am Flughafen in Frankfurt am Main beschlagnahmt. Die Spielwaren kamen Ende Mai aus China und waren als Schlüsselanhänger deklariert, wie das Frankfurter Hauptzollamt mitteilte. Das gefälschte Spielzeug wurde vernichtet. Der verhinderte wirtschaftliche Schaden betrage 25.000 Euro, erklärte der Zoll.

+++ 10.58 Uhr: Mindestens fünf Tote bei Unfall in Schottland +++

Bei einer Kollision zwischen einem Minibus und einem Auto im Nordosten Schottlands sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Insassen wurden verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Die Fahrzeuge stießen am Donnerstag kurz vor Mitternacht in Moray zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Straße A96 wurde zeitweise komplett gesperrt. Der Unfallhergang war zunächst unklar.

+++ 10.43 Uhr: Geheimdienste dürfen sogenannte stille SMS verschicken +++

Geheimdienste dürfen sogenannte stille SMS verschicken, um die Mobilfunkgeräte von Straftätern zu orten. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Freitag schriftlich veröffentlichten Beschluss. Er wies damit einen Funktionär der in Deutschland verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ab. (Az: 3 StR 400/17)

Die Technik der stillen SMS führt dazu, dass das Empfangsgerät den Eingang der Textnachricht nicht anzeigt und der Nutzer daher nichts bemerkt. Dennoch baut das Gerät eine Funkverbindung zum nächstgelegenen Mobilfunksendemasten auf. Die Ermittler können das Gerät daher unerkannt orten.

+++ 10.26 Uhr: Nach Massen-Krankschreibung von Studenten wird gegen Arzt ermittelt +++

Nach Massen-Krankmeldungen an der Universität Hohenheim ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen einen Arzt. Wie die Anklagebehörde am Freitag mitteilte, wird der Mediziner verdächtigt, falsche Atteste ausgestellt zu haben. Derzeit gehen die Ermittler von bis zu 145 möglichen Fällen aus. Bei der Durchsuchung seiner Praxisräume beschlagnahmten die Beamten umfangreiche Unterlagen und Dateien, die nun ausgewertet werden, wie es hieß. Die Universität Stuttgart war stutzig geworden, weil bei Dutzenden Abbrechern einer Klausur am 23. Mai die Krankschreibungen vom selben Arzt ausgestellt worden waren.

+++ 9.27 Uhr: Bund kauft Anteil an Netzbetreiber 50Hertz +++

"Aus sicherheitspolitischen Erwägungen" kauft der Bund einen 20-Prozent-Anteil am Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz. Die Bundesregierung habe "ein hohes Interesse am Schutz kritischer Energieinfrastrukturen", erklärten am Freitag Wirtschafts- und Finanzministerium in Berlin. Medienberichten zufolge hatte sich seit längerem der chinesische Stromnetzbetreiber State Grid Corporation of China (SGCC) um den 20-Prozent-Anteil bemüht.

+++ 9.11 Uhr: Orban: Mit Merkels Flüchtlingspolitik würde ich aus dem Amt gejagt +++

Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat angesichts der EU-Flüchtlingskrise erneut scharfe Kritik am Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geübt. "Würde ich eine Flüchtlingspolitik wie Ihre Kanzlerin machen, würden mich die Menschen noch am selben Tag aus dem Amt jagen", sagte Orban der "Bild"-Zeitung (Freitag).

Er wehrte sich wiederholt gegen jede Einmischung aus Brüssel oder Berlin in Migrationsfragen. "Einwanderungspolitik ist keine gemeinsame Aufgabe der EU. Das ist eine nationale Angelegenheit jedes einzelnen Mitgliedsstaates. Seit 2015 hat man versucht, das zu einer Gemeinschaftsaufgabe zu machen - und ist gescheitert."

