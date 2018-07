Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

+++ 8 Uhr: 25 Millionen Cyberattacken auf Russland während Weltmeisterschaft +++

Russland ist nach Regierungsangaben während der einmonatigen Fußball-Weltmeisterschaft das Ziel von knapp 25 Millionen Cyberattacken gewesen. Ziel waren die Informationsstrukturen des Landes, die in Verbindung mit der WM standen, teilte der Kreml mit. Über die Herkunft der Angriffe machte der Kreml zunächst keine Angaben. Staatschef Wladimir Putin hatte demnach die russischen Sicherheitsdienste bereits am Sonntag informiert.

+++ 7.54 Uhr: Tod eines aggressiven Radfahrers - Rechtsmediziner suchen Ursache +++

Er soll mehrfach vom Rad gestürzt sein und Polizisten angegriffen haben: Nach dem Tod eines aggressiven Radfahrers am Samstag in Aschaffenburg suchen Rechtsmediziner die Ursache. Eine Obduktion des 34-Jährigen habe keine Hinweise auf ein Einwirken Dritter ergeben, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft mit. Rechtsmediziner sollen nun prüfen, ob Drogen eine Rolle gespielt haben könnten.

Der 34-Jährige war am Samstagabend mehrfach vom Rad gestürzt. Zeugenaussagen zufolge schrie er Passanten an und beschädigte Autos. Als Polizisten eintrafen, lag er blutend vor einem geparkten Wagen. Gegen die Hilfe der Beamten habe sich der Mann gewehrt: Er habe einen Beamten angegriffen und sei dann mit Handfesseln fixiert worden, teilte die Polizei mit. Während der Behandlung durch einen Notarzt habe sich der Zustand des 34-Jährigen verschlechtert. Er starb kurz nach der Ankunft im Krankenhaus.

+++ 7.29 Uhr: Hochrangiger Richter in Peru wegen Justizskandal festgenommen +++

In Peru ist ein ehemaliger Richter im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal im Justizwesen vorläufig festgenommen worden. Die Polizei habe Walter Ríos, bis Freitag Vorsitzender des Obersten Berufungsgerichts in der Hafenstadt Callao bei Lima, im Zuge interner Ermittlungen festgenommen, erklärte Staatsanwalt Jaime Velarde am Sonntag (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter. Ríos und vier weiteren peruanischen Richtern wird vorgeworfen, Urteile zum Verkauf angeboten zu haben.

+++ 6.19 Uhr: Zahl der Abschiebungen nach Tunesien gestiegen +++

Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland nach Tunesien ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2015 wurden nur 17 Tunesier in ihr Heimatland zurückgebracht. 2016 waren es 116 und 2017 bereits 251, wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In diesem Jahr sind von Januar bis Ende Mai schon 155 Menschen in den Maghreb-Staat zurückgeführt worden.

+++ 5.43 Uhr: Bundeswehr verlegt letzte Hubschrauber von Mali zurück nach Deutschland +++

Die im westafrikanischen Mali eingesetzten Hubschrauber der Bundeswehr werden nach Deutschland zurückverlegt. Das sei mit den Vereinten Nationen entsprechend verabredet, sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Abgelöst werde Deutschland dabei von Kanada. Die Bundeswehr ist im Krisenstaat Mali an dem UN-Einsatz Minsuma sowie an der EU-Ausbildungsmission EUTM beteiligt, außerdem beteiligt sich Deutschland am Aufbau der G5-Sahel-Truppe - der gemeinsamen Militäreinheit der Sahel-Staaten im Kampf gegen bewaffnete Dschihadisten.