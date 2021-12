Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

9.54 Uhr: Haas-Pilot Masepin verpasst Finale: positiv auf Corona getestet

Mick Schumachers Teamkollege Nikita Masepin kann beim letzten Formel-1-Rennen der Saison nicht starten. Der 22 Jahre alte Russe wurde in Abu Dhabi positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab sein Haas-Rennstall am Sonntag vor dem Großen Preis bekannt. Es gehe ihm gut, er zeigte keine Symptome, habe sich aber in Selbstisolation begeben. Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi wird den Regeln entsprechend nicht einspringen dürfen, weil er nicht wenigstens an einem Freien Training teilgenommen hat.

9.14 Uhr: Mindestens zwei Tote bei Einsturz von vierstöckigem Gebäude auf Sizilien

Beim Einsturz eines vierstöckigen Wohngebäudes infolge einer Explosion sind auf Sizilien mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden am Sonntag noch vermisst, wie die Behörden auf der italienischen Mittelmeerinsel mitteilten. Zwei Frauen konnten lebend aus den Trümmern gerettet werden.

Das Unglück hatte sich am Samstagabend im Ort Ravanusa ereignet. Den Behördenangaben zufolge wurde ein Gasleck als Ursache der Explosion vermutet. Es wurden Ermittlungen eingeleitet. Rettungskräfte waren am Sonntag mit Spürhunden im Einsatz, um die Vermissten in den Trümmern aufzuspüren.

8.34 Uhr: Krawalle nach Polizei-Schüssen auf Jugendlichen in Argentinien

Nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle haben sich Sicherheitskräfte und Demonstranten in Argentinien schwere Auseinandersetzungen geliefert. Aufgebrachte Menschen schleuderten am Freitag im Badeort Miramar südlich von Buenos Aires Steine und Brandsätze auf die Polizisten, wie im Fernsehen zu sehen war. Die Beamten feuerten mit Gummigeschossen und Tränengas in die Menge.

In der Nacht zuvor hatte sich ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad einer Polizeikontrolle widersetzt. Nach einer Verfolgungsjagd wurde er von den Beamten gestellt und von einem Schuss in die Brust getroffen. Ein Polizist wurde festgenommen. Nach Medienberichten sagte der Beamte aus, der Schuss habe sich versehentlich gelöst.

8.24 Uhr: Bombenentschärfung in Berlin: Evakuierung angelaufen

In Berlin haben die Sicherheitsmaßnahmen zur Entschärfung einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe begonnen. Seit dem frühen Morgen werden Menschen in einer Sperrzone im Umkreis von 500 Metern um das Jüdische Krankenhaus in Berlin-Gesundbrunnen herum in Sicherheit gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Insgesamt 400 Beamte gehen demnach von Tür zu Tür und vergewissern sich, dass alle Bewohner ihre Häuser verlassen haben. Rund 15.000 Menschen sind von den Vorkehrungen betroffen.

8 Uhr: Lockdown in Österreich endet für Geimpfte

In Österreich ist am Sonntag für Geimpfte ein dreiwöchiger Corona-Lockdown beendet worden. In den einzelnen Bundesländern fallen die Lockerungen jedoch unterschiedlich aus: Während im Burgenland, in Tirol und Vorarlberg etwa Gasthaus-Besuche und Hotelübernachtungen wieder möglich sind, dauern die Beschränkungen in anderen Landesteilen noch etwas länger an. Die Stimmung im Land bleibt derweil angespannt - am Samstag protestierten mehr als 40.000 Menschen in teils aufgeheizter Atmosphäre gegen die Corona-Politik der Regierung.

Die wichtigsten Meldungen von Samstag, den 11. Dezember 2021.

22.53 Uhr: USA bekräftigen bei G7-Treffen Sanktionsdrohungen gegen Russland

Die USA haben Russland erneut zur Deeskalation im Ukraine-Konflikt aufgerufen. Die G7-Staaten und ihre Verbündeten seien bereit, im Falle einer militärischen Eskalation "massive" Sanktionen gegen Moskau zu verhängen, sagte eine US-Regierungsvertreterin am Samstag bei einem Treffen der G7-Außenminister in Liverpool. Bei den Beratungen wollen die Außenminister nach Angaben der britischen Chefdiplomatin Liz Truss gemeinsam ein Zeichen gegen "Aggressoren" auf der Weltbühne setzen.

14.05 Uhr: Kentucky bittet Biden nach tödlichen Tornados um Bundeshilfe

Nach Tornados mit vermutlich Dutzenden Toten hat der Gouverneur des US-Bundesstaats Kentucky, Andy Beshear, US-Präsident Joe Biden um Unterstützung gebeten. "Kentucky braucht Bundeshilfe, um auf dieses Ereignis zu reagieren", hieß es in einem vom Gouverneur veröffentlichten Schreiben an Biden am Samstag. Stromausfälle seien weit verbreitet. 17 der 120 Bezirke in dem Bundesstaat seien von der Katastrophe betroffen. Beshear verhängte den Notstand in Kentucky und aktivierte die Nationalgarde, um betroffene Gemeinden zu unterstützen. Beshear ging in dem Schreiben von mindestens 50 Toten aus. Bei einer Pressekonferenz hatte er gesagt, wahrscheinlich werde die Opferzahl eher bei 70 bis 100 liegen.