Orban sagte, die EU-Grenzen müssten ohne Ausnahme dichtgemacht werden, "niemand darf reingebracht oder reingelassen werden". Er betonte: "Jeder Gerettete muss zurück nach Afrika." Die Migrationskrise sei auch die Schuld europäischer Politiker, "die Migranten ermutigen und den Eindruck erwecken, dass es sich lohnt loszuziehen".

+++ 9.08 Uhr: 21 Verletzte durch Feuer nach Brandstiftung in Schwerin +++

Durch ein von Brandstiftern ausgelöstes Feuer in einem Wohnhaus in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern sind in der Nacht zum Freitag 21 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Rostock atmeten sie Rauchgase ein. Vier Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, die übrigen wurden vor Ort behandelt.Unbekannte hatten laut Polizei in einem Keller eine Matratze angezündet, dichter Rauch zog durch ein Treppenhaus und in die Wohnungen des Mehrfamilienhauses.

+++ 8.35 Uhr: Temperaturen über 45 Grad: Mexiko erklärt den Hitze-Notstand +++

Wegen einer Hitzewelle mit Temperaturen von örtlich mehr als 45 Grad hat Mexiko für mehr als 640 Städte und Gemeinden den Notstand erklärt. Damit ermöglichte das Innenministerium den betroffenen Orten nach eigenen Angaben am Donnerstag (Ortszeit) Zugang zu einem Sonderfonds, um auf hitzebedingte Notfälle zu reagieren und Dinge wie Nahrung, Unterkunft und medizinische Versorgung zu sichern.

+++ 7.30 Uhr: Gründung von Asyl-Landesamt von Protesten begleitet +++

Voraussichtlich begleitet von Protesten will die Regierung in Bayern an diesem Freitag das umstrittene Landesamt für Asyl und Rückführungen in Manching bei Ingolstadt offiziell gründen. Zu der Veranstaltung werden Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) erwartet. Der bayerische Flüchtlingsrat und andere Organisationen wollen gegen die neue Behörde demonstrieren. "Abschiebungen und die rechte Wahlkampfstrategie der CSU sind für uns kein Grund zum Feiern", heißt es im Aufruf zu der Kundgebung.

+++ 5.44 Uhr: Schäuble mahnt bis Ende 2018 Eckpunkte für Parlamentsverkleinerung an +++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hofft bis Ende des Jahres auf Eckpunkte für die angestrebte Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Parlaments. "Ich hoffe noch immer, dass wir die Eckpunkte einer Wahlrechtsreform bis Ende dieses Jahres hinbekommen", sagte Schäuble dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Freitagsausgaben). Es sei "ein Unding", dass heute niemand sagen könne, "ob der nächste Bundestag 600, 700 oder 800 Mitglieder umfasse.

Seit der Bundestagswahl 2017 gibt es 709 statt der eigentlich vorgesehenen 598 Abgeordneten - es ist der größte Bundestag in der Geschichte der Bundesrepublik.

+++ 5.06 Uhr: Amazon überrascht mit Milliardengewinn +++

Amazon hat mit einem Gewinn von 2,5 Milliarden Dollar (2,1 Mrd. Euro) im vergangenen Quartal überrascht. Dafür sorgte neben dem boomenden Internet-Handel weiter das starke Geschäft mit Cloud-Diensten. Amazon legt damit auch das Image einer Firma ab, die keine oder nur kleine Gewinne erwirtschaften kann. Im Vorjahresquartal hatte der weltgrößte Online-Händler 197 Millionen Dollar verdient.

+++ 5.05 Uhr: Jungbulle tötet Mann auf Weide in Hessen +++

Ein Jungbulle hat auf einer Weide in Hessen einen 45 Jahre alten Mann angegriffen und getötet. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann das Tier am Donnerstagabend versorgen, als er plötzlich attackiert wurde. Der 45-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch auf der eingezäunten Weide in Hadamar starb. Der Bulle wurde erschossen.