Der Direktor der Katastrophenschutzbehörde in Kentucky, Michael Dossett, sagte dem Sender CNN, Tornados hätten eine Schneise über 200 Meilen (320 Kilometer) von Südwesten nach Nordosten in dem südöstlichen Bundesstaat geschlagen. Er sprach von einem der "dunkelsten Tage" Kentuckys. Auch andere Bundesstaaten wurden in der Nacht zu Samstag von dem verheerenden Sturmsystem getroffen. CNN berichtete von Dutzenden Tornados in sechs Bundesstaaten.

11.19 Uhr: Eingang nicht gefunden – Paketbote von Hauseigentümer verprügelt

Ein Hausbesitzer hat in Bingen am Rhein einen Paketzusteller verprügelt, weil er den Mann für einen Eindringling hielt. Der Bote hatte nach Angaben der Polizei vom Samstag eine Lieferung abgeben wollen - aber die Haustür nicht gefunden. Daher ging er um das Gebäude herum und suchte im Wintergarten nach dem Eingang. Der Eigentümer bemerkte den Fremden, schrie ihn an und verpasste ihm mehrere kräftige Schläge.

Auch die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte den aufgebrachten Mann nicht besänftigen und stellte am Freitag daher gleich zwei Strafanzeigen: eine gegen den Hauseigentümer wegen Körperverletzung und eine gegen den Boten wegen Hausfriedensbruchs.

10 Uhr: Ukraine: Selenskyj schließt Referendum zur Ostukraine nicht aus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kann sich ein Referendum für eine Autonomie der abtrünnigen ostukrainischen Gebiete vorstellen. "Ich schließe kein Referendum über den Donbass im Ganzen aus", sagte der 43-Jährige am Freitag in einem Interview mit dem Fernsehsender 1+1. Es könne auch Volksbefragungen zur Krim oder zur Beendigung des Krieges allgemein geben. Der Staatschef unterstrich aber gleichzeitig, dass ein Verzicht auf Territorium nicht in Frage komme für sein Land.

9.23 Uhr: Nach Brand in brasilianischer Disco mit 242 Toten: Lange Haftstrafen für vier Verantwortliche

Knapp neun Jahre nach einem verheerenden Brand in einer brasilianischen Diskothek mit 242 Todesopfern sind die vier Verantwortlichen zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden Besitzer der Diskothek "Kiss" und zwei Musiker wurden am Freitag von einem Gericht in Porto Alegre des Totschlags und des versuchten Totschlags für schuldig befunden.

"Die Schuld der Angeklagten ist groß. So viele Leben wurden nicht zufällig ausgelöscht", sagte Richter Orlando Faccini bei der Urteilsverkündung. Die beiden Nachtclub-Besitzer müssen für 22,5 beziehungsweise 19,5 Jahre ins Gefängnis. Die Musiker wurden zu jeweils 18 Jahren Haft verurteilt.

Das Feuer im Januar 2013 in der südbrasilianischen Stadt Santa Maria zählt zu den tödlichsten Brandkatastrophen in der Geschichte Brasiliens. Illegales Feuerwerk setzte während einer Musikshow die leicht entflammbare Deckendämmung des Clubs in Brand.

Zahlreiche Gäste, die an einer Studentenparty in dem Club teilnahmen, verbrannten oder erstickten am Rauch, hunderte weitere wurden verletzt. Der Club verfügte lediglich über zwei schlecht beschilderte Notausgänge; die Feuerlöscher waren defekt.

8.14 Uhr: China bezeichnet US-Demokratie als "Massenverichtungswaffe"

Nach dem von den USA organisierten Demokratiegipfel hat China die US-Demokratie als "Massenvernichtungswaffe" bezeichnet. "Die 'Demokratie' ist längst zu einer 'Massenvernichtungswaffe' geworden, welche die USA nutzen, um sich in anderen Ländern einzumischen", erklärte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Samstag.

Die USA hätten den Demokratiegipfel organisiert, um "Linien ideologischer Vorurteile zu ziehen, die Demokratie zu instrumentalisieren und als Waffe einzusetzen und Spaltung und Konfrontation herbeizuführen". Peking werde sich "entschieden gegen jegliche Art von Pseudo-Demokratien wehren", erklärte der Sprecher.

China hatte - wie auch Russland - den von US-Präsident Joe Biden organisierten Gipfel bereits im Vorfeld scharf kritisiert und die US-Demokratie als "korrupt" und "gescheitert" bezeichnet. Stattdessen warb Peking für seine eigene Version "einer ganzheitlichen Demokratie des Volkes".

7.49 Uhr: 15-jährige rutscht mit Auto bei Schneeglätte von der Straße

Bei Schneeglätte ist eine Jugendliche ohne Führerschein in der bayerischen Oberpfalz mit einem Auto von der Straße gerutscht. Bei der Feststellung der Personalien habe sich herausgestellt, dass die Fahrerin erst 15 Jahre alt sei, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die Jugendliche war in der Nacht zum Samstag im Landkreis Regensburg nahe Wiesent unterwegs. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die 15-Jährige erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ob mit der Jugendlichen noch weitere Menschen in dem Auto saßen, war der Polizei nicht bekannt.