+++ 4.55 Uhr: Doppeltes Spektakel - Hochsommer und Mondfinsternis +++

Deutschland hat erneut eine hochsommerliche Nacht hinter sich gebracht. Die Temperaturen waren vielerorts tropisch. "In Duisburg und Mainz lag der Höchstwert bei 26 Grad, in Darmstadt bei 25 Grad", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Freitagmorgen.

Tagsüber klettern die Temperaturen im Westen auf bis zu 38 Grad. "Richtung Osten wird es weniger heiß, aber immer noch heiß genug", sagte der Sprecher.

Ein extrem seltenes astronomisches Schauspiel ist später am Abendhimmel zu bewundern. Neugierige können die totale Mondfinsternis etwa 103 Minuten genießen - und dabei auch einen so hellen und großen Mars beobachten wie zuletzt vor 15 Jahren. Die Sicht sei in den meisten Regionen ganz gut.

+++ 4.46 Uhr: Nordkorea übergibt Gebeine gefallener US-Soldaten des Korea-Kriegs +++

Als Teil der Vereinbarungen des Gipfeltreffens mit den USA im Juni hat Nordkorea die sterblichen Überreste mutmaßlicher US-Soldaten übergeben, die im Korea-Krieg (1950-53) gefallen sind. Ein Flugzeug der US-Luftwaffe habe am Freitag Wonsan in Nordkorea mit den Gebeinen in Richtung Südkorea verlassen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Die Maschine sei später auf dem US-Militärstützpunkt Osan gelandet, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

+++ 3 Uhr: Eisverkäufer überfährt Kind in Flüchtlingsunterkunft - Mädchen tot +++

Ein Eisverkäufer hat in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg ein zweijähriges Mädchen überfahren und tödlich verletzt. "Der Mann fuhr am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf das Gelände", sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei übersah er das Kind und erfasste es mit seinem Eiswagen. Das Mädchen starb noch an der Unfallstelle.

+++ 2.07 Uhr: Polizist schießt in Münster bewaffneten Mann nieder +++

Ein Polizist hat in Münster einen mit zwei Messern bewaffneten Mann niedergeschossen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilten, trat der 34-Jährige den Beamten am Donnerstagabend aggressiv entgegen. Ein Polizist zog seine Waffe und schoss auf den Mann. Der 34-Jährige erlitt Verletzungen an Arm und Bauch und kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei war zuvor wegen einer Körperverletzung ausgerückt. Dort trafen die Beamten auf den Mann mit den Messern. Mehr Details teilten die Behörden nicht mit.

+++ 0.31 Uhr: Facebook-Aktie nach schwachem Quartalsbericht weiter auf Talfahrt +++

Die Facebook-Aktie ist nach Bekanntgabe der schwachen Quartalszahlen weiter auf Talfahrt: Zu Handelsschluss am Donnerstag verbuchte die Aktie ein Minus von 19 Prozent und stand bei 176,3 Dollar (150,7 Euro). Der Börsenwert des sozialen Netzwerks sank um rund 100 Milliarden Dollar - das dürfte die größte Einbuße des Marktwerts eines Unternehmens an einem Tag gewesen sein. Facebook hatte am Mittwoch für das zweite Quartal schwache Zahlen vorgelegt.

+++ 0.05 Uhr: Trump lobt Vereinbarung mit EU und Kommissionschef Juncker +++

US-Präsident Donald Trump hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker persönlich für die Übereinkunft im Handelsstreit gedankt. "Er ist wirklich ein sehr hartnäckiger, sehr kluger und ein sehr guter Mann", sagte Trump am Donnerstag anlässlich der Wiedereröffnung eines Stahlwerkes in Granite City (Illinois). "Natürlich, wenn ich keinen Deal mit ihm gemacht hätte, dann hätte ich gesagt, er ist eine fürchterliche Person."

Trump und Juncker hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, den Handelskonflikt beilegen zu wollen und vorerst keine neuen Sonderzölle zu verhängen.